„Netanjahu ist also wieder da, und alles, was er brauchte, war die Drohung mit einer Verhaftung durch den Internationalen Strafgerichtshof. Es ist bezeichnend, wie in Israel die Aussicht auf einen Haftbefehl wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit die eigene Popularität so sehr steigern kann.“

Benjamin Netanjahu spricht bei einer Zeremonie anlässlich des 120-jährigen Bestehens der zionistischen Bewegung auf dem Berg Herzl in Jerusalem, 27. September 2017. (Foto: Kobi Gideon/GPO)

In Israel kann eine mögliche Verhaftung wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit dazu beitragen, die Popularität eines Politikers zu steigern. Das allein ist schon eine bezeichnende Anklage.

Netanjahu ist zurück und führt die Umfragen an – dank des Internationalen Strafgerichtshofs

Von Jonathan Ofir

2. Juni 2024

Benjamin Netanjahu und der Likud erleben ein beachtliches politisches Comeback, nachdem die Unterstützung für die Partei nach dem 7. Oktober dramatisch zurückgegangen war.

Seit über einem Jahr liegt die Partei der Nationalen Einheit (NU) von Benny Gantz in den Umfragen gleichauf mit Netanjahus Likud. Vor dem 7. Oktober sah es nach einem Unentschieden aus, da beide Parteien in den Umfragen jeweils etwa 30 Sitze (von den 120 Sitzen der Knesset) erhielten. Doch der 7. Oktober führte zu einer entscheidenden Verschiebung – in den nächsten fünf Monaten kam die NU in den Umfragen auf etwa 40 Sitze, während der Likud unter 20 Sitze lag. In den nächsten zwei Monaten glich sich das Verhältnis etwas aus, aber nicht viel – der Likud hatte eindeutig zu kämpfen, während die NU im Aufwind war.

Es war klar, dass das Versäumnis, den von der Hamas angeführten Angriff am 7. Oktober vorherzusehen und abzuwenden, einen Tiefpunkt des Vertrauens in Netanjahu bei dem Thema markierte, das die Israelis am meisten zu beschäftigen scheint: Sicherheit.

Ein ähnliches Muster zeigte sich bei der Wahl des von den Israelis bevorzugten Politikers für das Amt des Premierministers (obwohl das israelische Wahlsystem auf der Wahl einer Partei und nicht eines Regierungschefs als solchem basiert). Vor dem 7. Oktober war Gantz ein Rivale von Netanjahu, und die Umfragen zeigten oft einen Abstand von 40 % zu 40 %. Am 7. Oktober führte Gantz mit rund 50 % Unterstützung und Netanjahu fiel unter 30 %. Im März begann sich die Lage für Netanjahu zu verbessern, sowohl in Bezug auf die Popularität als auch auf die Position des Likud gegenüber der NU, aber die Nationale Union und Gantz lagen immer noch häufig in Führung.

Aus diesem Grund fühlte sich Gantz zuversichtlich genug, um ein Ultimatum zu stellen: Entweder Netanjahu legt bis zum 8. Juni ein klares Ziel für die künftige Verwaltung des Gazastreifens vor (eine Alternative zur Hamas usw.), oder er wird die Koalition verlassen. „Ein Krieg kann nur mit einem klaren und realistischen strategischen Kompass gewonnen werden“, sagte Gantz. Man beachte „strategisch“, nicht „moralisch“. Wir dürfen nicht vergessen, dass die beiden Generäle an der Spitze der NU – Benny Gantz und Gadi Eisenkot – diejenigen sind, die sich damit brüsteten, den Gazastreifen in die Steinzeit zurückversetzt zu haben, bzw. die die kriminelle Dahiya-Doktrin geprägt haben. Die beiden traten dem Kriegskabinett nach dem 7. Oktober als Notmaßnahme bei.

Netanjahus Büro spottete über Gantz‘ Ultimatum: „Er sollte der Hamas ein Ultimatum stellen, nicht dem Premierminister“.

Gantz spielte ein Spiel mit hohem Einsatz. Aber vielleicht hat er nicht geahnt, was auf ihn zukommen würde.

Letzte Woche erklärte der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH), Karim Khan, dass er unter anderem gegen Netanjahu einen Haftbefehl wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit beantragen werde. Dies war ein Geschenk für Netanjahu. Er nannte das Gericht antisemitisch, verglich Khan mit einem Nazi-Richter und nutzte die Gelegenheit, um einen weiteren völkermörderischen biblischen Verweis auf die Amalekiter anzubringen. Selbst Netanjahus liberale Gegner scharten sich um ihn. Was die meisten Israelis beleidigte, war offenbar die Tatsache, dass sowohl Hamas-Führer als auch israelische Führer in dem gesuchten Haftbefehl gleichgesetzt wurden. Wie der scharfe Netanjahu-Kritiker und ehemalige Premierminister Ehud Olmert sagte:

„Man nehme einen Mörder, einen Killer, einen Mann, der seine Leute schickt, um unschuldige Israelis abzuschlachten, und verbinde ihn mit dem israelischen Premierminister, der für eine Gegenoffensive verantwortlich ist, ich meine, das ist etwas, was die Israelis nicht akzeptieren können… Das spielt Netanjahu in die Hände. Die Israelis sagen bereits: ‚Seht her, das sind alles Antisemiten. Sie sind alle gegen uns.’“

Netanjahu verstand es, diesen Moment für seine persönliche und nationale Opferrolle auszunutzen.

So zeigte die letzte Umfrage von Channel 14, dass der Likud auf satte 27 Sitze angewachsen war, während die NU auf relativ magere 19 Sitze fiel. Obwohl eine mögliche Regierungskoalition ohne die Nationale Union in den Umfragen nur 58 Sitze erreichte (und damit knapp unter der erforderlichen Mehrheit von 61 Sitzen lag), müsste eine Oppositionskoalition ohne den Likud die palästinensischen Parteien mit 10 Sitzen einbeziehen, um eine Mehrheit zu bilden, und das scheint unwahrscheinlich, da die Oppositionsparteien meist aus dem Mitte-Rechts-Lager kommen. In der Beliebtheitsskala für das Amt des Ministerpräsidenten liegt Netanjahu bei 44 % und Gantz bei 33 %.

Die 27 Sitze für den Likud sind zwar immer noch weniger als die 32 Sitze, die er bei den letzten Wahlen im November 2022 gewonnen hat, aber der Abstand ist nicht so groß. Und plötzlich scheint es, als ob Gantz‘ Ultimatum an Netanjahu dessen politisches Schicksal besiegelt haben könnte.

Netanjahu ist also wieder da, und alles, was er brauchte, war die Drohung mit einer Verhaftung durch den Internationalen Strafgerichtshof. Es ist bezeichnend, wie in Israel die Aussicht auf einen Haftbefehl wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit die eigene Popularität so sehr steigern kann.

