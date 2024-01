Don’t believe Haaretz and the NYT. Israeli society fully supports the Gaza genocide. Haaretz and the New York Times are peddling fantasies about how genocidal incitement in Israel is only coming from an extremist fringe. But evidence shows there is near universal support across Israeli society for the genocide in Gaza.

Premierminister Benjamin Netanjahu bei der Einberufung des Kriegskabinetts im Hauptquartier der israelischen Armee, 11. Oktober 2023. (Foto: Pressebüro der israelischen Regierung)

Haaretz und die New York Times gehen mit der Fantasie hausieren, dass die Aufstachelung zum Völkermord in Israel nur von einer extremistischen Randgruppe ausgeht. Doch die Beweise zeigen, dass der Völkermord im Gazastreifen in der israelischen Gesellschaft nahezu einhellige Unterstützung erfährt.

Glauben Sie nicht Haaretz und der NYT. Die israelische Gesellschaft unterstützt den Völkermord in Gaza voll und ganz.



Von Jonathan Ofir



9. Januar 2024

Ein Leitartikel in Haaretz von letzter Woche sowie ein Artikel von Michelle Goldberg von der New York Times einige Tage später erzählten eine ähnliche Geschichte. In beiden Artikeln wurden völkermörderische Äußerungen führender israelischer Politiker geschildert, und in beiden Artikeln wurden sie als Ausdruck des Rechtsextremismus erklärt. Haaretz scheint vorzuschlagen, dass die Lösung (die Israel vor dem Internationalen Strafgerichtshof schützen würde) darin bestünde, dass Netanjahu seine extremistischen Minister entlässt. Goldbergs Artikel geht sogar noch weiter und deutet an, dass Netanjahu auch Teil des Problems ist.

Es gibt jedoch eine Geschichte, die in diesen beiden großen liberalen Zeitungen nicht vollständig erzählt wird. Beide ignorieren die Beweise und die Umfragen, die zeigen, dass der sich entfaltende Völkermord in Gaza von nahezu allen Israelis unterstützt wird – sowohl von der politischen Klasse Israels als auch von der großen Mehrheit der israelischen Bevölkerung. Und beide verschweigen, dass die Befürwortung des Völkermordes nicht nur ein Merkmal der israelischen Rechten und extremen Rechten ist, sondern von der großen Mehrheit der israelischen Bevölkerung unterstützt wird.

Haaretz leugnet

Am 3. Januar veröffentlichte Haaretz einen Leitartikel mit dem Titel „Völkermord-Anklage gegen Israel muss als Weckruf dienen“ und bezog sich dabei auf den jüngsten Aufruf Südafrikas (vom 28. Dezember) an den Internationalen Gerichtshof, Israels Völkermord in Gaza zu stoppen. Die Redakteure erwähnten eine Versammlung, die an diesem Tag im israelischen Parlament, der Knesset, stattfand und „das Ziel vorgab: die Auswanderung der Palästinenser aus dem Gazastreifen und die Ansiedlung von Juden in diesem Gebiet“. Sie hoben extremistische Äußerungen wie die des Abgeordneten Zvi Sukkot von der Partei des religiösen Zionismus hervor, der sagte: „Zumindest den nördlichen Streifen müssen wir zuerst erobern, annektieren, alle Gebäude abreißen und Wohnviertel bauen“; die Bemerkung von Finanzminister Bezalel Smotrich, dass „wenn es 100.000 oder 200.000 Araber im Gazastreifen gibt und nicht 2 Millionen, wird die ganze Diskussion über den ‚Tag danach‘ anders aussehen“; die Forderungen des Ministers für Nationale Sicherheit Itamar Ben-Gvir nach einem „Projekt zur Förderung der Auswanderung von Bewohnern aus dem Gazastreifen“ und vieles mehr. Die Schlussfolgerung der Redaktion:

„Aber der effektivste Weg, die Ablage zu untergraben, ist, diejenigen aus der Regierung zu entfernen, die zu Kriegsverbrechen anstiften. Nur so können wir die Welt davon überzeugen, dass die gestörten Ideen, die sie verbreiten, nicht der Realität entsprechen. Dies muss dringend geschehen, bevor sie das Ansehen Israels zu dem eines Kriegsverbrechers herabsetzen.“

Muhammad Shehada spottete in brillanter Weise über diese Darstellung in X.

Wie man so schön sagt: Es ist das ganze verdammte System.

Wer soll diejenigen, die zu Kriegsverbrechen aufrufen, „aus der Regierung entfernen“, wenn all diejenigen, die die Macht hätten, sie zu entfernen, sich an der gleichen Aufwiegelung beteiligen? Haaretz scheint zu behaupten, dass es sich nur um ein paar faule Äpfel handelt, aber diese faule Äpfel sind nicht nur in der Regierung, sondern weit darüber hinaus. Wie Shehada erwähnte, sagte Israels Präsident Isaac Herzog beispielsweise, dass es so etwas wie „unbeteiligte“ Zivilisten in Gaza nicht gibt.

Und dann ist da noch die so genannte „Opposition“. Der Mitte-Links-Gesetzgeber Ram Ben-Barak von Yair Lapids Partei Yesh Atid, der zusammen mit Danny Danon vom Likud einen Meinungsbeitrag verfasst hat, in dem er sich Mitte November für die „Umsiedlung“ der Bewohner des Gazastreifens aussprach. Anfang November drängte Ben-Barak in einem Interview im israelischen Fernsehen noch stärker darauf und machte deutlich, dass er die gesamte Bevölkerung des Gazastreifens meinte: „Lasst sie uns über die ganze Welt verteilen. Es gibt dort 2,5 Millionen Menschen. Wenn jedes Land 20.000 Menschen aufnimmt, wären das 100 Länder… es ist besser, ein Flüchtling in Kanada zu sein als in Gaza.“ Ende Dezember brüstete sich Danon damit, dass nach neuen Umfragen 83 % der israelischen Bevölkerung die Idee der „freiwilligen Auswanderung“ unterstützen. Und wir wissen, dass es nicht „freiwillig“ ist, wenn man Gaza erst einmal platt macht und unbewohnbar macht.

Um es klar zu sagen: 83 % der israelischen Bevölkerung sind keine extremistische Randgruppe. Die große Mehrheit der Israelis unterstützt den Völkermord – sie nennen ihn nur anders, z. B. Selbstverteidigung. Haben wir schon die Behauptung von Ben-Baraks Parteifreund Meirav Ben-Ari von Mitte Oktober vergessen, dass „die Kinder von Gaza das selbst verschuldet haben“? Ist es uns entgangen, dass nur 1,8 % der israelischen Juden der Meinung sind, dass Israel zu viel Feuerkraft in Gaza einsetzt? Dies geht aus einer Umfrage des Israel Democracy Institute hervor, die Mitte November in der Time zitiert wurde.

Denken Sie darüber nach – nur 1,8 %! Und 57,5 % waren der Meinung, dass die Armee in Gaza zu wenig Feuerkraft einsetzt, was bedeutet, dass die kombinierte Feuerkraft von zwei Atombomben, wie sie im Zweiten Weltkrieg gegen Japan eingesetzt wurden, für mehr als die Hälfte der israelischen Öffentlichkeit nicht ausreicht. Weitere 36,6 % hielten die Feuerkraft für angemessen, und 4,2 % waren sich nicht sicher.

Zu sagen, dass Haaretz uns nicht das ganze Bild vermittelt, wäre zu einfach. Haaretz scheint sich vor allem mit den vermeintlichen Extremisten „dort drüben“ zu beschäftigen und die Verbreitung des völkermörderischen Zeitgeistes und die Verbindung zwischen der zionistischen Rechten und Linken zu leugnen.

