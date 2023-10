https://www.unz.com/pgiraldi/gaza-strikes-back/?utm_source=email&utm_campaign=pgiraldi



Es ist ein weiteres 9/11 oder Pearl Harbor, aber wer hat eigentlich wem was angetan?

Gaza schlägt zurück

Von Philip Giraldi

– 15. Oktober 2023

Es ist erstaunlich, wie Amerikas gedankengesteuerte Medien in der Lage sind, fast sofort ein passendes Narrativ zu finden, wenn es einen internationalen Vorfall gibt, der mehrere Interpretationen zulässt. Seit 1948 hat Israel Hunderttausende von Palästinensern aus ihren Häusern vertrieben, fast das gesamte historische Palästina besetzt, seine Armee ermächtigt, Tausende von Einheimischen zu töten, und in jüngster Zeit ein Apartheidregime errichtet, das sogar leugnet, dass palästinensische Araber im gleichen Sinne wie Juden Menschen sind. Die mit Netanjahu verbündete Ministerin Ayelet Shaked forderte Israel nicht nur auf, alle palästinensischen Kinder, die sie als „kleine Schlangen“ bezeichnete, auszurotten, sondern auch ihre Mütter, die sie zur Welt brachten, zu töten. Doch wenn die Araber sich gegen den Hass wehren, der sie mit ihren begrenzten Ressourcen konfrontiert, wird Israel als Opfer dargestellt und die Palästinenser werden entmenschlicht und als „Terroristen“ bezeichnet. Die Medien in den USA und Europa waren schnell dabei, die Hamas-Offensive, die die gewaltige israelische Grenzverteidigung durchbrach, als „Israels 9/11“ oder sogar als „Israels Pearl Harbor“ zu bezeichnen, um den Kontext herzustellen, dass die Israelis das Opfer eines „unprovozierten“ Angriffs eines grausamen und herzlosen Feindes waren.

Israel hat auf den Angriff mit einem schweren Bombardement des Gazastreifens reagiert, das die Infrastruktur, einschließlich Krankenhäuser und Schulen, zerstört und die Versorgung mit Lebensmitteln, Wasser und Strom unterbrochen hat. Israel hat die Bewohner des nördlichen Gazastreifens, alle 1,1 Millionen, aufgefordert, sich zu evakuieren, um Platz für eine mögliche Bodenoffensive zu schaffen, aber es gibt keine Möglichkeit, dorthin zu gehen, da alle Grenzen geschlossen sind. Der Journalist Peter Beinart kommentierte: „Dies ist ein ungeheuerliches Verbrechen. Es geschieht in aller Öffentlichkeit und mit Unterstützung der USA.“

Und die Regierung der Vereinigten Staaten ist in der Tat in der Regel auf derselben Seite wie Israel. Präsident Joe Biden spricht unter Berufung auf erfundene Geschichten über tote jüdische Babys davon, dass Israel die „Pflicht“ habe, sich zu verteidigen, während die Palästinenser irgendwie kein Recht hätten, sich selbst zu schützen, geschweige denn, sich gegen ihre Verfolger im Kampf um Freiheit zu erheben. Und auch Washington hat sich ohne zu zögern entschieden, sich direkt in den Konflikt einzumischen, und zwar ganz auf der Seite des jüdischen Staates, indem es wiederholt beteuert, dass „Israel das Recht hat, sich zu verteidigen“, und den Israelis sagt, dass „wir euch den Rücken freihalten“, während es gleichzeitig zwei Flugzeugträgergruppen an den Schauplatz der Kämpfe sowie die 101st Airborne nach Jordanien entsendet und die Bereitschaft der in Kuwait stationierten Marines erhöht. Das Weiße Haus hätte aggressivere Schritte unternehmen können, um einen Waffenstillstand und Gespräche zu fördern, hat sich aber stattdessen dafür entschieden, im Wesentlichen zahnlose Aufrufe zu veröffentlichen, die eingeschlossenen Zivilisten entkommen zu lassen, während es gleichzeitig eine verheerende israelische Militärreaktion unterstützt.

Israel empfängt außerdem den wertlosen und hirntoten Verteidigungsminister Lloyd Austin, der Ratschläge erteilen wird, die sich an seiner aufschlussreichen Bemerkung orientieren, die Hamas sei „böse“ und „schlimmer als ISIS“. Außenminister Antony Blinken ist bereits in Jerusalem und kündigte an, dass die USA die Einheitsregierung von Premierminister Benjamin Netanjahu unterstützen werden, „solange es Amerika gibt“, nachdem er zuvor gesagt hatte: „Ich stehe vor Ihnen nicht nur als Außenminister der Vereinigten Staaten, sondern auch als Jude.“ Blinkens ausdrückliche Verbindung seiner persönlichen Religion mit seiner offiziellen Rolle als Vertreter der US-Regierung macht deutlich, dass ein Schlüsselelement für seine Anwesenheit darin besteht, dass er „ein Jude“ ist. Vielleicht sollte er sich von politischen Entscheidungen, die Israel betreffen, zurückziehen, denn „Jude“ zu sein, scheint nicht im nationalen Interesse der Vereinigten Staaten zu sein und führt wahrscheinlich zu irrationalen Reaktionen auf sich entwickelnde Situationen.

Wenn sich das alles sehr nach Ukraine anhört, dann sollte es das auch, nur dass in der Ukraine die USA und die NATO gegen Russland kämpfen, das für die Besetzung des beanspruchten ukrainischen Territoriums verteufelt wird, während sie in Palästina den Besatzer des tatsächlichen palästinensischen Territoriums, Israel, unterstützen. Das ist schon komisch, und das Wort „Heuchelei“ kommt mir sofort in den Sinn. Wie sich jedoch herausstellt, bin ich in gewisser Weise auf der gleichen Seite wie ein Großteil der Medien und stimme zu, dass der Einfall der Hamas so etwas wie der 11. September ist, obwohl ich mir sicher bin, dass meine Ansicht von den Jake Tappers von CNN nicht akzeptiert werden würde. Ich denke, dass Israel aufgrund seines umfangreichen Spionagenetzes im Voraus von 9/11 in den Vereinigten Staaten wusste und sich dafür entschied, die Informationen nicht weiterzugeben, weil es zu seinem Vorteil war, dies nicht zu tun. Tatsächlich erklärte ein zufriedener Netanjahu einige Jahre später, dass „9/11 eine gute Sache war, weil es die Vereinigten Staaten dazu brachte, sich unserem Kampf anzuschließen“. Dass bei den Anschlägen 3.000 Amerikaner getötet wurden, störte die israelische Regierung nicht, denn Israel hat eine lange Geschichte des Tötens von Amerikanern, wenn es davon profitieren kann, angefangen mit dem Angriff auf die USS Liberty im Jahr 1967, bei dem 34 Seeleute getötet wurden.

Auch in diesem Fall in Gaza könnte Netanjahu beschlossen haben, eine unerwartete Entwicklung zu fördern, die ihn in die Lage versetzen würde, zu eskalieren und „das Gras zu mähen“, wie die Israelis es ausdrücken, im restlichen arabischen Palästina. Und bedenken Sie, dass der eigentliche Vorfall, der den Aufstand auslöste, ein Amoklauf war, bei dem mindestens 800 israelische Siedler in und um die Al-Aqsa-Moschee, die drittheiligste Stätte des Islam, Pilger verprügelten und palästinensische Geschäfte zerstörten, ohne dass die nahe gelegenen israelischen Sicherheitskräfte eingegriffen hätten. Die Ausschreitungen wurden von der Regierung eindeutig zugelassen und sogar gefördert.

Aufgrund meiner Erfahrung als ehemaliger Geheimdienstoffizier vor Ort bin ich einigermaßen davon überzeugt, dass es sich eher um eine Operation unter falscher Flagge als um ein institutionelles Versagen der Israelis handelte. Israel verfügte über eine ausgedehnte elektronische und physische Mauer, die von Soldaten und Waffen unterstützt wurde und den Gazastreifen auf der Landseite vollständig umgab, und zwar so effektiv, dass angeblich nicht einmal eine Maus eindringen konnte. Auch die Mittelmeerseite des Gazastreifens wurde von der israelischen Marine streng kontrolliert, und Boote von und nach Gaza wurden vollständig blockiert. Ägypten kontrollierte den südlichen Teil des Gazastreifens, der an den Sinai grenzt, strengstens. Der Gazastreifen stand also rund um die Uhr unter vollständiger Überwachung und Kontrolle. Der israelische Militärgeheimdienst verfügte sicherlich auch über ein Netz rekrutierter Informanten im Gazastreifen, die über jede Ausbildung oder Bewegung berichteten, was leicht zu bewerkstelligen ist, wenn man an Menschen herantreten kann, die am Verhungern sind, und ihnen ein Angebot macht, das sie nicht ablehnen können, nur weil sie Informationen darüber liefern, was sie sehen und hören.

Und dann gab es noch eine Warnung der ägyptischen Regierung an Israel zehn Tage vor dem Hamas-Angriff: Ägyptens Geheimdienstminister General Abbas Kamel rief Netanjahu persönlich an und teilte ihm Informationen mit, die darauf hindeuteten, dass die Bewohner des Gazastreifens wahrscheinlich „etwas Ungewöhnliches tun würden, eine schreckliche Operation“. Aus anderen Medienberichten geht hervor, wie die Hamas ihre Manöver öffentlich trainierte und übte. Es gab auch Einschätzungen des US-Geheimdienstes, die Israel mitgeteilt wurden und die darauf hindeuteten, dass etwas im Gange war. In Anbetracht aller Beweise gab es also wahrscheinlich kein Versagen der Geheimdienste bei der Vorhersage und Abwehr des Hamas-Angriffs, sondern vielmehr eine politische Entscheidung der israelischen Regierung, die wusste, was auf sie zukommen könnte, und sich dafür entschied, den Angriff zuzulassen, um einen casus belli für die Zerstörung des Gazastreifens zu schaffen, indem sie schwor, dass „jedes Mitglied der Hamas ein toter Mann ist“, und dann von dort aus weiterzumachen. Und „von dort aus“ könnten auch der Libanon, Syrien und der Iran einbezogen werden, möglicherweise mit Unterstützung der Vereinigten Staaten, um die schwere Arbeit zu erledigen. Insbesondere der Iran wird bereits von den üblichen Verdächtigen als Beteiligter an dem Hamas-Anschlag beschuldigt, bisher ohne jeden Beweis, was typisch für die Entwicklung dieser Geschichten ist.

Und Israel ist politisch so weit nach rechts gerückt, dass es eine kleine ethnische Säuberung begrüßen könnte, um seine Ernsthaftigkeit zu demonstrieren. Netanjahu und andere hochrangige Regierungsvertreter in seinem Kabinett haben in letzter Zeit beiläufig auf eine „sich entwickelnde Sicherheitslage“ im Lande verwiesen, um die Intensivierung der Razzien der Armee gegen palästinensische Städte und Flüchtlingslager zu rechtfertigen. Die neue israelische Regierung hat auch die Polizei unter die Kontrolle des Vorsitzenden der ultranationalistischen Partei Jüdische Kraft Itamar Ben-Gvir als Minister für nationale Sicherheit gestellt. Er hat seine Position ausgenutzt, um insbesondere zu einem Krieg aufzurufen, um die Hamas in Gaza zu zerstören, und genau das geschieht jetzt. Der Gazastreifen könnte für Ben-Gvir und andere von besonderem Interesse sein, da er als einziger Ort einen bewaffneten und organisierten Widerstand in Form der Hamas beherbergt, die merkwürdigerweise mit Unterstützung Israels gegründet wurde, um den palästinensischen politischen Widerstand zu spalten, wobei die Fatah das Westjordanland kontrolliert und die Hamas im Gazastreifen.

Es gibt noch eine weitere Frage im Zusammenhang mit den jüngsten Kämpfen, auf die man gerne eine Antwort wüsste, nämlich: Woher hat die Hamas überhaupt ihre Waffen? Einige wurden offensichtlich aus Teilen und Schrott hergestellt, andere wiederum waren hochentwickelt, und da der Gazastreifen von allen Seiten blockiert ist, wird es problematisch, sie einzuschmuggeln. Ein Argument ist, dass sie vom Iran und anderen Ländern geliefert wurden, um durch Tunnel eingeführt zu werden, aber die Tunnel würden auf zwei Seiten in Israel und auf der dritten Seite in Ägypten enden. Die vierte Seite ist das Mittelmeer. Wie kamen sie also an? Gibt es möglicherweise eine dreifache oder sogar vierfache Kreuzung mit verschiedenen Parteien, die sich gegenseitig belügen? Und ist zu befürchten, dass es nach der Ankunft der amerikanischen Armada vor der Küste des Gazastreifens zu einem von Netanjahu inszenierten Zwischenfall unter falscher Flagge kommen könnte, der Washington direkt in die Kämpfe verwickelt?

Und dann gibt es noch etwas, das für jeden in den USA und generell in der „westlichen Welt“, in der die Menschenrechte zumindest nominell geachtet werden, Anlass zur Sorge sein sollte. Die Botschaft fast aller westlichen Regierungen ist, dass Israel einen Freibrief hat, zu tun, was immer es will, selbst wenn es sich um Kriegsverbrechen wie Massenvertreibung oder Völkermord handelt. In diesem Fall hat die koordinierte Reaktion der Regierung und der Medien, die Israel vor jeglicher Kritik schützen soll, fast sofort damit begonnen, erfundene Geschichten über Gräueltaten zu verbreiten und gleichzeitig die Rede- und Vereinigungsfreiheit zu beschneiden. Präsident Biden, der eigentlich versuchen sollte, die Krise zu entschärfen, gießt stattdessen Öl ins Feuer, indem er über die Hamas sagt: „Das reine, unverfälschte Böse wurde auf der Erde entfesselt!“ In Florida traf sich der erzzionistische Handlanger des Gouverneurs Ron Desantis mit jüdischen Führern in einer Synagoge, um drakonische Maßnahmen gegen den Iran anzukündigen, darunter Sanktionen gegen Unternehmen, die in irgendeiner Weise mit diesem Land verbunden sind. Man könnte darauf hinweisen, dass diese Unternehmen nichts Falsches getan haben, und Desantis forderte auch die „Ausrottung der Hamas von der Erde“. Seine intellektuelle Tiefe zeigte sich gleichzeitig, als er sagte, die USA sollten keine Flüchtlinge aus dem Gazastreifen aufnehmen, weil sie „Antisemiten“ seien. Und in South Carolina ruft Amerikas Lieblingssenator Lindsey Graham zu einem US-Angriff auf den Iran auf, erklärt den Krieg gegen die Hamas zu einem „Religionskrieg“ und fordert die israelische Armee auf, in den Gazastreifen einzumarschieren und „alles zu tun, was nötig ist“, um „den Ort einzuebnen.“

Und die Europäer sind ebenso rückgratlos in ihrer Ehrerbietung gegenüber Israel. Der israelische Präsident erklärte, dass es in Gaza keine unschuldigen Zivilisten gebe, und kurz darauf trafen sich hochrangige Vertreter der Europäischen Union mit ihm, um ihm ihre uneingeschränkte Unterstützung anzubieten. In Frankreich hat die rückgratlose und feige Regierung von Emmanuel Macron versucht, jede Versammlung zu verbieten, die sich für die Rechte der Palästinenser einsetzt. Und in Großbritannien hat die Innenministerin Suella Braverman vorgeschlagen, jeden Protest gegen israelische Aktionen oder alles, was der Unterstützung Palästinas dient, zu kriminalisieren und auch das öffentliche Zeigen der palästinensischen Nationalflagge zu verbieten, was sie als „kriminelle Beleidigung der jüdischen Gemeinschaft in Großbritannien“ betrachtet. Sie sagte auch, dass „ich die Polizei ermutigen würde, zu prüfen, ob Sprechchöre wie: ‚Vom Fluss bis zum Meer, Palästina wird frei sein‘ als Ausdruck eines gewalttätigen Wunsches zu verstehen sind, Israel aus der Welt zu tilgen, und ob ihre Verwendung in bestimmten Zusammenhängen einen rassistisch motivierten Verstoß gegen die öffentliche Ordnung nach Abschnitt 5 darstellen kann.“ Auch die Berliner Staatsanwaltschaft hat die Verwendung des Ausdrucks als „Straftat“ eingestuft. Die Art und Weise, wie sich die meisten westlichen politischen Eliten fraglos und sogar enthusiastisch hinter Israel und das Verlangen seiner feigen Führer nach blutiger Rache stellen, ist wirklich schockierend, kommt aber nicht überraschend.

Abgesehen von der Gaza-Frage argumentieren einige in Israel, dass Netanjahu persönlich von den Unruhen durch die Bildung der Regierung der nationalen Einheit profitiert hat, die die großen Demonstrationen gegen seine Vorschläge zur Justizreform vorerst beendet hat. Wenn all dies in den nächsten Wochen politisch zusammenkommt, könnten wir die ersten Schritte zu einer vollständigen ethnischen Säuberung des ehemaligen Palästina erleben, ganz im Sinne von Netanjahus Behauptung, dass „das jüdische Volk ein ausschließliches und unveräußerliches Recht auf alle Teile des Landes Israel hat. Die Regierung wird die Besiedlung aller Teile des Landes Israel fördern und entwickeln“. Das gesamte ehemalige Palästina ist nun ein Land, das durch seine Jüdischkeit definiert werden soll, in dem die Juden die volle Kontrolle haben und frei sind, zu tun, was sie wollen, ohne irgendeinen Einspruch zu erheben, was die israelische Regierung als „exklusives Selbstbestimmungsrecht“ bezeichnet. Und all dies wurde möglicherweise durch die aktuellen Entwicklungen in Gaza ermöglicht. Übersetzt mit Deepl.com

Philip M. Giraldi, Ph.D., ist Exekutivdirektor des Council for the National Interest, einer steuerlich absetzbaren 501(c)3-Bildungsstiftung (Federal ID Number #52-1739023), die sich für eine stärker interessenbasierte US-Außenpolitik im Nahen Osten einsetzt. Die Website lautet councilforthenationalinterest.org, die Adresse lautet P.O. Box 2157, Purcellville VA 20134 und die E-Mail-Adresse lautet inform@cnionline.org.



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …