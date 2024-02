Weekly Briefing: Biden ist in Bezug auf Israel „tadellos“, sagt Megadonor Haim Saban Von Philip Weiss

Weekly Briefing: Biden is ‚pristine‘ on Israel, says megadonor Haim Saban We’ve reached the point where Everything that Joe Biden and his associates are saying about the Gaza war is a lie.

Netanjahu und Biden treffen sich, 14. Juli 2022. Foto vom Pressebüro der israelischen Regierung.

Weekly Briefing: Biden ist in Bezug auf Israel „tadellos“, sagt Megadonor Haim Saban

Wir haben den Punkt erreicht, an dem alles, was Joe Biden und seine Mitarbeiter über den Gaza-Krieg sagen, eine Lüge ist. Denn sie müssen eine Wahrheit leugnen, die weltweit Empörung gegen Israel hervorruft.

Von Philip Weiss

25. Februar 2024

Wir haben den Punkt erreicht, an dem alles, was Joe Biden und seine Sprachrohre über den Gaza-Krieg sagen, eine Lüge ist.

Sie sagen, dass sie den Tod von Zivilisten in Gaza bedauern, und dennoch schicken sie mehr Geld für israelische Munition und blockieren alle Bemühungen, Israel aufzuhalten, indem sie „das humanitäre Völkerrecht in den Wind schlagen“. Und wenn man sie darauf anspricht, sagt Bidens Stellvertreterin Nancy Pelosi, dass keine amerikanischen Waffen zum Töten palästinensischer Zivilisten verwendet wurden.

Sie sagen, dass Israel eine Strategie hat, um die Hamas zu besiegen. Es hat keine Strategie. (Das geben sogar die liberalen Zionisten zu.) Es hat nur Wut und Angst, und zwar auf höchster Ebene.

Sie sagen, dass dieser Krieg der Zweistaatenlösung Hoffnung gegeben hat. Dies ist das Argument von Antony Blinken, Jake Sullivan, Chris Coons, Martin Indyk, Tom Friedman, J Street und dem Außenministerium. Doch Netanjahu ist strikt gegen einen palästinensischen Staat.

Sie sagen also, das Problem sei Netanyahu – er sei der „Knackpunkt“, sagt Senator Coons – aber die israelische Knesset hat sich diese Woche mit überwältigender Mehrheit gegen einen palästinensischen Staat ausgesprochen.

Sie sagen, dass Biden mit Netanyahu über die peinliche Tatsache gestritten hat, dass Israel mutwillig Zehntausende von palästinensischen Zivilisten tötet. Aber es gibt in der israelischen Führung keine Meinungsverschiedenheiten über kollektive Bestrafung, die Zerschlagung des Gazastreifens, Massenmord und ethnische Säuberung. Über 2/3 der jüdischen Israelis lehnen humanitäre Hilfe für Gaza ab.

Das Außenministerium und Tom Friedman erklären, dass wir nur versuchen, den Traum der Normalisierung Israels mit den arabischen Autokratien am Leben zu erhalten, um den Frieden in der schlechten Nachbarschaft des Nahen Ostens zu verbreiten. Aber Saudi-Arabien sagt, dass es von so etwas nicht träumen wird, solange die Palästinenser keine Souveränität haben. Und jeder weiß, dass eine der Hauptursachen für die schrecklichen Hamas-Angriffe auf israelische Familien in ihren Häusern darin bestand, dass die internationale Gemeinschaft die Palästinenser für selbstverständlich hielt.

Das sind alles Lügen, denn Biden weiß, dass die Wahrheit ihm nur schaden wird. Ganz Amerika, sogar die Evangelikalen, sind für einen Waffenstillstand. Die Progressiven in Michigan lassen Biden im Stich. Die Wut ist „beispiellos“, sagt sogar die NY Times. „Der Chor der Stimmen aus ausländischen Hauptstädten ist in den letzten Tagen immer lauter geworden…“

Biden und seine Freunde erzählen diese Lügen aus einem einfachen Grund, über den ich bis zum Überdruss rede (weil so wenige darüber reden). Er braucht die Israel-Lobby auf seiner Seite, viel mehr als er denkt, dass er die progressiven Michiganer braucht.

Diese Woche hatte Biden eine Benefizveranstaltung in L.A., die von Haim Saban – dessen einziges Thema Israel ist – und einem stellvertretenden Vorsitzenden der ADL – die sagt, dass man ein Antisemit ist, wenn man gegen den Zionismus ist – mitorganisiert wurde. Ticketpreise: 3.000 bis 250.000 Dollar.

Und wie Saban gegenüber TheWrap sagte, ist Biden in diesen „schlimmen Zeiten“ in Bezug auf Israel „makellos“.

Er zahlt einen politischen Preis… Es gab noch nie einen Präsidenten, der Israel so sehr in Tatsachen, nicht nur in Worten, unterstützt hat… [M]uss er gerade in diesen schlimmen Zeiten für Israel so makellos sein.

Ohne die USA würde Israel mit „Stöcken und Steinen“ kämpfen.

Diese Zeilen des führenden Spenders der Demokraten hätten in unserem Äther und in den führenden Zeitungen stehen müssen. Aber nein, das ist ein Skandal, denn es würde nur die Behauptung nähren, dass pro-israelische Juden einen übergroßen politischen Einfluss in den USA haben, was ohnehin jeder weiß. Übrigens ist eine PR-Firma mit engen Verbindungen zum Weißen Haus ein Kampfhund gegen Journalisten, die ein freundliches Wort über Palästinenser sagen.

Biden ist makellos, weil die amerikanische jüdische Gemeinschaft und Israel sich über Israel täuschen.

Sie glauben, Israel sei eine stabile Demokratie. Nein, es ist ein robuster Apartheidstaat – alle Menschenrechtsorganisationen bestätigen dies – ein jüdischer Vormachtstaat, in dem die Palästinenser Rechte zweiter Klasse oder gar keiner Klasse haben – eine Ordnung, die die Palästinenser auf jeden Fall ablehnen werden.

So begeht Israel heute einen wahrscheinlichen Völkermord an diesen Menschen und tötet fast 30.000 Palästinenser, die meisten von ihnen gefangene Zivilisten.

Und Biden unterstützt dieses Gemetzel in unverfälschter Weise, weil er politischen Rückhalt in den USA braucht.

Im Jahr 2015 sagte Obama, dass nur Israel in der ganzen Welt gegen das Iran-Abkommen sei und es eine „Aufhebung“ seiner verfassungsmäßigen Pflichten wäre, wenn er sich auf die Seite Israels stellen würde.

Heute will die ganze Welt, außer Israel, dass das Gemetzel aufhört, und Biden setzt seine verfassungsmäßige Pflicht außer Kraft, um Israel unparteiisch zu unterstützen.

Der Unterschied zwischen Obama und Biden ist, dass Obama in seiner zweiten Amtszeit war und sich gegen den Schwanz, der mit dem Hund wedelt, wehren konnte. Biden ist in seiner ersten Amtszeit und kann das nicht. Also lügen er und alle um ihn herum einfach.

