Ghassan Abu Sitta on why Israel attacks Gaza hospitals Targeting health facilities serves the war aim of forcible transfer.

Ghassan Abu Sitta über die Gründe für die israelischen Angriffe auf Krankenhäuser in Gaza

Tamara Nassar

Rechte und Rechenschaftspflicht

20. Januar 2024

Kurz nachdem Dr. Ghassan Abu Sitta im Oktober im al-Awda-Krankenhaus im nördlichen Gazastreifen angekommen war, kontaktierte ein israelischer Offizier den Direktor und drohte, die Einrichtung anzugreifen, wenn sie nicht innerhalb von zwei Stunden evakuiert würde.

Dies war „die erste Botschaft der Israelis, dass der Gesundheitssektor das Hauptziel dieses Krieges sein würde“.

Ghassan Abu Sitta, ein britisch-palästinensischer Chirurg, kam am 9. Oktober in Gaza an und arbeitete dort mehr als einen Monat lang als Freiwilliger.

In einer Rede, die er im Dezember in Beirut auf Arabisch hielt, analysierte Abu Sitta, wie Israels Angriffe auf den medizinischen Sektor eine entscheidende Strategie seiner Kampagne der ethnischen Säuberung und des Völkermords an den Palästinensern in Gaza darstellen.

Gesundheitsverwalter im Gazastreifen erkannten Israels systematische Kampagne gegen medizinische Einrichtungen und Mitarbeiter, sobald sie begann.

„Es gab Telefongespräche nicht nur mit dem Gesundheitsministerium, sondern auch zwischen Krankenhäusern und Krankenhausmanagern“, sagte Abu Sitta vor dem Publikum in Beirut.

„Es wurde beschlossen, dass der Zweck der Evakuierung von Krankenhäusern darin bestand, den Prozess der ethnischen Säuberung zu erleichtern, den der Feind anstrebte.“

Testballon

Abu Sitta, der sich im arabischen Krankenhaus al-Ahli in Gaza-Stadt aufhielt, als es am 17. Oktober bombardiert wurde, sagt, dass dieser schockierende Vorfall einen Präzedenzfall internationaler Selbstgefälligkeit geschaffen hat, der es Israel ermöglichte, systematisch Gesundheitseinrichtungen in ganz Gaza anzugreifen.

Unabhängige Analysen, die aus der Ferne durchgeführt wurden, haben noch nicht abschließend geklärt, wer für die Explosion im Krankenhaus verantwortlich war. Abu Sitta geht jedoch davon aus, dass es sich um einen Probelauf Israels handelte, das nach dem Bombenanschlag auf das christliche Krankenhaus mit starken internationalen Verbindungen vom Westen das Signal erhielt, diesen Plan weiterzuverfolgen.

Mehrere pädiatrische Krankenhäuser und spezialisierte Behandlungszentren wurden angegriffen.

In einem besonders erschütternden Fall ließ das israelische Militär mehrere palästinensische Säuglinge in ihren kleinen Betten im al-Nasr-Kinderkrankenhaus im nördlichen Gazastreifen sterben, nachdem es von Truppen überfallen worden war.

Vier winzige Säuglinge starben vor Hunger, Kälte und Einsamkeit, ihre verwesten Leichen wurden erst Wochen später gefunden.

Israels Angriffe auf die medizinischen Einrichtungen des Gazastreifens erreichten mit dem Angriff auf al-Shifa – das größte und modernste Krankenhaus in dem Gebiet – ihren Höhepunkt, nachdem es tagelang belagert worden war.

Im Vorfeld des Angriffs auf al-Shifa verbreitete Israel Propaganda, die von US-Beamten verstärkt wurde, und behauptete, die Hamas nutze die Einrichtung als Kommando- und Kontrollzentrum.

Als Israels Lügen über das Gesundheitswesen des Gazastreifens einer nach dem anderen zerfielen, zerfiel auch jede Behauptung, dass die systematische Zerstörung des Gesundheitswesens des Gazastreifens internationale Verurteilung oder Intervention hervorrufen würde.

Israel macht sich kaum noch die Mühe, seine ständigen Angriffe auf Gesundheitseinrichtungen zu rechtfertigen. Mehr als die Hälfte der 36 Krankenhäuser im Gazastreifen sind vollständig geschlossen und keines ist mehr voll funktionsfähig.

Abu Sitta sagte, Israel habe systematisch medizinische Fachkräfte angegriffen, „mit dem Ziel, eine ganze Generation von Ärzten auszulöschen“.

Das israelische Ziel, so Abu Sitta, sei, dass „selbst wenn man die Krankenhäuser wieder aufbauen würde, man nicht in der Lage wäre, den Gesundheitssektor aufzubauen“.

Er sagte, dass die israelische Armee sogar Solarpaneele auf den Krankenhäusern zerstört hat, damit diese nicht vollständig auf Treibstoff angewiesen sind, dessen Versorgung von Israel kontrolliert wird.

Israels oberstes Ziel sei es, den Gazastreifen unbewohnbar zu machen, um die Vertreibung der Bevölkerung zu erzwingen, sagte Abu Sitta.

Kollektive Solidarität

Die Palästinenser begegneten den Angriffen Israels mit Gemeinschaft und Solidarität, sagte Abu Sitta.

Angesichts der israelischen Verbrechen, die von der internationalen Gemeinschaft unterstützt wurden, „gab und gibt es Akte von erstaunlichem Heldentum“, sagte Abu Sitta.

Die Individualität löste sich auf und es entstand eine Kollektivität, die, so Abu Sitta, „ihre Menschlichkeit und Zivilisation im Angesicht der verbrecherischen Barbarei verteidigt“.

Er fügte hinzu, dass „die palästinensische Gesellschaft beschlossen hat, ihre Menschlichkeit zu erhöhen“, indem sie „die Schwächsten“ unter ihnen verteidigte.

Die Menschen teilten ihre Ressourcen und andere sprangen ein und meldeten sich freiwillig, um das Gefühl der Gemeinschaft und der Würde zu bewahren.

Im al-Ahli-Krankenhaus, so erinnerte sich Abu Sitta, „gab es einen Friseur in der Nähe. Als wir von der Außenwelt abgeschnitten waren, meldete sich der Friseur freiwillig, um den Ärzten und Krankenschwestern die Haare zu schneiden.“

Am nächsten Tag meldete er sich freiwillig, um die Patienten zu füttern und ihnen die Haare zu schneiden“.

Abu Sitta erzählte, dass ein Apotheker ins Krankenhaus kam, nachdem sein Geschäft zerstört worden war, um bei der Verwaltung der Medikamente im Operationssaal zu helfen.

Abu Sitta bezeichnete diese Akte der Solidarität als „gemeinschaftlichen Widerstand“.

Kalkuliert und systematisch

Nach 43 Tagen in Gaza verließ Abu Sitta das Krankenhaus, in dem er arbeitete, nachdem ihm die Anästhesiemittel ausgegangen waren.

Bereits Jahre vor der aktuellen Krise stand das Gesundheitssystem des Gazastreifens während der 16-jährigen Belagerung, der wiederholten israelischen Militäroffensiven und der Verstümmelung Tausender Demonstranten des Großen Marsches der Rückkehr am Rande des Zusammenbruchs.

Während sich der Völkermord hinzieht, sind vier Prozent der 2,3 Millionen Einwohner des Gazastreifens getötet worden, verletzt oder werden vermisst.

Drei Krankenhäuser im zentralen und südlichen Gazastreifen – Al-Aqsa, Nasser Medical Complex und Gaza European – sind von der Schließung bedroht, da in den angrenzenden Gebieten Evakuierungen angeordnet wurden und in der Nähe weiterhin Feindseligkeiten stattfinden“, so das UN-Büro für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten.

Einige Krankenhäuser in Gaza-Stadt und im Norden des Landes, die nach den israelischen Angriffen geschlossen werden mussten, haben ihren Betrieb bis zu einem gewissen Grad wieder aufgenommen“, so OCHA am Freitag.

In diesen Krankenhäusern fehle es jedoch an medizinischem Personal, einschließlich spezialisierter Chirurgen, Neurochirurgen und Intensivpflegepersonal, sowie an medizinischen Hilfsgütern“, so OCHA weiter. Da Israel verhindert, dass Hilfsgüter in den Norden gelangen, besteht „ein dringender Bedarf an Treibstoff, Lebensmitteln und Trinkwasser“.

Die teilweise funktionierenden Krankenhäuser im Süden „arbeiten mit der dreifachen Kapazität, während sie mit einem kritischen Mangel an Grundversorgungsgütern und Treibstoff konfrontiert sind“, so OCHA.

Israelische Streitkräfte griffen am Donnerstag Khan Younis, die größte Stadt im Süden des Gazastreifens, an und „beschossen Gebiete in der Nähe des größten funktionierenden Krankenhauses der Enklave“, berichtete Reuters.

Es wird befürchtet, dass dies die nächste medizinische Einrichtung sein wird, die von Israel im Rahmen seiner systematischen Strategie zur Zerstörung und Entvölkerung des Gazastreifens zur Evakuierung gezwungen wird.



