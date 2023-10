Five things to remember when Israel ‚defends itself‘ | Red Flag Whenever the „international community“ starts talking about Israel’s right to self-defence, Palestinian civilians head to the bomb shelters.



Fünf Dinge, die man bedenken sollte, wenn Israel sich „verteidigt“

Von Daniel Taylor

08. Oktober 2023

Immer wenn die „internationale Gemeinschaft“ über Israels Recht auf Selbstverteidigung spricht, begeben sich palästinensische Zivilisten in die Luftschutzkeller.

Oder sie würden es tun, wenn sie welche hätten – die israelische Regierung hindert den Gazastreifen daran, das notwendige Baumaterial zu importieren. Während der israelischen Bombardierungen versuchen die Bewohner des Gazastreifens, sich in von den Vereinten Nationen betriebenen Schulen zu verstecken, aber Israel sprengt sie in die Luft und tötet die Bewohner.

Jetzt, da Benjamin Netanjahu „mächtige Rache“ gegen den Gazastreifen verspricht, stehen seine westlichen Verbündeten Schlange, um Entschuldigungen für die Kriegsverbrechen zu finden, die zweifellos kurz bevorstehen – oder um sie zu finanzieren; das Weiße Haus sagt, dass eine Ankündigung von Militärhilfe kurz bevorsteht.

Hier also fünf wichtige Fakten, die man sich merken sollte, wenn das größte und bestfinanzierte Militär im Nahen Osten sich gegen ein blockiertes Flüchtlingslager mit 2,3 Millionen Menschen „verteidigt“.

1. Israel verteidigt sich nicht selbst

Wenn man einen Krieg beginnt, muss man mit einem Gegenangriff rechnen. Und wenn der Gegenangriff kommt, macht das den Krieg nicht plötzlich zur „Selbstverteidigung“.

Das ukrainische Militär hat es geschafft, ein paar Drohnen in Moskau explodieren zu lassen. Gibt das Russland plötzlich das Recht, sich zu „verteidigen“, indem es Kiew erneut bombardiert? Während der US-Besatzung Vietnams griffen vietnamesische Kampfflugzeuge US-Stützpunkte an. War deshalb jede nachfolgende US-Bombardierung Vietnams ein legitimer Akt der „Selbstverteidigung“?

Nein, natürlich nicht. Und wenn die Hamas oder eine andere in Palästina ansässige Organisation einen Schlag gegen Israel führt, sollte dies als das gesehen werden, was es ist: eine winzige Reaktion im Kontext eines jahrzehntelangen Krieges israelischer Aggression.

Der Gazastreifen, das Westjordanland und die Golanhöhen wurden 1967 von Israel überfallen. Anschließend wurden sie mit bewaffneten und gefährlichen israelischen Siedlern vollgepumpt, die das Land illegal annektieren wollten. Sie wurden durch militärische Kontrollpunkte und Mauern zerschnitten, um das Leben der Palästinenser unerträglich zu machen. Sie wurden bis zum Verhungern blockiert und unerbittlich angegriffen.

Israel sollte sich gegen die Palästinenser „verteidigen“, so wie sich Russland gegen die Ukrainer „verteidigen“ sollte: Es sollte sie in Ruhe lassen und anerkennen, dass sie das Recht haben, ohne Blockade, Besetzung und Diskriminierung zu leben. Dann bräuchten sich die Palästinenser nicht gegen Israel zu verteidigen. „Besatzung ist Gewalt“, wie Nasser Mashni vom Australia Palestine Advocacy Network sagte. „Israel hat sich nicht verteidigt, sondern führt seit Jahrzehnten jeden Tag Krieg gegen die Palästinenser.“

2. Die Palästinenser können nicht „fair kämpfen“, weil der Westen sie nicht lässt

Sicher, die Hamas zielt oft auf israelische Soldaten, Polizisten und militarisierte Siedler. Aber manchmal nimmt sie auch Zivilisten ins Visier – oder feuert ungelenkte Raketen in Wohngebiete ab, die wer-weiß-was treffen. Das scheint mir nicht die richtige Art der Kriegsführung zu sein.

Für ein unterdrücktes Volk, das sich gegen einen mächtigen Besatzer wehrt, gibt es ein großes Problem mit dem Terrorismus: Er ist unwirksam. Die israelische Besatzung wird durch solche Anschläge nicht beendet werden. Aber wenn westliche „Menschenfreunde“ die Taktik der Hamas ablehnen, gibt es eine einfache Möglichkeit, dieses Problem zu lösen.

Die Hamas würde es zweifellos vorziehen, lasergesteuerte Raketen, gepanzerte Mannschaftstransporter und Panzer einzusetzen, um die israelische militärische Infrastruktur auszulöschen. Wenn Joe Biden, Rishi Sunak und Emmanuel Macron es also wirklich nicht ertragen können, dass israelische Zivilisten in den Konflikt hineingezogen werden, sollten sie in Erwägung ziehen, den Palästinensern ein paar Dutzend F-16-Kampfjets und Kampfpanzer zu liefern – zusammen mit Luftabwehrsystemen, Haubitzen und gepanzerten Mannschaftstransportern – so wie sie es für die Ukraine getan haben. Wie Joe Biden bei der Ankündigung einer weiteren Lieferung von Militärgütern sagte: „Wenn wir zulassen, dass die Ukraine zerstückelt wird, ist dann die Unabhängigkeit irgendeiner Nation sicher? Ich würde respektvoll behaupten, dass die Antwort nein lautet. Und wenn die Ukrainer keine Jets, Hubschrauber und Panzer bekämen, hätten sie immer noch das Recht, sich der Invasion auf jede erdenkliche Weise zu widersetzen.

Palästina wird seit 75 Jahren in immer kleiner werdende Pakete von bombardiertem und belagertem Land „aufgeteilt“. Jeder westliche Politiker, der vor den Methoden der Hamas zurückschreckt, kann das Problem lösen, indem er ihr das gibt, was sie braucht, um das Spielfeld zu ebnen. Aber das ist unwahrscheinlich, denn die westlichen Mächte scheren sich nicht um Menschenrechte oder Selbstbestimmung in Europa, im Nahen Osten oder anderswo. Wenn sie es täten, würden sie Israel nicht unterstützen.

3. Israel ist schlimmer als die Hamas

Ehre, wem Ehre gebührt: Die Kämpfer der Hamas sind mutig. Sie nehmen ihr Leben in die Hand, um sich offen zum Feind Israels zu erklären, während sie vom israelischen Militär eingekesselt leben. Aber sie gehen noch weiter: Sie greifen zu den Waffen und stellen sich einem der brutalsten und raffiniertesten imperialistischen Militärs der Welt entgegen.

Davon abgesehen gibt es jedoch nicht viel, was für sie spricht. In ihrer offiziellen Weltanschauung sind sie religiöse Sektierer. In der palästinensischen Politik sind sie manchmal ganovenhafte Intriganten – obwohl niemand viele demokratische Feinheiten beachten wird, wenn er ein militarisiertes, hungerndes Konzentrationslager regiert, das fast ständig von außen angegriffen wird. Ihre Strategie des Terrorismus ist nicht nur falsch, sondern auch ineffektiv.

Aber was auch immer Ihnen an der Hamas nicht gefällt, Sie können darauf wetten, dass Israel es noch schlimmer machen kann. Religiöses Sektierertum? Israel wird von einer rechtsextremen Koalition regiert, der auch quasi-faschistische religiöse Verrückte angehören, die dafür kämpfen, Israel in eine theokratische Diktatur zu verwandeln, eine Art jüdischen Iran. Und im Gegensatz zur Hamas können die religiösen Verrückten in der israelischen Regierung ihre verrückte Vision mit der vollen Rückendeckung ihrer aufgeblähten, vom Westen finanzierten Militärbürokratie durchsetzen. Belazel Smotrich, einer der durchgeknalltesten theokratischen jüdischen Vordenker in der israelischen Politik, ist für Israels Siedlungen im Westjordanland zuständig – ein militärisches Programm der Invasion und ethnischen Säuberung in Zeitlupe.

Terrorismus und Entführungen? Smotrich sagt, Israel solle die Palästinenser „so angreifen, dass der Herr des Hauses verrückt geworden ist“. Aber das ist die Realität der israelischen Militärpolitik seit Jahrzehnten. Kollektive Bestrafung – sei es die Zerstörung der Häuser unschuldiger Palästinenser mit Bulldozern oder der Beschuss von Gaza-Stadt mit weißem Phosphor – ist eine gängige israelische Militärpraxis. Sie verstecken sich vor den Bomben in einer von der UNO betriebenen Flüchtlingsschule? Israel wird sie in die Luft jagen. Versuchen Sie, Lebensmittel und Medikamente nach Gaza zu bringen? Das israelische Militär wird Sie auslöschen, wie bei einer Hinrichtung. Die Hamas nimmt unschuldige Zivilisten gefangen? Im März 2023 hielt Israel mehr als 1.000 Palästinenser in „Verwaltungshaft“ – inhaftiert ohne Verurteilung oder gar Anklage. Das ist eine nette Umschreibung für „Entführung“.

Denken Sie daran, wenn westliche Politiker von Israels demokratischen Werten schwärmen und das vermeintlich unverschämte Verhalten der Hamas verurteilen. Jeder, der behauptet, die Politik der Hamas geschmacklos zu finden, sollte Israel absolut verabscheuen: ein rechtsextremer Staat auf halbem Weg zur Theokratie, in dem Terrorismus, Entführungen und Massenmord offizielle Politik sind.

