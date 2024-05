The mainstream media distorted our anti-Vietnam War protests 50 years ago. They’re following the same strategy today Fifty years ago, I joined in protests against the Vietnam war. Today the mainstream media is smearing pro-Palestine student protests in ways that are even worse than how we were slandered back then.

Screenshot aus einem Bericht von Dana Bash von CNN vom 1. Mai 2024 über die Gaza-Proteste an den Universitäten der USA.

Vor fünfzig Jahren habe ich mich an den Protesten gegen den Vietnamkrieg beteiligt. Heute verleumden die Mainstream-Medien die Pro-Palästina-Proteste der Studenten auf eine Art und Weise, die noch schlimmer ist als die, mit der wir damals verleumdet wurden.

Die Mainstream-Medien verzerrten unsere Proteste gegen den Vietnamkrieg vor 50 Jahren. Heute verfolgen sie die gleiche Strategie.

Von James North

5. Mai 2024

Vor fünfzig Jahren gehörte ich zu den vielen Tausenden von Studenten und anderen, die regelmäßig an landesweiten Protesten gegen den Vietnamkrieg teilnahmen. Zweimal wurde ich verhaftet; beim zweiten Mal, im August 1972, störten wir Richard Nixons Wiederernennung auf dem Parteitag der Republikaner in Miami, und ich gehörte zu den mehr als tausend Demonstranten, die danach mehrere Tage in der Dade County Stockade eingesperrt waren.

Auffallend ist, dass die heutigen Bemühungen der Mainstream-Medien, die pro-palästinensischen Studentenproteste zu verleumden, der Art und Weise, wie wir damals verleumdet wurden, so unheimlich ähnlich sind. Hier ist die aktuelle Strategie, die in den Fernsehnachrichten und in anspruchsvolleren Medien wie der New York Times und dem Atlantic Magazine zu sehen ist.

Oberste Priorität: Ignorieren Sie die tatsächlichen Ereignisse, die die Demonstrationen auslösen. Heute wird wenig oder gar nichts über Israels mörderischen und andauernden Angriff auf Gaza gesagt.

Ignorieren Sie den Inhalt der Forderungen der Studenten. Erwähnen Sie nicht „Divestment“. (Erwähnen Sie niemals den Aufruf zum gewaltfreien Boykott, Desinvestition und Sanktionen.)

Verzerren Sie das Verhalten der Demonstranten; stellen Sie sie als gewalttätig dar, in Wort und Tat. Die neue Wendung besteht nun darin, sie auch als antisemitisch zu verleumden.

Und verbringen Sie die meiste Zeit damit, den Charakter der Studenten schlecht zu machen. Nennen Sie sie heute wie damals „privilegiert“ oder „naiv“ oder Schlimmeres. Beschuldigen Sie „Agitatoren von außen“.

Dana Bashs mittlerweile berüchtigter Mittagsbericht auf CNN letzte Woche war nur das extremste Beispiel für Voreingenommenheit. Sie verglich die Proteste auf dem Campus tatsächlich mit dem Aufstieg von Hitlerdeutschland: „[Die Proteste sind] . . erinnern an die 1930er Jahre in Europa. Und ich sage das nicht leichtfertig. Die Angst unter den Juden in diesem Land ist im Moment spürbar.

Aber andere Mainstream-Nachrichtenberichte waren nur wenig weniger offensichtlich verzerrt. Nehmen wir zum Beispiel die Nacht des 30. April auf dem UCLA-Campus. Augenzeugen, darunter auch Fakultätsmitglieder, sagten aus, dass eine Bande gewalttätiger Pro-Israel-Gegendemonstranten das Lager der friedlichen Demonstranten mehrere Stunden lang angriff, während die Campus-Polizei und die kalifornischen Strafverfolgungsbehörden tatenlos zusahen; es gab Filmaufnahmen und Fotos von Verletzten. Aber ein Großteil der Printmedien und der Fernsehnachrichten berichtete über die Ereignisse als „Zusammenstöße“, ohne den pro-israelischen Mob zu beschuldigen. (Einen genauen Bericht finden Sie bei der Universitätszeitung der UCLA, dem Daily Bruin).

Ich war auch persönlich bei einem Teil der Polizeigewalt auf dem Parteitag der Demokraten in Chicago im Jahr 1968 dabei. Ein Großteil der Presse folgte damals dem gleichen Schema, übertrieb die Gewalt der Antikriegsdemonstranten und entlastete die Polizei. Machen Sie sich auf die gleiche Behandlung gefasst, wenn die Demokraten in diesem Sommer erneut in Chicago tagen.

Diesmal ist es wohl noch schlimmer, dass sich die Medien weigern, über die Forderungen der Studentenproteste zu berichten.

Aber wohl noch schlimmer ist diesmal die Weigerung der Medien, über die Forderungen der Studentenproteste zu berichten. Man muss schon genau suchen, um zu sehen, dass die Studenten zwei miteinander verbundene Forderungen haben: 1) Die Colleges sollen ihre Beteiligungen an Unternehmen offenlegen, die Israel mit Kriegswaffen und anderer Unterstützung versorgen, und 2) die Colleges sollen sich dann öffentlich von diesen Beteiligungen trennen.

