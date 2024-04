Gaza ‚freedom flotilla‘ blocked in Turkey Organisers blame Israeli pressure on Guinea-Bissau, after West African country withdrew its flagged vessels

Die Akdeniz, Teil der Freedom Flotilla Coalition, wartet auf die Abfahrt von Tuzla, in der Nähe von Istanbul, 19. April 2024 (Yasin Akgul/AFP)

Die Organisatoren machen israelischen Druck auf Guinea-Bissau verantwortlich, nachdem das westafrikanische Land die unter seiner Flagge fahrenden Schiffe zurückgezogen hat

Gaza-“ Freedom Flotilla“ in der Türkei blockiert

Von MEE und Agenturen

27. April 2024

Eine “ Freedom Flotilla “ mit dem Ziel, Hilfsgüter nach Gaza zu liefern, wurde am Samstag in der Türkei blockiert, nachdem ihr die Benutzung von zwei Schiffen verweigert wurde.

Die Koalition aus Nichtregierungsorganisationen und anderen Vereinigungen erklärte, dass sie nicht in See stechen konnte, nachdem das westafrikanische Land Guinea-Bissau die Schiffe unter seiner Flagge zurückgezogen hatte, wie AFP berichtet.

„Traurigerweise hat Guinea-Bissau zugelassen, dass es sich an Israels vorsätzlicher Aushungerung, illegaler Belagerung und Völkermord an den Palästinensern in Gaza mitschuldig gemacht hat“, so die Freedom Flotilla Coalition.

„Die Guinea-Bissau International Ships Registry (GBISR) hat die Freedom Flotilla Coalition in einem unverhohlenen politischen Schachzug darüber informiert, dass sie die Flagge Guinea-Bissaus von zwei Schiffen der Freedom Flotilla zurückgezogen hat, von denen eines unser Frachtschiff ist, das bereits mit über 5.000 Tonnen lebensrettender Hilfe beladen ist“, heißt es in der Erklärung.

Die Gruppe erklärte, dass die Behörden von Guinea-Bissau mehrere „außergewöhnliche“ Anfragen gestellt hätten, darunter Informationen über die Zielorte, mögliche weitere Hafenaufenthalte, das Ladungsverzeichnis und die voraussichtlichen Ankunftsdaten und -zeiten.

„Normalerweise befassen sich die nationalen Flaggenbehörden nur mit der Sicherheit und den damit verbundenen Standards auf Schiffen, die ihre Flagge führen“, heißt es in dem Bericht, der mit der Frage nach dem Bestimmungsort bei der Zulassung eines Autos gleichgesetzt wird.

Schweigen

Auf einer Pressekonferenz in Istanbul riefen etwa 280 Freiwillige – Aktivisten, Anwälte und Ärzte -, die sich den Schiffen anschließen wollten, Slogans wie „Flagge zeigen“, „Wir werden segeln“ und „Freies Palästina“.

Drei Schiffe der Flottille liegen seit einer Woche im Hafen von Tuzla, südlich von Istanbul, vor Anker. Sie wollten am Freitag in See stechen.

Die türkischen Behörden und die staatlichen Medien, die sich im Allgemeinen gerne mit der Hilfe für die palästinensische Zivilbevölkerung im Gazastreifen brüsten, weil sie 13 humanitäre Flüge und neun Boote organisiert haben, haben über die Flottille geschwiegen.

Im Jahr 2010 brach eine frühere „Freiheitsflottille“ von der südtürkischen Stadt Antalya aus auf und führte zu einem tödlichen Zwischenfall, der die Beziehungen zwischen der Türkei und Israel belastete, nachdem israelische Streitkräfte eines der Schiffe, die Mavi Marmara, angegriffen hatten, wobei 10 Menschen an Bord getötet und 28 verletzt wurden.

UN-Organisationen haben davor gewarnt, dass Hilfslieferungen auf dem Seeweg allein nicht ausreichen, um die drohende Hungersnot in Gaza abzuwenden, und haben Israel aufgefordert, mehr Grenzübergänge für Straßenkonvois zu öffnen.

Gewaltloser Widerstand

Ann Wright von der Humanitarian Relief Foundation (IHH), der Hauptorganisatorin der Koalition und ehemaligen Oberstin der US-Armee, die 2003 wegen ihres Widerstands gegen die Invasion im Irak zurücktrat, erklärte Anfang des Monats gegenüber Middle East Eye, dass sie entschlossen seien, ihre Mission zu erfüllen.

„Wir wissen, dass die türkische Regierung auf diplomatischer Ebene und im humanitären Bereich große Anstrengungen unternimmt. Dennoch erwarten wir ihre Unterstützung und die anderer Regierungen für unsere Mission“, sagte sie.

„Es kann nicht sein, dass wir nicht segeln können. Es gibt keine Möglichkeit, dass wir den Gazastreifen nicht erreichen können“, fügte sie hinzu.

Mit Blick auf den Überfall der israelischen Armee auf die Mavi Marmara sagte Wright: „Im Falle eines solchen Angriffs erwarten wir von allen Regierungen, dass sie das Völkerrecht einhalten. Nach internationalem Recht hat Israel kein Recht, ein Schiff zu überfallen, das mit Zivilisten und humanitärer Hilfe gefüllt ist.“

Huwaida Arraf, eine Menschenrechtsanwältin, sagte ebenfalls: „Es besteht die Möglichkeit, dass Israel uns angreifen könnte. Wir hoffen nur, dass sie es nicht tun, denn die ganze Welt würde uns zusehen.

„Selbst wenn sie es tun, werden wir gewaltlosen Widerstand leisten.“

