Krieg gegen Gaza: Warum palästinensische Slogans mehr verurteilt werden als Israels Völkermord

von Fathi Nemer

23. Januar 2024

In den letzten Monaten hat die Zensur der palästinensischen Ansichten einen neuen dystopischen Höhepunkt erreicht

Während Israels brutaler Angriff auf den Gazastreifen in den vierten Monat geht – Todesmärsche, Bombardierungen von Krankenhäusern und Schulen, in denen Vertriebene untergebracht sind, und Massaker an Hunderten von Palästinensern sind zur Routine geworden -, verstrickt sich die westliche Medienlandschaft in die abstrakte Frage, ob in der pro-palästinensischen Rhetorik ein Genozid der Worte existiert.

Es scheint, dass Israels tatsächlicher Völkermord zweitrangig ist gegenüber dem imaginären Völkermord, der zwischen den Zeilen der palästinensischen Rede heraufbeschworen wird. Warum sonst werden wir mit Artikeln überschwemmt, die sich mit der Bedeutung von Slogans und Phrasen beschäftigen, während Tausende von palästinensischen Kindern bombardiert werden und verhungern?

Unter „gewöhnlichen“ Umständen müssen die Palästinenser ihre Worte mit chirurgischer Präzision verwenden, Ausschlussklauseln einfügen und alles abdecken in dem vergeblichen Versuch, nicht des Rassismus gegenüber den Besatzern beschuldigt zu werden, da selbst die einfachsten Widerstandsmethoden – wie Boykott oder Proteste – regelmäßig mit naziähnlichem Verhalten verglichen werden.

Aber das Ausmaß der Zensur palästinensischer Stimmen und Perspektiven erreichte nach dem 7. Oktober einen neuen dystopischen Höhepunkt, wobei schon das bloße Zeigen palästinensischer Identität und Solidarität zum Grund für Verfolgung wurde.

Es scheint, dass, egal was Palästinenser sagen oder wie sie es sagen, es immer als Aufruf zu Völkermord oder Gewalt ausgelegt wird. Es gibt keine magische Kombination von Worten oder Slogans, die die palästinensische Würde oder Befreiung bekräftigen und die jemals als akzeptabel angesehen werden.

Dies ist lediglich ein weiterer dreister Versuch, die Palästinenser zum Schweigen zu bringen – ein Versuch, der sehr deutlich wird, wenn man die einseitige Kontrolle palästinensischer Äußerungen betrachtet.

Wenn es um völkermörderische Rhetorik von Israelis geht, braucht man keine Worte zu verdrehen oder zwischen den Zeilen zu lesen. Israelische Politiker, die es nicht gewohnt sind, dass Palästinenser auch nur einen Bruchteil der Aufmerksamkeit erhalten, die ihnen regelmäßig zuteil wird, verwenden eine klare, unmissverständliche Sprache und stellen stolz Pläne zur ethnischen Säuberung der Palästinenser im Gazastreifen vor.

Gewalttätige Rhetorik

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu hat die Palästinenser entmenschlicht und gegen sie aufgehetzt, indem er sie als „Volk der Finsternis“ und „Amalek“ bezeichnete, eine Anspielung auf das erste Buch Samuel, in dem Gott König Saul befiehlt, jeden Amalekiter bis auf den letzten Mann, die letzte Frau und den letzten Säugling abzuschlachten.

Tzipi Hotovely, Israels Botschafterin im Vereinigten Königreich, forderte die Zerstörung des Gazastreifens bis hin zu „jeder Schule und jeder Moschee“. Der Knessetabgeordnete Moshe Saada zitierte zustimmend Israelis, die sagten, dass „alle Bewohner des Gazastreifens zerstört werden müssen“.

Der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant erklärte, sein Land kämpfe gegen „menschliche Tiere“, und versprach, dass keine Lebensmittel, kein Strom und kein Wasser in den blockierten und belagerten Gazastreifen gelassen würden.

Diese Flut völkermörderischer Rhetorik wurde von den meisten führenden Politikern der Welt mit einem Achselzucken quittiert

Das Knessetmitglied Tally Gotliv rechtfertigte den Einsatz von Hunger und Durst als Kriegswaffe, um „Kollaborateure“ in Gaza rekrutieren zu können, und sagte, dass diejenigen, die sich weigern, ihre Häuser zu verlassen, „den Tod verdienen“. Pro-Israel-Karikaturisten haben Palästinenser als Kakerlaken und Ratten dargestellt, die zerquetscht werden sollen, und dabei schmerzhafte historische Parallelen zu mehreren Völkermorden gezogen, bei denen die Opfer mit Ungeziefer verglichen wurden.

Neben diesen Äußerungen wurden auch Vorschläge gemacht, die Palästinenser im Gazastreifen ethnisch zu säubern und in den Sinai zu treiben. Es wurde berichtet, dass Netanjahu mit mehreren Ländern Gespräche über die Möglichkeit der Aufnahme von Palästinensern nach ihrer Vertreibung aus dem Gazastreifen geführt hat, was mehr als eine Randidee ist.

