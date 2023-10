https://www.palestinechronicle.com/gaza-is-leningrad-putin-likens-israeli-behavior-to-brutal-nazi-siege-in-wwii/



Gaza ist Leningrad: Putin vergleicht israelisches Verhalten mit brutaler Nazi-Belagerung im Zweiten Weltkrieg

13. Oktober 2023

Von Mitarbeitern des Palestine Chronicle

Was Israel im Gazastreifen tut, ist inakzeptabel, hat der russische Präsident gesagt. Aber er ging noch weiter, viel weiter.

Der russische Präsident Wladimir Putin verglich am Freitag die Belagerung des Gazastreifens durch die israelische Armee mit der Belagerung der russischen Stadt Leningrad durch Nazi-Deutschland während des Zweiten Weltkriegs und forderte eine Lösung des Konflikts durch Vermittlung.

Auf einer Pressekonferenz in der kirgisischen Hauptstadt Bischkek sagte Putin, Israels strenge Blockade des Gazastreifens, in dem mehr als zwei Millionen Menschen leben, sei inakzeptabel.

„Meiner Meinung nach ist das inakzeptabel“, sagte Putin, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtete.

„Dort leben mehr als 2 Millionen Menschen. Bei weitem nicht alle von ihnen unterstützen die Hamas, bei weitem nicht alle. Aber sie alle müssen leiden, auch Frauen und Kinder. Natürlich ist es für jeden schwer, dem zuzustimmen.“

Putin sagte auch, dass es sogar in den Vereinigten Staaten Forderungen nach einer Blockade des Gazastreifens gegeben habe, die mit der Belagerung Leningrads während des Zweiten Weltkriegs“ vergleichbar sei, und dass solche Forderungen inakzeptabel seien.

Wir müssen an die palästinensischen Bürger denken, die unter der militärischen Eskalation Israels leiden“, sagte er und warnte davor, dass Israels Bodenoperation im Gazastreifen zu mehr Opfern unter der Zivilbevölkerung führen werde.

Putins Erklärung erfolgte, nachdem das israelische Militär am Freitag alle Zivilisten im nördlichen Gazastreifen – mehr als eine Million Menschen – aufgefordert hatte, sich innerhalb von 24 Stunden in den Süden zu begeben, während Panzer in Vorbereitung auf eine erwartete Bodeninvasion in das Gebiet mobilisiert wurden.

Putin sagte, der Einsatz schwerer Waffen in Wohngebieten sei „mit ernsten Konsequenzen für alle Seiten verbunden“.

Gleichzeitig rief der russische Präsident zu gemeinsamen Anstrengungen auf, um einen baldigen Waffenstillstand und eine Stabilisierung der Lage vor Ort zu gewährleisten, und betonte, dass sein Land bereit sei, sich mit allen Partnern konstruktiv zu koordinieren. Übersetzt mit Deepl.com

