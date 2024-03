Gaza: The EU must urgently continue funding UNRWA, to avoid exacerbating suffering of Palestinians facing serious risk of genocide The European Commission is currently deliberating whether it will release its planned funding to the United Nations Relief and Works Agency (UNRWA), without which UNRWA could run out of funding leading to closing its operation. In a letter addressed to President of the European Commission Ursula von der Leyen, Amnesty International’s Secretary General Agnès Callamard […]

Gaza: Die EU muss die Finanzierung des UNRWA dringend fortsetzen, um das Leiden der Palästinenser, die ernsthaft vom Völkermord bedroht sind, nicht zu verschlimmern

Die Europäische Kommission prüft derzeit, ob sie die geplanten Mittel für das Hilfswerk der Vereinten Nationen (UNRWA) freigeben wird. Ohne diese Mittel könnte das UNRWA seine Arbeit einstellen. In einem Schreiben an die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, fordert die Generalsekretärin von Amnesty International, Agnès Callamard, die Europäische Kommission auf, diese Mittel unverzüglich dem UNRWA zukommen zu lassen, um das Leiden von über zwei Millionen Palästinenserinnen und Palästinensern im besetzten Gazastreifen nicht zu verschlimmern, die derzeit ernsthaft von einem Genozid bedroht sind.

Sehr geehrte Frau Präsidentin von der Leyen,

ich teile die große Besorgnis von Amnesty International über die Überlegungen der Europäischen Kommission, Mittel für das Hilfswerk der Vereinten Nationen (UNRWA) freizugeben, und fordere Sie dringend auf, dafür zu sorgen, dass diese Mittel dem UNRWA unverzüglich zugewiesen werden, um zu verhindern, dass das Leiden von über zwei Millionen Palästinensern im besetzten Gazastreifen, die derzeit ernsthaft von einem Völkermord bedroht sind, noch verschlimmert wird. Wir sind zutiefst besorgt darüber, dass dem UNRWA die Mittel ausgehen könnten, was zur Schließung seiner Tätigkeit führen könnte, sollte das Hilfswerk nicht wie geplant EU-Mittel erhalten.

Wir sind uns der Schwere der Anschuldigungen bewusst, die die israelische Regierung gegen 12 der 30.000 UNRWA-Mitarbeiter, von denen sich 13.000 im Gazastreifen aufhalten, wegen ihrer Beteiligung an völkerrechtlichen Verbrechen, einschließlich Kriegsverbrechen, gegen die Menschen in Südisrael am 7. Oktober erhoben hat. Wir nehmen die Ankündigung des UNRWA zur Kenntnis, dass es 10 der von diesen Vorwürfen betroffenen Mitarbeiter entlassen hat, da die beiden anderen bei israelischen Angriffen getötet wurden. Das UN-Büro für interne Aufsicht hat ebenfalls eine Untersuchung der Vorwürfe eingeleitet, und der UN-Generalsekretär hat eine unabhängige Untersuchung des UNRWA eingeleitet.[1] Alle Beschuldigten müssen einer wirksamen, unabhängigen und transparenten Untersuchung unterzogen werden, und diejenigen, die nachweislich für Verbrechen im Sinne des Völkerrechts verantwortlich sind, müssen in fairen Gerichtsverfahren, die den internationalen Rechtsstandards entsprechen, zur Rechenschaft gezogen werden.

Die Anschuldigungen gegen einige wenige Personen wegen Handlungen, die nicht in den Rahmen ihrer Tätigkeit fallen, können jedoch niemals eine solch drakonische Entscheidung rechtfertigen, die katastrophale Auswirkungen auf das Leben und Überleben von Millionen von Menschen hat. Inmitten der humanitären Katastrophe in Gaza war die Rolle des UNRWA bei der Bereitstellung von Hilfe, Nahrungsmitteln und Unterkünften unverzichtbar und lebensrettend. 1,7 Millionen Palästinenser im Gazastreifen sind Binnenvertriebene, von denen fast eine Million in überfüllten, vom UNRWA betriebenen Schulen und Unterkünften Schutz gesucht haben. Mindestens 29.878 Palästinenser wurden seit dem 7. Oktober in Gaza getötet, darunter 158 UNRWA-Mitarbeiter. Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums in Gaza werden mehr als 10.000 Menschen unter den Trümmern vermisst und 70.215 verletzt. 2,2 Millionen Menschen sind unmittelbar von einer herbeigeführten Hungersnot bedroht und haben keinen ausreichenden Zugang zu Nahrungsmitteln, sauberem Wasser, sanitären Einrichtungen und medizinischer Versorgung.

