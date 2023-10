Warum nicht auch in Berlin, was in New York möglich ist? Als Zeichen der Solidarität mit den Besetzten und Entrechteten in Palästina? Sind das die viel-beschworenen „Deutschen Werte“? Evelyn Hecht-Galinski

Anhänger der Palästinenser nehmen am 13. Oktober 2023 an einer Kundgebung am Times Square in New York City teil (AFP)



Die Demonstranten wurden von Hunderten von Polizeibeamten umringt



Israelisch-palästinensischer Krieg: Tausende demonstrieren zur Unterstützung Palästinas auf dem Times Square in New York City

Von MEE-Mitarbeitern

13. Oktober 2023

Tausende von Menschen haben am Freitag auf dem Times Square in New York City in den Farben der palästinensischen Flagge Rot, Schwarz und Grün demonstriert, um ihre Unterstützung für die Palästinenser angesichts der israelischen Bombardierungen des Gazastreifens zu bekunden.

„Vom Fluss bis zum Meer wird Palästina frei sein“, riefen Schwärme von Menschen auf den bereits überfüllten Straßen des Times Square am Freitag.

Die Sicherheitsvorkehrungen bei einer der größten Demonstrationen in New York City zur Unterstützung Palästinas in den letzten Tagen waren enorm. Der Protest begann am Freitagnachmittag und sollte mehrere Stunden dauern.

Israel hat den dicht besiedelten Gazastreifen bombardiert, nachdem die Hamas einen Überraschungsangriff auf Israel gestartet hatte, bei dem mindestens 1.300 Israelis getötet wurden und mindestens 100 Israelis als Geiseln genommen wurden. Durch die Bombardierung des Gazastreifens wurden bisher mindestens 1.900 Palästinenser getötet, die meisten von ihnen Frauen und Kinder, und 7.696 verwundet.

Die Zahlen steigen jedoch aufgrund der anhaltenden Bombardierung und einer möglichen Bodeninvasion rapide an.

In New York City standen an jeder Ecke Polizeibeamte, um die Proteste und die anschließenden Gegenproteste zu überwachen.

„Jedes Mitglied des New York Police Department (NYPD) wird bereit sein und morgen in Uniform erscheinen“, sagte der Chef der New Yorker Polizeibehörde, John Chell, am Donnerstag.

„Wir werden keinen Hass und keine Ausschreitungen dulden. Es wird schnell unterdrückt werden und wir werden bereit sein“.

Die Gouverneurin des Bundesstaates New York, Kathy Hochul, ordnete an, dass die Nationalgarde des Bundesstaates New York wegen der Proteste an wichtigen Verkehrsknotenpunkten patrouillieren soll.

„Jeder sollte seinem täglichen Leben nachgehen“, sagte Rebecca Weiner, stellvertretende Kommissarin für Nachrichtendienst und Terrorismusbekämpfung bei der NYPD, am Donnerstag gegenüber Fox 5 New York.

Palästina-Anhänger nehmen am 13. Oktober an einer Kundgebung auf dem Times Square in New York City teil (AFP)

„Wir sehen ein Aufflammen der Spannungen. Wir haben am Wochenende einige Proteste gesehen. Auch heute und am Wochenende wird es Proteste geben. Die Menschen haben hitzige Emotionen, aber wir sehen keine Gewalt, und dafür werden wir sorgen.“

Maria, eine Demonstrantin am Times Square, sagte gegenüber Middle East Eye, die Sicherheitsvorkehrungen in Manhattan seien „intensiv“.

„Ich war gestern am Brooklyn College und da war auch Polizei, aber nicht so viel wie hier“, sagte sie. „Ich kann nicht sagen, ob sie hier sind, um uns zu beschützen oder um uns zu beobachten“, sagte sie.

Der Protest am Brooklyn College am Donnerstag machte Schlagzeilen, als die Gemeinderatsabgeordnete Inna Vernikov mit einer Waffe am Hosenbund auftauchte. Sie wurde später am Freitag verhaftet.

Mosaab Sadeia, ein Organisator und Mitglied der New Yorker Sektion von Young Muslims, einer nationalen Jugendorganisation, erklärte gegenüber Middle East Eye, der Protest sei dringend notwendig gewesen.

„In den letzten Tagen haben wir erlebt, wie führende Politiker und die Medien schamlos die Rhetorik des Völkermords verstärken“, sagte er.

„Wir sehen, dass es wichtig ist, für Wahrheit und Gerechtigkeit einzutreten, wenn sich die Welt von Palästina abgewandt hat. Wir wollen, dass die Welt weiß, dass das Thema Palästina von den Menschen nicht ignoriert wird, auch wenn die führenden Politiker der Welt die Augen vor dem Völkermord in Gaza verschließen.“

Atif Khan nahm mit einer Gruppe von Freunden an der Demonstration teil. Sie trugen eine palästinensische Flagge und Keffiyehs um den Hals und auf dem Kopf. Er sagte gegenüber MEE, dass es für ihn wichtig sei, dabei zu sein, weil es „das Mindeste ist, was ich tun kann“.

„Wir befinden uns nicht im Kriegsgebiet. Wenn ich körperlich in Sicherheit bin, werde ich tun, was ich kann, um ihren Stimmen Gehör zu verschaffen“, sagte er. Um 16 Uhr Ortszeit seien ihm noch keine Gegendemonstranten begegnet, aber er wäre nicht überrascht, wenn sie kommen würden.

„Ich habe keine Angst vor ihnen. Sie können uns verhöhnen, wie sie wollen. Am Ende des Tages stellen sie sich auf die Seite der Unterdrücker. Das werden sie immer im Bewusstsein haben.“

Am Donnerstag wies die israelische Armee rund 1,1 Millionen Palästinenser im nördlichen Gazastreifen an, ihre Häuser innerhalb einer Frist von 24 Stunden zu verlassen, ohne eine Garantie für ihre Rückkehr zu geben.

Die Palästinenser haben die Bombardierung als „zweite Nakba“ bezeichnet, und viele haben erklärt, sie würden ihr Land nicht verlassen.

Die Nakba oder „Katastrophe“, wie sie im Englischen genannt wird, bezieht sich auf die ethnische Säuberung von etwa 750 000 Palästinensern von ihrem Land und ihren Häusern im historischen Palästina, um Platz für die Gründung Israels im Jahr 1948 zu schaffen. Übersetzt mit Deepl.com



