Gaza live: Israels Schließung von Al Jazeera ist ein dunkler Tag für die Demokratie“.

5. Mai 2024



CIA-Chef reist nach Katar, während die Gaza-Gespräche kurz vor dem Scheitern stehen

Wichtigste Punkte

Netanjahu sagt, er werde den Krieg nicht beenden

USA stoppen Munitionslieferungen an Israel

WFP-Direktor: „Vollkommene Hungersnot“ im Norden des Gazastreifens

Mitarbeiter des in Katar ansässigen Nachrichtensenders Al-Dschasira in ihrem Büro in Jerusalem am 31. Juli 2017

Live-Updates

Der bewaffnete Flügel der Hamas bekennt sich zu dem tödlichen Anschlag am Grenzübergang zwischen Israel und Gaza

vor 43 Minuten

Der bewaffnete Flügel der islamistischen Palästinensergruppe Hamas hat sich am Sonntag zu einem Angriff auf den Kerem-Shalom-Grenzübergang zum Gazastreifen bekannt, bei dem nach israelischen Angaben drei seiner Soldaten getötet und ein Dutzend weiterer verwundet wurden.

Nach Angaben des israelischen Militärs wurden 10 Geschosse von Rafah im südlichen Gazastreifen aus auf den Grenzübergang abgefeuert, der nun für Hilfsgütertransporte in die Küstenenklave geschlossen ist. Andere Grenzübergänge bleiben offen.

Der bewaffnete Flügel der Hamas gab an, Raketen auf einen israelischen Armeestützpunkt am Grenzübergang abgefeuert zu haben, bestätigte jedoch nicht, von wo aus sie abgefeuert wurden. Hamas-Medien zitierten eine der Gruppe nahestehende Quelle mit der Aussage, der Handelsübergang sei nicht das Ziel gewesen.

Mehr als eine Million Palästinenser sind in Rafah, nahe der Grenze zu Ägypten, untergebracht.

Kurz nach dem Hamas-Angriff traf ein israelischer Luftangriff ein Haus in Rafah, bei dem drei Menschen getötet und mehrere verletzt wurden, wie palästinensische Sanitäter mitteilten.

Berichte von Reuters

UN beschuldigt Israel, den Zugang zu Hilfsgütern für den Gazastreifen zu verweigern, während die Hungersnot anhält

vor 1 Stunde

Ein hochrangiger UN-Beamter hat Israel am Sonntag beschuldigt, den Vereinten Nationen weiterhin den Zugang zu humanitärer Hilfe im Gazastreifen zu verweigern, wo der UN-Nahrungsmittelchef vor einer „ausgewachsenen Hungersnot“ im Norden der 2,3 Millionen Einwohner zählenden Enklave warnte.

Die Exekutivdirektorin des Welternährungsprogramms, Cindy McCain, erklärte in einem am Sonntag ausgestrahlten Interview mit NBC News, dass es sich um eine Hungersnot handelt: „Im Norden herrscht eine Hungersnot, eine ausgewachsene Hungersnot, und sie bewegt sich nach Süden.“

Der Leiter des palästinensischen UN-Flüchtlingshilfswerks (Unrwa), Philippe Lazzarini, warf Israel am Sonntag vor, den Vereinten Nationen weiterhin den Zugang zu Hilfsgütern im Gazastreifen zu verweigern, um eine Hungersnot abzuwenden.

„Allein in den letzten zwei Wochen haben wir 10 Vorfälle registriert, bei denen auf Konvois geschossen wurde, UN-Mitarbeiter verhaftet und schikaniert wurden, sie nackt ausgezogen wurden, mit Waffen bedroht wurden und lange Verzögerungen an den Kontrollpunkten die Konvois zwangen, in der Dunkelheit weiterzufahren oder abzubrechen“, schrieb Lazzarini auf X (früher Twitter).

