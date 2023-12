Remembering Kissinger’s Victims Joe Bader recalls Charles Horman, Frank Teruggi, Ronni Moffit and Orlando Letelier – all killed by the Kissinger-Nixon backed Chilean military junta that overthrew the Allende government. By Joe Bader Common Dreams Historian Greg Grandin, in his 2015 biography of Henry Kissinger, estimated



General Augusto Pinochet, links, begrüßt Henry Kissinger im Jahr 1976. (Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons)

Joe Bader erinnert an Charles Horman, Frank Teruggi, Ronni Moffit und Orlando Letelier – alle ermordet von der von Kissinger und Nixon unterstützten chilenischen Militärjunta, die die Regierung Allende stürzte.

Gedenken an Kissingers Opfer

Von Joe Bader

Common Dreams

6. Dezember 2023

Der Historiker Greg Grandin schätzt in seiner 2015 erschienenen Biografie über Henry Kissinger, dass Kissingers Politik für 3 bis 4 Millionen Tote auf der ganzen Welt verantwortlich war – von Vietnam über Pakistan, Indonesien und Chile bis hin zum südlichen Afrika und dem Nahen Osten.

Grandins vernichtende Anklageschrift gegen den ehemaligen nationalen Sicherheitsberater und Außenminister der Vereinigten Staaten ist kraftvoll und überwältigend.

Aber große Zahlen wie 3 bis 4 Millionen verdecken den sehr realen Schmerz, den Terror und die Tragödie, die diese Menschen und ihre Familien erlitten haben. Betrachten Sie die Fälle von Charles Horman, Frank Teruggi und Ronni Moffit.

Alle drei waren Amerikaner, die von der von Kissinger und Nixon unterstützten chilenischen Militärjunta getötet wurden, die die demokratisch gewählte sozialistische Regierung von Salvador Allende stürzte.

[Zum Thema: Kissinger als Nixons ‚Botenjunge‘]

Horman und Teruggi waren 1973 als Journalisten in Chile, als der Putsch stattfand. Sie wurden in das berüchtigte Nationalstadion in Santiago gebracht, wo sie zusammen mit Tausenden von Chilenen hingerichtet wurden. Ihre Geschichte wurde 1982 in dem Film Missing (Vermisst) mit Jack Lemon und Sissy Spacek schmerzhaft, aber bedeutungsvoll dargestellt.

Ronni Moffit war eine Wissenschaftlerin am Institute for Policy Studies in Washington, D.C., die zusammen mit ihrem Ehemann Michael Moffit und dem ehemaligen chilenischen Diplomaten Orlando Letelier in einem Auto am Sheridan Circle in Washington unterwegs war, als ihr Wagen explodierte.

Es wurde festgestellt, dass die Bombe von Agenten der chilenischen Geheimpolizei gelegt wurde, wahrscheinlich auf Befehl des Juntaführers General Augusto Pinochet.

Orlando Letelier / Ronni K. Moffit-Denkmal an der Massachusetts Ave. am Sheridan Circle. (Institut für politische Studien, Wikimedia Commons, CC BY 2.0)

Aus den Unterlagen geht hervor, dass Kissinger Pinochet in einem Telefongespräch im Juni 1976 mitteilte, dass sein Regime ein Opfer der linken Propaganda in Sachen Menschenrechte sei:

„Wie Sie wissen, haben wir in den Vereinigten Staaten Sympathie für das, was Sie hier zu tun versuchen. Wir wollen Ihnen helfen, nicht Sie unterminieren. Sie haben dem Westen mit dem Sturz von Allende einen großen Dienst erwiesen.“

Ein paar Monate später wurden Moffit und Letelier ermordet. Leteliers Unterkörper wurde weggesprengt und seine Beine wurden abgetrennt. Moffits Kehlkopf und Halsschlagader wurden von einem Schrapnell durchtrennt und sie ertrank in ihrem eigenen Blut.

Die meisten Amerikaner wissen heute weder von diesen Morden noch von den Namen der drei oben genannten Opfer. Schließlich ist dies fast 50 Jahre her, und die Menschen haben sich an die vielen Gräueltaten gewöhnt, die seither im In- und Ausland begangen wurden.

Der Tod von Henry Kissinger erlaubt es uns, uns daran zu erinnern, dass seine 3 bis 4 Millionen Opfer nicht nur amorphe Wesen sind, sondern Individuen, die Namen, Familien, Leben, Hoffnungen und Träume hatten. Sie haben es nicht verdient, elendig zu sterben.

Ich würde mir wünschen, dass jeder, der Kissinger lobt oder seine „Errungenschaften“ anführt, auch seine Opfer anerkennt und einige ihrer Namen kennt.

Vor allem amerikanische Medienvertreter, Politiker und Prognostiker sollten wissen, wer Horman, Teruggi und Moffit waren, wie sie starben und wer für ihren Tod verantwortlich war. Ihre Familien, Freunde und Nachkommen wissen es sicherlich und verdienen es, dass ihr Schmerz und ihr Verlust anerkannt werden.

Kissinger musste sich nie für seine Verbrechen verantworten oder sich den Familien seiner Opfer stellen. Daran können wir jetzt, da er tot ist, nichts mehr ändern. Aber wir können zumindest dafür sorgen, dass seine Verbrechen und Untaten nie vergessen werden.

Joe Bader ist ein pensionierter Gewerkschaftsorganisator und -vertreter mit über 30 Jahren Erfahrung in der Gewerkschaftsbewegung. Er hat einen Master-Abschluss in amerikanischer und europäischer Geschichte von der California State University in Long Beach mit Schwerpunkt auf Arbeiter- und Sozialbewegungen.

Dieser Artikel stammt von Common Dreams.

Übersetzt mit Deepl.com



