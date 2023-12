Just Like 9/11? Suspicious Israeli Stock Market Activity Hints at Foreknowledge of October 7 Attack Hearkening back to the days preceding the 9/11 attacks, suspicious stock market activity suggests that someone with prior knowledge of Operation Al-Aqsa Flood sought to capitalize on the events on October 7.



Genau wie 9/11? Verdächtige israelische Börsentätigkeit deutet auf Vorkenntnis des Anschlags vom 7. Oktober hin

von Kit Klarrenberg

6. Dezember 2023

Eine neue akademische Studie ist zu einem schockierenden und höchst umstrittenen Ergebnis gekommen. Verdächtige Aktivitäten an den israelischen Aktienmärkten in den Tagen vor der Operation „Al-Aqsa-Flut“ am 7. Oktober deuten darauf hin, dass eine bestimmte Partei von dem bevorstehenden Angriff wusste und diese Information nutzte, um direkt von der darauf folgenden Panik zu profitieren.

Das von Robert J. Jackson Jr. von der New York University School of Law und Joshua Mitts von der New York University School of Law verfasste Papier kommt zu dem Schluss, dass unbekannte Personen aufgrund eines „signifikanten Anstiegs“ bei den Leerverkäufen von börsennotierten israelischen Unternehmen von der bevorstehenden Operation wussten und versuchten, auf illegale Weise zu profitieren. Leerverkäufe – oder Shorting – ermöglichen es Händlern, auf eine schlechte Entwicklung einer Aktie zu wetten und im richtigen Moment zu profitieren.

Leerverkäufe sind im Vergleich zum traditionellen Handel eine relativ seltene Praxis, und das aus gutem Grund. Die Verluste können beträchtlich sein, wenn die prognostizierte schlechte Performance nicht eintritt, und viele Anlageberater warnen davor, sich unter allen Umständen auf diese Praxis einzulassen. Auffallend ist jedoch, dass die Wissenschaftler feststellten, dass die Leerverkäufe israelischer Unternehmen in den Tagen unmittelbar vor dem 7. Oktober „weit über den Leerverkäufen lagen, die während zahlreicher anderer Krisenzeiten stattfanden, einschließlich der Rezession im Anschluss an die Finanzkrise, des Krieges zwischen Israel und Gaza 2014 und der COVID-19-Pandemie.“

Die beiden argumentieren, dass diese Aktivitäten möglicherweise Versuche von Hamas-Aktivisten widerspiegeln, von ihrem bevorstehenden Angriff zu profitieren, wenn nicht gar ihn zu finanzieren – eine Behauptung, die von der hebräischen Zeitung Haaretz eifrig aufgegriffen wurde. Das israelische Finanzblatt Globes griff die Studie unterdessen an und behauptete, die Autoren hätten die Gewinne von Personen, die israelische Aktien leerverkauft haben, überschätzt und damit „große Fehler“ begangen. Die beiden gaben die Renditen fälschlicherweise in Agorot, einer israelischen Währung, als Schekel an – in Pennies als Dollar in US-Bedingungen – was dazu führte, dass sie die Renditen der Anleger um das Hundertfache überhöhten.

Dennoch bestätigte das Blatt einen „stetigen Anstieg der Leerverkaufssalden auf [israelische] Aktien vor Ausbruch des Krieges“. Außerdem hat die israelische Regierung die Ergebnisse der Zeitung so ernst genommen, dass eine offizielle Untersuchung eingeleitet wurde, um die Wahrheit herauszufinden. Wie wir sehen werden, gibt es guten Grund zu der Annahme, dass es unwahrscheinlich ist, dass jemand, der sich in Kenntnis der Operation Al-Aqsa-Flut bereichern wollte, mit der Hamas verbunden war.

Das Papier verweist auf zahlreiche historische Präzedenzfälle für derartige Aktivitäten, die „in den Lücken der US-amerikanischen und internationalen Durchsetzung gesetzlicher Verbote für den Handel in Kenntnis der Sachlage auftreten“. Die Erforschung des „profitablen Handels auf der Grundlage von Informationen über einen bevorstehenden militärischen Konflikt“ ist ein unterentwickeltes akademisches Gebiet. Die mangelnde Überwachung und Kontrolle von Leerverkäufen durch westliche Regulierungsbehörden und Wachhunde könnte erklären, wer dieses Mal profitiert hat und warum.

Plötzlich und signifikant

Die Wissenschaftler schlussfolgern: „Unsere Erkenntnisse deuten darauf hin, dass informierte Händler den Hamas-Angriff vorausgesehen und davon profitiert haben.“ Abgesehen von den Bedenken, dass die Studie die Gewinnsummen durcheinander bringt, ist dieses Ergebnis sehr überzeugend. Mehrere darin untersuchte Datensätze zeigen einen in der Tat „signifikanten Anstieg“ der Leerverkäufe im unmittelbaren Vorfeld der Operation Al-Aqsa-Flut – und zwar einen äußerst verdächtigen.

So nahmen beispielsweise die Leerverkäufe von Dutzenden israelischer Unternehmen, die an der Börse in Tel Aviv notiert sind, vor dem Angriff „dramatisch zu“. Allein bei einem Unternehmen wurden zwischen dem 14. September und dem 5. Oktober 4,43 Millionen neue Aktien geshortet. Auch an den US-Börsen kam es kurz vor den Anschlägen zu einem „starken und ungewöhnlichen Anstieg“ bei hochriskanten Short-Optionen auf israelische Aktien, die fast unmittelbar nach Beginn der Anschläge ausliefen.

Israelische Börse

Ein Diagramm, das die Leerverkäufe des israelischen Börsen-ETFs vor der Operation „Al-Aqsa-Flut“ als Teil des breiten Marktes zeigt

Auch die Leerverkäufe des MSCI Israel Exchange Traded Fund (ETF), eines passiven Anlageinstruments, das die Performance der israelischen Börse insgesamt abbildet, stiegen am 2. Oktober „plötzlich und deutlich an“. Zur Erläuterung stellen die Autoren fest, dass dies das 30. höchste tägliche Leerverkaufsvolumen war, das der ETF in den 3.570 Handelstagen vor der Operation Al-Aqsa-Flut jemals verzeichnete. Mit anderen Worten, es war eine der größten Wetten auf eine schlechte Performance der israelischen Börse seit 2009.

Diese Leerverkäufe übertrafen bei weitem die Leerverkäufe israelischer Aktien zu Beginn der COVID-19-Pandemie, die kurzzeitig zu einem der größten internationalen Börseneinbrüche der Geschichte führte. Im März 2020 fiel der Dow Jones Industrial Average um 2000 Punkte, wodurch Billionen von Dollar aus der Weltwirtschaft verdampften, und zwar im „größten jemals verzeichneten Rückgang im Intraday-Handel“. Kein Wunder, dass die Autoren zu dem Schluss kommen:

Es ist äußerst unwahrscheinlich, dass das Volumen der Leerverkäufe am 2. Oktober zufällig zustande kam“.

Ein weiteres besonders überzeugendes Ergebnis ist die Feststellung „ähnlicher Muster“ beim Handel mit dem israelischen ETF im April 2023 – genau zu dem Zeitpunkt, als die Hamas, wie inzwischen berichtet wurde, einen ähnlichen Angriff plante. Der Angriff hätte sich eng an die Ereignisse im Oktober angelehnt, wurde aber abgesagt, nachdem Tel Aviv öffentlich die nationale Alarmstufe erhöht hatte, weil israelische Geheimdienste davon Wind bekamen.

Israelische Börse

Shorting-Aktivitäten auf den israelischen ETF seit Oktober 2022

Der Angriff wurde auf den Vorabend des Pessachfestes, den 5. April, terminiert. Zwei Tage zuvor erreichten die Leerverkäufe des israelischen börsengehandelten Fonds „einen Höchststand, der dem am 2. Oktober beobachteten Niveau sehr ähnlich ist“. Das aufgezeichnete Volumen war „weit höher (um eine Größenordnung) als an anderen Tagen zuvor“:

Diese Beweise untermauern die Interpretation, dass der im Oktober und April beobachtete Handel mit dem Hamas-Angriff zusammenhing und kein zufälliges Rauschen war.“

Profit aus der Tragödie

Wer genau hinter diesen Aktivitäten steckt, geht aus den öffentlich zugänglichen Daten noch nicht hervor. Ihre Identität wird jedoch von der US-Finanzaufsichtsbehörde Financial Industry Regulatory Authority und der Securities and Exchange Commission (SEC) bekannt sein. Die Autoren des Papiers schlagen vor, dass diese Behörden tiefer in die Materie eindringen, um zu verstehen, warum und wie die Finanzmärkte die Ereignisse vom 7. Oktober vorweggenommen haben könnten.

Bislang gibt es keine Anzeichen dafür, dass in den USA eine offizielle Untersuchung eingeleitet wird, obwohl es Präzedenzfälle für solche Maßnahmen gibt. Wie die Zeitung berichtet, untersuchte die SEC nach dem 11. September intensiv, ob bestimmte „Marktdynamiken“ vor diesem schicksalhaften Tag „Vorwissen“ über die Anschläge widerspiegelten. Drei Jahre später meldete die Kommission jedoch, dass sie nicht in der Lage gewesen sei, „Beweise dafür zu finden, dass jemand, der im Voraus von den Terroranschlägen wusste, versuchte, von diesem Wissen zu profitieren“.

