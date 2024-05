‚No surprise‘: Israeli forces intensify attacks on Gaza despite ICJ ruling Israeli officials brush aside the top UN court’s order to halt the Rafah attack fearing the destruction of Palestinians.



Die Verwundeten, darunter auch Kinder, werden in das Al-Ahli Baptist Hospital in Gaza-Stadt gebracht, nachdem die israelische Armee am 25. Mai das Al-Nazla-Schulgebäude angegriffen hat, in dem vertriebene Palästinenser im Stadtteil Saftawi Zuflucht gefunden hatten.



Israels Krieg gegen Gaza Live-Nachrichten: Israelische Armee greift Schule in Jabalia an

Von Stephen Quillen

25. Mai 2024

Nach mehreren Angriffen der israelischen Streitkräfte wurden in der Grundschule an-Nazla im Flüchtlingslager Jabalia Verletzte gemeldet.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza wurden in den letzten 24 Stunden 46 Menschen getötet und 130 verletzt.

Israel bezeichnet die verbindliche Aufforderung des IGH, den Angriff auf Rafah sofort einzustellen, als „empörend, moralisch verwerflich und widerlich“ und sagt, die Anschuldigungen, es begehe einen Völkermord in Gaza, seien „falsch“.

Der Chef der UN-Nothilfe sagt, der Krieg gegen den Gazastreifen sei „eine unbeschreibliche Tragödie“ und Israel müsse „diesen Albtraum beenden“.

Israelische Panzer und Truppen rücken in den Südosten Rafahs vor und bewegen sich auf den dicht besiedelten Westteil der Stadt zu.

Seit dem 7. Oktober wurden in Israels Krieg gegen den Gazastreifen mindestens 35.903 Menschen getötet und 80.420 verwundet. Die revidierte Zahl der Todesopfer des Hamas-Angriffs in Israel beläuft sich auf 1.139, wobei Dutzende noch immer gefangen gehalten werden.

Vor 8m (19:15 GMT)

Familienangehörige von Gefangenen fordern ein Ende des Krieges gegen Gaza

Familienangehörige von israelischen Gefangenen in Gaza sagen, dass nur ein Abkommen zur Beendigung des Krieges ihre Angehörigen zurückbringen kann.

„Die Bedingungen für ein Abkommen haben sich nicht geändert. Die einzige Möglichkeit, die Geiseln zurückzuholen, ist die Beendigung des Krieges“, sagte Einav Zangauker, dessen Sohn Matan im Gazastreifen festgehalten wird, auf einer Kundgebung in Tel Aviv.

Zangauker, der das Versäumnis der israelischen Regierung, die Geiseln zurückzubringen, scharf kritisiert, forderte die Regierung auf, eine Einigung mit der Hamas zu erzielen.

An einem weiteren Protest-Samstag in Israel gingen Demonstranten in Tel Aviv und Haifa auf die Straße, um die Rückkehr der Gefangenen und Wahlen zur Bildung einer neuen Regierung zu fordern.

vor 23m (19:00 GMT)

WATCH – Ehemaliger Chefankläger des IStGH: ‚Netanjahu hat Angst‘

Luis Moreno Ocampo erörtert die Haftbefehlsanträge des Internationalen Strafgerichtshofs gegen israelische und Hamas-Führer.

Während Israels Krieg gegen den Gazastreifen weiter tobt, hat der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs, Karim Khan, Haftbefehle gegen den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu und den Verteidigungsminister Yoav Gallant wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit beantragt. Khan hat die gleichen Maßnahmen gegen drei Hamas-Führer ergriffen.

Der Gerichtshof wird seit langem dafür kritisiert, dass er nur gegen Führer aus dem globalen Süden vorgeht. Ist diese Entscheidung ein Zeichen dafür, dass er nun auch westliche Mächte und deren enge Verbündete strafrechtlich verfolgen will?

Video Dauer 13 Minuten 58 Sekunden 13:58

Ehemaliger ICC-Chefankläger: ‚Netanjahu hat Angst‘

vor 38m (18:45 GMT)

Hamas-Beamter dementiert Medienberichte über Wiederaufnahme der Waffenstillstandsgespräche

Ein Hamas-Beamter hat israelische Medienberichte dementiert, wonach die Waffenstillstandsgespräche für den Gazastreifen am Dienstag in Kairo wieder aufgenommen werden sollen.

„Es gibt kein Datum“, sagte der ungenannte Hamas-Beamte der Nachrichtenagentur Reuters, als er zu den Berichten befragt wurde.

Ein ungenannter israelischer Beamter, der um Anonymität bat, um über die Verhandlungen zu sprechen, sagte der Nachrichtenagentur AFP: „Es besteht die Absicht, die Gespräche diese Woche wieder aufzunehmen, und es gibt eine Vereinbarung.“

Der Beamte ging nicht näher auf die Vereinbarung ein, aber israelische Medien berichteten, dass Geheimdienstchef David Barnea bei einem Treffen mit Vermittlern aus den USA und Katar in Paris einen neuen Rahmen für die Verhandlungen vereinbart habe.

Der Vermittler Ägypten setzt „seine Bemühungen um eine Reaktivierung der Waffenstillstandsverhandlungen“ fort, berichtete Al-Qahera News, das Verbindungen zum ägyptischen Geheimdienst unterhält.

