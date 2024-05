Israel’s Gallant reportedly orders Al Jazeera closure in West Bank Israeli defence minister has ordered block of Qatari network in occupied West Bank, according to report in Israel’s Army Radio



Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu und Verteidigungsminister Yoav Gallant, der Berichten zufolge die Schließung von Al Jazeera im Westjordanland angeordnet hat, Oktober 2023 (AFP)

Der israelische Verteidigungsminister hat die Sperrung des katarischen Senders im besetzten Westjordanland angeordnet, so ein Bericht des israelischen Armeeradios

Israels Gallant ordnet angeblich Schließung von Al Jazeera im Westjordanland an

Von MEE-Mitarbeitern

15. Mai 2024

Der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant hat Berichten zufolge den Generalstabschef der Armee, Herzi Halevi, angewiesen, Al Jazeera den Sendebetrieb im besetzten Westjordanland zu untersagen.

Unter Berufung auf ungenannte Quellen im israelischen Militär berichtete das israelische Armeeradio, dass die Armee an der Umsetzung von Gallants Befehl gegen den katarischen Sender arbeite.

Nach Angaben der Times of Israel ist nicht klar, ob die Anordnung für Gebiete im Westjordanland gilt, in denen israelische Siedler leben, oder ob sie sich auch auf palästinensische Gebiete erstreckt, in denen Al Jazeera viele Zuschauer hat.

Es ist auch nicht klar, ob die Anordnung die Schließung der Al-Dschasira-Büros in Ramallah sowie eine Sperre des Senders im gesamten Westjordanland bedeuten würde.

Ein Sprecher der israelischen Armee sagte der Times of Israel: „Die IDF [Israelische Verteidigungsstreitkräfte] arbeiten daran, die Anordnung des Verteidigungsministers umzusetzen.“

Das Militär hat den Befehl jedoch nicht bestätigt, und Gallants Büro hat keine offizielle Erklärung abgegeben. Auch Al Jazeera hat sich nicht offiziell geäußert.

Das gemeldete Vorgehen gegen den Sender ist nur das jüngste in einer langen Kampagne gegen ihn.

Am 5. Mai beschloss die israelische Regierung, den Betrieb von Al Jazeera in Israel einzustellen. Der Sender ist eines der letzten internationalen Mediennetzwerke, die aus dem kriegszerstörten Gazastreifen berichten.

Zuvor sendete Al Jazeera täglich live aus Jerusalem, Tel Aviv und dem nördlichen Teil des Gazastreifens. Seitdem ist der Sender gezwungen, seine gesamte Berichterstattung von Ramallah aus zu produzieren.

Zum Zeitpunkt der Schließung des Senders in Israel erklärte Shlomo Karhi, der israelische Kommunikationsminister, in einer Erklärung, dass die Regierung Anordnungen zur sofortigen Schließung der Büros von Al Jazeera in Israel, zur Beschlagnahmung der Sendeausrüstung, zur Abtrennung des Senders von Kabel- und Satellitenanbietern und zur Sperrung seiner Websites unterzeichnet habe.

Nach einer Kabinettsabstimmung über die Schließung behauptete der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu, die Reporter von Al Jazeera hätten „Israels Sicherheit geschädigt und gegen Soldaten gehetzt“, und bezeichnete den Sender als „Sprachrohr der Hamas“.

Weder Netanyahu noch das Kommunikationsministerium nannten Beispiele für Inhalte von Al Jazeera, die ihrer Meinung nach eine Bedrohung darstellten.

Al Jazeera verurteilte die Entscheidung und erklärte, die Anschuldigung, der Sender bedrohe die israelische Sicherheit, sei eine „gefährliche und lächerliche Lüge“ und Teil der „anhaltenden Unterdrückung der freien Presse“ durch Israel.

