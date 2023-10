Panic of the proxy warriors New uncertainty over the future of US funding for the Ukraine war underscores that Kyiv has become „hostage“ to Washington.



Neue Ungewissheit über die Zukunft der US-Finanzierung für den Ukraine-Krieg unterstreicht, dass Kiew zur „Geisel“ Washingtons geworden ist.

Panik bei den Stellvertreterkriegern

Von Aaron Maté



6. Oktober 2023

Zum ersten Mal seit Russlands Einmarsch in die Ukraine im Februar 2022 hat Präsident Biden seine Besorgnis darüber zum Ausdruck gebracht, dass der Kongress die US-Waffen, die den Stellvertreterkrieg am Leben erhalten, nicht genehmigen wird.

„Das beunruhigt mich“, sagte Biden diese Woche, nachdem der Rücktritt des republikanischen Sprechers des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, das jüngste 24-Milliarden-Dollar-Paket des Weißen Hauses für die Ukraine in der Schwebe ließ. Für den Fall, dass der Kongress nicht liefert, deutete Biden an, dass er den normalen Bewilligungsprozess umgehen wird: „Es gibt noch einen anderen Weg, auf dem wir vielleicht eine Finanzierung finden können, aber darauf werde ich jetzt nicht eingehen.

Bidens „Eingeständnis der Besorgnis… war eine Abweichung von der Zuversicht, die er nur einen Tag zuvor in einem Telefonat mit NATO-Verbündeten zum Ausdruck gebracht hatte“, so die New York Times. Und trotz der privaten Zusicherungen des Präsidenten hat die Entscheidung des Kongresses in letzter Minute, die Ausgaben für die Ukraine aus der Vereinbarung über die Schließung der Regierung zu streichen, in Europa „alle in Panik versetzt“, so ein hochrangiger US-Diplomat.

Die ukrainischen Beamten sind am meisten aufgewühlt. „Wenn wir die Hilfe nicht bekommen, werden wir den Krieg verlieren“, erklärte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj Ende letzten Monats vor einer Gruppe von Senatoren in Washington. Und als Selenskyj die Hauptstadt verließ, „war er sichtlich besorgter als bei früheren Treffen mit Biden, was die Zukunft der US-Unterstützung anging“, so ein hochrangiger Regierungsbeamter. Weiterlesen bei Aaron Maté (Bezahlschranke)

Übersetzt mit Deepl.com



