Geheimes Kabel: CIA orchestrierte Haitis Putsch 2004

Von Jeb Sprague und Kit Klarenberg-

1. März 2024

Ein geheimes diplomatisches Telegramm, das The Grayzone vorliegt, enthüllt die Rolle eines altgedienten CIA-Offiziers beim gewaltsamen Sturz des populären haitianischen Präsidenten Jean-Bertrand Aristide im Jahr 2004.

Bei einem spektakulären Gefängnisausbruch in Gonaïves, Haiti, im August 2002 durchbrach ein Bulldozer die Mauern des örtlichen Gefängnisses und ermöglichte es bewaffneten Anhängern von Amiot „Cubain“ Métayer, einem Bandenführer, der Wochen zuvor wegen Belästigung haitianischer Politiker inhaftiert worden war, die Einrichtung zu überrennen. Métayer und 158 weitere Gefangene konnten fliehen. Unter ihnen befanden sich die Täter des Massakers von Raboteau im April 1994, bei dem Dutzende von Haitianern starben und vertrieben wurden. Die Opfer waren Anhänger des populären antiimperialen Präsidenten Jean-Bertrand Aristide.

Aus Dokumenten, die der Grauzone im Rahmen der FOIA – zweifellos unbeabsichtigt – zur Verfügung gestellt wurden, geht hervor, dass der Ausbruch aus dem Gefängnis Teil einer komplexen Operation des US-Geheimdienstes war, die darauf abzielte, Aristides Präsidentschaft zu unterminieren. Im Mittelpunkt dieser Operation stand Janice L. Elmore, eine CIA-Agentin, die zu jener Zeit verdeckt als „Political Officer“ des Außenministeriums in der US-Botschaft in Port-au-Prince arbeitete.

Der Ausbruch setzte eine gewaltsame Kampagne zum Regimewechsel in Gang, durch die Aristide schließlich am 29. Februar 2004 aus dem Amt gedrängt wurde. Nachdem er abgesetzt und nach Südafrika ausgeflogen worden war, behauptete Aristide, von US-Streitkräften „entführt“ worden zu sein, und beschuldigte Washington direkt, das Komplott inszeniert zu haben. Sein Land verwandelte sich schnell in einen despotischen gescheiterten Staat, in dem rücksichtslose Paramilitärs die Bevölkerung mit Füßen traten. US-Marines und später UN-Truppen wurden eingesetzt, um „den Frieden zu wahren“, was in der Praxis bedeutete, dass nicht nur gegen bewaffnete Putschisten, sondern auch gegen empörte Demonstranten und Zivilisten gewaltsam vorgegangen wurde.

Im Jahr 2022 gab der ehemalige französische Botschafter in Haiti zu, dass Frankreich und die USA tatsächlich den „Putsch“ inszeniert hatten, der, wie er einräumte, „wahrscheinlich“ auf die wiederholten Forderungen Aristides zurückzuführen war, den Haitianern die 21 Milliarden Dollar an Reparationen zurückzugeben, die sie seit 1825 an ihre ehemaligen Sklavenhalter in Paris gezahlt hatten. Der ehemalige Botschafter sagte der New York Times, dass Aristide im Exil „unsere Aufgabe erleichtert“ habe, die Forderungen der Haitianer nach einer Rückerstattung zu untergraben.

US-Beamte haben wiederholt jegliche Beteiligung an Aristides Sturz bestritten und behauptet, sie hätten erst danach eingegriffen, um die Ordnung wiederherzustellen. Das geheime diplomatische Kabel, das The Grayzone erhalten hat, erzählt jedoch eine ganz andere Geschichte.

Das Dossier, das im September 2002 von der US-Botschaft in Port-au-Prince durch den damaligen US-Botschafter Brian Dean Curran versandt wurde, zeigt, dass Elmore, offenbar ein erfahrener CIA-Agent, in der Nacht vor dem Gefängnisausbruch an einem Treffen mit abtrünnigen örtlichen Polizeibeamten und Putschisten in Gonaïves teilnahm.

Die Akte bestätigt die Beteiligung hochrangiger US-Regierungsvertreter am Staatsstreich in Haiti im Jahr 2004 und wirft tiefgreifende Fragen über die amerikanische Beteiligung an anderen jüngsten Regimewechsel-Kampagnen in der gesamten Hemisphäre auf.

