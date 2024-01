Gaza and Germany’s departure from reason In an open letter, 300 scholars from across the world condemn Germany’s complicity in Israel’s genocide.



Menschen halten palästinensische Flaggen, während pro-palästinensische Demonstranten vor Polizeibeamten während des andauernden Konflikts zwischen Israel und der palästinensischen islamistischen Gruppe Hamas in Berlin, Deutschland 15. Oktober 2023, protestieren. REUTERS/Christian Mang

Demonstranten halten palästinensische Flaggen während einer pro-palästinensischen Kundgebung in Berlin am 15. Oktober 2023 [Datei: Reuters/Christian Mang]

Übersetzt mit Deepl.com

Gaza und die Abkehr Deutschlands von der Vernunft

In einem offenen Brief verurteilen 300 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus aller Welt die Rolle Deutschlands, die Palästinenser zum Schweigen zu bringen und zu Israels Völkermord beizutragen.

[decoco] dekoloniale forschungsgruppe

Ein Zusammenschluss von Forschern und Künstlern

22 Jan 2024

Vor einem Monat unterzeichneten mehr als 300 Wissenschaftler und Denker – darunter Arturo Escobar, Gloria Wekker, Helen Verran, Erik Swyngedouw, Zoe Todd, Rashid Khalidi und Catherine Walsh – einen offenen Brief, in dem sie die deutsche Mitschuld an Israels Völkermord an den Palästinensern und die deutsche Zensur seiner Kritiker anprangerten.

Seitdem hat sich jedes Wort dieses Briefes auf brutale Weise bestätigt, da die schrecklichen Gräueltaten der israelischen Armee im Gazastreifen und im Westjordanland nur noch zugenommen haben. Am 11. Januar legte das juristische Team Südafrikas detaillierte Beweise für die völkermörderischen Absichten und Handlungen Israels vor und beantragte beim Internationalen Gerichtshof die Verhängung vorläufiger Maßnahmen zur Unterbindung der israelischen Aggression.

Dennoch hat sich die Haltung des deutschen Staates um keinen Deut geändert. Im Gegenteil, die militärische und diplomatische Unterstützung für die Ausrottung der Palästinenser bleibt bestehen. Und nun hat der deutsche Staat beschlossen, den südafrikanischen Antrag vor dem Gerichtshof anzugreifen, ein beredtes Beispiel für sein Engagement zur Unterstützung eines laufenden Völkermordes. In der Zwischenzeit haben sich Zensur und Unterdrückung innerhalb des Landes verschärft und die Fälle institutioneller Schikanen häufen sich.

Als eine Gruppe von Wissenschaftlern und Künstlern des Globalen Südens, die in Berlin leben, teilen wir die Besorgnis von Kollegen und Freunden über die Verfolgung kritischer Stimmen und möchten das wiederholen, was Ilan Pappé kürzlich als Frage an Studenten während einer unserer Vorlesungen in Berlin gestellt hat: „Sollten wir also Deutschland als eine Diktatur des Wissens behandeln, wenn es um Palästina geht?“

Wir, die dekoloniale Forschungsgruppe [decoco], die sich für die Verteidigung der Meinungsfreiheit einsetzt, haben Al Jazeera gebeten, den offenen Brief mit 30 Tagen Verspätung, aber aktueller denn je, wiederzugeben.

Der Text des Originalbriefs:

Wir, als Akademiker aus verschiedenen Regionen der Welt, möchten unsere Besorgnis zum Ausdruck bringen:

Die jüngste Zensur, Verfolgung und Bedrohung von deutschen und nicht-deutschen Akademikern in Deutschland aufgrund ihrer Kritik an der israelischen Staatspolitik gegenüber den Palästinensern ist völlig inakzeptabel.

Die öffentlichen Äußerungen von Israels Staatsvertretern und seiner militärischen und politischen Führung zeigen unmissverständlich, dass sie gewillt sind, die Palästinenser ihres Landes zu enteignen, es zu kolonisieren und ethnische Säuberungen vorzunehmen.

Im Wesentlichen verfolgt der Staat Israel eine völkermörderische Politik gegen die Palästinenser mit dem Ziel, sie ihrer Heimat zu berauben.

Die wahllosen Angriffe auf Zivilisten, Krankenhäuser und Gesundheitszentren, die nach internationalem Recht als Kriegsverbrechen gelten, zeigen deutlich die Bereitschaft Israels, jenseits aller rechtlichen und ethischen Grenzen zu operieren.

Anstatt diese Aktionen anzuprangern oder sich gemeinsam mit anderen Nationen den Forderungen nach einem Waffenstillstand anzuschließen, hat sich der deutsche Staat dafür entschieden, den Staat Israel unbeirrt zu unterstützen und jede Kritik an dieser Politik als absurd abzutun.