Jeder, der Israel/Palästina vor dem 7. Oktober verfolgt hat, wird erkennen, dass die breit angelegte gewaltfreie Bewegung für Boykott, Desinvestition und Sanktionen seit mehreren Jahrzehnten die gleichen Schritte fordert. Inzwischen sollte der Mainstream diese Bewegung profiliert haben, einschließlich des Hinweises darauf, wie verschiedene staatliche und lokale Regierungen Gesetze verabschiedet haben, die selbst Aufrufe zu BDS in Handschellen legen. Bis jetzt ist nichts geschehen. (Eine interessante Ausnahme. Im Jahr 2019 schmuggelte der geschätzte Nathan Thrall irgendwie einen fairen Bericht über BDS in das Magazin der New York Times. Er ist wieder vor Ort im besetzten Westjordanland. Warum bitten Sie ihn nicht, seinen Bericht zu aktualisieren?)

Zumindest während der Proteste gegen den Vietnamkrieg waren unsere Forderungen klar: Stoppt die Bombardierung. Stoppt den Krieg. Holt unsere Truppen nach Hause.

Hinzu kommt, dass der Mainstream die Nachrichten aus Gaza selbst herunterspielt und ignoriert.

Mehr noch, der Mainstream spielt die Nachrichten aus Gaza herunter und ignoriert sie.

Im Atlantic veröffentlichte George Packer einen ganzen Angriff auf die Studenten, ohne das Wort „Gaza“ auch nur ein einziges Mal zu erwähnen. Michael Powell, ebenfalls im Atlantic, besuchte den Columbia-Campus, um ihn zu verzerren und herablassend zu behandeln. Er traf Layla Saliba, eine palästinensisch-amerikanische Doktorandin, die ihm erzählte, dass sie Familienmitglieder in Gaza verloren hat. Er schrieb, sie habe „ausführlich und nuanciert“ mit ihm gesprochen, aber er machte sich nicht die Mühe, sie direkt zu zitieren, außer als sie sagte: „Wir sind nicht antijüdisch, ganz und gar nicht.“ (Layla Saliba hat viel zu sagen. Sie ist auf X, früher Twitter, @itslaylas)

Anstatt über die Forderungen und Israels anhaltendes Massenmorden in Gaza zu berichten, konzentrierten sich die Mainstream-Medien fast ausschließlich auf kleine Details. Bei CNN machte sich Anderson Cooper lächerlich, als die Polizei am 30. April auf dem Columbia-Campus endlich hart durchgriff; er verlangte von seinen Reportern vor Ort, jede Bewegung der Polizei zu dokumentieren, als ob wir ein kompliziertes Fußballspiel oder eine choreografierte Tanzbewegung beobachten würden – aber er versäumte es zu bemerken, dass die Polizei die gesamte Presse aus der Reichweite der Kameras gebracht hatte, damit sie nur wenige Zeugen haben würde, wenn sie in das besetzte Gebäude eindrang.

(Die engstirnige Besessenheit der Presse von den Manövern der Polizei gegen die Demonstranten rief eine meiner Erinnerungen an die Antikriegsdemonstrationen von 1972 in Miami wach. Als ich verhaftet wurde, befand ich mich zufällig in einem Bereich, in dem sich viele Reporter aufhielten. Ich wurde mit Handschellen gefesselt, und als ich mit Dutzenden von anderen in einen Polizeiwagen verladen wurde, fragten die Reporter alle: „Wie behandelt die Polizei Sie?“ Ich antwortete: „Die Polizei ist nicht unser Feind. Nixon und die Kriegsverbrecher sind unsere Feinde.“ Dieses Zitat verbreitete sich tatsächlich, erschien in vielen Presseberichten und wurde später von mindestens einem berühmten Fernsehmoderator in der Sendung verlesen).

Eine weitere nahezu perfekte Parallele zwischen vor 50 Jahren und heute ist die Besessenheit des Mainstreams, den Charakter der Studentenproteste zu bemängeln.

Eine weitere nahezu perfekte Parallele zwischen den Ereignissen vor 50 Jahren und heute ist die Besessenheit des Mainstreams, den Charakter der protestierenden Studenten zu bemängeln. Wie die Studenten von heute wurden auch wir als privilegiert, verwöhnt und naiv bezeichnet. Eine fast vergessene Analyse gab uns sogar die Schuld an den Erziehungspraktiken von Dr. Benjamin Spock, einem Kinderarzt, dessen Buch Baby and Child Care (1946) in den 50er und 60er Jahren ein großer Verkaufsschlager für junge Eltern war. Spock wurde angeklagt, weil er freizügige Erziehungsmethoden propagierte, die angeblich unsere Unreife erklären sollten. (Spock selbst, ein hervorragender und humaner Mensch, sprach sich gegen den Krieg in Vietnam aus und beteiligte sich an zahlreichen Protesten).

Die studentenfeindlichen Verleumdungen verloren jedoch an Wirkung, als der Krieg in Vietnam weiterging und sich andere, die keine Studenten waren, der Antikriegsbewegung anschlossen. Bei den Demonstrationen 1972 in Miami waren die Anführer der Proteste Mitglieder einer außergewöhnlichen Organisation namens Vietnam Veterans Against the War (VVAW). An der Spitze dieser Demonstrationen in Miami standen mehrere Veteranen, die im Rollstuhl saßen, weil sie im Kampf verwundet worden waren, darunter zwei moralische Giganten namens Bobby Muller und Ron Kovic. Hinter ihnen marschierten weitere Veteranen, darunter auch solche mit Krücken und fehlenden Gliedmaßen, die meisten von ihnen in ihren alten Militäruniformen. Der Rest von uns, etwa tausend Mann, folgte ihnen.

Heute tauchen die Nachfolger von Bobby Muller und Ron Kovic auf. Die amerikanischen College-Studenten, die verhaftet werden und ihre Zukunft riskieren, weil ihr Gewissen sie nicht schweigen lässt.

Übersetzt mit deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …