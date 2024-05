Hundreds of Palestinian Doctors Disappeared Into Israeli Detention Dr. Khaled Al Serr of Nasser Hospital hasn’t been heard from in two months. His family assumes Israel detained him, like other Gaza doctors.

Hunderte von palästinensischen Ärzten in israelischer Haft verschwunden

Verstreutes medizinisches Material im Nasser-Krankenhaus in Khan Younis, südlicher Gazastreifen, am 21. April 2024. Photo: Ahmad Salem/Bloomberg via Getty Images

Gazas verschwundene Ärzte

Von Kavitha Chekuru

24. Mai 2024

Es ist zwei Monate her, dass Osaid Alser von seinem Cousin Khaled Al Serr, einem Chirurgen im Nasser-Krankenhaus in der Stadt Khan Younis im südlichen Gazastreifen, gehört hat.

Bis Ende März waren sie regelmäßig in Kontakt – oder so regelmäßig, wie es die zerstörte Kommunikationsinfrastruktur zuließ. Al Serr hatte eine telemedizinische WhatsApp-Gruppe eingerichtet, in der er und Osaid, ein Chirurgie-Assistenzarzt aus den USA, Ärzte aus den USA, Großbritannien und Europa rekrutierten, um ihren überforderten Kollegen in Gaza Ratschläge zu geben.

„Er berichtete von einer Schussverletzung bei einer 70-Jährigen“, sagte Osaid über Al Serr. „Es war in ihrem Kopf. Und eigentlich gab es zu dieser Zeit keine Neurochirurgen.“

„Er erzählte von diesen Fällen und bat um Hilfe“, so Osaid weiter. „Er fragte: ‚Gibt es einen Neurochirurgen, der mir helfen kann? Wie kann ich das in Ordnung bringen?'“

Courtesy: Healthcare Workers Watch – Palestine

Al Serr war ein natürliches Gefäß für das kollektive medizinische Wissen des Gruppenchats. „Er wollte immer helfen, er mochte es immer, seine Hände zu benutzen, um ein Problem zu lösen und eine unmittelbare Wirkung zu erzielen“, so Osaid.

Im Februar drang das israelische Militär in das Nasser-Krankenhaus ein. Bei diesem Angriff wurde das Krankenhaus ausgehöhlt und war nur eines der zerstörten Gesundheitszentren in einem medizinischen System, das durch eine überwältigende Zahl von Fällen und einen unerbittlichen militärischen Angriff Israels geschädigt wurde.

Dennoch bewahrte sich Al Serr einen gewissen Optimismus. Sein letzter Beitrag auf Instagram wurde Mitte März hochgeladen, ein kurzes Video, das die Außenansicht des Krankenhauses vom Vortag zeigt und mit einer triumphalen Nachricht versehen ist:

Endlich!!! Nachdem der Strom im Naser-Krankenhaus mehr als einen Monat lang abgeschaltet war, konnten unsere Mitarbeiter den Generator reparieren und das Nasser-Krankenhaus wieder mit Strom versorgen. In den letzten zwei Wochen haben wir versucht, die Abteilungen des Krankenhauses zu reinigen und vorzubereiten, um das Krankenhaus wieder öffnen zu können.

Sechs Tage später, am 24. März, stürmten die israelischen Streitkräfte das Krankenhaus erneut. Osaid hatte einige Tage zuvor gefragt, ob es Al Serr gut gehe. Er erhielt nie eine Antwort. Es war ihr letzter Austausch.

Seine Verwandten glauben, dass Khaled Al Serr zusammen mit den wenigen verbliebenen Mitarbeitern des Krankenhauses von Israel gefangen genommen wurde.

Bereits im November gab es Berichte über festgenommene und verschwundene Ärzte im nördlichen Gazastreifen. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation wurden mindestens 214 medizinische Mitarbeiter aus dem Gazastreifen vom israelischen Militär festgenommen. Anfang Mai machten die Inhaftierung und angebliche Folterung von medizinischem Personal aus dem Gazastreifen Schlagzeilen, als die israelischen Behörden den Tod von Adnan Al-Bursh, einem bekannten Chirurgen und Leiter der orthopädischen Abteilung des Al-Shifa-Krankenhauses, bekannt gaben. Nachdem er im Dezember festgenommen worden war, starb Al-Bursh nach offiziellen Angaben im April im Ofer-Gefängnis, einer israelischen Haftanstalt im besetzten Westjordanland.