Die Wissenschaftler fügen hinzu, dass sich seither drei verschiedene wissenschaftliche Arbeiten mit demselben Thema befasst haben, die zu sehr unterschiedlichen Schlussfolgerungen kamen. Im Jahr 2006 kam Allen Poteshman, Professor an der University of Chicago, zu dem Schluss, dass die von der SEC untersuchten Aktivitäten „mit informierten Anlegern übereinstimmen, die im Vorfeld der Anschläge gehandelt haben…“.

Im Jahr 2011 stellte ein internationales Studienteam „abnormalen Handel“ fest, der darauf hindeutet, dass „Insider die Anschläge vom 11. September vorweggenommen haben.“ Im Jahr 2015 bestätigten Forscher der Universität Zürich ungewöhnliche Aktiengeschäfte von Fluggesellschaften, Banken und Rückversicherern vor dem 11. September.

Die Frage, ob das Vorwissen über die Anschläge vom 11. September 2001 den Insiderhandel motivierte, wurde damals von westlichen Regierungsbeamten, Aufsichtsbehörden, Strafverfolgungsbehörden und den Medien mit höchster Dringlichkeit behandelt. Aus öffentlich zugänglichen Quellen geht hervor, dass in den Wochen vor den Anschlägen Leerverkäufe von Unternehmen, die von den Anschlägen betroffen waren, in Rekordhöhe getätigt wurden, während die Investitionen in Aktien, die davon profitieren würden, in die Höhe schnellten. Am 10. September 2001 versechsfachte sich der Wert der Aktien des amerikanischen Waffenherstellers Raytheon auf unerklärliche Weise. Eine Woche später hatte sich ihr Wert fast verdoppelt.

Die Gewinne auf beiden Seiten waren enorm. Einem zeitgenössischen Mainstream-Bericht zufolge wurden fünf Tage vor dem 11. September 2001 über 2.000 Leerverkäufe mit einem Gesamtwert von 180.000 Dollar gegen United Airlines getätigt – neunzigmal mehr an einem einzigen Tag als in den drei Wochen zuvor. Die Aktien des Unternehmens brachen zusammen, als das World Trade Center getroffen wurde, und der Wert dieser Investition schnellte auf 2,4 Millionen Dollar in die Höhe. Dies war nur ein Beispiel für verdächtige Aktivitäten unter vielen, die von den US-Behörden untersucht wurden.

Andernorts wurden in mehreren europäischen Ländern Ermittlungen eingeleitet, die scheinbar schnell zu Ergebnissen führten. Am 24. September desselben Jahres erklärte der belgische Finanzminister, die Untersuchungen hätten bereits zu „starken Verdachtsmomenten geführt, dass die britischen Märkte vor dem 11. September für Insidergeschäfte genutzt worden sein könnten“. Am selben Tag erklärte der deutsche Zentralbankpräsident mit Nachdruck: „Was wir gefunden haben, macht uns sicher, dass Leute, die mit den Terroristen in Verbindung stehen, versucht haben müssen, von dieser Tragödie zu profitieren.“

Doch wie die Untersuchungen der SEC blieben auch diese letztlich ergebnislos. Im Bericht der 9/11-Kommission wurde das Thema mit der verblüffenden Begründung abgetan, dass die Personen, die als Verantwortliche für die Geschäfte identifiziert wurden, „keine denkbaren Verbindungen zu Al-Qaida hatten“. Ein freigegebenes FBI-Dokument aus dem Jahr 2003, in dem verdächtige Geschäfte aus der Zeit vor dem 11. September untersucht wurden, gibt Aufschluss darüber, wer mindestens zwei dieser Investoren waren, und liefert gleichzeitig eine mögliche Erklärung dafür, warum die Behörden die Angelegenheit nicht energisch verfolgt haben.

Eines der vom FBI untersuchten Geschäfte war der Kauf von 56.000 Aktien von Stratesec zwischen dem 6. und 10. September 2001. Das Unternehmen lieferte Sicherheitssysteme für Flughäfen, unter anderem für den Dulles-Flughafen in New York City, von dem eines der entführten Flugzeuge abflog, für United Airlines, die am 11. September zwei Entführungen erlebte, und für das World Trade Center. Der Aktienkurs des Unternehmens hat sich nach den Anschlägen fast verdoppelt.

Die Geschäfte gingen auf Wirt D. Walker III zurück, einen entfernten Verwandten der Familie Bush und Geschäftspartner von Marvin Bush, dem Bruder des damaligen Präsidenten George W. Bush. Laut der freigegebenen Akte hat sich das FBI nie die Mühe gemacht, ihn zu den Geschäften zu befragen, da die Hintergrunduntersuchung angeblich „keine Verbindungen zum Terrorismus oder andere negative Informationen“ ergab.



Punkt für Punkt

Nach dem Einmarsch der Hamas in Israel am 7. Oktober herrschte weithin Schock und Fassungslosigkeit. Viele waren fassungslos über das erstaunliche „Versagen der Geheimdienste“, das zweifellos notwendig war, um den Angriff durch die monströsesten und tödlichsten Mauern eines Konzentrationslagers zu ermöglichen, die je errichtet wurden. Mehrere israelische und westliche Spionageveteranen mit intimen Insider-Kenntnissen über Tel Avivs moderne Überwachungs- und Sicherheitssysteme äußerten ihr Unverständnis darüber, dass ein solcher Angriff überhaupt möglich war, geschweige denn die israelische Regierung so offensichtlich überraschen konnte.

Sogar die Hamas-Agenten selbst waren Berichten zufolge von ihrem Erfolg überrascht. Sie hatten nicht damit gerechnet, so weit nach Tel Aviv vordringen zu können und hatten ab einem bestimmten Punkt keinen Plan mehr. Die Palästinenser und ihre Unterstützer haben zu Recht argumentiert, dass die israelischen Streitkräfte ein Papiertiger sind, der seit seiner peinlichen Vertreibung aus dem Libanon im Jahr 2006 an brutale imperialistische Schläge gegen unbewaffnete Zivilisten gewöhnt und für einen tatsächlichen Kampf gegen eine gut ausgebildete aufständische Truppe schlecht ausgerüstet ist.

Dennoch wird seit dem 7. Oktober fast täglich ein Bericht nach dem anderen veröffentlicht, aus dem klar hervorgeht, dass Tel Aviv zahllose Warnungen erhielt und über Geheimdienstinformationen verfügte, d.h. dass sein riesiger Sicherheits- und Militärapparat den Angriff hätte vorhersehen können – und müssen. Das wirft die offensichtliche Frage auf, warum das nicht geschehen ist.

Um nur zwei Beispiele aus jüngster Zeit zu nennen: Am 30. November enthüllte die New York Times, wie israelische Beamte einen detaillierten 40-seitigen Schlachtplan erhielten, der Punkt für Punkt“ die Operation Al-Aqsa-Flutung über ein Jahr vor ihrem Eintreten genau skizzierte. Inzwischen hat es den Anschein, dass die israelischen Sicherheitskräfte nur wenige Stunden vor dem Hamas-Angriff „genügend Warnzeichen“ hatten, um eine Reaktion vorzubereiten, aber nichts unternahmen und niemanden informierten, einschließlich der Besucher des Nova-Musikfestivals und seiner Organisatoren.

Der Autor dieses Artikels äußert sich nicht zu den Theorien, dass die Operation Al-Aqsa-Flut von Tel Aviv aktiv zugelassen wurde, um einen Vorwand für den schrecklichen Völkermord zu haben, der sich derzeit in Gaza abspielt. Der Erfolg des Angriffs kann durchaus auf Israels Selbstgefälligkeit und ein echtes „Geheimdienstversagen“ von epischem Ausmaß zurückzuführen sein.

Die zahllosen Hinweise darauf, dass so viele – einschließlich ausländischer Regierungen und Nachrichtendienste – schon lange wussten, dass sich etwas zusammenbraut, lassen jedoch die Vermutung zu, dass jemand oder einige Personen mit Vorwissen über die Operation Al-Aqsa-Flut versucht haben, daraus Kapital zu schlagen. Während Wirt D. Walker III zum Beispiel fast zweifellos keine persönliche Rolle bei der Planung oder Ausführung des 11. Septembers spielte oder ihn geschehen ließ, könnten ihm seine privilegierte Stellung und seine Verbindungen Zugang zu sensiblen Informationen verschafft haben, die für den Durchschnittsbürger unzugänglich sind.

Die Untersuchung solcher Verbindungen und Informationen ist nichts, womit sich Regulierungs- und Strafverfolgungsbehörden in der westlichen Welt befassen, worüber sich Schattenakteure und -agenturen natürlich im Klaren sind. Spannungen, Unruhen und katastrophale Ereignisse auf der ganzen Welt lassen die Aktien der großen „Verteidigungs“-Firmen in die Höhe schnellen und geben oft Aufschluss über die verantwortlichen Kräfte. Ebenso aufschlussreich kann es sein, zu verfolgen, welche Aktien wo und wann leiden und ob jemand versucht hat, davon zu profitieren.

Kit Klarenberg ist ein investigativer Journalist und Mitarbeiter von MintPress News, der die Rolle der Geheimdienste bei der Gestaltung von Politik und Wahrnehmung untersucht. Seine Arbeiten sind bereits in The Cradle, Declassified U.K. und Grayzone erschienen. Folgen Sie ihm auf Twitter @KitKlarenberg.

