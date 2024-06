Against a world without Palestinians If the world as it is cannot abide Palestinian existence, then we will have to change the world. We have already started.

Binnenvertriebene Palästinenser drängen sich am Strand von Deir al-Balah im Zentrum des Gazastreifens, 2. Juni 2024. (Foto: Omar Ashtawy/APA Images)

Wenn die Welt, wie sie ist, die Existenz der Palästinenser nicht ertragen kann, dann müssen wir die Welt verändern. Wir haben bereits damit begonnen.

Gegen eine Welt ohne Palästinenser

Von Qassam Muaddi

3. Juni 2024

Als ich fünf Jahre alt war, sagte mir mein Vater, dass ich Palästinenser sei. Ich weiß nicht, ob er sich darüber im Klaren war, was er da tat, aber dieses kleine Stückchen Wissen setzte in meinem damaligen Kind eine Kette des Bewusstseins in Gang, die ein Leben lang andauern sollte. Schließlich führte es zu der bitteren Erkenntnis, der ich mich bis heute nicht entziehen kann – der Erkenntnis, dass wir Palästinenser in einem internationalen System leben, das für uns als Volk keinen Platz hat und uns nicht will.

Stunden nachdem der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs, Karim Khan, bekannt gegeben hatte, dass er beim Gericht den Erlass von Haftbefehlen gegen israelische und Hamas-Führer beantragt hatte, veröffentlichte Israels Premierminister Benjamin Netanjahu eine Videoerklärung, in der er seine Empörung über diese Entscheidung zum Ausdruck brachte, weil sie ihn mit Hamas-Führern gleichsetze. Die gleiche Empörung über diese angebliche „falsche Gleichsetzung“ wurde vom US-Außenministerium und von Mitgliedern des Kongresses geäußert.

Aber worüber haben sich Netanjahu und seine Verbündeten in Washington wirklich empört? Wenn der IStGH den Erlass eines Haftbefehls prüft, berücksichtigt er – zumindest theoretisch – die Art des Verbrechens, nicht den Täter. Angeblich sollte es keine Rolle spielen, ob es sich um einen demokratisch gewählten Beamten oder den Chef einer Militärjunta handelt, ob es sich um das Oberhaupt eines mit den USA verbündeten Staates oder um den Anführer einer von den USA als terroristische Organisation eingestuften Gruppe handelt. Als der Ankläger des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) Haftbefehle für die Führer der Hamas und Israels forderte, setzte er das Leben der am 7. Oktober getöteten Israelis mit dem von Tausenden von Palästinensern gleich, die Israel getötet hat.

Wenn man sich die letzten acht Monate ansieht, könnte man leicht auf den Gedanken kommen, dass diese Gleichsetzung von menschlichem Leben, diese Behauptung, dass Palästinenser auf die gleiche Weise leben und sterben, mit dem gleichen inneren Wert wie jedes andere Volk, die führenden Politiker der Welt so verärgert und die israelische Führung so aufgewühlt hat, dass sie bereit ist, zu drohen, zu verleumden und zu unterdrücken. Dadurch konnte der Völkermord über Monate hinweg fortgesetzt werden.

Aber diese Entmenschlichung geht lange vor den Ereignissen und den Nachwirkungen des 7. Oktober zurück. Tatsächlich haben wir Palästinenser sie schon seit Jahrzehnten erlebt, auch wenn wir nicht immer die Worte hatten, um sie zu beschreiben. Der gegenwärtige Völkermord hat ihn soweit verdeutlicht, dass wir ihn nicht mehr ignorieren oder verdrängen können und auch keinen Weg mehr finden, mit ihm zu leben.

Jahrzehnte der Verleugnung

Seit Oktober letzten Jahres wurden etwa 40.000 Menschen ermordet, Menschen, die aussehen und sprechen wie ich, meine Familienmitglieder und meine Freunde, Menschen, die dieselben kulturellen Bezüge, Familientraditionen und gegenwärtigen Ängste haben wie jeder von uns, der in eine palästinensische Familie hineingeboren wurde. Sie wurden in weniger als sieben Monaten auf brutalste und schmerzhafteste Weise physisch eliminiert, und es ist noch nicht vorbei.

Trotz dieses offensichtlichen Schreckens müssen immer noch Kämpfe ausgefochten und Risiken eingegangen werden, auf den Straßen, an den Universitäten und in den Medien, nur um der Welt zu zeigen, wie traumatisch und tragisch diese Realität ist. Es ist, als ob wir seit sieben Monaten versuchen, die Welt davon zu überzeugen, dass die Menschen, die in Gaza kollektiv ermordet werden, im wahrsten Sinne des Wortes Menschen sind – dass sie, bevor sie starben, auch Leben hatten.

Einige Jahre, nachdem mein Vater den Samen des Wissens, dass ich Palästinenser bin, in mein Bewusstsein gepflanzt hatte, lernte ich, eine Landkarte zu lesen. Begeistert bat ich meinen Vater, mir auf einer Weltkarte zu zeigen, wo Palästina lag. Mein Vater zeigte auf den winzigen Fleck, der mit Namen von Orten übersät war. Ich schaute genau hin und las alle Namen, aber ich konnte Palästina nicht finden.

Ich begann, etwas zu fühlen, das für ein Kind, dem die Worte fehlten, um es zu erklären, sehr beunruhigend war. Ich wusste etwas über mich, weil mein Vater es mir erzählt hatte, aber die Welt hatte es nicht auf ihrer Karte. Ich hatte das Gefühl, dass es ein Problem gab, nicht mit der Weltkarte, sondern mit mir als Palästinenser. Seitdem und in den folgenden Jahren hatte ich jedes Mal, wenn ich gefragt wurde, woher ich komme, das Gefühl, eine zusätzliche Erklärung abgeben zu müssen, um meine eigene Identität und Existenz zu rechtfertigen.

Um vom Rest der Welt anerkannt zu werden, mussten wir Palästinenser immer sterben.

Im Laufe der Jahre, als ich unsere palästinensische Geschichte kennenlernte, wurde mir bewusst, dass wir Palästinenser immer sterben mussten, um vom Rest der Welt anerkannt zu werden. Im vergangenen Jahrhundert gab es Momente, in denen die palästinensische Existenz im Mittelpunkt der Weltöffentlichkeit stand, gerade weil sie angegriffen wurde – die Belagerung und Bombardierung von Beirut 1982, die anschließenden Massaker von Sabra und Schatila und die erste Intifada. All diese Momente hatten den Tod gemeinsam. Palästinenser wurden getötet, während sie entweder kämpften, protestierten oder hinter den Türen ihrer Flüchtlingsunterkünfte schliefen. Es ist, als ob die Palästinenser, um ohne Rechtfertigung existieren zu können, mit dem Tod vertraut sein mussten – sie konnten ihn beherrschen, die beste Show abziehen, aber sie mussten immer sterben.

Diesmal aber war selbst unser Tod nicht genug. Vorher mussten wir beweisen, dass wir als Volk existierten. Jetzt müssen wir unseren eigenen Tod beweisen. Jedes Mal, wenn die Zahl unserer Toten aufgrund ihrer Quelle (das „von der Hamas geführte Gesundheitsministerium“, das der israelische Geheimdienst privat als korrekt ansah) in Frage gestellt wurde, haben wir verstanden, dass selbst unser Tod, geschweige denn unser Leben, nicht wichtig genug war. Jedes Mal, wenn unsere Toten als „menschliche Schutzschilde“ abgetan wurden, wurde unser Recht zu trauern in Frage gestellt. Und jedes Mal, wenn ein Palästinenser in einer Fernsehdebatte aufgefordert wurde, „die Hamas zu verurteilen“, während palästinensische Schulen und Krankenhäuser ohne jede Verurteilung in die Luft gesprengt wurden, wurde uns ins Gesicht gesagt, dass die Trauer um unsere Toten relativiert und abgesichert werden müsse.

Eine Welt ohne Palästinenser

Diese Botschaft erhalten wir seit acht Monaten, zu einem Zeitpunkt der Geschichte, an dem die palästinensische Befreiungsbewegung alle möglichen Phasen durchlaufen hat, die eine Befreiungsbewegung durchlaufen kann. Es gab die „radikale“ Phase in den Anfängen der PLO, die ein einheitliches demokratisches Palästina für alle seine Bürger forderte, eine Periode, die von den idealistischen Revolutionären der frühen 1960er Jahre geprägt war, die wie alle anderen damals davon träumten, die Welt zu verändern. Dann kam die „pragmatische“ Phase der Palästinensischen Autonomiebehörde, die sich in einem nicht enden wollenden Verhandlungsprozess für eine vermeintliche Zweistaatenlösung befand, die bereits durch israelische Siedlungen zerstört wurde – eine Zeit, die von den professionellen Bürokraten der 1990er Jahre geprägt war, die um die Integration in die neue neoliberale internationale Ordnung nach dem Kalten Krieg rangen.

Wir präsentierten den Staats- und Regierungschefs der Welt alle möglichen Versionen von uns selbst, aus denen sie wählen konnten. Doch dreißig Jahre nach Oslo, ein Dreivierteljahrhundert nach dem Beginn der Nakba, bei der Tausende von Menschen getötet wurden, ohne dass es dafür mehr als „Bekundungen der Besorgnis“ gab, sollen wir uns mit der symbolischen Anerkennung eines Staates zufrieden geben, für den es kein Land mehr gibt.

Einige postkoloniale Akademiker könnten sagen, dass die Entmenschlichung der Palästinenser ihre Wurzeln in der orientalistischen kolonialen Denkweise des 18. und 19. Jahrhunderts hat und dass sie der Logik des Siedlerkolonialismus in der Geschichte folgt. Sie mögen Recht haben. Aber es steckt mehr dahinter.

Die Auslöschung Palästinas – und folglich der Palästinenser – von der Weltkarte war immer Teil der modernen weltkapitalistischen und strategischen Logik.

Das war schon zu Zeiten der Kontrolle Palästinas durch das britische Empire so, als Winston Churchill auf dem Höhepunkt des palästinensischen Volksaufstandes an die Königliche Palästina-Kommission schrieb:

„Ich stimme nicht zu, dass der Hund in der Krippe das endgültige Recht auf die Krippe hat, auch wenn er schon sehr lange dort liegt… Ich gebe zum Beispiel nicht zu, dass den Indianern in Amerika oder den Schwarzen in Australien großes Unrecht widerfahren ist. Ich gebe nicht zu, dass diesen Menschen dadurch Unrecht getan wurde, dass eine stärkere Rasse, eine höherwertige Rasse, eine weltklügere Rasse, um es einmal so auszudrücken, an ihre Stelle getreten ist.“

Dieselbe Logik setzte sich bis in die Tage des ehemaligen US-Außenministers Alexander Haig fort, der Israel als Amerikas „unsinkbaren Flugzeugträger“ bezeichnete. Das ganze letzte Jahrhundert hindurch war Palästina für die einheimische Bevölkerung alles andere als eine Heimat gewesen. Oder, wie es Arthur Balfour, eine andere hohe Persönlichkeit des britischen Imperialismus und Mitarchitekt des zionistischen Projekts, ausdrückte:

„Der Zionismus wurzelt in jahrhundertealten Traditionen, in gegenwärtigen Bedürfnissen und in zukünftigen Hoffnungen, die von weitaus größerer Bedeutung sind als die Wünsche und Vorurteile der 700.000 Araber, die heute dieses alte Land bewohnen.“

Selbst nach 76 Jahren Nakba, selbst nach 100 Jahren Kampf mit allen Mitteln, selbst nach all dem Pragmatismus und den Kompromissen ist die Weltkarte immer noch nicht für die Palästinenser bereit.

Warum Palästina nicht ausgelöscht werden kann

Ich habe das nicht verstanden, als mein Vater auf die Weltkarte zeigte und mir zeigte, dass Palästina dort nicht zu finden war. Aber ich hatte schon genug davon verstanden, was es heißt, Palästinenser zu sein. Ich hatte bereits ein Gefühl der Zugehörigkeit zu allem, was Palästina war und ist, außerhalb der Geopolitik entwickelt – das bestickte Kleid meiner Großmutter, die getrockneten Thymianzweige an ihrer Haustür, der Geruch des Landes nach dem ersten Regen des Jahres bei der Olivenernte, der Akzent meines Vaters, meine Straße, meine Schule, die Gesänge in unserer Kirche, der Gebetsruf der benachbarten Moschee, die ersten Verse von Darwish, die meine Seele berührten, die ersten Schritte der Dabkeh, die ich lernte.

Zu erkennen, dass all das, was deinen Charakter, deine Kultur und deine Erinnerungen ausmachte, in der Welt, wie sie ist, keinen Platz hat, dass all das als „Terrorismus“ abgetan werden kann, dass dein Volk ohne Konsequenzen als „menschliche Tiere“ bezeichnet werden kann, ist schon brutal genug. Ihnen das jeden Tag mit einem Meer von Blut vor die Nase zu setzen, ist nicht mehr zu ertragen.

Aber jede Medaille hat ihre zwei Seiten. Auch die Welt beginnt zu begreifen, dass wir, die Palästinenser, nirgendwo hingehen werden. 76 Jahre nach unserer Nakba halten wir immer noch an unserem Land und unserer Existenz fest.

Palästina liegt im Herzen der neuen Welt, die danach verlangt, geboren zu werden.

Wenn die Welt in ihrer jetzigen Form unsere Existenz nicht dulden kann, dann müssen wir die Welt verändern, um sie zu ermöglichen. Nicht, weil wir ein besonders revolutionäres Volk sind – das sind wir nicht, oder zumindest nicht revolutionärer als andere Völker -, sondern weil wir keine andere Wahl haben. Die Alternative wäre, aus der Welt zu verschwinden.

Damit haben wir bereits begonnen. Und als wir das taten, wurde uns noch etwas anderes klar: Die Menschheit ist viel größer als die Regierungen der Welt und die Institutionen, die die internationale Weltordnung bilden. Wir haben in den vergangenen Monaten des Völkermords und der Verzweiflung gelernt, dass die Welt voller Menschen ist, die eine andere Welt wollen, frei von Kolonialismus, Völkermord und Entmenschlichung. Wir haben erkannt, dass Palästina nicht auf einer veralteten Weltkarte zu finden ist, sondern in den Straßen jeder größeren Stadt des globalen Nordens und Südens und auf den Universitätsgeländen auf beiden Seiten des Atlantiks präsent ist. Im Grunde liegt Palästina im Herzen der neuen Welt, die an die Mauern der Gegenwart klopft und danach verlangt, geboren zu werden. Und das wird sie auch.

Übersetzt mit deepl.com

