27. Mai 2024

Gaza live: Israel tötet mindestens 40 Menschen bei „Massaker“ in Rafah

Laut Behörden droht im Norden des Gazastreifens erneut eine Hungersnot

Wichtigste Punkte

Fast 40.000 Tote und 80.000 Verletzte seit dem 7. Oktober

Krankenhaus im nördlichen Gazastreifen unter israelischer Belagerung

Zahl der Todesopfer des Angriffs in Rafah steigt auf 40: Bericht

Israelische Angriffe auf Rafah „entsetzlich“: Unrwa

vor 55 Sekunden

Das palästinensische Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, Unrwa, erklärte am Montag, die Berichte über Angriffe auf Familien, die in Rafah im südlichen Teil des Gazastreifens Schutz suchen, seien „entsetzlich“.

Information coming out of #Rafah about further attacks on families seeking shelter is horrifying.There are reports of mass causalities including children and women among those killed.Gaza is hell on earth. Images from last night are yet another testament to that.