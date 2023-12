https://www.middleeastmonitor.com/20231201-israel-informs-arab-states-it-wants-buffer-zone-in-post-war-gaza-sources/



Dieses Bild aus dem Süden Israels nahe der Grenze zum Gazastreifen zeigt einen israelischen Panzer, der am 1. Dezember 2023 in die palästinensische Enklave einfährt [JOHN MACDOUGALL/AFP via Getty Images].

Israel informiert arabische Staaten, dass es eine Pufferzone im Nachkriegs-Gaza will – Quellen

von Reuters

1. Dezember 2023

Israel hat mehrere arabische Staaten darüber informiert, dass es auf der palästinensischen Seite der Grenze zum Gazastreifen eine Pufferzone einrichten will, um künftige Angriffe zu verhindern. Dies sei Teil der Vorschläge für die Enklave nach Beendigung des Krieges, so ägyptische und regionale Quellen.

Drei regionalen Quellen zufolge hat Israel seine Pläne seinen Nachbarn, Ägypten und Jordanien, sowie den Vereinigten Arabischen Emiraten, die ihre Beziehungen zu Israel 2020 normalisiert haben, mitgeteilt.

Auch Saudi-Arabien, das keine Beziehungen zu Israel unterhält und einen von den USA vermittelten Normalisierungsprozess nach dem Ausbruch des Gaza-Krieges am 7. Oktober gestoppt hat, sei informiert worden, hieß es. Die Quellen sagten nicht, wie die Informationen nach Riad gelangten, das offiziell keine direkten Kommunikationskanäle mit Israel unterhält. Auch die nicht-arabische Türkei sei informiert worden, so die Quellen.

Die Initiative deutet nicht auf ein baldiges Ende der israelischen Offensive hin, die am Freitag nach einem siebentägigen Waffenstillstand wieder aufgenommen wurde. Sie zeigt jedoch, dass Israel über die etablierten arabischen Vermittler wie Ägypten oder Katar hinaus versucht, die Nachkriegszeit im Gazastreifen zu gestalten.

Keiner der arabischen Staaten hat sich bereit erklärt, den Gazastreifen in Zukunft zu kontrollieren oder zu verwalten, und die meisten haben die israelische Offensive, bei der mehr als 15.000 Menschen getötet und weite Teile der Stadtgebiete von Gaza dem Erdboden gleichgemacht wurden, scharf verurteilt. Nach israelischen Angaben hat die Hamas bei ihrem Angriff am 7. Oktober 1.200 Menschen getötet und mehr als 200 Geiseln genommen.

„Israel will diese Pufferzone zwischen dem Gazastreifen und Israel vom Norden bis zum Süden, um zu verhindern, dass die Hamas oder andere Gruppierungen in den Gazastreifen eindringen oder Israel angreifen“, sagte ein hochrangiger regionaler Sicherheitsbeamter, eine der drei regionalen Quellen, die nicht namentlich genannt werden wollten.

Die Regierungen Ägyptens, Saudi-Arabiens, Katars und der Türkei reagierten nicht sofort auf Anfragen nach einer Stellungnahme. Jordanische Beamte konnten nicht sofort für eine Stellungnahme erreicht werden.

Ein Beamter der Vereinigten Arabischen Emirate antwortete nicht direkt auf die Frage, ob Abu Dhabi über die Pufferzone informiert worden sei, sagte aber: „Die VAE werden alle zukünftigen Nachkriegsvereinbarungen unterstützen, auf die sich alle betroffenen Parteien geeinigt haben“, um Stabilität und einen palästinensischen Staat zu erreichen.

Zu den Plänen für eine Pufferzone befragt, sagte Ophir Falk, außenpolitischer Berater des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu, zu Reuters: „Der Plan ist viel detaillierter als das. Er basiert auf einem dreistufigen Prozess für den Tag nach der Hamas.“

Er erläuterte die Position der israelischen Regierung und sagte, die drei Stufen umfassten die Zerstörung der Hamas, die Entmilitarisierung des Gazastreifens und die Entradikalisierung der Enklave.

„Eine Pufferzone könnte Teil des Entmilitarisierungsprozesses sein“, sagte er. Er lehnte es ab, Einzelheiten zu nennen, als er gefragt wurde, ob diese Pläne mit internationalen Partnern, einschließlich arabischer Staaten, besprochen worden seien.

Die arabischen Staaten haben das Ziel Israels, die Hamas auszulöschen, als unmöglich abgetan und erklärt, die Hamas sei mehr als nur eine militante Kraft, die besiegt werden könne.

Die Palästinenser unter Druck setzen

Israel hat in der Vergangenheit angedeutet, dass es eine Pufferzone innerhalb des Gazastreifens in Betracht zieht, aber die Quellen sagten, dass es diese nun den arabischen Staaten als Teil seiner zukünftigen Sicherheitspläne für den Gazastreifen vorstellt. Die israelischen Truppen haben sich 2005 aus der Enklave zurückgezogen.

Ein US-Beamter, der nicht genannt werden wollte, sagte, Israel habe die Idee einer Pufferzone ins Spiel gebracht“, ohne zu sagen, wem gegenüber. Der Beamte wiederholte jedoch auch, dass Washington jeden Plan ablehnt, der die Größe der palästinensischen Gebiete verringert.

Jordanien, Ägypten und andere arabische Staaten haben die Befürchtung geäußert, Israel wolle die Palästinenser aus dem Gazastreifen verdrängen und damit die Enteignung von Land wiederholen, die die Palästinenser bei der Gründung Israels 1948 erlitten. Die israelische Regierung bestreitet derartige Bestrebungen.

Eine hochrangige israelische Sicherheitsquelle sagte, die Idee einer Pufferzone werde „geprüft“, und fügte hinzu: „Es ist im Moment nicht klar, wie tief sie sein wird und ob sie 1 km oder 2 km oder Hunderte von Metern (innerhalb des Gazastreifens) betragen könnte“.

Jedes Eindringen in den Gazastreifen, der etwa 40 km lang und zwischen 5 km und 12 km breit ist, würde die 2,3 Millionen Einwohner in einem noch kleineren Gebiet zusammenpferchen.

Bislang standen Ägypten, der erste arabische Staat, der ein Friedensabkommen mit Israel unterzeichnete, und Katar, das zwar keine formellen Beziehungen unterhält, aber die Kommunikationskanäle offen hält, im Mittelpunkt der Vermittlungsgespräche mit Israel, die sich auf den Austausch von Geiseln der Hamas gegen Palästinenser in israelischen Gefängnissen konzentrierten.

Verschiebung des Schwerpunkts

Zwei ägyptische Sicherheitsquellen sagten, Israel habe in den Vermittlungsgesprächen mit Ägypten und Katar die Idee geäußert, den nördlichen Gazastreifen zu entwaffnen und eine Pufferzone im nördlichen Gazastreifen unter internationaler Aufsicht einzurichten.

Die Quellen sagten, dass mehrere arabische Staaten dies ablehnten. Die arabischen Staaten seien zwar nicht gegen eine Sicherheitsbarriere zwischen den beiden Seiten, aber sie seien sich uneinig darüber, wo diese errichtet werden solle.

Den ägyptischen Quellen zufolge hatte Israel bei einem Treffen in Kairo im November erklärt, dass die Hamas-Führer im Gegenzug für einen vollständigen Waffenstillstand international vor Gericht gestellt werden sollten. Die Vermittler sagten, das Thema solle auf die Zeit nach dem Krieg verschoben werden, um die Gespräche über die Freilassung der Geiseln nicht zu gefährden, so die Quellen.

Eine Quelle im Büro des israelischen Premierministers lehnte es ab, sich zu den Berichten zu äußern und fügte hinzu: „Netanjahus Kriegskabinett hat die Kriegsziele definiert: die Hamas zu zerstören und alle Geiseln nach Hause zu bringen, und wir werden weitermachen, bis wir unsere Ziele erreicht haben.“

Eine der ägyptischen Quellen sagte, Israel habe sich in seinen Gesprächen mit Ägypten und Katar von einer früheren Ausrichtung auf Vergeltung in der Krise hin zu einer größeren Bereitschaft entwickelt, „seine Forderungen zu überdenken, während die Vermittlung fortgesetzt wird.“

Die regionalen Quellen verglichen den Plan einer Pufferzone im Gazastreifen mit der „Sicherheitszone“, die Israel einst im Südlibanon hatte. Israel räumte diese Zone, die etwa 15 km tief war, im Jahr 2000 nach jahrelangen Kämpfen und Angriffen der libanesischen Hisbollah.

Sie sagten auch, dass Israels Plan für die Nachkriegszeit im Gazastreifen die Deportation der Hamas-Führer vorsieht, eine Maßnahme, die auch die israelische Kampagne im Libanon in den 1980er Jahren widerspiegeln würde, als die Führung der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) vertrieben wurde, die vom Libanon aus Angriffe auf Israel gestartet hatte.

„Israel ist bereit, einen hohen Preis zu zahlen, um die Hamas vollständig aus dem Gazastreifen in andere Länder der Region zu vertreiben, ähnlich wie es im Libanon geschehen ist, aber es ist nicht dasselbe. Die Hamas loszuwerden ist schwierig und nicht sicher“, sagte ein anderer mit den Gesprächen vertrauter regionaler Beamter.

Ein hochrangiger israelischer Beamter sagte, Israel betrachte die Hamas nicht als eine PLO und glaube auch nicht, dass sie wie die PLO handeln würde.

Mohammad Dahlan, der frühere Sicherheitschef der palästinensischen Fatah-Fraktion, die aus der Enklave vertrieben wurde, als die Hamas 2007 die Kontrolle übernahm, sagte, Israels Pufferzonenplan sei unrealistisch und würde die israelischen Streitkräfte nicht schützen.

„Die Pufferzone könnte die Streitkräfte von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu auch in der Zone zu einem Ziel machen“, sagte er.