Mossad-Direktor David Barnea und CIA-Direktor Bill Burns

Das israelische Militär teilt in einer kurzen Erklärung mit, dass ein weiteres Mitglied seiner Bislamach-Brigade bei Kämpfen gegen Palästinenser im nördlichen Teil des Gazastreifens „schwer verwundet“ worden sei.

Der namentlich nicht genannte Soldat sei zuvor verwundet und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte das Militär mit.

Die Zahl der verwundeten israelischen Soldaten seit Beginn des Krieges beträgt 3.581. Mindestens 634 israelische Soldaten wurden nach Angaben auf der Website der israelischen Armee getötet.

Dieses von der israelischen Armee am 31. Januar 2024 veröffentlichte Bild zeigt israelische Truppen, die einen verwundeten Soldaten während der Kämpfe zwischen Israel und der militanten palästinensischen Gruppe Hamas im Gaza-Streifen evakuieren. (Foto der israelischen Armee / AFP) / == ZUR REDAKTIONELLEN VERWENDUNG BESCHRÄNKT – VERPFLICHTETE Nennung „AFP PHOTO / HANDOUT / ISRAELI ARMY“ – KEIN MARKETING KEINE WERBEKAMPAGNE – VERTEILUNG ALS DIENSTLEISTUNG FÜR KUNDEN == – == NUR FÜR REDAKTIONELLE ZWECKE – OBLIGATORISCHE QUELLENANGABE „AFP PHOTO / HANDOUT / ISRAELI ARMY“ – KEIN MARKETING, KEINE WERBEKAMPAGNEN – VERTRIEB ALS SERVICE FÜR KUNDEN == /

Israelische Truppen evakuieren einen verwundeten Soldaten [Israelische Armee via AFP]

vor 1 Stunde (18:15 GMT)

Internet-Beobachtungsstelle bestätigt Internet-Unterbrechungen im Gazastreifen

Die Internet-Beobachtungsstelle Netblocks bestätigt, dass die Palästinenser im gesamten Gazastreifen aufgrund der israelischen Angriffe mit Unterbrechungen der Internetverbindung zu kämpfen haben.

Die Unterbrechungen, die in Rafah, Deir el-Balah, Khan Younis und Gaza-Stadt beobachtet wurden, „werden wahrscheinlich die Berichterstattung über die Ereignisse vor Ort einschränken“, so die in Großbritannien ansässige Überwachungsstelle.

Seit Beginn des Krieges am 7. Oktober wurde der Internetverkehr im Gazastreifen mehrfach unterbrochen und heruntergefahren. Die Ausfälle haben es auch extrem schwierig gemacht, die Geschehnisse vor Ort zu dokumentieren und Informationen darüber weiterzugeben.

Vor 1h (18:00 GMT)

Hamas sagt, weitere Gefangene bei israelischen Angriffen getötet

Die Hamas macht israelische Regierungs- und Militäroffiziere weiterhin für den Tod von Gefangenen im Gazastreifen verantwortlich.

Ein veröffentlichtes Video zeigt Bilder, die nach Angaben der palästinensischen Gruppe die Leichen mehrerer Gefangener zeigen, die angeblich bei israelischen Angriffen getötet wurden.

„Fragen Sie Netanjahu und seine Regierung nach ihren Identitäten und Namen“, heißt es in dem Video auf Arabisch, Hebräisch und Englisch. „Sie können Ihnen alles sagen, weil sie sie gut kennen.“

„So werden sie sie zurückbringen“, heißt es weiter in dem Video, das ein Bild von weinenden israelischen Familien an einem Sarg zeigt.

Die Aufnahmen entstanden, als israelische Demonstranten bei wöchentlichen Demonstrationen in Tel Aviv die Freilassung der Gefangenen forderten.

Menschen protestieren für die Freilassung der Gefangenen in der Nähe des Verteidigungsministeriums in Tel Aviv [Marko Djurica/Reuters].

Vor 1 Stunde (17:45 GMT)

Schwerer Seegang erschüttert US-Hilfsmission für Gaza-Pier

Schwerer Seegang hat die humanitäre Mission der USA im Gazastreifen erschüttert. Vier Schiffe, die einen schwimmenden Hilfsgüterpier versorgen, lösten sich aus ihren Verankerungen.

Es wurden keine Verletzten gemeldet, und der Hilfspier bleibt voll funktionsfähig, teilte das CENTCOM in einer Erklärung mit und fügte hinzu, dass kein US-Personal den Gazastreifen betreten werde.

Zwei der betroffenen Schiffe liegen nun am Strand in der Nähe des Piers vor Anker, die beiden anderen sind an der israelischen Küste in der Nähe von Aschkelon gestrandet, so das CENTCOM, und fügte hinzu, dass die Bemühungen zur Bergung der Schiffe mit Unterstützung der israelischen Marine im Gange seien.

Der 350 Millionen Dollar teure Pier scheint ein kompliziertes Provisorium für ein Problem zu sein, für das es eine viel einfachere Lösung gibt – nämlich die Öffnung der Landübergänge nach Gaza durch Israel.

vor 1h (17:30 GMT)

LISTEN: Was bedeuten die Haftbefehle des ICC für Israel?

Der oberste Ankläger des Internationalen Strafgerichtshofs beantragt Haftbefehle für israelische und Hamas-Führer.

Die Vereinigten Staaten haben das Vorgehen gegen ihren Verbündeten verurteilt. Aber wird das Vorgehen des IStGH Israels internationale Isolation wegen seines Krieges gegen den Gazastreifen noch verstärken?

Übersetzt mit deepl.co



