Bidens Kritik an Netanjahu nur ein „Bluff“: Hebräische/Israel Medien

Biden behauptet, er sei gegen Netanjahus Tötung von Zivilisten, die Verweigerung humanitärer Hilfe für den Gazastreifen und die geplante Invasion von Rafah

MAR 12, 2024

(Bildnachweis: Michel Euler/AP)

Wenn US-Präsident Joe Biden den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu wegen des Tötens und Verhungerns von Palästinensern in Gaza kritisiert, blufft“ er aus innenpolitischen Gründen und stärkt Netanjahu, so prominente israelische Kommentatoren.

In den letzten Wochen wurde in der US-amerikanischen, israelischen und arabischen Presse vielfach berichtet, dass sich Biden und Netanjahu auf „Kollisionskurs“ befinden, weil der Premierminister sich weigert, Hilfslieferungen nach Gaza zuzulassen, und eine Invasion in Rafah plant, wohin mehr als eine Million Gaza-Flüchtlinge geflohen sind, um den israelischen Bombardements im Norden des Streifens zu entgehen.

Axios berichtete am 12. März, dass eine Invasion in Rafah sowohl für Biden als auch für Netanjahu eine rote Linie darstellt. Biden drohte damit, die US-Militärhilfe für Israel einzuschränken, wenn die Bodenoffensive fortgesetzt wird, während Netanjahu darauf besteht, dass sie fortgesetzt werden muss, um die Hamas zu besiegen.

Die in Katar ansässige Zeitung The New Arab behauptete am 11. März, dass „die Frustration über zivile Opfer und Netanjahus Weigerung, weitere Hilfsrouten nach Gaza zu öffnen, wächst“ und dass „Bidens angespanntes Verhältnis zu Netanjahu“ an einer „Bruchstelle“ angelangt sein könnte.

Diese Belastung hat die USA angeblich dazu veranlasst, humanitäre Luftabwürfe nach Gaza durchzuführen und Pläne zum Bau eines provisorischen Hafens an der Küste des Gazastreifens für die Lieferung von Hilfsgütern per Schiff zu entfachen.

Der Jewish Insider berichtete jedoch am 11. März, dass der Streit zwischen Biden und Netanjahu nicht echt sei und dass Bidens öffentliche Kritik an Netanjahu diesen in den Augen der israelischen Öffentlichkeit stärke.

Biden kritisiere eine von Netanjahu vertretene Politik, die bei den israelischen Juden beliebt sei, was dazu führe, dass sie sich weiter um Netanjahu scharen würden.

Eine am Sonntag veröffentlichte Umfrage des Israel Democracy Institute ergab, dass 74 Prozent der Befragten den Einmarsch in Rafah befürworten, während nur 12 Prozent ihn ablehnen.

Darüber hinaus sind 62 Prozent der israelischen Juden der Meinung, dass die Partei von Oppositionsführer Benny Gantz in Netanjahus Regierungskoalition verbleiben sollte, was im Widerspruch zu den Forderungen nach vorgezogenen Neuwahlen zur Absetzung Netanjahus steht.

Der ehemalige israelische Botschafter in den USA, Michael Oren, meint, Bidens Kritik an Netanjahu stärke den Premierminister, so Jewish Insider.

Oren argumentierte, dass Biden „eigentlich Bibi stärkt und nicht schwächt, weil die Leute sich um ihn scharen werden. So sehr ich diese Regierung auch für eine große strategische Belastung halte, so sehr möchte ich mich um [Netanjahu] scharen.“

Jewish Insider zitierte Yiftach Dayan, einen hebräischsprachigen Kommentator amerikanischer Politik, mit der Behauptung, der Präsident bluffe hauptsächlich zum innenpolitischen Vorteil. Biden möchte die Schuld für die Unterstützung der israelischen Militäraktion in Gaza, die viele seiner demokratischen Wähler als Völkermord betrachten, von sich weisen.

„Biden hat ein Spiel, das er spielt, und das ist die Kritik an Bibi … Es reduziert einige der Flammen“, sagte Dayan.

Dayan argumentierte, dass Biden versucht, vor dem Demokratischen Parteitag in diesem Sommer eine Situation wie 1968 zu vermeiden, die von Protesten gegen den Vietnamkrieg und Ausschreitungen geprägt war.

Bidens „Instinkt ist es, Israel zu unterstützen und ihm Handlungsfreiheit gegen die Hamas nach dem 7. Oktober zu gewähren, aber er ist sich der Bedeutung dieses Themas für einen Teil seiner Wähler bewusst“, die Israel ablehnen, argumentierte Dayan.

„Wenn Biden mehr über die humanitäre Frage spricht und Bibi angreift, vermeidet er diese polarisierte Situation, was die Wahrscheinlichkeit verringert, dass eine große Kraft den Kongress stört. Seine Befürworter können sagen, dass er nicht perfekt ist, aber man kann nicht behaupten, er sei blind für die Situation in Gaza.“