„Der Fall von Dr. Adnan gibt Anlass zu ernsten Bedenken, dass er an den Folgen von Folter durch israelische Behörden gestorben ist. Sein Tod erfordert eine unabhängige internationale Untersuchung“, sagte Tlaleng Mofokeng, der Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen für das Recht auf Gesundheit, letzte Woche in einer Erklärung. „Die Tötung und Inhaftierung von medizinischem Personal ist keine legitime Methode der Kriegsführung. Sie haben eine legitime und wesentliche Aufgabe bei der Versorgung von Kranken und Verwundeten in Konfliktzeiten“.

Zum Thema

IDF schickte Gefangenen in Handschellen ins Krankenhaus, um es zu evakuieren, und tötete ihn dann, als er es verließ

Al-Bursh ist einer von mindestens 493 palästinensischen Medizinern, die nach Angaben des Gesundheitsministeriums seit dem 7. Oktober in Gaza getötet wurden. Die israelischen Streitkräfte haben systematisch Krankenhäuser vom Norden bis zum Süden des Streifens ins Visier genommen und behauptet, dass die Hamas in diesen Einrichtungen operiert. Das medizinische Personal in den Krankenhäusern des Gazastreifens hat diese Behauptung wiederholt bestritten. In dieser Woche haben die israelischen Streitkräfte neue Angriffe auf das Kamal-Adwan-Krankenhaus und das Al-Awda-Krankenhaus im Norden des Gazastreifens unternommen, wobei am Mittwoch und Donnerstag berichtet wurde, dass medizinisches Personal aus Al Awda festgenommen wurde.

Als die Bodentruppen gegen Ende des Jahres in den südlichen Gazastreifen vordrangen, häuften sich die Angriffe auf Krankenhäuser in der südlichen Stadt Khan Younis. Im Februar, als das israelische Militär das Nasser-Krankenhaus belagerte, war Al Serr dort der einzige Allgemeinchirurg.

„Er ist ein sehr engagierter Arzt“, sagte Ahmed Moghrabi, ein plastischer Chirurg, der früher im Nasser-Krankenhaus arbeitete, über Al Serr.

Beide Ärzte berichteten in den sozialen Medien häufig über die schrecklichen Fälle, die das Nasser-Krankenhaus überschwemmten, vor allem als die Angriffe auf die Einrichtung zunahmen und die internationale Medienberichterstattung spärlich war.

„Ich sah Kinder und Frauen, die in Stücke gerissen waren“, erklärte Moghrabi gegenüber The Intercept, warum er begann, in den sozialen Medien zu posten. „Ich wollte der Welt zeigen, was vor Ort passiert.“

Das letzte Mal, dass er Al Serr gesehen hat, war im Februar. „Sie“ – das israelische Militär – „umzingelten das Krankenhaus und wir saßen in der Falle“, erinnerte sich Moghrabi. „Das Krankenhaus wurde drei Wochen lang belagert. Wir konnten uns nicht wirklich von einem Gebäude zum anderen bewegen. Wir konnten nicht durch die Fenster schauen. Sonst könnten uns die Scharfschützen erschießen.“

„Wir konnten nicht durch die Fenster schauen. Sonst könnten uns die Scharfschützen erschießen.“

Moghrabi verließ das Krankenhaus Mitte Februar, während der ersten Invasion. „Wir wurden an diesem Tag um Mitternacht evakuiert“, sagte er. „Die IDF errichteten einen Kontrollpunkt nicht weit vom Krankenhaustor entfernt. Sie kontrollierten wirklich jeden. Meinen Krankenpfleger nahmen sie am Kontrollpunkt mit. Er wurde zwei Monate lang festgehalten.“

Was Al Serr betrifft, so sagte Osaid, dass sein Cousin kurz nach der Evakuierung im Februar nach Rafah ging, um nach seinen Eltern zu sehen, dass er aber ins Nasser-Krankenhaus zurückkehrte, um bei der Wiedereröffnung zu helfen und Patienten zu behandeln.