Am Sonntag benutzte der Minister für jüdisches Erbe, Amichai Eliahu, in einem Interview mit dem zentristischen Ynet Ram Ben-Barak als zentristisches Alibi für ethnische Säuberungen. Diese Passage war erstaunlich. Der Moderator fragt Eliahu: „Unterstützen Sie [Jewish Power] die Umsiedlung der Gaza-Bevölkerung und die jüdische Besiedlung des Gazastreifens?“

Amichai antwortete:

„Noa, du weißt sehr gut, dass das, worüber wir bei Jewish Power sprechen, nicht wirklich ein Transfer ist. Wir sprechen über die Bereitschaft, den Wohnraum zu verbessern, und zwar für die Bewohner des Gazastreifens, die ihren Wohnraum verbessern wollen.“

An dieser Stelle brach das ganze Studio in Gelächter aus und konnte sich nicht mehr zurückhalten. Der andere Moderator sagt: „Sie meinen also, wenn sie nur einen Parkplatz und einen Aufzug hätten…“

Eliahu lacht auch. Er fährt fort: „Das ist die Parallele zu dem Wort Transfer… was wir vorschlagen, ist freiwillige Auswanderung.“ Hier erwähnt er Ben-Barak: „Es sind nicht nur wir, die das sagen, Leute von der Linken haben darüber gesprochen, Ram Ben-Barak.“

Aber wir alle wissen, was Transfer wirklich bedeutet. Der israelische Historiker Benny Morris schrieb:

„Transfer war unvermeidlich und dem Zionismus inhärent – denn er wollte ein Land, das ‚arabisch‘ war, in einen jüdischen Staat verwandeln, und ein jüdischer Staat konnte nicht ohne eine große Vertreibung der arabischen Bevölkerung entstehen.“

Ein Euphemismus für eine ethnische Säuberung, die nun zu einer lächerlichen Karikatur ihrer selbst geworden ist, als der jüdische Energieminister versuchte, sie als „Verbesserung des Wohnraums“ darzustellen. Es wäre urkomisch, wenn die Ergebnisse nicht tatsächlich ein Völkermord wären. Doch wenn Leute wie Ben-Barak dies ernsthaft propagieren, scheinen die Leute nicht zu bemerken, dass es sich nicht um einen Randgruppen-Vorschlag handelt.

Das ‚gute alte Israel‘ der Times

Michelle Goldberg von der Times schrieb am 5. Januar einen Artikel mit dem Titel „America Must Face Up to Israel’s Extremism“. Ähnlich wie Haaretz zitiert Goldberg zu Beginn Smotrich und Ben-Gvir mit ihrer Forderung, den Gazastreifen zu entvölkern.

Goldberg scheint etwas konkreter und umfassender zu sein als Haaretz. Sie stellt fest, dass sich die Regierung Biden zwar „den Ländern auf der ganzen Welt angeschlossen hat, die diese nackte Befürwortung ethnischer Säuberungen verurteilen“, aber dennoch „so getan hat, als ob die Provokationen von Ben-Gvir und Smotrich grundsätzlich im Widerspruch zur Weltanschauung von Premierminister Benjamin Netanjahu stehen“.

So weit, so gut. Zumindest bezieht sie Netanjahu mit ein, denn es geht um seine gesamte Regierung, nicht nur um ein paar abtrünnige Minister.

Goldberg erwähnt sogar Danny Danon als Beispiel für einen Likud-Minister, der „die Auswanderung als humanitäre Lösung vorantreibt“, versäumt es aber, seinen Co-Autor Ben-Barak zu erwähnen.

Goldberg sagt, dass „US-Politiker die Verleugnung des Charakters von Netanjahus Herrschaft fördern“, und erwähnt Bidens oft zitierte Geschichten über ein Treffen mit Golda Meir im Jahr 1973 als Ausdruck einer Sichtweise auf Israel, die „manchmal in dieser Ära stecken zu bleiben scheint“, wie bei „vielen amerikanischen Zionisten“.

Goldberg findet Platz, um ein Zitat von Golda Meir zu zitieren (das, in dem es darum geht, dass man „den Arabern verzeihen kann, dass sie unsere Söhne getötet haben“, aber nicht in der Lage ist, „ihnen zu verzeihen, dass sie uns gezwungen haben, ihre Söhne zu töten“), das, wie Goldberg zugibt, wahrscheinlich nicht authentisch ist, aber sie findet trotzdem keinen Platz, um über die Verbreitung dieser Ansichten und Befürwortungen in der israelischen Öffentlichkeit zu sprechen. Sie zitiert Daniel Levy, der auf die „vorsätzliche Weigerung, ernst zu nehmen, wie extrem diese Regierung ist – ob vor dem 7. Oktober oder danach“ – hinweist, was an und für sich richtig ist, aber was ist mit dem Rest der israelischen Gesellschaft?

Nach dem 7. Oktober holte Netanjahu zwei zentristische Generäle als Minister in sein Kriegskabinett, Benny Gantz und Gadi Eisenkot. Gantz brüstete sich damit, den Gazastreifen in die „Steinzeit“ zurückzuversetzen. Eisenkot prägte die Dahiya-Doktrin, die wahllose, „unverhältnismäßige Gewalt“ gegen jedes Gebiet befürwortet, aus dem Raketen abgefeuert werden – eine Doktrin, die nun im Mittelpunkt des aktuellen Völkermords steht. Diese beiden Minister zeigen genau, dass Völkermord heute in Israel ein zentrales Thema ist. Sogar der „linke“ General Yair Golan, der früher in der als weit links geltenden Partei Meretz war, sagte, dass die Menschen im Gazastreifen einfach „verhungern können, das ist völlig legitim“.

Goldberg beendet ihren Beitrag mit den Worten: „Ich bin versucht zu sagen, dass Ben-Gvir und Smotrich den leisen Teil laut gesagt haben, aber in Wahrheit haben sie den lauten Teil nur lauter gesagt.“

Goldberg geht bereits weiter als Haaretz, aber ihre Formulierung scheint immer noch zu implizieren, dass ein liberales Israel auf der anderen Seite existiert – und wer weiß, vielleicht wird alles besser, wenn sie nur mehr für „Demokratie“ kämpfen und eine gemäßigtere, zentristische Regierung bekommen. Haaretz sagt, dass diese „gestörten Ideen, die sie verbreiten, nicht die Realität widerspiegeln“ – aber das Erschreckende ist, dass sie es tun.

Da Goldberg Golda Meir und die von ihr beschworene Romantik über das „gute alte Israel“ erwähnte, wäre es unverantwortlich, die Leser nicht daran zu erinnern, dass Golda Meir ein palästinensisches Dorf im Rahmen einer ethnischen Säuberungsaktion vergiftete und dann die Minister schimpfte, weil sie zu offen über das Siedlungsprojekt sprachen, und ihnen sagte, sie sollten „einfach tun und nicht reden [darüber]… weniger reden und so viel wie möglich tun“.

Es ist erschreckend, dass sich so viele Menschen jahrzehntelang mehr Sorgen darüber gemacht haben, wie Israelis reden, als darüber, was sie tun.

Was Israelis sagen, ist natürlich wichtig, aber Taten zählen mehr – und meistens werden ethnische Säuberungen und Völkermord in aller Stille durchgeführt.

Israel begeht einen Völkermord, und fast alle Israelis sind mit dabei. Wir müssen einsehen, dass Israel nicht mehr zu retten ist. Wir brauchen die internationale Gemeinschaft. Wir brauchen Boykott, Desinvestition und Sanktionen, aber noch mehr als das brauchen wir ein internationales Eingreifen in das ganze verdammte System.

H/t Ofer Neiman, Tali Shapiro

Übersetzt mit Deepl.com



