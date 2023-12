https://www.middleeastmonitor.com/20231201-history-of-gaza-on-conquerors-resurgence-and-rebirth/





Arbeiter an der archäologischen Ausgrabungsstätte des Klosters des Heiligen Hilarion, eines der größten christlichen Klöster im Nahen Osten, in Tell Umm al-Amr in der Nähe von Deir al-Balah, im zentralen Gazastreifen, am 19. März 2013 [MOHAMMED ABED/AFP via Getty Images]

Geschichte des Gazastreifens: Von Eroberern, Wiederaufstieg und Wiedergeburt

von Ramzy Baroud

1. Dezember 2023

Diejenigen, die mit dem Gazastreifen und seiner Geschichte nicht vertraut sind, assoziieren den Gazastreifen wahrscheinlich immer mit Zerstörung, Trümmern und israelischem Völkermord.

Und man kann es ihnen kaum verdenken. Am 3. November gaben das UN-Entwicklungsprogramm und die UN-Wirtschafts- und Sozialkommission für Westasien (ESCWA) bekannt, dass seit Beginn der jüngsten israelischen Aggression gegen den Gazastreifen 45 Prozent der Wohneinheiten im Gazastreifen zerstört oder beschädigt worden sind.

Doch die Geschichte des Gazastreifens ist auch eine Geschichte großer Zivilisationen sowie eine Geschichte der Wiederbelebung und Wiedergeburt.

Kurz vor dem Krieg, nämlich am 23. September, gaben Archäologen in Gaza bekannt, dass in Gaza-Stadt vier Gräber aus der Römerzeit ausgegraben wurden. Darunter befinden sich „zwei Bleisärge, von denen einer kunstvoll mit Erntemotiven und der andere mit im Wasser gleitenden Delphinen verziert ist“, berichtete ARTNews.

Nach Angaben palästinensischer und französischer Archäologen handelt es sich um Gräber aus der Römerzeit, die 2.000 Jahre alt sind.

Dem Fund ging zwei Monate zuvor, im Juli, etwas noch Erstaunlicheres voraus: eine bedeutende archäologische Entdeckung von mindestens 125 Gräbern, von denen die meisten noch weitgehend intakte Skelette enthalten, sowie zwei äußerst seltene Bleisarkophage.

Falls Sie annehmen, dass es sich bei den großen archäologischen Funden um Einzelereignisse handelt, sollten Sie sich eines Besseren belehren lassen.

Der Gazastreifen existiert nämlich nicht nur seit Hunderten von Jahren, sondern sogar seit Tausenden von Jahren vor der Zerstörung der modernen palästinensischen Heimat während der Nakba, den darauf folgenden Kriegen und all den Schlagzeilen, die den Gazastreifen mit nichts als Gewalt in Verbindung bringen.

Ich bin im Nuseirat-Flüchtlingslager im Zentrum des Gazastreifens aufgewachsen. Schon als Kind wusste ich, dass sich in Nuseirat etwas Großes ereignet hatte, ohne seine Größe und seine tiefen geschichtlichen Wurzeln richtig einschätzen zu können.

Jahrelang kletterte ich auf den Tell el-Ajjul – den Kälberhügel – im Nordosten von Nuseirat, der zwischen dem Strand und dem Gaza-Tal liegt, um nach Sahatit zu suchen, einem Begriff, den wir in Bezug auf jede alte Währung verwendeten.

Wir sammelten die rostigen und oft zerkratzten Metallstücke ein und nahmen sie mit nach Hause, wobei wir wenig über den Wert dieser merkwürdigen Funde wussten. Ich schenkte meine Schätze immer meiner Mutter, die sie in einer kleinen Holzschublade aufbewahrte, die in ihrer Singer-Nähmaschine eingebaut war.

Ich denke immer noch an diesen Schatz, der nach dem frühen Tod meiner Mutter weggeworfen worden sein muss. Erst jetzt wird mir klar, dass es sich um hyksosische, römische und byzantinische Währungen handelte.

Wenn meine Mutter das Sahatit sorgfältig mit Zitronensaft und Essig geschrubbt hatte, kamen die geheimnisvollen lateinischen und anderen Schriften und Symbole zum Vorschein, zusammen mit den gekrönten Köpfen der großen Könige der Vergangenheit. Ich wusste, dass diese alten Stücke von unserem Volk verwendet wurden, das seit Urzeiten in diesem Land lebte.

Die Region, in der Nuseirat erbaut wurde, war von den alten Kanaanitern bewohnt, deren Präsenz durch die zahlreichen archäologischen Funde im gesamten historischen Palästina spürbar ist.

Was Nuseirat besonders einzigartig machte, war seine geografische Lage im Gazastreifen, seine strategische Position an der Küste des Gazastreifens und seine einzigartige Topografie. Die relativ hügeligen Gebiete westlich von Nuseirat und die Tatsache, dass es das Gaza-Tal umschließt, haben Nuseirat seit der Antike bis heute bewohnbar gemacht.

Die Zeugnisse der Hyksos, der Römer, der Byzantiner, der islamischen und anderer Zivilisationen, die über Tausende von Jahren in dieser Region gelebt haben, zeugen von der historischen Bedeutung des Gebiets.

Als die Hyksos während der Mittleren Bronzezeit II (ca. 2000-1500 v. Chr.) über Palästina herrschten, bauten sie eine große Zivilisation auf, die sich von Ägypten bis nach Syrien erstreckte.

Die Hyksos-Dynastie war so mächtig, dass sie ihren Herrschaftsbereich bis ins alte Ägypten ausdehnte und dort blieb, bis sie von den Seevölkern vertrieben wurde. Obwohl die Hyksos schließlich besiegt wurden, hinterließen sie Paläste, Tempel, Verteidigungsgräben und verschiedene Monumente, von denen die größten in der zentralen Gaza-Region zu finden sind, genauer gesagt am Anfang des Gaza-Tals.

Wie der Kälberhügel war auch der Tell Umm el-‚Amr – oder Umm el-‚Amr’s Hill – der Standort einer antiken christlichen Stadt mit einem großen Klosterkomplex, der fünf Kirchen, Wohnhäuser, Bäder, geometrische Mosaike, eine große Krypta und vieles mehr umfasste.

Die Entdeckungen von Tell Umm el-‚Amr wurden erst kürzlich gemacht. Nach Angaben des World’s Monuments Fund (WMF) wurde diese christliche Stadt nach einem schweren Erdbeben, das die Region irgendwann im siebten Jahrhundert erschütterte, verlassen. Die Ausgrabungsarbeiten begannen 1999, und 2010 wurde eine ernsthafte Kampagne zur Konservierung gestartet.

Im Jahr 2018 wurde mit der Restaurierung des Klosters selbst begonnen. Die Entdeckung des St. Hilarion-Klosters ist einer der wertvollsten archäologischen Funde der letzten Jahre, nicht nur in der südlichen Küstenregion des Gazastreifens, sondern im gesamten Nahen Osten.

Es gibt auch den Shobani-Friedhof, der am Meer liegt und sich in der Nähe des westlichen Eingangs von Nuseirat befindet, den Tell Abu-Hussein im nordwestlichen Teil des Lagers, ebenfalls in der Nähe des Meeres, zusammen mit anderen Stätten, die für die Vergangenheit von Nuseirat von großer Bedeutung sind.

Ein Historiker aus Gaza erzählte mir, dass es fast sicher ist, dass der Tell Abu Hussein in irgendeiner Weise mit dem Feldzug von Sultan Salah Ad-Din Al-Ayyubi in Palästina zusammenhängt, der 1187 die Kreuzfahrer besiegte und aus der Region vertrieb.

Die Geschichte meines alten Flüchtlingslagers ist im Grunde die Geschichte des gesamten Gazastreifens, eines Ortes, der eine bedeutende Rolle bei der Gestaltung der alten und modernen Geschichte, seiner Geopolitik sowie seiner tragischen und triumphalen Momente spielte.

Was sich jetzt in Gaza abspielt, ist nur eine Episode, eine traumatische und prägende, aber nichtsdestotrotz nur ein Kapitel in der Geschichte eines Volkes, das sich als so beständig und widerstandsfähig wie die Geschichte selbst erwiesen hat.

Übersetzt mit Deepl.com

