Gaza-Krieg: Netanjahu gibt grünes Licht für Militäreinsatz in Rafah

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu hat den jüngsten Vorschlag der Hamas für einen Waffenstillstand und einen Gefangenenaustausch abgelehnt und zugleich den Plan der IDF für eine Bodenoffensive in der Stadt Rafah an der Grenze zu Ägypten gebilligt, wie israelische Medien am Freitag berichteten.

„Die IDF sind auf die Operation und die Evakuierung der [zivilen] Bevölkerung vorbereitet“, so das Büro des Premierministers in einer Erklärung, die von der Times of Israel zitiert wurde.

Zuvor hatte die Hamas-Bewegung in den sozialen Medien bekannt gegeben, dass sie den katarischen und ägyptischen Vermittlern ihre „Vision“ eines Gefangenenaustauschs mit Israel vorgestellt habe und ein Waffenstillstandsabkommen anstrebe, das den Abzug der israelischen Streitkräfte aus dem Gazastreifen vorsehe.

Die Hamas im Gazastreifen ist nach eigenen Angaben zu einer sechswöchigen Feuerpause und zu einem Austausch israelischer Geiseln gegen palästinensische Gefangene bereit. Wie ein Hamas-Vertreter der Nachrichtenagentur AFP am Freitag sagte, könnten im Rahmen einer solchen Vereinbarung 42 israelische Geiseln – Frauen, Kinder, ältere Menschen und Kranke – gegen jeweils 20 bis 50 palästinensische Gefangene ausgetauscht werden. Den Angaben zufolge fordert die Hamas, dass die Feuerpause dann zu einem „vollständigen israelischen Abzug aus dem Gazastreifen und einem dauerhaften Waffenstillstand“ führt.

Die Entscheidung Israels, in Rafah einzumarschieren, erfolgte nach wiederholten Warnungen der internationalen Gemeinschaft, einschließlich der USA und Ägyptens, nicht in die Stadt einzudringen, in der derzeit rund 1,5 Millionen Palästinenser Zuflucht suchen.

