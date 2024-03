Geheimnisse und Lügen. Die Rolle der NATO in der Ukraine ist so schäbig wie die der EU von Martin Jay

Die westlichen Eliten machen sich nicht einmal mehr die Mühe, die Tatsache zu vertuschen, dass der Krieg in der Ukraine in Wirklichkeit sehr wenig mit der Ukraine zu tun hat.

Hat Jens Stoltenberg wirklich gesagt, er habe der Ukraine kürzlich die „Erlaubnis“ erteilt, F-16-Kampfjets im Krieg gegen Russland einzusetzen? Wenn ja, können wir dies der Liste der stümperhaften, albernen Freudschen Ausrutscher hinzufügen, die er sich während seiner Amtszeit selbst geleistet hat. Aber es gibt uns zumindest einen Eindruck davon, wie die westlichen Eliten sich nicht einmal mehr die Mühe machen, die Tatsache zu vertuschen, dass der Krieg in der Ukraine in Wirklichkeit sehr wenig mit der Ukraine zu tun hat, sondern vielmehr ein viel größerer Krieg ist, den der Westen gegen Russland führt.

Doch die ganze Angelegenheit um die F-16 in der Ukraine wird von Lügen, Doppelzüngigkeit und Fake News umhüllt sein. Die wahre Geschichte dieser veralteten Kampfflugzeuge aus den Niederlanden – manche würden sie als Bestechung Bidens bezeichnen, um sich den niederländischen Premierminister als nächsten NATO-Chef zu sichern – wird wahrscheinlich nie bekannt werden. Journalisten, die fragen wollen, wer diese Flugzeuge wirklich fliegen wird – Ukrainer oder US-Piloten – werden nie eine klare Antwort erhalten, sondern mit den üblichen NATO-Geheimnissen und -Lügen“ abgespeist werden, die, wie wir alle wissen, der normale Modus Operandi dieser so genannten Verteidigungsorganisation sind. Das Timing ist entscheidend. Verfügt die Ukraine über die Mindestzeit von 6 Monaten, die ukrainische Piloten nach einer intensiven Ausbildung benötigen, um sie zu fliegen? Es ist gut möglich, dass sie bis zum Ende des Sommers einsatzbereit sein werden, wobei sie von unter Vertrag genommenen, pensionierten US-Luftwaffenpiloten geflogen werden – allerdings wahrscheinlich nicht in Luftkampfszenarien, da sie den neueren Su-35, über die Russland verfügt, nicht gewachsen sind – sie werden für Luft-Boden-Angriffe eingesetzt. Natürlich wird ein solcher Strategiewechsel dazu führen, dass Russland ukrainische Flugplätze ins Visier nimmt, was einigen Analysten zufolge bereits geschieht, aber in Wirklichkeit ist diese jüngste Entscheidung, wie so viele Entscheidungen der NATO, nur die letzte in einer langen Reihe von Fehlkalkulationen. Diese 20 Jahre alten Flugzeuge werden für Russland eine echte Beute sein, die sie wie Enten an einem Sonntagnachmittag vom Himmel schießen können. Die Piloten, die sich in ihren Cockpits befinden, können einem Leid tun, denn sie befinden sich auf einer Selbstmordmission.

Die Wahrheit wird mit den F-16 allerdings nur sehr schwer zu erfahren sein. Die NATO wird schon ihre Fake News für die willfährigen Journalisten parat haben, die bereit sind, zu gehorchen.

Ähnlich verhält es sich mit einer kürzlichen Aussage von Zelensky selbst, der behauptete, dass bisher etwa 30.000 Ukrainer im Kampf gefallen seien. Hat er beim Ablesen seiner Notizen eine Null vergessen? Hat zu viel Kokain seine Sehkraft beeinträchtigt? War das ein Scherz?

Nein, es war kein Scherz. Nur weitere Fake News, pflichtbewusst aufbereitet von korrupten westlichen Medien, die keine Journalisten unter sich haben, die in der Lage wären, die Aussage zu hinterfragen.

Interessant ist jedoch der Grund, warum die Zahl der toten ukrainischen Soldaten eine solche Polemik darstellt. Man könnte meinen, dass, wenn die tatsächliche Zahl von mindestens 300.000 toten Ukrainern zugegeben würde, dies eine politische Konsequenz für Zelensky selbst haben würde. Und das wäre in einem demokratischen Kontext auch richtig. Aber Zelensky hat alle Medien ausgeschaltet, die seine Propaganda nicht wiederholen, und alle Oppositionsparteien eliminiert, so dass kaum jemand diese lächerliche Zahl von 30.000 oder so in Frage stellen wird. In Wirklichkeit gibt es einen viel anrüchigeren, wenn nicht gar merkwürdigeren Grund, warum er sich an dieses fiktive Werk halten muss: Bestechung.

Was überhaupt nicht berichtet, ja nicht einmal angedeutet wird, ist der Betrug, der von ihm nahestehenden hohen Armeeoffizieren betrieben wird, die die Gehälter toter Soldaten beziehen – und wie der Westen bei diesem speziellen Betrug, bei dem es um westliche Hilfsgelder in Millionenhöhe geht, wieder einmal ein Auge zudrückt. Kürzlich hat die EU zugestimmt, Kiew jährlich 12,5 Milliarden Euro in bar für die Gehälter im öffentlichen Dienst zu überweisen. Angesichts des Betrugs mit den Gehältern toter Soldaten macht sich Brüssel damit mitschuldig an der Geldwäsche. Wäre es weit hergeholt, anzunehmen, dass hochrangige EU-Beamte im Gegenzug Schmiergelder erhalten? In Anbetracht der undurchsichtigen Geschäfte von Ursula von der Leyen mit Pfizer und der jüngsten Nachricht, dass sie sich für weitere fünf Jahre im Amt jeglicher Kontrolle entziehen wird – vorausgesetzt, ihre korrupten Freunde in der EU unterstützen ihre zweite Amtszeit -, wird deutlich, welche Ziele die EU und die NATO in der Ukraine verfolgen: einfach die Maschine am Laufen und Zelensky an der Macht halten. Der Krieg in der Ukraine ist kein Wohltätigkeitsfall, wie einige westliche Führer glauben machen wollen. Es geht nicht einmal darum, die so genannten Werte des Westens zu schützen, denn niemand glaubt wirklich den Schwachsinn, dass Putin in andere EU-Länder einmarschieren wird, sobald seine Panzer Kiew erreichen, nachdem das Land unweigerlich zusammenbricht, wenn die Armee kapituliert oder sich in einem Bürgerkrieg selbst besetzt. Der Krieg in der Ukraine ist eine Masche, und die NATO ist Teil davon, ebenso wie die EU-Elite. Niemand arbeitet umsonst, und wir sollten sehr misstrauisch sein, wenn Boris Johnson in Kiew auftaucht, um Zelensky zu unterstützen. Steht er auf der Gehaltsliste des letzteren für PR-Dienste? Wahrscheinlich. Wird irgendein Journalist danach fragen oder einen Antrag auf Informationsfreiheit stellen, um zu klären, wer die Reise bezahlt hat (denn jeder, der Boris kennt, weiß, dass er kein Geld hat)? Nein, natürlich nicht.