‚People burned alive‘ as Israel attacks designated safe zone in Rafah Israel bombs tent camp housing displaced Palestinians, leading to a huge blaze and killing dozens of people.

Palästinenser beten neben den Leichen ihrer bei israelischen Angriffen getöteten Angehörigen [Abdel Kareem Hana/AP Photo]

Palästinenser beten neben den Leichen ihrer bei einem israelischen Bombardement getöteten Angehörigen

Israels Krieg gegen Gaza Live-Nachrichten: Gemetzel in Rafah ruft weltweite Verurteilung hervor

Von Nils Adler, Saif Khalid, Tamila Varshalomidze, Mersiha Gadzo und Maziar Motamedi

27. Mai 2024

Israelische Streitkräfte haben ein Zeltlager für Vertriebene in einer ausgewiesenen Sicherheitszone in Rafah bombardiert und dabei 45 Palästinenser getötet, die meisten von ihnen Frauen und Kinder. Der Angriff hat einen internationalen Aufschrei ausgelöst und zu Forderungen nach einem Waffenstillstand geführt.

Der Angriff auf das Lager in Tal as-Sultan erfolgte, nachdem die israelischen Streitkräfte Unterkünfte für vertriebene Palästinenser in anderen Gebieten, darunter Jabalia, Nuseirat und Gaza-Stadt, bombardiert hatten, wobei nach palästinensischen Angaben mindestens 160 Menschen getötet wurden.

Israels oberster Militärstaatsanwalt bezeichnete den Angriff in Rafah als „sehr schwerwiegend“ und erklärte, dass eine Untersuchung im Gange sei. Zuvor hatte das israelische Militär den Angriff bestätigt und erklärt, er habe Hamas-Kämpfern gegolten.

Im israelischen Krieg gegen den Gazastreifen wurden seit dem 7. Oktober mindestens 36.050 Palästinenser getötet und 81.026 Menschen verwundet. Die Zahl der Todesopfer in Israel infolge des Hamas-Angriffs an diesem Tag beläuft sich auf 1.139, wobei Dutzende noch immer gefangen gehalten werden.

Vor 7m (13:40 GMT)

‚Wie viele rote Linien müssen überschritten werden?‘: Chef des Norwegischen Flüchtlingsrats

Jan Egeland, der Leiter des Norwegischen Flüchtlingsrats (NRC), hat in einem Beitrag auf X gesagt, dass der Angriff auf das Rafah-Lager eine weitere der „roten Linien“ der Verbündeten Israels ist, die mit Füßen getreten wurden.

„Keine roten Linien mehr“ ist der Appell der Hilfsorganisation an die europäischen Staats- und Regierungschefs, die sich derzeit in Brüssel treffen, so Egeland.

Egeland sagte auch, dass massenhafte Opfer unter der Zivilbevölkerung und Angriffe auf Krankenhäuser weitere rote Linien seien, die vom israelischen Militär missachtet würden.

vor 13 Minuten (13:35 GMT)

Israelisches Militär spricht mit Ägypten nach „Schießvorfall“ an der Grenze

Das israelische Militär hat eine kurze Erklärung veröffentlicht, die bestätigt, dass es heute zu einem „schießenden Zwischenfall an der ägyptischen Grenze“ gekommen ist.

Der Vorfall werde untersucht und es finde ein „Dialog mit der ägyptischen Seite“ statt.

Zuvor hatten israelische Medien berichtet, dass ein ägyptischer Soldat getötet und weitere verwundet wurden, israelische Soldaten bei dem Schusswechsel am Grenzübergang Rafah jedoch nicht verletzt wurden.

Vor 18m (13:30 GMT)

Mindestens 107 getötete Journalisten und Medienmitarbeiter in Gaza bestätigt: CPJ

Das Komitee zum Schutz von Journalisten (CPJ) sagt, dass seine vorläufigen Untersuchungen zeigen, dass Israels Krieg gegen Gaza die tödlichste Periode für Journalisten ist, seit die Gruppe 1992 begann, Daten zu sammeln.

Das CPJ untersucht derzeit fast 350 zusätzliche Fälle von möglichen Tötungen, Verhaftungen und Verletzungen, so das Komitee in einer Erklärung.

„Seit Beginn des Krieges in Gaza zahlen Journalisten den höchsten Preis – ihr Leben – für ihre Berichterstattung. Ohne Schutz, ohne Ausrüstung, ohne internationale Präsenz, ohne Kommunikationsmittel, ohne Nahrung und Wasser gehen sie immer noch ihrer wichtigen Aufgabe nach, der Welt die Wahrheit zu sagen“, sagte CPJ-Programmdirektor Carlos Martinez de la Serna in New York.

„Jedes Mal, wenn ein Journalist getötet, verletzt, verhaftet oder gezwungen wird, ins Exil zu gehen, verlieren wir Bruchstücke der Wahrheit. Diejenigen, die für diese Verluste verantwortlich sind, müssen sich vor zwei Gerichten verantworten: einem nach internationalem Recht und einem weiteren vor dem unerbittlichen Blick der Geschichte“, fügte er hinzu.

Vor 27 Minuten (13:20 GMT)

Israel sagt, dass das durch den Angriff in Rafah verursachte Feuer möglicherweise den Tod von Zivilisten verursacht hat

Nach Angaben des israelischen Regierungssprechers Avi Hyman deuten erste Untersuchungsergebnisse zu 45 palästinensischen Zivilisten, die bei einem Angriff auf ein Lager in Rafah ums Leben gekommen sind, darauf hin, dass sie möglicherweise durch ein Feuer starben, das durch die israelischen Luftangriffe verursacht wurde.

In einem Interview mit dem britischen Fernsehen, das Hyman auf seinem Social-Media-Account veröffentlichte, sagte er, die Untersuchung laufe und vermied es, weitere Einzelheiten zu nennen.

Palästinensische Zeugen und die Nachrichtenagentur Sanad von Al Jazeera erklärten, das Lager für Zivilisten in Tal as-Sultan sei absichtlich angegriffen worden.

Der Angriff wurde von der ganzen Welt verurteilt.