Eine Aussetzung der Finanzierung des UNRWA würde diese Situation noch verschärfen, zumal kein anderer humanitärer Akteur in der Lage ist, die Lücke zu schließen, und gegen die Resolution 2720 des UN-Sicherheitsrats verstoßen, in der die Parteien aufgefordert werden, die humanitäre Hilfe für die palästinensische Zivilbevölkerung im gesamten Gazastreifen zu verstärken und nicht zu verringern. Die Leiter aller UN-Organisationen haben eindeutig erklärt, dass: Keine andere Organisation ist in der Lage, den Umfang und die Breite der Hilfe zu leisten, die 2,2 Millionen Menschen im Gazastreifen dringend benötigen.“[2] Diese Botschaft wurde auch von wichtigen humanitären Organisationen wiederholt.[3] Zuletzt wurde auf der Tagung des Rates „Auswärtige Angelegenheiten“ am 19. Februar 2024 betont, dass eine Einstellung der Unterstützung die Unterbrechung der lebenswichtigen Dienste bedeuten würde, die das Hilfswerk für die palästinensische Zivilbevölkerung nicht nur im Gazastreifen, sondern auch im Westjordanland, im Libanon und in Jordanien leistet.“

Die Aussetzung der UNRWA-Finanzierung birgt auch die Gefahr, dass die Praxis der kollektiven Bestrafung von Palästinensern legitimiert wird. Israelische Beamte haben versucht, ihre Verstöße gegen das Völkerrecht, einschließlich der wahllosen Bombardierung, der Blockade und der Verweigerung von Nahrungsmitteln und Wasser für die Bevölkerung im Gazastreifen, mit den Angriffen der Hamas und anderer bewaffneter Gruppen am 7. Oktober zu rechtfertigen[4]. Diese Praktiken stehen nicht im Einklang mit dem Völkerrecht. Die Verweigerung lebensrettender Hilfe für Millionen von Palästinensern aufgrund von Anschuldigungen gegen eine begrenzte Anzahl von UNRWA-Mitarbeitern wegen Handlungen, die außerhalb ihres Aufgabenbereichs liegen, würde der Zivilbevölkerung schweren Schaden zufügen und könnte einer Kollektivstrafe gleichkommen.

Eine solche Aussetzung wäre noch gravierender nach der Entscheidung des Internationalen Gerichtshofs (IGH) vom 26. Januar im Fall Südafrika gegen Israel, der plausible Gründe dafür fand, dass Israel zumindest einige der durch die Völkermordkonvention verbotenen Handlungen begeht, und vorläufige Maßnahmen gegen Israel anordnete. Die Aussetzung der Finanzierung des UNRWA in einem Kontext, in dem es alarmierende Anzeichen für einen Völkermord gibt, birgt die Gefahr, dass die Schäden, die durch die Völkermordkonvention verhindert und bestraft werden sollen, erheblich verschlimmert werden, wenn nicht sogar dazu beitragen, dass das UNRWA seine Arbeit nicht verrichten kann.

Die Rolle des UNRWA ist nicht auf den besetzten Gazastreifen beschränkt. Die Organisation erbringt wichtige Dienstleistungen für palästinensische Flüchtlinge im besetzten Westjordanland, einschließlich Ost-Jerusalem, in Jordanien, Libanon und Syrien. Ohne das UNRWA hätten Millionen von Palästinensern keinen Zugang zu diesen Diensten. Trotz der Forderung nach einer Streichung der Mittel für das UNRWA hat sich Israel nicht dazu verpflichtet, diese Dienste in den von ihm besetzten Gebieten bereitzustellen, wie es das humanitäre Völkerrecht verlangt. Im Gegenteil, Israel beschränkt weiterhin den Zugang zu wichtigen Dienstleistungen, nicht nur im Gazastreifen[5] Syrien, Jordanien und der Libanon befinden sich derweil in einer Wirtschaftskrise und kommen ihren Verpflichtungen gegenüber den Flüchtlingen nachweislich nicht nach.

Wir sind bereit, uns mit Ihnen zu treffen, um unsere oben genannten Bedenken zu erörtern oder Ihnen weitere Informationen zukommen zu lassen, die Sie benötigen.

Mit freundlichen Grüßen,

Agnès Callamard

Generalsekretärin