Was für die internationale Gemeinschaft offensichtlich und offensichtlich ist, scheint der deutsche Staat nicht anzuerkennen.

Zensurbemühungen, die Absage von akademischen Veranstaltungen und die Androhung des Verlusts von Arbeitsplätzen oder des Entzugs von Fördermitteln gegen Wissenschaftler, die sich zu diesen Themen äußern, sind in deutschen Universitäten, Kultureinrichtungen und staatlichen Institutionen alltäglich geworden.

Die deutsche Regierung und die Medienplattformen missbrauchen die Erinnerung an den Holocaust und setzen jede Kritik am Staat Israel mit Antisemitismus gleich. Gleichzeitig propagieren sie die unbegründete Vorstellung, dass die deutsche Einwandererbevölkerung, insbesondere Muslime, von Natur aus antisemitisch seien.

Dies stellt eine Manipulation des deutschen historischen Gedächtnisses dar, um abweichende Meinungen zum Schweigen zu bringen und gleichzeitig Fremdenfeindlichkeit und Islamophobie zu schüren.

Diese Entwicklungen fallen mit dem Aufkommen neuer einwanderungsfeindlicher Politiken und einer Zunahme supremakistischer, rassistischer und rechtsextremer politischer Bewegungen in ganz Europa zusammen.

Als internationale Wissenschaftler, die häufig mit unseren Kollegen, die mit diesen Herausforderungen konfrontiert sind, zusammenarbeiten, fragen wir uns, in welche Richtung sich der deutsche Staat und die deutschen Universitäten bewegen. Beide scheinen pluralistische und demokratische Prinzipien aufzugeben, sich für eine singuläre Darstellung zu entscheiden, diejenigen zu verfolgen, die ihre Politik in Frage stellen, und jeden Diskurs, der nicht mit der staatlichen Agenda übereinstimmt, zu zensieren und zu unterdrücken, wodurch die Zunahme von Fremdenfeindlichkeit und echter Hassrede innerhalb ihrer Institutionen ermöglicht wird.

Wir fordern dringend ein Ende dieser Zensur-, Verfolgungs- und Stigmatisierungstendenzen und setzen uns für die Wiederherstellung der Achtung der freien akademischen, kulturellen und intellektuellen Meinungsäußerung ein.

Darüber hinaus fordern wir den deutschen Staat auf, sich der weltweiten Forderung nach einem umfassenden Waffenstillstand und einem Ende der Besatzung anzuschließen, sich an das Völkerrecht zu halten und jegliche politische und diskursive Unterstützung für Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die am palästinensischen Volk begangen werden, einzustellen.

Unterzeichner:

Arturo Escobar, emeritierter Professor für Anthropologie, Universität von North Carolina, Chapel Hill, NC, US

Gloria Wekker, emeritierte Professorin für Gender Studies, Fakultät für Geisteswissenschaften, Universität Utrecht, Niederlande

Yvonne Haddad, Professorin im Ruhestand, Georgetown University, USA

Rita Segato, Professorin im Ruhestand, Universität Brasilia, Brasilien

Salima Hashmi, Professorin im Ruhestand, Beaconhouse National University, Pakistan

Alberto Gomes, emeritierter Professor, La Trobe University in Melbourne & Direktor des Global DEEP Network, Australien

Catherine Walsh, Internationale Stipendiatin, Ecuador/US

Rosalba Icaza, Erasmus Universität Rotterdam, die Niederlande

Nelson Maldonado-Torres, Internationaler Stipendiat, USA/Puerto Rico

Breny Mendoza, Staatliche Universität Kalifornien, Northbridge, USA

Sylvia Marcos, Internationale Stipendiatin, Mexiko

Lisa Lowe, Samuel-Knight-Professorin für Amerikastudien und Professorin für Ethnizität, Rasse und Migration, Universität Yale, USA

Zoe Todd

Helen Verran, Charles-Darwin-Universität, Australien

Erik Swyngedouw, Professor für Humangeographie an der Universität Manchester, UK

Rashid Khalidi, Edward-Said-Professor für moderne arabische Studien, Columbia University, USA

Andrea Cornwall, Professorin für globale Entwicklung und Anthropologie, King’s College, London, UK

Svati Shah, Außerordentliche Professorin, Universität von Massachusetts, Amherst, USA

Ariella Aïsha Azoulay

…

Eine vollständige Liste aller Unterzeichner finden Sie hier

[decoco] dekoloniale forschungsgruppe

Ein Zusammenschluss von Forschern und Künstlern

Die [decoco] decolonial research group ist ein Zusammenschluss von Forschern und Künstlern, die seit 2019 an dekolonialem Denken, Kunst und Praktiken arbeiten. Sie ist am Integrativen Forschungsinstitut für Transformationen von Mensch-Umwelt-Systemen (IRI THESys) an der Humboldt-Universität zu Berlin angesiedelt.



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …