Gaza lost much more than a hospital when it lost al-Shifa The medical complex destroyed by Israel was the beating heart of Gaza, and a symbol of our hopes for the future.

Der von Israel zerstörte medizinische Komplex war das pulsierende Herz von Gaza und ein Symbol für unsere Hoffnungen für die Zukunft.

Gaza hat mit dem Verlust von al-Shifa weit mehr als ein Krankenhaus verloren

Von Bahzad al Akhras

15. Mai 2024

Menschen in grünen und orangefarbenen Uniformen tragen eine Leiche in einem weißen Sack vor einem zerstörten Gebäude

Palästinensische Gerichtsmediziner und Zivilschützer bergen menschliche Überreste auf dem Gelände des Al-Shifa-Krankenhauses, des größten Krankenhauses in Gaza, das bei einem zweiwöchigen israelischen Angriff in Schutt und Asche gelegt wurde, am 8. April 2024 [AFP]

Im vergangenen Monat zog sich das israelische Militär nach einer zweiwöchigen Razzia endgültig aus dem Al-Shifa-Krankenhaus in Gaza zurück und hinterließ ein apokalyptisches Bild von Tod und Zerstörung.

Das Gelände war mit Leichen übersät. Die meisten Gebäude waren verbrannt und nur noch leere Hüllen.

Was Gaza mit Al-Shifa verloren hat, war viel mehr als sein größter medizinischer Komplex. Denn Al-Shifa war für die Menschen in Gaza viel mehr als nur ein Krankenhaus.

Für die Mitglieder des Gesundheitswesens war Al-Shifa ein Zuhause – es war der Ort, an dem wir ausgebildet, geforscht und gelernt haben. Es war der Ort, an dem wir die Inspiration fanden, die besten Heiler zu werden, die wir sein konnten.

Für unsere Patienten war es ein Zentrum der Hoffnung. Sie wussten, dass sie im al-Shifa die beste Behandlung erhalten würden, da es weit besser ausgestattet war als die meisten anderen Krankenhäuser in der Gegend.

Außerdem war al-Shifa ein beliebter Treffpunkt und ein nationales Wahrzeichen. Vor dem Völkermord war es umgeben von Restaurants, Bibliotheken und zwei Universitäten, die alle zu Fuß erreichbar waren. Es war wirklich das pulsierende Herz von Gaza-Stadt.

Israel hat es in Schutt und Asche gelegt und zum Schauplatz eines Massakers gemacht.

Al-Shifa bot eine Reihe einzigartiger Dienstleistungen an, die die Menschen nirgendwo sonst in Gaza bekommen konnten. Es verfügte über die besten Ärzte und modernste medizinische Geräte wie Dialysegeräte für Nierenpatienten und radiologische Ausrüstung. Seine medizinischen Expertenteams konnten seltene chirurgische Eingriffe vornehmen. Über viele Jahrzehnte hinweg hielt es Belagerungen, Materialknappheit und zahlreichen israelischen Angriffen stand und bot Millionen von Palästinensern lebensrettende Versorgung.

Al-Shifa war ein Wissenszentrum für medizinische Fachkräfte von außerhalb des Gazastreifens. Alle medizinischen Teams, die den Gazastreifen besuchten, wollten unbedingt das Al-Shifa besuchen, um einzigartige Operationen mitzuerleben, sich über die neuesten Entwicklungen in der Medizin zu informieren und zahlreiche Studien zu verfolgen, die dort durchgeführt wurden.

Und für uns, die Ärzte, Mediziner und Mitarbeiter des Gesundheitswesens in Gaza, war das al-Shifa ein Symbol für medizinische Spitzenleistungen und eine Quelle der Inspiration, da dort die besten und klügsten Mediziner des Gazastreifens arbeiteten und der Gemeinschaft dienten.

Al-Shifa war ein Symbol für unsere Hoffnungen für die Zukunft, aber auch ein großer Teil unserer Vergangenheit. Viele von uns waren dort schon lange vor Beginn unserer medizinischen Ausbildung behandelt worden. Es war ein Juwel, auf das jeder in Gaza unendlich stolz war. Seine Zerstörung war ein unbeschreiblicher Verlust.

„Ich konnte meine Tränen nicht zurückhalten, als ich die Schäden hier sah“, sagte Dr. Marwan Abu Sada, ein bekannter Facharzt für Chirurgie, nach einem Besuch des medizinischen Komplexes nach dem israelischen Angriff.

„Ich habe nicht um mein eigenes Haus geweint, sondern um die Zerstörung des Krankenhauses und um das gesamte medizinische Personal und die Verwundeten in Gaza“, fügte er hinzu.

Ich teile seine Gefühle des Verlusts und der Verwüstung, und ich weiß, dass es vielen anderen Beschäftigten im Gesundheitswesen ebenso geht.

Israel hatte al-Shifa schon lange bedroht, aber viele von uns haben nicht daran geglaubt und sich nicht vorstellen können, dass eine Zerstörung dieses Ausmaßes, das wir schließlich miterleben mussten, möglich ist. Ich kann den Schock nicht beschreiben, als ich al-Shifa, das Herzstück des Gesundheitssystems in Gaza, in Flammen stehen sah.

Israel wusste, dass Angriffe auf al-Shifa gegen internationales Recht und die Genfer Konvention verstoßen würden, also log es und behauptete, darunter befände sich eine militärische „Operationsbasis“. Nachdem das israelische Militär den Komplex wochenlang durchwühlt hatte, konnte es keine Beweise für diese Behauptung vorlegen. Aber das spielte keine Rolle – al-Shifa wurde zerstört, und ein weiterer Aspekt dieses andauernden Völkermords wurde gerechtfertigt.

Das Ziel des israelischen Angriffs auf al-Shifa war nicht, einen militärischen Vorteil gegenüber dem Feind zu erlangen, sondern das Leiden des palästinensischen Volkes zu verschlimmern. Der Angriff nahm den Menschen in Gaza ihre wichtigste Zuflucht in einer Zeit, in der sie vielfältigen Bedrohungen ausgesetzt sind. Er hat erneut Tausende von Flüchtlingen vertrieben, die dort Schutz suchen. Die Menschen wurden durch Bomben und Scharfschützen verstümmelt, Kinder wurden unter den Trümmern hervorgeholt, hungrige Kleinkinder und gebrechliche ältere Menschen hatten keinen Zugang zu medizinischer Versorgung. Der Angriff verwandelte einen Ort der Heilung und Sicherheit in eine Stätte von Massakern und Massengräbern. Er verhöhnte das Völkerrecht und machte die Grausamkeit Israels deutlich.

Als Israel unsere Häuser zerstörte, war das ein schrecklicher Verlust. Aber die Zerstörung von al-Shifa war für viele von uns eine noch größere Tragödie. Es war nicht nur ein persönlicher Verlust, sondern auch ein kollektiver.

Mit dem Verlust von al-Shifa bleibt uns eine unheilbare Wunde. Was werden wir jetzt tun, was können wir tun, und wie können wir uns wieder aufbauen, nachdem das Herz unserer Gesellschaft herausgerissen wurde?

Israel hat alle Universitäten des Gazastreifens zerstört und dafür gesorgt, dass die meisten Krankenhäuser nicht mehr funktionsfähig sind. Es verwandelte Al-Shifa in einen Trümmerhaufen. Es tötete unzählige Mediziner, Krankenschwestern, Ärzte und akademische Kliniker. So viele andere mussten evakuiert werden, um am Leben zu bleiben. Erst kürzlich erreichte uns die tragische Nachricht von der Ermordung von Dr. Adnan al-Bursh, dem Leiter der orthopädischen Abteilung von al-Shifa, nachdem er von israelischen Soldaten entführt und verhört worden war. Diejenigen von uns, die noch in Gaza sind, können nichts anderes tun, als abzuwarten, wer als nächstes getötet wird oder welches wichtige Gebäude ins Visier genommen wird. Das ist kein Leben.

Während wir auf ein Ende des israelischen Krieges gegen Gaza und ein Waffenstillstandsabkommen hoffen, fürchten wir uns auch davor, was als Nächstes passieren wird – wie wird das Leben in Gaza nach diesem Völkermord aussehen, wie wird es ohne al-Shifa aussehen, und können wir unseren Gesundheitssektor nach all den Verlusten, die wir erlebt haben, wieder aufbauen? Wir wissen, dass wir al-Shifa nicht ersetzen können, zumindest nicht kurzfristig. Aber wir können das am Leben erhalten, wofür es stand: unsere Hoffnung auf eine bessere Zukunft und die Stärke und Widerstandsfähigkeit unserer Gemeinschaft.

Bahzad Al Akhras ist ein palästinensischer Arzt und Forscher im Bereich Gesundheitspolitik, der sich auf Kindheitstraumata und die psychische Gesundheit der Bevölkerung konzentriert. Er erhielt 2019-2020 das Chevening-Stipendium für aufstrebende Führungskräfte, um im Vereinigten Königreich einen Master-Abschluss zu machen. Im Jahr 2020 erhielt er seinen MSc in Child and Adolescent Mental Health mit Auszeichnung vom King’s College London. Er strebt eine berufliche Laufbahn in der Kinderpsychiatrie an.

Übersetzt mit deepl.com