Aristide im Exil, Anhänger massakriert

Im Dezember 1990 wurde der 37-jährige charismatische katholische Priester Jean-Bertrand Aristide bei den ersten demokratischen Präsidentschaftswahlen in Haiti mit einem Erdrutschsieg gewählt. Aristide, der mit einer Plattform für Demokratisierung und nationale Souveränität ins Amt gehoben wurde, wollte eine Art Befreiungstheologie umsetzen – eine christliche Philosophie, die die Befreiung der Unterdrückten durch eine Revolution befürwortet.

Doch nur sieben Monate nach seinem Amtsantritt wurde Aristide von Mitgliedern der von den USA ausgebildeten haitianischen Streitkräfte mit vorgehaltener Waffe aus dem Präsidentenpalast in Port-au-Prince geführt und ins Exil gezwungen. In den folgenden drei Jahren wurde das Land von einer brutalen Junta regiert, und Tausende wurden von der Armee, der Polizei und faschistischen Paramilitärs abgeschlachtet.

Diese Schreckensherrschaft erreichte ihren Höhepunkt am 22. April 1994, als Militär und paramilitärische Kräfte das stark pro-aristidische Viertel Raboteau in Gonaïves angriffen. Viele Bewohner hatten seit der Absetzung ihres Präsidenten an Großdemonstrationen teilgenommen, bei denen die Rückkehr des Präsidenten gefordert wurde. In einer brutalen Razzia im Morgengrauen gingen die Soldaten von Haus zu Haus, schlugen und verhafteten die Bewohner, darunter auch Kinder, und schossen wahllos auf Passanten und diejenigen, die zu fliehen versuchten. Als die Schießerei aufhörte, waren mindestens 30 Einwohner tot.

Raboteau war bei weitem nicht das einzige Massaker, das die haitianische Militärjunta während des Exils von Aristide verübte. Aber es war das erste Verfahren wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit in der Geschichte des Landes. Im September 2000 wurden 53 von 59 Angeklagten wegen ihrer Rolle bei den Gewalttaten wegen Massenmordes verurteilt. Darunter befanden sich auch die Anführer des Putsches von 1991, die in Abwesenheit für schuldig befunden wurden.

Die New York Times berichtete damals: „Der Prozess war ein Meilenstein für Haiti, ein Schritt, um eine Elite von Militärs und paramilitärischen Offizieren und ihre Verbündeten für Menschenrechtsverletzungen zur Rechenschaft zu ziehen, die während der gewaltsamen Militärherrschaft nach dem Sturz des ehemaligen Präsidenten begangen wurden.“

Unter dem zunehmenden öffentlichen Druck im eigenen Land und in der Karibik verpflichtete sich Washington, die gewählte Regierung Aristide am 15. Oktober 1994 wieder einzusetzen. Um dies zu gewährleisten, besetzten über 20.000 US-Soldaten zusammen mit einem kleinen Kontingent der CARICOM kurzzeitig das Land. Mit der Rückkehr der gewählten Regierung wurde den Massakern ein Ende gesetzt. Die Regierung Aristide konnte endlich damit beginnen, die Polizei zu reformieren und die notorisch repressive Armee des Landes aufzulösen, während sie gleichzeitig Schulbauprojekte und andere Programme zugunsten der Armen in Angriff nahm.

Diese Projekte wurden fortgesetzt, nachdem Aristides Nachfolger René Préval 1996 die Präsidentschaft übernommen hatte. Obwohl Préval viele Anhänger der Volksbewegung enttäuschte, weil er die Privatisierung zu befürworten schien, schien das Land wieder auf Kurs zu kommen, als Aristide in einer erdrutschartigen Wahl fast 92 % der Stimmen erhielt und 2001 wieder ins Amt gewählt wurde.

Doch innerhalb weniger Monate verhängte US-Präsident George W. Bush lähmende Sanktionen gegen Haiti, fror Kredite der Weltbank und des IWF ein und sperrte Port-au-Prince von der US-Hilfe und Entwicklungshilfe aus. Washington rechtfertigte die zerstörerischen Maßnahmen mit der Behauptung, es habe Unregelmäßigkeiten bei der Wahl gegeben, und verwies auf Persönlichkeiten der Opposition, die die Abstimmung boykottierten. Umfragen zeigten jedoch, dass die Wähler Aristide stark unterstützten und den Boykott ablehnten.

Unbeeindruckt davon machte sich die Regierung Aristide schnell daran, die Armen zu mobilisieren, einen Waffenstillstand in den Stadtvierteln zu fördern, das Gesundheits- und Bildungssystem zu stärken, den Mindestlohn zu verdoppeln und die Paramilitärs und ihre Finanziers zur Rechenschaft zu ziehen. Der Präsident nahm auch die diplomatischen Beziehungen zu Kuba wieder auf und ebnete den Weg für die Entsendung kubanischer medizinischer Brigaden nach Haiti.

Obwohl die Programme bei der haitianischen Bevölkerung beliebt waren, wurden sie von der lokalen Opposition und ihren Unterstützern in Washington als ernsthafte politische Bedrohung angesehen. Die Bush-Regierung verhängte ein Entwicklungshilfeembargo, das die meisten NRO und andere Regierungen erfolgreich unter Druck setzte, die Hilfe einzustellen. Und die National Endowment for Democracy, eine zur Beeinflussung von Wahlen im Ausland gegründete Einrichtung des US-Geheimdienstes, begann unter dem Deckmantel der „Demokratieförderung“, uneinige Oppositionsparteien in einer einzigen Dachgruppe zu organisieren.

Schon bald brach eine gewalttätige paramilitärische Kampagne aus, die sich zunächst gegen die Infrastruktur der Regierung in Port-au-Prince richtete, bevor sie sich auf ländliche Gebiete ausbreitete, in denen die Lavalas, die mit Aristide verbundene Bewegung, stark vertreten war. Inmitten der Unruhen kam es im August 2002 in Gonaïves zu einem spektakulären Gefängnisausbruch, bei dem Métayer zusammen mit Dutzenden von Paramilitärs und regierungsfeindlichen Gangstern freigelassen wurde.

Der rauchende Colt

Am 18. September 2002 wurde ein bisher geheim gehaltenes Telegramm von der US-Botschaft in Port-Au-Prince an den Schreibtisch von Außenminister Colin Powell geschickt, das mit dem Vermerk „recommend denial in full“ versehen war. Darin wird festgehalten, wie ein „Vertrauter“ von Aristide, Pere Duvalcin, an die diplomatische Vertretung herangetreten war und sich darüber „beschwerte“, dass in der Nacht vor dem Gefängnisausbruch ein Fahrzeug der US-Botschaft in Gonaïves gesichtet worden war. Dem Kabel zufolge stellte der Botschafter der Dominikanischen Republik in Haiti fest, dass Aristide selbst dieses Problem angesprochen hatte, und wies auf eine US-Beamtin namens Janice Elmore als Drahtzieherin der Instabilität hin.

Ein geheimes Kabel der US-Botschaft bringt einen angeblichen CIA-Beamten in die Nähe eines berüchtigten Gefängnisausbruchs, der letztlich zum Sturz der gewählten haitianischen Regierung beitrug.

Das Kabel enthüllt, wie Elmore unmittelbar vor dem Gefängnisausbruch plötzlich Botschaftsbeamte darüber informierte, dass sie Treffen in Cap-Haïtien habe „und auf dem Landweg zurückkehren würde“. Die Beamten „warnten sie vor Reisen in Gonaïves und unserem Verbot, dorthin zu reisen“. Daraufhin erklärte sie, dass sie sich lediglich auf der Durchreise befinde und von einer Polizeieskorte begleitet werde.

Der stellvertretende Missionschef der Botschaft, Luis Moreno, erwähnte nicht, dass Elmore sich dort aufhalten oder dort „Geschäfte machen“ würde, was „gegen die Verfahren der Botschaft“ verstoßen würde. Der Beamte forderte sie außerdem auf, „sehr vorsichtig zu sein und ein gutes Urteilsvermögen zu haben“.

Während Elmore anscheinend ihre Aktivitäten in Gonaïves später nie erwähnte, bot Aristides Vertrauter eine Fülle von sensiblen Einblicken. Duvalcin behauptete, Elmore habe sich mit Strafverfolgungsbeamten getroffen, die Dany Toussaint nahe standen, einer lokalen politischen Figur, die im Militär gedient hatte, Haitis Interimspolizei leitete und einst Aristides persönlicher Leibwächter war. Der charismatische und machthungrige Toussaint erwarb sich einen Ruf als politisches Chamäleon. Wie dokumentiert wurde, stimmte er sich hinter Aristides Rücken mit der US-Botschaft und lokalen Machthabern über seine eigenen Pläne ab, den Präsidenten zu stürzen und die Kontrolle über die haitianische Volksbewegung zu übernehmen.

Dany Toussaint, ein ehemaliger Leibwächter von Aristide, der in den Staatsstreich von 2004 verwickelt war, posiert für ein Foto.

In Anspielung auf mögliche Reibereien innerhalb der Botschaft wird Botschafter Curran in dem Dokument mit den Worten zitiert, das Außenministerium habe mich als einzige Person benannt, die mit Toussaint sprechen dürfe – und zwar nur auf ausdrückliche Anweisung aus Washington“. In Kommentaren zu Elmores Treffen in Gonaïves, die darauf hinzudeuten scheinen, dass sie außerhalb des Drehbuchs handelte, schrieb Curran: „Elmore erwähnte nie, dass sie vor oder nach dem Vorfall mit [Amiot] Cubain [Métayer] in Gonaïves gewesen war.“

Zu dieser Zeit hatten amerikanische Beamte den ausdrücklichen Befehl, nicht in weite Teile Haitis zu reisen, einschließlich Gonaïves. Nachdem er diese Anweisung missachtet hatte, hatte Elmore „andere Kontakte mit fragwürdigen Personen“ in Gonaïves, wie der dominikanische Botschafter der Botschaft mitteilte.

Zu diesen „fragwürdigen Personen“ gehörte Hugues Paris, der in dem Telegramm als „Haitianer mit Verbindungen zu Putschisten“ beschrieben wird. Er scheint bei dem Gefängnisausbruch eine Rolle hinter den Kulissen gespielt zu haben und war einer der wichtigsten wohlhabenden Unterstützer einer als FLRN bekannten Todesschwadron, die im Vorfeld des Putsches vom Februar 2004 einen Teil des Landes übernahm. Jahre zuvor wurde Paris beschuldigt, als kommerzieller Berater von Raoul Cedras zu fungieren, dem Chef der brutalen Militärjunta, die Haiti nach dem Sturz von Aristide 1991 drei Jahre lang regierte.

Hugues Paris ist mit einer nicht identifizierten Frau zu sehen.

Laut dem diplomatischen Telegramm sagte der dominikanische Botschafter, dass Aristide in einem Gespräch Elmores Besuch in Gonaïves erwähnt habe. Der haitianische Präsident glaubte, dass Elmores Aktivitäten in der Küstenstadt „ein Beweis für einen verdeckten Plan waren, sein Regime zu untergraben“.

Offensichtlicher CIA-Verschwörer mobilisiert „fragwürdige Personen“ in Haiti

Aus dem Ton und der Sprache des Verfassers des Telegramms geht hervor, dass die US-Diplomaten in Haiti sehr wohl wussten, dass Elmore Unruhe stiften würde. Das Dokument bietet jedoch kaum Beweise dafür, dass sie daran interessiert waren, die genaue Art ihrer Aktivitäten zu ermitteln.

Stattdessen deutet es darauf hin, dass die Botschaftsbeamten eher damit beschäftigt waren, herauszufinden, ob Elmores Tarnung aufgeflogen war und ob ihr Telefon von der haitianischen Regierung abgehört worden war. Dem Dokument zufolge wandten sich US-Diplomaten an einen ehemaligen Vertreter des privaten Sicherheitsunternehmens DynCorp, um mehr über die Abhörmöglichkeiten der örtlichen Sicherheitsdienste zu erfahren. Die Quelle bestätigte, dass Port-au-Prince in der Lage sei, Telefongespräche im Land zu überwachen, und die Botschaft glaubte, dass die haitianischen Behörden „speziell auf [Elmore] abzielten … da sie sie aufgrund ihrer Kontakte zur Polizei für eine ergiebige Informationsquelle hielten“.

In diesem Zusammenhang ist Elmores Kontakt zu Elementen, die loyal zu Dany Toussaint stehen, besonders auffällig. Das Kabel enthüllt, dass am Abend vor der Abreise des Präsidenten nach Taiwan in diplomatischer Mission „jemand aus der Botschaft Toussaint angerufen und ihn gewarnt hatte, dass Aristide plante, ihn verhaften zu lassen, während Aristide außer Landes war“, so Aristides Vertrauter. Der nicht identifizierte Vertraute wurde Berichten zufolge geschickt, um Toussaint zu beruhigen“, der mit einem Bürgerkrieg drohte, falls ein Versuch unternommen würde, ihn zu inhaftieren“.

Offensichtlich kannte Elmore „fragwürdige Personen“ in Haiti, die ein Interesse am Sturz von Aristide hatten und später in den Staatsstreich vom Februar 2004 verwickelt waren. Dass sie sich in der Nacht vor dem Ausbruch aus dem Gefängnis von Gonaïves mit ihnen und ihren Verbündeten traf, ist nahezu ein eindeutiger Beweis dafür, dass die USA von dieser Tat wussten, und ein starkes Indiz dafür, dass die Grundlagen für die gewaltsame Vertreibung Aristides schon lange im Voraus bewusst gelegt wurden.

Ein ehemaliger Mitarbeiter der US-Botschaft in Port-au-Prince, der anonym mit The Grayzone sprach, beschrieb Elmore als entschiedenen „Anti-Aristide“ und verheiratet mit einem Mitglied einer US-Spezialeinheit. Elmore scheint auch über andere Aspekte der Destabilisierungskampagne gegen die Regierung Aristide gut informiert gewesen zu sein.

Laut einer E-Mail des Außenministeriums aus dem Jahr 2001, die The Grayzone vorliegt, war Elmore in heikle Diskussionen über den Wirtschaftskrieg der USA gegen Haiti eingebunden. Apparatschiks des Außenministeriums stimmten sich mit einem Beamten der Interamerikanischen Entwicklungsbank ab, als sie versuchten, Behauptungen der haitianischen Regierung über die Blockierung und Verzögerung von Darlehen und Auszahlungen zu widerlegen. Elmore saß dabei in der ersten Reihe und demonstrierte damit ihren stillen Einfluss auf Washingtons Anti-Aristide-Bemühungen.

Die mutmaßliche CIA-Mitarbeiterin Janice Elmore ist auf einem undatierten Foto zu sehen.

Elmore als Akteurin in der CIA-Kokainverschwörung genannt

Bei näherer Betrachtung von Elmores Hintergrund wird die CIA direkt in die Verschwörung verwickelt. Tatsächlich wurde sie von einem DEA-Agenten während einer Untersuchung des Justizministeriums im Dezember 1997 über die heimliche Nutzung des Kokainhandels durch die Reagan-Administration zur verdeckten Finanzierung ihres schmutzigen Krieges in Nicaragua ausdrücklich als CIA-Agentin identifiziert.

Beamte des Justizministeriums prüften Aussagen und Dokumente des ehemaligen DEA-Spezialagenten Celerino Castillo, der versucht hatte, Organisationen zu infiltrieren, die den Kokainhandel in El Salvador kontrollierten. Er behauptete, unwiderlegbare Beweise dafür gefunden zu haben, dass die CIA-Operation zur Versorgung der faschistischen Contras in Nicaragua „auch Drogen schmuggelte, um den Krieg zu finanzieren“, stieß aber auf eine „Mauer des Widerstands“, als er versuchte, seine Kollegen bei der CIA und der US-Botschaft zu alarmieren. Ein Vorgesetzter, so behauptete er, habe ihn gewarnt, er solle „es sein lassen“.

Castillo nannte ausdrücklich Elmore als den CIA-Mitarbeiter in El Salvador, dem er in dieser Zeit Bericht erstattete. Sie bestätigte seine Zeitangabe, als sie später vom Justizministerium befragt wurde, behauptete aber, lediglich als „Drogenkoordinator“ der Botschaft vor Ort tätig gewesen zu sein. Sie gab auch zu, dass er sie „bei mehreren Gelegenheiten über Drogen in El Salvador informierte und allgemeine Behauptungen aufstellte, dass die Contras in den Drogenhandel verwickelt seien“. Sie behauptete jedoch, dass „keine Beweise für dieses Gerücht gefunden wurden“.

Elmore wurde daraufhin vom Geheimdienstausschuss des Repräsentantenhauses hinter verschlossenen Türen zu ihrem Wissen über den CIA-Drogenhandel befragt. Ihre Zeugenaussage wurde nie veröffentlicht. Der ehemalige Drogenfahnder der LAPD, Michael C. Ruppert, behauptete damals, dass sie sich in El Salvador „routinemäßig“ mit „militärischen und politischen Führern“ traf und „sexuelle Verbindungen nutzte, um Informationen zu sammeln und Drogengeschäfte zu schützen“. Ruppert beschrieb Elmore als CIA-Offizier, der verdeckt als politischer Botschaftsbeamter des Außenministeriums arbeitete.

Aus Elmores Linkedin-Profil geht hervor, dass sie neben ihrer Arbeit als politische Beamtin auch für die Luftfahrt- und Polizeientwicklungsprogramme des Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs des Außenministeriums tätig war. Aus einem Newsletter des Außenministeriums vom April 1986 geht hervor, dass Elmore in einer Nominierung für den Auslandsdienst des US-Senats genannt wurde. Zwischen 1993 und 1994 besuchte sie das Inter-American Defense College (IADC) in Washington, DC, das mit der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) in Verbindung steht. Wie andere US-Programme, die Polizei- und Armeeoffiziere aus der gesamten westlichen Hemisphäre ausbilden, hat die Schule in der Vergangenheit Personen ausgebildet, die an Staatsstreichen, Todesschwadronen und von den USA gesponserten Geheimdienstprogrammen beteiligt waren.

Ein Screenshot zeigt die Website von SOL Worldwide LLC, die inzwischen entfernt wurde.

Elmores LinkedIn-Profil zeigt, dass sie seit ihrer Pensionierung im Jahr 2006 als Beraterin sowie als Direktorin für Forschung und Analyse bei SOL Worldwide gearbeitet hat. Auf der inzwischen gelöschten Website des Unternehmens heißt es, dass die Mitarbeiter des Unternehmens weltweit tätig waren und US-Initiativen unterstützt haben. Dazu gehörten ein Dolmetscher- und Übersetzerprogramm für die afghanische Nationalpolizei (ANP) und ein Programm zur Lehrplanentwicklung und Englischausbildung für das bosnische Innenministerium (FMOI).

Auf der Website wird auch beschrieben, dass SOL Worldwide „flexible operative Bereitschaft und Unterstützung … für Projekte in den Bereichen Bau und Sicherheit, Logistik, Transport und Lebenserhaltung“ leistet und nennt Beispiele für Einsätze in Dubai, an der US-mexikanischen Grenze, in El Salvador, Haiti, im Sudan, in der Türkei und in Südafghanistan. Die Website erklärt weiter, dass „verschiedene Schulungen und Unterstützungsdienste für multinationale Unternehmen angeboten wurden, die Operationen in Afrika, Lateinamerika und Südwestasien unterstützen“.

Die mutmaßliche CIA-Mitarbeiterin Janice Elmore posiert mit einem Kamel.

Nach dem Putsch: Massengräber, Massenmord, keine Rechenschaftspflicht

Am 1. Januar 2004 fand die Zweihundertjahrfeier der Unabhängigkeit Haitis in Gonaïves statt, dem Ort, an dem 1804 die Unabhängigkeit des Landes von Frankreich erklärt worden war. An der Veranstaltung nahmen Aristide und prominente Gäste wie der südafrikanische Präsident Thabo Mbeki teil, der sich als einziges ausländisches Staatsoberhaupt dem von Frankreich und den USA verhängten Boykott der Veranstaltung widersetzte.

Während eine große Menschenmenge feierte, kam es zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen der Polizei und örtlichen Putschisten, die versuchten, die Feierlichkeiten zur Zweihundertjahrfeier zu stören. Brian Concannon, geschäftsführender Direktor des Instituts für Gerechtigkeit und Demokratie in Haiti, war an diesem Tag in Gonaïves anwesend. Er erklärte gegenüber The Grayzone, dass der Ausbruch der Gewalt „Teil eines Plans war, der seit Jahren sorgfältig ausgearbeitet wurde“.

„Der Gefängnisausbruch und die Gewalt am 1. Januar waren allesamt bewusste Schritte in Richtung eines möglichen Staatsstreichs“, erklärte Concannon. „Die Scharmützel schwächten die Regierung, verängstigten ihre Anhänger und ermutigten die Opposition. Die Polizei war bereits überfordert, als sie versuchte, die Grenze gegen die paramilitärischen Eindringlinge zu schützen und die absichtlich provozierten Proteste, die zeitgleich stattfanden, zu bewältigen. Der nächste Schritt bestand darin, Unruhen in Gonaïves zu schüren, was der Polizei eine dritte Front eröffnete und sie zwang, Ressourcen umzuleiten.

Mitte Februar 2004 hatten sich die anfänglichen Scharmützel zwischen den faschistischen Paramilitärs und den lokalen Behörden zu einem regelrechten Krieg ausgeweitet. Die Putschisten in Gonaïves verbündeten sich mit ehemaligen Polizisten und Paramilitärs, die aus der Dominikanischen Republik, wo sie jahrelang Schutz gefunden hatten, in das Land gekommen waren, um gegen Aristide zu kämpfen.

Die rechtmäßige Regierung wurde abgesetzt und die USA und ihre Verbündeten setzten einen neuen Premierminister ein: Den in Gonaives geborenen Gérard Latortue, einen ehemaligen Weltbankbeamten, der zu dieser Zeit in Boca Raton, Florida, lebte. In der Zwischenzeit herrschten Paramilitärs auf den Straßen Haitis und ermordeten und inhaftierten ungestraft Protestierende, die gegen den Putsch protestierten. Eine im Lancet Medical Journal veröffentlichte Studie ergab, dass in den 22 Monaten nach dem Staatsstreich im Großraum Port-au-Prince etwa 8.000 Menschen ermordet wurden. Eine Menschenrechtsuntersuchung der Universität Miami dokumentierte Massenmorde durch Polizei und UN-Besatzungstruppen sowie Massengräber, überfüllte Gefängnisse, Krankenhäuser ohne Medikamente, mit Leichen übersäte Straßen und madenverseuchte Leichenhallen.

Die öffentliche Verwaltung, die Justiz und die Sicherheitskräfte Haitis wurden in der Folge von allen Beamten gesäubert, die noch loyal zur Demokratie standen. Massenentlassungen und Angriffe auf putschkritische Gewerkschaften waren an der Tagesordnung. Dissidenten unter den Journalisten wurden ermordet und verhaftet, während die Regierungszeitung L’Union und die Kreyòl-Zeitung Diyite der Aristide Foundation for Democracy gewaltsam geschlossen wurden. Gleichzeitig wurden die Verantwortlichen für das Massaker von Raboteau und andere paramilitärische Verbrechen vor der Strafverfolgung geschützt.

Eine Anfrage von The Grayzone an den Facebook-Account von Janice Elmore und an die E-Mail-Adresse auf der inzwischen gelöschten Website von SOL Worldwide blieb unbeantwortet. Elmore war unter der dort angegebenen Telefonnummer nicht erreichbar.

Das Außenministerium lehnte unsere Bitte um einen Kommentar ab und verwies uns stattdessen an die CIA, die auf eine E-Mail-Anfrage nicht reagiert hat.

Jeb Sprague

Jeb Sprague ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der University of California, Riverside, und lehrte zuvor an der UVA und der UCSB. Er ist der Autor von „Globalizing the Caribbean: Political economy, social change, and the transnational capitalist class“ (Temple University Press, 2019), „Paramilitarism and the assault on democracy in Haiti“ (Monthly Review Press, 2012) und ist Herausgeber von „Globalization and transnational capitalism in Asia and Oceania“ (Routledge, 2016). Er ist Mitbegründer des Network for the Critical Studies of Global Capitalism. Besuchen Sie seinen Blog unter: http://jebsprague.blogspot.com

Kit Klarenberg

Kit Klarenberg ist ein investigativer Journalist, der die Rolle von Geheimdiensten bei der Gestaltung von Politik und Wahrnehmung untersucht.