Israels Schließung von Al Jazeera ist ein „dunkler Tag für die Demokratie“ – FPA

vor 3 Stunden

Die Foreign Press Association (FPA) verurteilte am Sonntag die Entscheidung Israels, Al Jazeera zu schließen, und nannte dies einen „dunklen Tag für die Medien“ und einen „dunklen Tag für die Demokratie“.

Die Schließung folgte auf monatelange israelische Hetze gegen den in Katar ansässigen Sender, der einer der letzten verbliebenen internationalen Medienkonzerne ist, die über Israels Krieg gegen den Gazastreifen vom Boden aus berichten.

„Mit dieser Entscheidung reiht sich Israel in den zweifelhaften Club der autoritären Regierungen ein, die den Sender verbieten“, schrieb die FPA in einer Erklärung.

„Und die Regierung ist vielleicht noch nicht fertig. Der Premierminister hat die Befugnis, andere ausländische Medien ins Visier zu nehmen, die er als ’staatsfeindlich‘ einstuft.

„Wir fordern die Regierung auf, diesen schädlichen Schritt rückgängig zu machen und ihr Bekenntnis zur Pressefreiheit aufrechtzuerhalten – auch gegenüber Medien, deren Berichterstattung ihr nicht gefällt.

„Dies ist ein schwarzer Tag für die Medien. Es ist ein schwarzer Tag für die Demokratie.“

USA stoppen Munitionslieferungen an Israel: Bericht

vor 3 Stunden

Die Vereinigten Staaten haben eine Munitionslieferung, die letzte Woche für Israel bestimmt war, gestoppt, berichtete Axios am Sonntag.

Unter Berufung auf zwei israelische Beamte sagte die Nachrichten-Website, der Schritt habe „ernsthafte Bedenken innerhalb der israelischen Regierung ausgelöst“ und sie „auf die Palme gebracht, um zu verstehen, warum die Lieferung zurückgehalten wurde“.

Dies ist das erste Mal, dass die USA seit Beginn des israelischen Krieges gegen den Gazastreifen einen solchen Schritt unternommen haben.

Das Weiße Haus lehnte eine Stellungnahme ab, während das Büro des israelischen Premierministers laut Axios nicht sofort auf Fragen reagierte.

CIA-Chef reist nach Doha, während die Gaza-Gespräche „kurz vor dem Zusammenbruch“ stehen

vor 3 Stunden

Der Chef des US-Geheimdienstes Central Intelligence Agency, William Burns, reist zu Gesprächen mit Katars Premierminister Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani nach Doha. Die Gaza-Gespräche stünden kurz vor dem Scheitern, sagte ein mit den Gesprächen vertrauter Beamter gegenüber Reuters.

„Burns ist auf dem Weg nach Doha zu einem Dringlichkeitstreffen mit dem katarischen Premierminister, um maximalen Druck auf Israel und die Hamas auszuüben, damit diese die Verhandlungen fortsetzen“, so die Quelle weiter.

Macron drängt Netanjahu zu einem Waffenstillstandsabkommen mit der Hamas: Frankreich

vor 4 Stunden

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat am Sonntag den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu in einem Telefongespräch dazu gedrängt, in den Verhandlungen mit der Palästinensergruppe Hamas eine Einigung über einen Waffenstillstand im Gaza-Krieg zu erzielen.

„Der Präsident ermutigte Premierminister Netanjahu, diese Verhandlungen erfolgreich abzuschließen, die zur Freilassung von Geiseln, zum Schutz der Zivilbevölkerung durch einen Waffenstillstand und zu einer regionalen Deeskalation führen könnten“, teilte die französische Präsidentschaft in einer Erklärung mit.

Berichtet von AFP

Hamas-Delegation verlässt Kairo zu Konsultationen mit der Führung der Gruppe

vor 4 Stunden

Eine Hamas-Delegation hat Kairo nach zweitägigen Gesprächen mit Vermittlern über ein Waffenstillstandsabkommen für den Gazastreifen verlassen, teilte die Gruppe in einer Erklärung mit.