4. Hier geht es nicht um Zivilisation gegen Barbarei

Israels Publizisten stellen es als eine Insel der europäischen Aufklärung in einem Meer arabischer und muslimischer Grausamkeit dar, von denen die Palästinenser die verrücktesten und monströsesten sind. Die Fakten passen nicht.

Das palästinensische Volk – nicht seine politischen Parteien oder so genannten Führer, sondern die palästinensischen Massen, die unter der schrecklichsten Unterdrückung leben, überleben und sich organisieren müssen – zeigt der Welt immer wieder die außergewöhnlichsten Beispiele für Anmut, Mut, Zusammenarbeit und den unermüdlichen Willen zum Widerstand gegen die Unterdrückung.

Sie könnten Ihr ganzes Leben damit verbringen, die offizielle israelische PR über die blühende Kunstszene, Tech-Start-ups, das queer- und vegan-freundliche Militär und die fantastischen Erfrischungen zu lesen, die in den B&B-Bauernhöfen auf gestohlenem palästinensischem Land angeboten werden. Aber Sie werden nichts finden, was Ihnen das wirkliche Potenzial der Menschheit zeigt, wie die Geschichten von palästinensischen Aktivisten wie Ahmed Abu Artema, einem Einwohner von Rafah in Gaza, der 2019 schrieb:

„Der Kern von [Rafah] wurde von Israel und Ägypten niedergerissen, um eine Pufferzone zu schaffen, die Familien, einschließlich meiner, mit Stacheldraht trennt. Die Familie meiner Mutter lebte auf der ägyptischen Seite, und die Teilung Rafahs endete mit der Trennung meiner Eltern. Obwohl meine Mutter nur einen Steinwurf entfernt lebte, sah ich sie erst nach 19 Jahren wieder … Als ich die Vögel beobachtete, die über die Grenze flogen, die ich nicht überqueren konnte, dachte ich daran, wie viel klüger Vögel und Tiere als Menschen sind; sie harmonieren mit der Natur, anstatt Mauern zu errichten. Später an diesem Tag fragte ich mich auf Facebook, was passieren würde, wenn ein Mann wie ein Vogel handeln und den Zaun überqueren würde. Warum würden israelische Soldaten auf ihn schießen, als ob er ein Verbrechen begehen würde? schrieb ich. Mein einziger Gedanke war, die Bäume zu erreichen, mich dort hinzusetzen und dann zurückzukommen.“

Abu Artemas Überlegungen wurden zur Bewegung des „Großen Rückkehrmarsches“: wöchentliche Proteste unbewaffneter Palästinenser, die zur militarisierten Grenze des Gazastreifens marschierten, wohl wissend, dass sie ihr Leben in die Hand nahmen, indem sie angesichts der israelischen Kriegsmaschinerie ihre grundlegenden Menschenrechte einforderten. Mit Mut, Anstand, kollektivem Handeln und der unnachgiebigen Forderung nach Gerechtigkeit zeigten sie das Beste an Menschlichkeit. Israel reagierte auf seine eigene, vorhersehbare Weise: Es eröffnete das Feuer auf die Menschenmenge und tötete Hunderte von Demonstranten.

Unabhängig von den Stunts und Eskapaden ihrer Führer und der Grausamkeit, die Israel ihnen zufügt, beweisen die Palästinenser immer wieder die grundlegende Logik dieses so genannten Konflikts. Es geht nicht um Juden gegen Muslime, Religion gegen Säkularismus oder Araber gegen den Westen: Es geht um den Unterdrückten gegen den Unterdrücker. In solchen Konflikten muss man auf der Seite der Unterdrückten stehen.

5. Wenn man Terrorismus hasst, sollte man Palästina unterstützen

Terrorismus ist falsch. Wir stehen also vor einer großen Herausforderung: Wie können wir Israel davon abhalten, die Palästinenser zu terrorisieren?

Jeder „Terror“, der von Gruppen wie der Hamas ausgeheckt wird, verblasst im Vergleich zu dem Terror, den Israel jedes Mal entfesselt, wenn es sich „verteidigen“ muss. Israels herrschende Terroristen können die medizinische Infrastruktur Palästinas zerstören, die Bevölkerung aushungern, Häuser mit Bulldozern und Bomben zerstören, das Feuer auf Bürgerrechtsdemonstrationen eröffnen und Kerker mit entführten Geiseln füllen. Welcher palästinensische „Extremist“ könnte das jemals mit ein paar ungelenkten Raketen wettmachen?

Diejenigen, denen die Menschenrechte am Herzen liegen, müssen den Palästinensern die beste aller Waffen an die Hand geben: Solidarität. Wir müssen die sich selbst rechtfertigenden, opferbeschuldigenden Lügen Israels und seiner Apologeten entlarven und alle Aktionen unterstützen, die Solidarität mit dem palästinensischen Volk schaffen. Lassen Sie uns tun, was wir können, um die mickrigen Raketen der Hamas durch eine globale Version der Great Return Marches zu ersetzen: einen internationalen Aufstand gegen den israelischen Terror. Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …