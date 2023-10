https://www.middleeastmonitor.com/20231016-blaming-the-innocent-israel-adopts-the-logic-of-al-qaedas-bin-laden-to-carry-out-war-crimes/

Palästinenser füllen Wasserflaschen und nehmen sie mit nach Hause, da ein UN-Bericht besagt, dass mehr als 2 Millionen Menschen mit Wasserknappheit kämpfen, in Khan Younis, Gaza am 14. Oktober 2023 [Mustafa Hassona – Anadolu Agency]

Die Unschuldigen beschuldigen, Israel übernimmt die Logik von Al-Qaidas Bin Laden, um Kriegsverbrechen zu begehen

von Nasim Ahmed

Nasimbythedocks

16. Oktober 2023

Terroristen sind dafür bekannt, dass sie zu moralischen Verrenkungen greifen, um kollektive Bestrafung und entsetzliche Gewalt gegen unschuldige Zivilisten zu rechtfertigen. Die Täter behaupten, ihre Opfer hätten es „verdient“ und hätten ihr grausames Schicksal irgendwie verdient. Indem sie die Opfer beschuldigen, an einer Politik mitgewirkt zu haben, die die Angreifer ablehnen, sprechen sich die Terroristen selbst vom Mord frei. Die Menschlichkeit unschuldiger Zivilisten wird ausgelöscht, und das Leben von Menschen wird auf gesichtslose Kollateralschäden im Dienste einer politischen Sache reduziert. Mit dieser bösartigen Logik erteilen sich die Terroristen selbst die Erlaubnis, unsägliche Grausamkeiten zu begehen.

Es ist bekannt, dass Anführer von Al-Qaida zu solchen moralischen Verdrehungen gegriffen haben, um Angriffe auf Zivilisten zu rechtfertigen. „Das amerikanische Volk hat seine Regierung aus freiem Willen gewählt; eine Wahl, die sich aus seiner Zustimmung zu ihrer Politik ergibt“, so Osama bin Laden in seiner Rechtfertigung für Angriffe auf amerikanische Zivilisten. „So hat das amerikanische Volk die Unterdrückung der Palästinenser durch Israel, die Besetzung und Aneignung ihres Landes und die ständige Tötung, Folterung, Bestrafung und Vertreibung der Palästinenser gewählt, ihnen zugestimmt und ihre Unterstützung bekräftigt. Das amerikanische Volk hat die Möglichkeit und die Wahl, die Politik seiner Regierung abzulehnen und sie sogar zu ändern, wenn es das will.“

In einer weiteren Bemerkung sagte der Al-Qaida-Führer: „Da der amerikanische Kongress ein Gremium ist, das das Volk repräsentiert, beweist die Tatsache, dass er den Handlungen der amerikanischen Regierung zustimmt, dass Amerika in seiner Gesamtheit für die Gräueltaten verantwortlich ist, die es gegen Muslime begeht.“ Bin Laden wiederholte diese Ansicht in einem Brief aus dem Jahr 2002, in dem er erklärte, dass „das amerikanische Volk diejenigen sind, die für Bush und den Kongress gestimmt haben … Sie sind diejenigen, die die Steuern zahlen, mit denen die Flugzeuge finanziert werden, die uns in Afghanistan bombardieren, die Panzer, die unsere Häuser in Palästina angreifen und zerstören.“ Andere Al-Qaida-Vertreter haben diese Argumentation aufgegriffen. Ayman Al-Zawahiri behauptete, „alle Amerikaner sind legitime Ziele“, da sie Steuern zahlen, die für „ungerechte Politik gegen Muslime“ verwendet werden.

Die Äußerung Bin Ladins, mit der er die Angriffe auf Zivilisten rechtfertigt, unterscheidet sich kaum von der Verteidigung der kollektiven Bestrafung der Palästinenser im Gazastreifen durch den israelischen Präsidenten Isaac Herzog. „Es ist ein ganzes Volk da draußen, das verantwortlich ist“, sagte Herzog am Freitag auf einer Pressekonferenz. „Es ist nicht wahr, dass die Zivilbevölkerung nichts weiß und nicht beteiligt ist. Es ist absolut nicht wahr. Sie hätten sich erheben können. Sie hätten gegen dieses böse Regime kämpfen können, das den Gazastreifen in einem Staatsstreich übernommen hat“, fügte Herzog hinzu und wiederholte damit seine frühere Bemerkung.

Während Herzog für eine kollektive Bestrafung plädierte, ließ Israel seine Kriegsmaschinerie auf die belagerte Bevölkerung von Gaza los. Raketeneinschläge und Granatenbeschuss bombardierten das dicht besiedelte Gebiet unerbittlich. Ganze Familien wurden von den Explosionen verschluckt, unter den 2.750 Toten waren 750 Kinder. Weitere 9.700 Menschen erlitten entsetzliche Verletzungen in einer israelischen Militärkampagne, die mit dem erklärten terroristischen Ziel gestartet wurde, die 2,1 Millionen Zivilisten des Gazastreifens, von denen die Hälfte Kinder sind, kollektiv zu bestrafen. Ein Ziel, das vom israelischen Verteidigungsminister ausdrücklich genannt wurde. „Wir verhängen eine vollständige Belagerung über Gaza. … Kein Strom, keine Lebensmittel, kein Wasser, kein Gas – alles ist geschlossen“, sagte Yoav Gallant letzte Woche in einer Videoerklärung. Er rechtfertigte die kollektive Bestrafung, indem er die Palästinenser als „bestialische Menschen“ bezeichnete.

Anstatt dieselbe Al-Qaida-Argumentation anzuprangern, die zur Rechtfertigung der kollektiven Bestrafung herangezogen wurde, unterstützten mehrere westliche Politiker die israelische Operation. In ihren Augen übertrumpfte das Recht des Apartheidstaates, sich zu „verteidigen“, alle moralischen und rechtlichen Erwägungen. Auch Teile der westlichen Medien griffen auf die terroristische Logik zurück, Zivilisten für die Taten ihrer Führer verantwortlich zu machen.

„Aber natürlich sind die Palästinenser nicht für die Hamas“, sagte der rechtsgerichtete politische Kommentator Andrew Neil, dessen Worte vor Sarkasmus triefen. Der ehemalige BBC-Moderator und Vorsitzende des Spectator teilte einen Tweet auf der Social-Media-Website X und benutzte ihn als vermeintlichen Beweis dafür, dass die Palästinenser kollektiv für die Verbrechen der Hamas verantwortlich seien. In dem Tweet wird eine Umfrage aus dem Jahr 2021 zitiert, in der es heißt: „Laut einer neuen Umfrage sehen 77 Prozent der Palästinenser im Westjordanland die Hamas als Gewinner des Konflikts und 53 Prozent glauben, dass die Hamas es verdient, alle Palästinenser anzuführen.“

Neil nutzte diese selektiven Statistiken, um seine pauschale Verurteilung aller Palästinenser zu rechtfertigen, wobei er selbstgefällig jede Nuance in Bezug auf die öffentliche Meinung der Palästinenser und die Unterstützung für die Hamas inmitten einer brutalen Besatzung außer Acht ließ. Abgesehen von der Tatsache, dass die Hälfte der Bevölkerung des Gazastreifens unter 18 Jahre alt ist und daher bei den Wahlen 2006 nicht wahlberechtigt gewesen wäre, ist die Behauptung, die Palästinenser seien für das Ergebnis einer Wahl verantwortlich, die vor 17 Jahren stattfand, genauso moralisch bankrott wie Bin Ladens Behauptung, alle Amerikaner seien für die Verbrechen ihrer Führer verantwortlich.

Neil ging bei mehr als einer Gelegenheit mit der terroristischen Logik der kollektiven Bestrafung hausieren. „Wer hat also die Hamas gewählt, wer hat zugelassen, dass die Hamas weitere Wahlen abschafft, und wer hat in Umfragen behauptet, dass er die Hamas wieder wählen würde, wenn wieder Wahlen stattfinden würden? Ist das alles das Werk der Zahnfee?“, sagte er in einem früheren Tweet als Antwort auf einen Beitrag, in dem es hieß: „Nur Rassisten denken, dass das palästinensische Volk = Hamas ist“.

Während mehrere Kommentatoren mit demselben Narrativ hausieren gingen und offensichtlich versuchten, die Palästinenser zu entmenschlichen, um so den bevorstehenden Tod und die Zerstörung zu rechtfertigen, wurde die Logik, mit der Terroristen die Tötung unschuldiger Zivilisten rechtfertigen, weithin abgelehnt.

„Man könnte dasselbe über die Israelis sagen, die vor dem Apartheidsystem ihres Landes die Augen verschließen“, sagte ein Anhänger von Neil als Reaktion auf seine Kommentare in X. „Man könnte sogar behaupten, dass das eine Rechtfertigung dafür ist, sie als legitime Ziele zu bezeichnen. Das wäre abscheulich, genau wie die israelische Rechtfertigung für die Tötung von Zivilisten in Palästina“.

Ohne den Punkt zu vertiefen, sind Israelis nach Neils Logik legitime Ziele, weil sie die extremste Hardliner-Regierung in der Geschichte des Landes gewählt haben; eine Regierung, die dazu aufruft, palästinensische Dörfer „auszuradieren“, eine Regierung, die illegale Siedlungen ausbaut und mit der Annexion des Westjordanlandes droht; eine Regierung, die zur Gewalt im besetzten Westjordanland aufruft und die extremsten Elemente der israelischen Gesellschaft stärkt.

Die gefährlichen Begründungen der israelischen Führer und ihrer Unterstützer, mit denen die Angriffe auf palästinensische Zivilisten gerechtfertigt werden, müssen kategorisch zurückgewiesen werden.

Zivilisten verlieren nicht ihre Menschlichkeit oder werden aufgrund von Wahlergebnissen, Meinungsumfragen oder den Aktionen von Militanten zu akzeptablen Zielen. Kollektive Bestrafung ist Staatsterrorismus, schlicht und einfach. Die Rechtfertigung der israelischen Führung für die Bombardierung des blockierten Gazastreifens als „Selbstverteidigung“ ähnelt der mentalen Gymnastik von Terroristen. Wenn der Staat grausame kollektive Bestrafungen vornimmt, wenn Beamte eine Million kindlicher Zivilisten als „Bestien“ bezeichnen, verraten sie unsere universelle Menschlichkeit. Zivilisten büßen ihre Würde nicht durch Wahl oder Umstände ein. Übersetzt mit Deepl.com

