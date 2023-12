French publisher stops printing Ilan Pappe’s Ethnic Cleansing of Palestine despite surge in sales Fayard publishing house claims the Israeli author’s contract has expired, but pro-Palestine activists raise concerns about censorship of voices critical of Israel

Israelisch-palästinensischer Krieg: Französischer Verlag stoppt Druck von Ilan Pappes „Ethnische Säuberung Palästinas“ trotz steigender Verkaufszahlen

Der Fayard-Verlag behauptet, der Vertrag des israelischen Autors sei ausgelaufen, doch Palästina-Aktivisten befürchten eine Zensur israelkritischer Stimmen

Ilan Pappe ist Historiker und Akademiker an der Universität von Exeter (MEE)

15. Dezember 2023

Einem Bericht der Website Actualitté zufolge hat der französische Verlag Fayard die Veröffentlichung der übersetzten Ausgabe eines Buches des israelischen Historikers Ilan Pappe eingestellt.

Die ethnische Säuberung Palästinas (französisch: Le nettoyage ethnique de la Palestine) des Akademikers von der Universität Exeter wurde ursprünglich auf Englisch von OneWorld Publications in London veröffentlicht.

Darin schreibt er, dass die Massenvertreibung der Palästinenser während der Gründung Israels ein bewusster und systematischer Akt war, der auf die ethnische Säuberung der Palästinenser abzielte.

Bei seinem Erscheinen im Jahr 2008 lobte Fayard das Buch als „eine Erinnerung daran, dass die Lösung des Flüchtlingsproblems der Eckpfeiler eines jeden Friedensprozesses in der Region sein muss“.

Ein Buchhändler im 5. Arrondissement von Paris, Patrick Bobulesco, erklärte gegenüber der Website Actualitté, dass er, nachdem das Buch in seiner Buchhandlung ausverkauft war, keine neuen Exemplare mehr bestellen konnte, da der Verlag den Verkauf „endgültig eingestellt“ hatte.

Middle East Eye hat Fayard und OneWorld um eine Stellungnahme gebeten.

Maxime Lledo, der Kommunikationsdirektor von Fayard, sagte auf Anfrage von Actualitté, dass der Vertrag für den Titel „seit dem 27. Februar 2022 ausgelaufen ist“ und dass der Titel seit dem 3. November nicht mehr gedruckt wurde.

Actualitté wies darauf hin, dass nach Angaben von Edistat, das die Käufe im Einzelhandel überwacht, von den 307 verkauften Exemplaren in diesem Jahr 158 zwischen dem 9. und 15. Oktober und dem 6. und 12. November verkauft wurden, also nach dem von der Hamas angeführten Angriff auf Israel am 7. Oktober.

Die Website Révolution permanente, die sich selbst als „revolutionäre politische Organisation“ bezeichnet, erklärte, die Entscheidung, Pappes Titel nicht mehr zu veröffentlichen, sei Teil einer „Hexenjagd“, die in Frankreich seit dem Angriff gegen „jede kritische Äußerung gegenüber der israelischen Regierung“ herrsche.

Die Website verwies auch auf die Verhaftung von Jean-Paul Delescaut, dem Generalsekretär der Departementsgewerkschaft CGT-Nord 59, der zusammen mit einem Kollegen wegen einer Solidaritätserklärung mit Palästina in Polizeigewahrsam genommen wurde.

Auch die palästinensische Aktivistin Mariam Abu Daqqa erklärte, sie sei nach ihrem Besuch in Frankreich für eine Reihe von Vorträgen unter Hausarrest gestellt worden, da das Innenministerium sie als „Gefahr für die öffentliche Ordnung“ eingestuft habe. Später wurde sie nach Kairo deportiert.

Gedankenpolizei

Sie prangerte auch das „Klima der Bedrohung an, das Angst und Selbstzensur zum Nachteil der freien Meinungsäußerung erzeugt“.

Der israelisch-palästinensische Konflikt ist einer der Indikatoren für die Gedankenpolizei, die sich seit einigen Jahren in der französischen akademischen Welt niedergelassen hat, in Übereinstimmung mit der Erfindung des „Islamo-Linkismus“, um bestimmte wissenschaftliche Diskurse zu disqualifizieren“, heißt es in dem Schreiben weiter.

In einer kürzlich durchgeführten Untersuchung prangerte die Zeitung L’Humanité ebenfalls „das Klima des Drucks und der Einschüchterung an, dem französische Forscher ausgesetzt sind, wenn sie über Palästina und die arabische Welt arbeiten“.

Der Rückzug des Buches von Ilan Pappe aus dem Verkauf fällt laut Révolution permanente auch mit der tatsächlichen Übernahme der Verlagsgruppe Hachette, zu der Fayard gehört, durch den rechtsextremen Milliardär Vincent Bolloré zusammen.

Ilan Pappe, ein Mitarbeiter von Middle East Eye, gehört zur Schule der „neuen Historiker“, die für ihre Kritik an der israelischen Politik gegenüber den Palästinensern bekannt sind.

Seit den 1980er Jahren bemüht er sich um eine kritische Aufarbeitung der Geschichte der Gründung Israels und des israelisch-arabischen Konflikts.

2017 gab er dem MEE ein Interview anlässlich der Veröffentlichung seines Buches „The Biggest Prison on Earth: A History of the Occupied Territories“, das er als Erweiterung seines früheren Werks „Ethnic Cleansing of Palestine“ vorstellte.

„Ich sehe das gesamte Projekt des Zionismus als eine Struktur, nicht als ein einzelnes Ereignis. Eine kolonialistische Struktur, durch die eine Siedlerbewegung ein Heimatland kolonisiert“, sagte er.

„Solange die Kolonisierung nicht abgeschlossen ist und die indigene Bevölkerung sich durch eine nationale Befreiungsbewegung wehrt, ist jede derartige Periode, die ich beobachte, nur eine Phase innerhalb derselben Struktur.“

*Dieser Artikel wurde ursprünglich auf Französisch veröffentlicht.