Seit dem Angriff auf das Krankenhaus Ende März gibt es kaum noch Nachrichten über Al Serr. Die einzigen Informationsfetzen waren eher beunruhigend als beruhigend. Erstens wurde Al Serr zuletzt Mitte April gesehen, als er bei WhatsApp angemeldet war. „Er war zuletzt am 12. April online“, sagte Osaid, „was mir sagt, dass sie sein Telefon beschlagnahmt haben und im Grunde auch auf sein Telefon zugegriffen haben.“

Ein paar Tage später, am 17. April, veröffentlichte der Nachrichtensender Al Mayadeen ein Interview mit einem Palästinenser, der sich als Ahmed Abu Aqel ausgab und sagte, er sei von Israel festgenommen und wieder freigelassen worden. Moghrabi sagte gegenüber The Intercept, Abu Aqel sei früher Krankenpfleger im Nasser-Krankenhaus gewesen.

Bekleidet mit einem grauen Sweatshirt und einer Jogginghose, einem üblichen Outfit für freigelassene palästinensische Gefangene, sagte Abu Aqel, er habe eine Nachricht von den Ärzten des Nasser-Krankenhauses, die inhaftiert seien.

„Sie sind täglich Schlägen, Tötungen und Folter ausgesetzt“, sagte Abu Aqel. „Es gibt insbesondere eine Nachricht von dem Arzt Dr. Nahed Abu Ta’imah, dem Leiter der Chirurgie des Nasser Medical Complex. Seine Situation ist sehr schwierig und er leidet unter sehr schwierigen, tragischen Umständen. Er braucht eine Behandlung und muss dringend vom Roten Kreuz untersucht und freigelassen werden.

„Ein Kollege von mir wurde neben mir festgehalten“, sagte Abu Aqel. „Sein Name war Khaled. Sie rupften ihm vor meinen Augen mit einer Zange den gesamten Bart aus. Sein Bart wurde ausgezupft. Das ist einer von Hunderten, die ich kenne.“

Osaid glaubt, dass er sich auf Khaled Al Serr bezieht.

Abu Aqel sagte zwar nicht, wo er festgehalten wurde – und wo sich Al Serr möglicherweise immer noch aufhält -, aber Osaid glaubt, dass es sich wahrscheinlich um Sde Teiman handelt, eine Militärbasis und ein Gefangenenlager in der israelischen Negev-Wüste. In Sde Teiman gab es zahlreiche Anschuldigungen über Misshandlungen, Folter und den Tod von Gefangenen. (Das israelische Militär hat auf die Bitte um Stellungnahme nicht reagiert.)

Abgesehen von Abu Aqels vager Aussage und dem einen Hinweis auf WhatsApp gab es keine Informationen oder Updates über den Aufenthaltsort oder den Zustand von Al Serr.

„Es ist einfach herzzerreißend, nichts über seine Lieben zu wissen“, sagte Osaid. „Wir wissen nicht, ob er noch lebt oder nicht. Wir wissen nicht, ob es ihm gut geht oder nicht.“

Leere Gänge im Nasser Medical Hospital in Khan Younis, im südlichen Gazastreifen, am Sonntag, 21. April 2024. Mehr als 34.000 Palästinenser sind nach Angaben der von der Hamas geführten Gesundheitsbehörde gestorben. Photograph: Ahmad Salem/Bloomberg via Getty Images

Leere Gänge im Nasser-Krankenhaus in Khan Younis, im südlichen Gazastreifen, am 21. April 2024. Photo: Ahmad Salem/Bloomberg via Getty Image

Diejenigen Palästinenser, die das Glück haben, aus der Haft entlassen zu werden, bieten erschütternde Einblicke in die Zustände in israelischen Haftanstalten.

Im Dezember arbeitete Khaled Hamouda, ein anderer Chirurg, im Kamal Adwan Krankenhaus im nördlichen Gazastreifen. Einen Monat zuvor war er aus dem indonesischen Krankenhaus verlegt worden, wo er normalerweise praktizierte. Im Kamal Adwan war Hamouda ebenfalls Patient und wurde wegen Verletzungen behandelt, die er bei einem Luftangriff auf das Haus seiner Familie in Beit Lahia erlitten hatte. Bei dem Angriff waren unter anderem seine Frau, seine Tochter, sein Vater und ein Bruder getötet worden.

Etwa 10 Tage nach dem Angriff forderten die israelischen Streitkräfte sowohl das medizinische Personal als auch die Zivilbevölkerung, die im Kamal Adwan Krankenhaus Zuflucht gesucht hatten, zum Verlassen auf. Hamouda sagte, der Krankenhausverwaltung sei gesagt worden, dass die Menschen das Krankenhaus verlassen und in ein anderes Krankenhaus gehen könnten, ohne verhaftet zu werden.

Das war jedoch nicht der Fall. Stattdessen wurden Hamouda und einige seiner Kollegen vom israelischen Militär in Gewahrsam genommen.

„Als sie das Krankenhaus angriffen, forderten sie alle Männer und Jugendlichen, die älter als 15 und jünger als 55 Jahre waren, auf, sich auszuweisen und das Krankenhaus zu verlassen“, sagte Hamouda. Ihre Augen wurden bedeckt, ihre Hände gefesselt und sie wurden an einen anderen Ort gebracht, wobei Hamouda nicht sicher ist, wohin.

Kurz nach ihrer Entführung verbreiteten sich in den sozialen Medien Bilder von Dutzenden von Gefangenen, die von israelischen Soldaten im Norden des Gazastreifens festgehalten wurden. Auf einem Foto ist eine Gruppe von Männern zu sehen, die ohne Hemd im Vordergrund stehen, während ein Soldat sie zu fotografieren scheint. Es dauerte nicht lange, bis die Menschen einen der Männer als Hamouda identifizieren konnten.

„Das ist der Tag, an dem sie uns aus dem Kamal Adwan Krankenhaus holten und uns baten, in die Kamera zu schauen“, sagte Hamouda. „Das ist der einzige Beweis, dass ich an diesem Tag entführt wurde. Niemand wusste, was mit uns geschah, bis dieses Foto an die Medien gelangte.“

Hamouda sagte, dass er schließlich nach Sde Teiman gebracht wurde, wo er und andere Gefangene gezwungen wurden, auf ihren Knien zu bleiben. Wenn sie das nicht taten, wurden sie bestraft. „Sie forderten ihn auf, drei oder vier Stunden lang mit der Hand über dem Kopf zu stehen“, sagte er über einen Gefangenen.

„Als sie wussten, dass ich Arzt und Allgemeinchirurg bin, haben sie mich leider noch schlechter behandelt.“

„Als sie wussten, dass ich Arzt und Allgemeinchirurg bin, haben sie mich leider noch schlimmer behandelt“, erinnert er sich. „Sie griffen mich an und schlugen mich in den Rücken und auf den Kopf.“ Hamouda sagte, die Soldaten wollten wissen, ob er etwas über Israelis wisse, die in Gaza gefangen gehalten werden, aber er wusste nichts.

Während seiner Inhaftierung traf er auch jemanden, den er aus der medizinischen Gemeinschaft kannte: Dr. Adnan Al-Bursh. „Sie brachten Dr. Adnan gegen 2 oder 3 Uhr nachts her. Er wurde grausam behandelt. Er hatte Schmerzen“, sagte Hamouda. „Er sagte mir: ‚Khaled, sie haben mich geschlagen. Sie haben mich brutal angegriffen.'“ Laut Hamouda sagte Al-Bursh auch, er habe eine gebrochene Rippe. Hamouda konnte für Al-Bursh Medikamente und etwas zu essen besorgen, doch zwei Tage später wurde der verletzte Arzt abtransportiert.

Trotz seines Zustands und der harten Umstände im Gefängnis überbrachte Al-Bursh Hamouda Nachrichten. „Deine Mutter ist im Al-Awda-Krankenhaus und es geht ihr gut, ich habe sie behandelt“, erinnerte sich Hamouda an die Nachricht von Al-Bursh. Hamouda war dankbar für die Nachricht: „Diese Information war sehr, sehr wertvoll für mich, denn ich wusste nichts über meine Familie, insbesondere über meine Mutter. Also habe ich ihn umarmt und seinen Kopf geküsst und ihm gedankt, denn das ist die einzige Hoffnung, dass ich sie finden werde, wenn ich hier rauskomme.“

DEIR AL-BALAH, GAZA – 7. NOVEMBER: Zivilschutzteams und Bürger setzen Such- und Rettungsmaßnahmen fort, nachdem ein Luftangriff das Gebäude der Familie Maslah am 32. Tag der israelischen Angriffe in Deir Al-Balah, Gaza, am 7. November 2023 getroffen hat. (Foto von Ashraf Amra/Anadolu via Getty Images)

Nach drei Wochen wurde Hamouda freigelassen. Er erzählte The Intercept, dass er und andere Gefangene zum Grenzübergang Kerem Shalom im Süden gefahren wurden und schließlich nach Rafah kamen. Seine überlebenden Kinder und seine Mutter befanden sich noch im Norden, und es sollte noch zwei Monate dauern, bis sie wieder vereint werden konnten. Er schätzt sich glücklich, dass er freigelassen wurde.

