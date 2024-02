Palestinian resistance groups‘ joint operations Coordination among militant factions on display.

Gemeinsame Operationen der palästinensischen Widerstandsgruppen

Jon Elmer

26. Februar 2024

Im Livestream von The Electronic Intifada habe ich in dieser Woche die gemeinsamen Operationen der zahlreichen Widerstandsgruppen, die den Gazastreifen verteidigen, erörtert und einige der kürzlich von den einzelnen Gruppen veröffentlichten Kampfvideos aufgeschlüsselt.

Die kämpfenden Gruppen unterhalten einen gemeinsamen Operationsraum, der alle Widerstandsgruppen des politischen Spektrums in einem einheitlichen Kommando unter der Leitung der Qassam-Brigaden, des militärischen Flügels der Hamas, vereint, die bei weitem die größten und fortschrittlichsten Kräfte in Gaza sind.

Der gemeinsame Operationsraum umfasst die Nationalen Widerstandsbrigaden der Demokratischen Front für die Befreiung Palästinas, die Abu-Ali-Mustafa-Brigaden der Volksfront für die Befreiung Palästinas, die Al-Quds-Brigaden des Islamischen Dschihad, die Nasser-Saladin-Brigaden der Volkswiderstandskomitees, die Fatah-nahen Al-Aqsa-Märtyrerbrigaden, die Mudschaheddin-Brigaden und die Qassam-Brigaden.

Ich habe die Videos der vergangenen Woche von all diesen Gruppen analysiert, die zusammen mit den Jihad Jibril Brigaden der PFLP-GC und den Ansar Brigaden den gemeinsamen Operationsraum bilden.

Die palästinensischen Widerstandsgruppen haben in verschiedenen Formen zusammengearbeitet, seit Israel 2005 seine Siedlungen und Militäreinrichtungen aus dem Gazastreifen abgezogen hat. Die aktuelle Form stammt jedoch aus dem Jahr 2018.

In einem Interview mit Al Jazeera Arabic im Juni beschrieb Ayman Nofal – ein hochrangiger Kommandeur der Qassam-Brigaden, der in den ersten Wochen des Krieges getötet wurde – die Idee und Absicht hinter dem gemeinsamen Operationsraum als eine wichtige Entwicklung in der Entwicklung des bewaffneten Kampfes gegen die israelische Militärbesatzung.

„Zur Zeit des Großen Marsches der Rückkehr [im Jahr 2018] entstand die Notwendigkeit, ein Koordinationsgremium zwischen den Fraktionen einzurichten, um sich auf die Regeln und Mechanismen der Konfrontation zu einigen und den Kampf mit dem Feind militärisch zu führen“, sagte Nofal.

„Es gibt einen Zustand ständiger Kommunikation und Koordination zwischen den Komponenten des Gemeinsamen Raums, in normalen Zeiten und in Zeiten des Notstands und des Krieges. Die Arbeit des Widerstands ist kontinuierlich, nicht nur in Zeiten der Konfrontation und des direkten Krieges“, so Nofal gegenüber Al Jazeera.

Manchmal trainieren die Gruppen gemeinsam, und wie ihre Videos zeigen, kämpfen sie auch gemeinsam.

Meinen Beitrag über die verschiedenen Widerstandsgruppen können Sie sich oben in diesem Artikel ansehen.

Jemeniten zerstören US-Reaper-Drohne

Ich habe auch über den Widerstand im Jemen berichtet, als Ansarullah und die jemenitischen Streitkräfte eine US-Drohne des Typs MQ-9 Reaper über Hodeidah im Rahmen der Schlacht am Roten Meer an der Südfront Israels abgeschossen haben.

Die MQ-9 Reaper ist die wichtigste Überwachungs- und Angriffsdrohne der USA.

Das Pentagon bestätigte den Verlust der Drohne, der zweiten Reaper, die seit November von den jemenitischen Streitkräften abgeschossen wurde.

Die effektive Blockade des Jemen für den Schiffsverkehr nach Israel im Roten Meer aus Solidarität mit den Palästinensern hat zu einer verstärkten Marinepräsenz der Vereinigten Staaten in der Region und zu häufigen Schusswechseln geführt.

