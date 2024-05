Gaza and the war of attrition Share:Share on WhatsAppShare on FacebookShare on X (Twitter)Share on TelegramShare on RedditShare on EmailAfter 10 days of fighting in Gaza the Palestinian resistance have destroyed 100 Israeli military vehicles that included tanks, large-scale bulldozers and troop carriers. This is in addition to tens of soldiers killed and injured on the streets of Jabalia, its Camp, […]

Gaza und der Krieg der Zermürbung

von Dr. Marwan Asmar

in Palästina

18. Mai 2024

Nach 10 Tagen der Kämpfe im Gazastreifen hat der palästinensische Widerstand 100 israelische Militärfahrzeuge zerstört, darunter Panzer, große Bulldozer und Truppentransporter. Hinzu kommen Dutzende von getöteten und verletzten Soldaten in den Straßen von Jabalia, seinem Lager, dem Viertel Al Zaitoun in Gaza-Stadt und Rafah.

Diese Zahlen wurden kürzlich vom Militärsprecher der Izz Al Din Al Qassam, Abu Obaida, am Freitagabend bekannt gegeben. Er sagte, der Krieg des palästinensischen Widerstands gegen die israelische Armee, der einen langwierigen Angriff auf diese Gebiete des Gazastreifens ausgelöst hat, werde mit neuer Zielstrebigkeit und Bestimmung geführt.

Er fügt hinzu, dass die Palästinenser trotz der tödlichen Angriffe auf sie in den letzten acht Monaten am Leben sind und bereit sind, sich den israelischen Angreifern zu stellen und standhaft zu bleiben. Dies ist nicht das erste Mal, dass sie diese Orte betreten haben. In Al Zaitoun betraten sie das Gebiet bereits zum dritten Mal. Das Gleiche gilt für Jabalia. Die jetzige Schlacht ist die zweite in ebenso vielen Monaten.

Die israelische Armee hat bereits erklärt, dass sie die Präsenz der Hamas im Norden bereits ausgerottet hat, aber das ist eindeutig eine falsche Annahme. Wäre dies der Fall, würden sie nicht immer wieder zurückkommen, denn die Taktik der Widerstandsbewegung ist weitaus besser, da sie sich nicht nur auf die tiefen unterirdischen Tunnel stützt, sondern auch auf die städtische Kriegsführung und die Leichtigkeit der Bewegung.

In Al Zaitoun werden die Israelis mit ihren Panzern, die sich als schwerfällig und sperrig erweisen, unter Beschuss genommen, während die Widerstandskämpfer einen größeren Vorteil haben, da sie sich schneller bewegen und ihre Raketen und Granaten mit sich führen können.

Es gibt bereits Berichte, dass sich die israelische Armee unter schwerem Beschuss aus diesem Viertel zurückziehen musste. Jetzt geht der Kampf in Jabalia und seinem Lager weiter, wo die palästinensischen Kämpfer das Tempo mit ihren selbstgebauten Raketen, Granaten, Granaten und Drohnen erhöhen.

Abu Obaida sagt, dies sei ein ungleicher Krieg zwischen dem Widerstand und einer der stärksten Armeen der Welt. Er fügt jedoch hinzu, dass der Widerstand auf einen langwierigen Konflikt vorbereitet ist, wenn es nötig sein sollte. Während er sagt, dass die Hamas zu einer Verhandlungslösung im Interesse der palästinensischen Zivilbevölkerung – über 35.000 Tote, darunter 15.000 Kinder und 10.000 Frauen – bereit ist, ist der Widerstand bereit, diesen Krieg gegen den israelischen Feind noch lange fortzusetzen, wenn dies erforderlich ist. Er entwickelt sich bereits zu einem Zermürbungskrieg.

Kurz vor dem Angriff auf den nördlichen Gazastreifen standen Premierminister Benjamin Netanjahu und die israelische Armee kurz vor einem weiteren langwierigen Angriff auf Rafah, wo sich 1,4 Millionen Flüchtlinge aufhalten. Ein Teil von ihnen – bisher 600.000 – zieht auf Anweisung der israelischen Armee vor einem Großangriff in den Norden nach Al Mawasi um.