„Alle meine Kollegen, Ärzte, die mit mir oder nach mir oder vor mir verhaftet wurden, wurden drei, vier oder fünf Monate lang festgehalten“, sagte er. „Einige werden immer noch festgehalten.“

Schon vor dem Krieg waren Ärzte im Gazastreifen von entscheidender Bedeutung, vor allem in der Zeit, in der die israelischen Grenzkontrollen und Militärangriffe immer wieder verschärft wurden.

„Alle zwei bis drei Jahre“, so Hamouda, „werden wir in einen Krieg oder einen Angriff der israelischen Armee verwickelt. Deshalb ist unser Beitrag wichtig für die Menschen, die sich dort aufhalten.“

Hamoudas Vater war ebenfalls Arzt gewesen und wollte, dass sein Sohn in seine Fußstapfen tritt. „Er riet mir, Arzt zu werden“, sagte Hamouda, „weil es den Menschen nützt.“

Hamouda glaubt, dass die Notwendigkeit, sich um Menschen zu kümmern, der Grund dafür ist, warum Beschäftigte des Gesundheitswesens in diesem Krieg so häufig zur Zielscheibe geworden sind. „Das ist kein Zufall“, sagte er. „Sie wollen die Häuser der Menschen angreifen, die die Verwundeten behandeln können, und das kann etwas an den Zuständen im Norden ändern.“

Ein zerstörter Krankenwagen ist im Nasser-Krankenhaus in der Stadt Khan Younis im südlichen Gazastreifen zu sehen, 28. Februar 2024. Das Nasser-Krankenhaus, das zweitgrößte Krankenhaus im Gazastreifen, hat nach einer israelischen Militäroperation am 15. Februar seinen Betrieb eingestellt. (Foto von Rizek Abdeljawad/Xinhua via Getty Images)

Ein zerstörter Krankenwagen im Nasser-Krankenhaus in der Stadt Khan Younis im südlichen Gazastreifen, am 28. Februar 2024. Foto: Rizek Abdeljawad/Xinhua via Getty Images

Osaid teilte diese Ansicht und sagte, sein Cousin Al Serr hätte ihm zugestimmt: Sie wurden Ärzte, um Menschen zu helfen. „Angesichts der vielen Morde, die es seit einiger Zeit gibt, brauchen wir immer wieder Chirurgen, um die traumatischen Verletzungen der Menschen zu behandeln“, sagte Osaid. „Und so war es für mich eine natürliche Reaktion, als ich in Gaza aufwuchs, der Wunsch, zu helfen und verletzte Menschen zu heilen.“

Al Serrs Posts auf Instagram zeigen vor allem, wie er die Flut der schrecklichen Fälle, die ihn erreichten, dokumentierte: ein stetiger Strom von Zivilisten, die von Schrapnells und Kugeln zerfetzt wurden, unterbrochen von wiederholten und eskalierenden Angriffen auf das Nasser-Krankenhaus. Einer seiner letzten Beiträge enthielt jedoch einen Hoffnungsschimmer: zwei Babys, die an dem Tag geboren wurden, als das Krankenhaus im Februar angegriffen wurde.

In seinem nächsten Beitrag wagte sich Al Serr außerhalb des Krankenhauses und erinnerte daran, dass der Krieg niemanden in Gaza unberührt gelassen hat. Es war ein kurzes Video von seiner Nachbarschaft, von Häusern und Gebäuden, die in Trümmerhaufen verwandelt wurden, wobei der Weg zu seinem eigenen Haus unter all dem begraben war.

„Er wollte immer eine Familie gründen“, sagte Osaid über seinen Cousin, „Kinder haben, ein Leben aufbauen und in Frieden leben.“

Seit zwei Monaten hat Al Serr nichts mehr von sich hören lassen, und dieses Kapitel seines Lebens scheint in immer weitere Ferne gerückt zu sein.

„Er war sehr tapfer. Er hat seinen Job gemacht. Unsere Aufgabe als Chirurgen besteht ja nicht nur darin, Wunden zu heilen und zu versorgen, sondern auch für unsere Patienten einzutreten. Er hat sich also für sie eingesetzt.“

„Ich hoffe wirklich, dass es ihm gut geht.“

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …