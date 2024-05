Gideon Falter, Campaign Against Antisemitism instruments of the Zionist entity The Campaign Against Antisemitism is a covert instrument of the foreign policy objectives of the illegitimate and genocidal Zionist regime. It should be shut down.

Gideon Falter, Kampagne gegen Antisemitismus – Instrumente der zionistischen Organisation

Von David Müller



Quelle: Al Mayadeen Englisch

12. Mai 2024

Die Kampagne gegen Antisemitismus ist ein verdecktes Instrument für die außenpolitischen Ziele des illegitimen und völkermordenden zionistischen Regimes. Sie sollte aufgelöst werden.

Das Gesicht von Gideon Falter war in den britischen Mainstream-Medien überall zu sehen, nachdem er versucht hatte, eine Konfrontation mit Tausenden von Anti-Völkermord-Demonstranten im Zentrum von London am 13. April zu provozieren.

Ein speziell bearbeitetes Video, das von seiner Organisation, der Campaign for Antisemitism, produziert wurde, wurde 5 Tage nach dem Marsch an die Medien weitergegeben.

Es verursachte eine Flut von Schlagzeilen über den „schockierenden Moment“, in dem die Polizei drohte, Falter „einfach“ zu verhaften, weil er „ganz offen jüdisch“ sei. Diese Darstellung beherrschte fünf Tage lang alle großen Nachrichtenkanäle, bis Sky News ein viel längeres, 13 Minuten langes Video veröffentlichte, das die Begegnung im Kontext zeigte. Damit begann sich die Geschichte zu ändern. In der BBC-Frühstückssendung wurde ein ehemaliger Polizeichef der Metropolitan Police, Superintendent Dal Babu, interviewt, der erklärte: „Ich habe den dreizehnminütigen Clip auf @SkyNews gesehen, und es ist eine völlig andere Begegnung als die, über die Gideon Falter berichtet hat… Die Darstellung, die verbreitet wurde, ist nicht korrekt. Er sagte auch: „Wenn ich persönlich diesen Marsch überwacht hätte, wäre ich geneigt gewesen, [Falter] wegen Angriffs auf einen Polizeibeamten und Landfriedensbruch zu verhaften.“

In den Aufnahmen von Sky News bestand der Aktivist darauf, dass er nur versucht habe, die Straße zu überqueren, auf der die Demonstration vorbeifuhr. Dies wird jedoch von einem Polizeibeamten in den neuen Aufnahmen bestritten, der sagte, Herr Falter sei absichtlich frontal in die Menge gelaufen und beschuldigte ihn, „unaufrichtig“ zu sein und zu versuchen, die Demonstranten „zu verärgern“.

Dann stellte sich heraus, dass eine der Personen, die Falter begleiteten und die wie seine Sicherheitsleute aussahen, die Sicherheit für den Besuch des israelischen Präsidenten Isaac Herzog im Dezember letzten Jahres koordiniert hatte. Es stellte sich heraus, dass er für die SQR-Gruppe arbeitete. Sein Name war Vicentiu Chiculita. Andere Sicherheitskräfte, vermutlich von dieser Firma, etwa fünf an der Zahl, sind in verschiedenen Videoclips von diesem Tag zu sehen. Sie machen deutlich, dass Falter bei seinen Gesprächen mit der Polizei einfach gelogen hat.

Die Firma wird übrigens von zwei ehemaligen Mossad-Offizieren, Avi Navama und Shai Slagter, geleitet. Sie bezeichnen sich sogar selbst (im zionistischen JC) als ehemalige Mossad-Mitarbeiter. Navama könnte durchaus der Mossad-Stationschef in der Londoner Botschaft gewesen sein, wenn man bedenkt, dass er in der JC als „Sicherheitsattaché“ beschrieben wird, der „auf Antiterrorismus-Operationen spezialisiert“ war.

Das Bild eines gewöhnlichen jüdischen Mannes, der nach dem Besuch der Synagoge durch die Straßen Londons wandert, nur um auf einen Anti-Völkermord-Marsch zu stoßen, war zu diesem Zeitpunkt bereits völlig diskreditiert. Was man stattdessen sah, war ein zionistischer Provokateur mit einem Sicherheitsteam, das mit dem Mossad in Verbindung stand und absichtlich versuchte, Ärger zu provozieren, damit die Viktimologie falscher Antisemitismusvorwürfe angewendet werden konnte.

Was ist die Kampagne gegen Antisemitismus?

Die Kampagne gegen Antisemitismus wurde vor zehn Jahren gegründet, um von dem Gemetzel im Gazastreifen abzulenken, das Anfang Juli 2014 von der zionistischen Organisation begonnen wurde.

Ihre erste Aktion bestand darin, einen Boykott des Tricycle Theatre vorzuschlagen, weil es sich weigerte, ein Sponsoring durch die Botschaft „Israels“ zu akzeptieren. Dies hatte ganz offensichtlich nichts mit dem sogenannten „Antisemitismus“ zu tun.

Der Modus Operandi der CAA lässt sich an diesen frühen Aktionen ablesen. Eine bewusste Weigerung, Rassismus gegen Juden von legitimer Kritik am zionistischen Gebilde zu unterscheiden.

Der Vorstandsvorsitzende, Gideon Falter, war bereits in Form, bevor er zur CAA kam. Im Jahr 2009 war er maßgeblich an der Verurteilung eines Diplomaten des Auswärtigen Amtes wegen rassistisch motivierter Belästigung beteiligt, weil er angeblich Juden anprangerte, während er Fernsehberichte über israelische Gräueltaten in Gaza sah.

Das Problem war, wie Laxton bei seiner Berufung zeigte, dass es keine Beweise dafür gab, dass er jemals Juden erwähnt hatte – er hatte stattdessen „Israelis“ angeprangert. Falter hatte eine falsche Darstellung des Vorfalls gegeben.

Die CAA hat nun eine Reihe von falschen und schikanösen Behauptungen aufgestellt, nicht zuletzt gegen die Labour-Partei und gegen eine große Zahl muslimischer Berufstätiger. Einer ihrer Mitarbeiter feierte, dass sie „die Bestie getötet“ hätten, als Jeremy Corbyn aus dem Amt des Vorsitzenden der Labour-Partei gedrängt wurde.

Es ist schwierig zu beurteilen, wer hinter der CAA steht, da sie eine Sondergenehmigung der Charity Commission und des Companies House hat, ihre Treuhänder oder Direktoren nicht zu nennen.

Wir wissen jedoch, dass Falter ein Direktor von drei Wohltätigkeitsorganisationen ist, die mit dem britischen Zweig des Jüdischen Nationalfonds verbunden sind, der Agentur für Landraub und ethnische Säuberung mit Sitz in Jerusalem. Es handelt sich um eine der vier israelischen „nationalen Institutionen“, die die Führung der weltweiten zionistischen Bewegung bilden.

Der JNF im Vereinigten Königreich wurde kürzlich durch den Rücktritt von Gary Mond im April 2023 von drei seiner Wohltätigkeitsorganisationen erschüttert, nachdem er davon gesprochen hatte, dass sich „die gesamte Zivilisation“ „im Krieg mit dem Islam“ befinde. Dies geschah kurz nachdem Samuel Hayek, Vorsitzender des Jüdischen Nationalfonds des Vereinigten Königreichs, die rechtsextreme Great Replacement-Theorie propagiert hatte. Hayek bleibt im JNF und als Direktor von mehr als zehn mit ihm verbundenen Wohltätigkeitsorganisationen/Unternehmen im Amt, obwohl er in der Siedlerkolonie lebt.

Es ist daher keine Überraschung, dass die CAA auch die Islamophobie fördert und versucht, britische Muslime als „antisemitisch“ zu verleumden.

Eine genaue Prüfung der Finanzberichte des JNF und der CAA zeigt, dass Falter einer der Treuhänder der CAA ist und dass der JNF einer der Hauptgeldgeber der Gruppe ist. Tatsächlich scheint der JNF einen Teil der von ihm gespendeten Gelder so einzuschränken, dass sie zur Finanzierung von Falters Gehalt verwendet werden müssen – ein eindeutig problematischer Interessenkonflikt.

Andere Finanzierungsquellen sind schwer zu finden, aber wir können sagen, dass eine wenig bekannte Wohltätigkeitsorganisation namens Anglo-Jewish Association (AJA) der CAA eine Spende in Höhe von £ 5.000 zukommen ließ, als die Gleichstellungs- und Menschenrechtskommission den angeblichen Antisemitismus in der Labour Party untersuchte. Der stellvertretende Vorsitzende der AJA war damals der Ehemann der Geschäftsführerin der EHRC, die eine Zeit lang für die Untersuchung verantwortlich war.

Eine andere „jüdische“ Stiftung namens Natan finanzierte ebenfalls die CAA. Den Vorsitz von Natan hatte zu diesem Zeitpunkt Tony Felzen inne, ein starker Unterstützer und Spender der so genannten „Freunde der israelischen Streitkräfte“.

Tony Felzen im Jahr 2007 (Quelle)

Ein neuerer und bedeutender Geldgeber der CAA ist eine obskure britische Wohltätigkeitsorganisation namens David and Ruth Lewis Family Charitable Trust, die zwischen 2019 und 2023 mehr als 400.000 Pfund spendet. Der Trust steht in Verbindung mit der zionistischen Lewish-Familie, der die Bekleidungskette River Island gehört und die eine Reihe anderer extrem zionistischer Gruppen unterstützt, darunter die UK Friends of the Association for the Wellbeing of Israel’s Soldiers, die das israelische Militär und mehrere Gruppen finanziert, die in völkerrechtswidrige Siedlungen involviert sind, wie den Jewish National Fund (135.000 GBP), die Jerusalem Foundation (632.131 GBP) und Aish Ha Torah UK Limited (102.000 GBP). Sie hat ein breites Spektrum zionistischer Lobbygruppen (Einzelheiten hier) sowie die islamfeindliche Denkfabrik Policy Exchange finanziert.

Die CAA ist ein verdecktes Instrument für die außenpolitischen Ziele des illegitimen und völkermörderischen zionistischen Regimes. Sie sollte aufgelöst werden.

David Müller

investigativer Forscher, Rundfunksprecher und Akademiker. Er ist Gründer und Co-Direktor des Lobbying-Watchdogs Spinwatch und Herausgeber von Powerbase.info.