Der israelische Vorstoß nach Jabalia – in das sie noch nicht eingedrungen sind – bedeutet jedoch, dass ihre Berechnungen, insbesondere die von Netanjahu und seinem Stabschef Herzi Halevi, nun möglicherweise geändert werden. Abgesehen von der Tatsache, dass die Klagen über den Krieg immer lauter werden, überfordert sich die israelische Armee nach monatelangen Kämpfen im gesamten Gazastreifen und hat die Rafah-Offensive möglicherweise auf einen späteren, noch unbekannten Zeitpunkt verschoben.

Netanjahu beharrt zwar auf einem militärischen Einmarsch in die südliche Stadt, hält sich aber möglicherweise aufgrund mehrerer Faktoren zurück. Einer davon ist die israelische Armee, ein anderer die Tatsache, dass sich der palästinensische Widerstand heftig wehrt, wobei täglich israelische Soldaten getötet, Panzer und Truppentransporter zerstört werden und Scharfschützen der Hamas ihnen auf der Spur sind. Der letzte Faktor könnte mit US-Präsident Joe Biden zu tun haben, der die Israelis wiederholt davor gewarnt hat, Rafah ohne einen glaubwürdigen Plan zum Schutz der vertriebenen Palästinenser zu betreten.

Aber kann man den Amerikanern trauen, da sie bei diesem langwierigen Angriff weiterhin der Hauptlieferant von Waffen an Israel sind? Unabhängig davon könnte Netanjahu dies zum Anlass nehmen, keine vollständige Invasion von Rafah anzuordnen, um den politischen Druck auf ihn zu verringern, der vor allem von der Armee und den Angehörigen der etwa 100 Geiseln ausgeht, die weiterhin von der Hamas festgehalten werden.

Damit würde er auch der Aufforderung Bidens nachkommen, denn die israelische Armee befindet sich bereits im Osten Rafahs, und die Angehörigen der Geiseln können weiterhin hoffen, weil sie befürchten, dass ein umfassender Angriff mit Sicherheit ihren Tod bedeuten und die Stimmen der Opposition unter den Offizieren und Soldaten dämpfen würde. Solche Manöver könnten auch die extreme Rechte in seinem Koalitionskabinett zufrieden stellen, die will, dass er in Rafah einmarschiert und die Präsenz der Hamas beendet.

Dies könnte jedoch eine engstirnige Sichtweise sein, denn die Geschehnisse im nördlichen Gazastreifen könnten die israelische Offensive in Rafah tatsächlich um weitere Monate verzögern, da die israelische Armee nun versucht, die Hamas im Norden auszulöschen, jedoch ohne offensichtlichen Erfolg und täglich unter Beschuss genommen wird.

Dies bereitet der israelischen Armee offenbar selbst große Sorgen. Einige befürchten, dass die Soldaten, wenn die blutigen Auseinandersetzungen unerträglich werden, einfach die Befehle verweigern, wenn die Kämpfe zunehmen und ein Ende des Krieges nicht abzusehen ist. Bereits 900 israelische Mütter haben an Verteidigungsminister Yoav Gallant geschrieben und ihm mitgeteilt, dass sie nicht wollen, dass ihre Söhne in Gaza dienen.

Gallant, ein Mann, der als Repräsentant der israelischen Armee gilt, forderte Netanjahu bereits auf, sich um eine politische Lösung für den Gazastreifen zu bemühen, anstatt einen Krieg fortzusetzen, in dem die Armee, wie er behauptet, ihre „Errungenschaften“ in der Enklave verlieren würde, zumal die Armee bereits erklärt hat, dass sie am so genannten „Tag danach“ nicht in Gaza bleiben will.

Solche Äußerungen haben die extreme Rechte unter Führung von Itamar Ben Gvir und Bezalel Smotrich verärgert, die den Rücktritt von Gallant fordern, wobei letzterer beschuldigt wird, für die Hamas zu arbeiten.

Dieser Krieg hat sich für die Israelis selbst als spaltend erwiesen, von den höheren politischen Ebenen bis hin zu den Bürgern, die endlose Debatten darüber führen, wie es weitergehen soll. Dieses interne Gezänk kann erst dann ein Ende haben, wenn die Waffen niedergelegt sind, die israelischen Geiseln zurückkehren und eine echte politische Lösung für die israelische Besetzung palästinensischer Gebiete gefunden wird.

Dr. Asmar ist ein in Amman lebender Schriftsteller, der über den Nahen Osten berichtet.

Übersetzt mit deepl.com