Die Delegation wird nach Doha zurückkehren, um die neuesten Entwicklungen in den Verhandlungen mit der Führung der Gruppe zu besprechen.

Quelle: Palästinensische Behörde lehnt Freilassung von Marwan Barghouti ab

vor 4 Stunden

Eine Quelle, die mit den laufenden Verhandlungen in Kairo vertraut ist, sagte, dass hochrangige Palästinenserführer die Vermittler aufgefordert haben, den Fatah-Führer Marwan Barghouti nicht in ein mögliches Abkommen über einen Gefangenenaustausch zwischen Israel und der Hamas aufzunehmen.

Die Quelle sagte gegenüber Middle East Eye, dass die Bitte von Majid Faraj, dem Direktor des palästinensischen Geheimdienstes, und Hussein al-Sheikh, dem Generalsekretär des Exekutivkomitees der Palästinensischen Befreiungsorganisation, vorgebracht wurde.

Der Quelle zufolge sollen die Vereinigten Staaten, einer der drei Vermittler, die an den indirekten Verhandlungen über einen Waffenstillstand im Gazastreifen beteiligt sind, zugestimmt haben, Barghoutis Namen von allen potenziellen Listen zu streichen, die die Hamas voraussichtlich vorlegen wird.

Die Quelle fügte hinzu, dass hochrangige Führer der Palästinensischen Autonomiebehörde befürchteten, dass die Freilassung Barghoutis die Führung von Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas gefährden würde.

READ MORE: Quelle: Palästinensische Autonomiebehörde ist gegen die Freilassung von Marwan Barghouti

Palästinenser gehen am 13. März 2018 an einem Graffiti vorbei, das den palästinensischen Gefangenen Marwan Barghouti in der besetzten Stadt Abu Dis im Westjordanland zeigt (Thomas Coex/AFP)

Palästinenser gehen am 13. März 2018 an einem Graffiti vorbei, das den palästinensischen Gefangenen Marwan Barghouti in der besetzten Stadt Abu Dis im Westjordanland darstellt (Thomas Coex/AFP)

UN-Menschenrechtsbüro verurteilt israelische Entscheidung, Al Jazeera zu schließen

vor 5 Stunden

Das Menschenrechtsbüro der Vereinten Nationen hat die Entscheidung Israels kritisiert, Al Jazeera zu schließen, nachdem die israelische Regierung am Sonntag für ein Verbot der Nachrichtenagentur gestimmt hatte.

„Wir bedauern die Entscheidung des Kabinetts, Al Jazeera in Israel zu schließen. Freie und unabhängige Medien sind für die Gewährleistung von Transparenz und Rechenschaftspflicht unerlässlich“, erklärte das UN-Menschenrechtsbüro in einer Erklärung.

„Dies gilt umso mehr angesichts der strengen Beschränkungen für die Berichterstattung aus Gaza. Das Recht auf freie Meinungsäußerung ist ein zentrales Menschenrecht. Wir fordern die Regierung dringend auf, das Verbot aufzuheben.“

Israelische Soldaten, die in Gaza gekämpft haben, beteiligen sich an der Razzia in den Büros von Al Jazeera

vor 5 Stunden

Israelische Soldaten, die kürzlich von den Kämpfen im Gazastreifen zurückgekehrt sind, haben sich am Sonntag an der Razzia in den Büros von Al Jazeera in Jerusalem beteiligt.

Shlomo Karhi, der israelische Kommunikationsminister, der die Bemühungen um ein Verbot von Al Jazeera angeführt hat, kommentierte ein Foto der Soldaten vor den Büros von Al Jazeera mit den Worten: „Respekt an unsere heldenhaften Krieger. Niemand kann euch etwas antun.“

In einem früheren Beitrag sagte Karhi, dass Inspektoren des Kommunikationsministeriums, unterstützt von der Polizei, die Büros von Al Jazeera in Jerusalem stürmten und die Ausrüstung des Senders beschlagnahmten.

Israelische Streitkräfte stürmen Al Jazeera-Büros und beschlagnahmen Ausrüstung

vor 5 Stunden

Die israelische Polizei hat nach Angaben israelischer Medien die Büros von Al Jazeera in Jerusalem gestürmt und die Ausrüstung beschlagnahmt.

Im Internet veröffentlichte Filmaufnahmen zeigen israelische Beamte in den Räumen des in Katar ansässigen Senders im Ambassador Hotel in Jerusalem.

Eklatante Verletzung der Pressefreiheit“: Hamas verurteilt Schließung von Al Jazeera

vor 5 Stunden

Die Hamas verurteilte die israelische Entscheidung, Al Jazeera in ihrem Gebiet zu schließen, und bezeichnete dies als „eklatante Verletzung der Pressefreiheit“.

In einer Pressemitteilung erklärte die palästinensische Gruppe, der Schritt sei repressiv und eine Vergeltungsmaßnahme gegen Al Jazeera für dessen Rolle bei der Aufdeckung israelischer Verbrechen im Gazastreifen.

Die Schließung „offenbart die Falschheit der Behauptung der Besatzungsmacht über die Pressefreiheit“ und „stellt eine schwerwiegende Verletzung und Unterdrückung der Freiheiten dar“, so die Hamas.

„Wir verurteilen diese Entscheidung aufs Schärfste und rufen die internationalen Rechts- und Presseinstitutionen auf, sie zu verurteilen und Strafmaßnahmen gegen das zionistische Gebilde zu ergreifen, einschließlich der Streichung seiner Mitgliedschaft in internationalen Presseinstitutionen“, fügte sie hinzu.

Israelischer Verteidigungsminister droht, Rafah „sehr bald“ anzugreifen

vor 6 Stunden

Der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant beschuldigte die Hamas am Sonntag, Anzeichen dafür zu zeigen, dass sie es mit einem Waffenstillstand nicht ernst meine. Er erklärte, dass Israel in diesem Fall „in sehr naher Zukunft“ Militäraktionen in Rafah und anderen Teilen des Gazastreifens starten werde.

In der Zwischenzeit hat die Hamas Israel vorgeworfen, eine Einigung hinauszuzögern, weil es sich weigert, sich zu einer Beendigung des Krieges zu verpflichten.

Berichte von Reuters und MEE

Israelische Soldaten bei Hamas-Raketenangriff verwundet

vor 6 Stunden

Mindestens sieben israelische Soldaten wurden am Sonntag bei einem Raketenangriff auf eine Militäranlage in Kerem Shalom, einer Kleinstadt jenseits des Zauns bei Rafah, verwundet, wie israelische Medien berichteten.

Der bewaffnete Flügel der Hamas erklärte, er habe 114-mm-Kurzstreckenraketen des Typs „Rajum“ auf die Militäranlage abgefeuert.

Das israelische Militär schloss nach dem Angriff den Kerem-Shalom-Übergang zum Gazastreifen und erklärte, es bombardiere einen Ort, der nur wenige Meter vom Zaun entfernt liege, von dem aus die Raketen abgeschossen worden seien.

Der Sender Al Jazeera bezeichnet die israelische Schließung als „kriminell

vor 6 Stunden

Der katarische Sender Al Jazeera verurteilte am Sonntag den Beschluss des israelischen Kabinetts, seine Aktivitäten in Israel einzustellen, und nannte dies eine „kriminelle Handlung“.

„Israels Unterdrückung der freien Presse, um seine Verbrechen durch die Tötung und Verhaftung von Journalisten zu vertuschen, hat uns nicht davon abgehalten, unsere Pflicht zu erfüllen“, hieß es.

Berichte von Reuters