Obwohl solche Pläne unter dem Deckmantel einer „freiwilligen“ Umsiedlung präsentiert werden, ist an diesen Plänen nichts freiwillig, wenn Israel seine absichtlichen Bemühungen fortsetzt, Gaza unbewohnbar zu machen.

Und diese Art von völkermörderischer Rhetorik ist nicht auf Regierungs- und Militärbeamte beschränkt: „Harbu Darbu“, ein kriegsbefürwortender Song, hat in Israel die Hitparade angeführt. Der Text vergleicht Palästinenser mit Ratten und verwendet denselben völkermörderischen Amalek-Vergleich, den Netanjahu anführt. Videos, in denen zu dem Lied getanzt und gesungen wird, wurden zu einem viralen Trend unter Israelis.

Westliche Komplizenschaft

Laut Umfragen vom November war mehr als die Hälfte der israelischen Öffentlichkeit der Meinung, dass die israelische Armee im Gazastreifen zu wenig Feuerkraft einsetzt, obwohl Berichten zufolge Tausende von Unschuldigen durch wahllose Bombardierungen und Schüsse abgeschlachtet, ausgehungert und getötet wurden. Umfragen zeigen auch eine überwältigende Unterstützung für das Konzept der ethnischen Säuberung des Gazastreifens von seiner palästinensischen Bevölkerung.

Israels Verbündete haben diese Art von Äußerungen nur zögerlich kritisiert und trauen sich eher, dies zu tun, wenn sie von führenden Politikern wie Finanzminister Bezalel Smotrich und dem Minister für nationale Sicherheit Itamar Ben Gvir kommen, während sie ihre extremistischen Drohungen als „nicht hilfreich“ abtun.

Diese performative rhetorische Verurteilung bedeutet wenig, wenn die westlichen Staaten Israel weiterhin materiell unterstützen. Die Strategie scheint darin zu bestehen, so zu tun, als seien solche Stimmen radikal und nicht repräsentativ für das israelische Volk – als ob wir nicht sehen oder hören könnten, dass die höchsten Ränge der israelischen Regierung solche Ideen unterstützen und dafür tosenden Beifall von der Öffentlichkeit erhalten.

In der Tat wurde diese Flut völkermörderischer Rhetorik von den meisten Staats- und Regierungschefs der Welt mit einem durchschlagenden Achselzucken quittiert. Es werden keine Gruppen sanktioniert. Es gibt keine wochenlange Berichterstattung, die die Entmenschlichung der Palästinenser analysiert und sie mit Ungeziefer oder biblischen Feinden vergleicht, die ausgerottet werden müssen. Doch irgendwie bleibt immer noch Zeit und Raum, Logik und Sprache bis zum Äußersten zu verdrehen, um zu erklären, dass die Forderung nach einem Waffenstillstand einer Aufforderung zum Massenmord gleichkommt.

Diese Art von Gaslighting war schon immer logisch absurd, aber jetzt ist es mehr denn je auch tödlich, da es die Palästinenser und diejenigen, die sich mit ihnen solidarisieren, in ein rhetorisches Labyrinth führt, aus dem sie niemals entkommen sollen – alles, um Israel mehr Zeit zu verschaffen, seinen Amoklauf fortzusetzen.

Das Mindeste, was wir in diesem entsetzlichen historischen Moment tun können, ist, diese ungerechten und unsinnigen Prämissen entschieden zurückzuweisen. Nein, man kann nicht behaupten, dass Israel eine Demokratie ist, aber auch nicht, dass die Regierung und die Meinungsumfragen nicht das Volk repräsentieren. Nein, der wahre Völkermord sind nicht die Sprechchöre, die Sie bei einer Demonstration hören und die Sie an diesem Tag als einzige daran erinnern, dass in Ihrem Namen und mit Ihren Steuergeldern etwas Schreckliches getan wird.

Nein, für die Palästinenser in Gaza ist der Völkermord kein Gedankenexperiment oder etwas Abstraktes. Für sie hat die in der israelischen Gesellschaft so weit verbreitete Aufstachelung zum Völkermord konkrete Folgen.

In diesem Punkt zweideutig zu sein und eine falsche Gleichsetzung zwischen Kolonisator und Kolonisiertem, zwischen denjenigen, die einen Völkermord begehen, und den Opfern ihrer brutalen Gewalt zu ziehen, ist Realitätsverweigerung – und ebnet den Weg für das weitere Abschlachten von Palästinensern.

Fathi Nemer ist der palästinensische Mitarbeiter von Al-Shabaka. Zuvor arbeitete er als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Arab World for Research and Development, als Lehrbeauftragter an der Birzeit University und als Programmbeauftragter beim Ramallah Center for Human Rights Studies. Fathi hat einen Master-Abschluss in Politikwissenschaft von der Universität Heidelberg und ist Mitbegründer von DecolonizePalestine.com, einer Wissensdatenbank für die Palästinafrage. Fathis Forschungen drehen sich um politische Ökonomie und umstrittene Politik. Sein derzeitiger Schwerpunkt liegt auf Ernährungssouveränität, Agrarökologie und der Widerstandsökonomie in Palästina.

