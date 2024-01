Der Schlüssel zum Schutz der Schüler? Divestment von Völkermord und Wahrung der Redefreiheit. Von National Alumni für Gerechtigkeit in Palästina

The key to protecting students? Divest from genocide and uphold free speech. Our collective voices and financial influence are crucial in holding our institutions accountable. We call on fellow alumni to join us in supporting Palestinian, Arab, Muslim, and pro-Palestinian students and activists on campus and beyond.

Über 200 GW-Studenten verlassen die Vorlesungen und nehmen an einem von der SJP und 11 anderen Organisationen organisierten Sit-in auf den Stufen der Hauptbibliothek der Universität teil (Foto: Taytum Wymer)

Der Schlüssel zum Schutz der Schüler? Divestment von Völkermord und Wahrung der Redefreiheit.

Unsere kollektive Stimme und unser finanzieller Einfluss sind entscheidend, um unsere Institutionen zur Verantwortung zu ziehen. Wir rufen unsere Alumni-Kollegen auf, sich uns anzuschließen und palästinensische, arabische, muslimische und pro-palästinensische Studenten und Aktivisten auf dem Campus und darüber hinaus zu unterstützen.

Von National Alumni für Gerechtigkeit in Palästina

9. Januar 2024



In Zeiten der globalen Krise sollten die Universitäten ihre Verantwortung für das Wohlergehen der Studierenden ernst nehmen. Stattdessen fördern sie ein feindseliges Umfeld, das das Leben von palästinensischen, arabischen, muslimischen und pro-palästinensischen Studierenden und Aktivisten auf dem Campus und darüber hinaus gefährdet. Noch schlimmer ist, dass die Universitäten mit ihren Investitionen aktiv vom palästinensischen Tod und der Zerstörung der palästinensischen Zivilgesellschaft profitieren – gegen den Willen der Studierenden, die sie eigentlich schützen sollten, aber stattdessen unterdrücken wollen. Um dies zu bekämpfen, haben sich Alumni zusammengeschlossen, um die Studierenden an ihren jeweiligen Universitäten zu schützen.

Die National Alumni for Justice in Palestine (Nationale Alumni für Gerechtigkeit in Palästina) ist ein vielfältiges Kollektiv von Fachleuten und Akademikern, die 21 Universitäten in den Vereinigten Staaten vertreten und durch ihr gemeinsames Engagement für Freiheit und Gerechtigkeit in Palästina vereint sind. Als Alumni sind wir durch unsere finanzielle und fachliche Unterstützung für den Bildungsauftrag unserer Universitäten unerlässlich. Wir sind zutiefst beunruhigt über die fortgesetzten Investitionen in die israelische Apartheid und über die entmenschlichende Rhetorik, die Angriffe auf die akademische Freiheit und die Strafmaßnahmen, die von unseren Alma-Matern ergriffen werden, um den pro-palästinensischen Aktivismus systematisch zu ersticken.

Die Auswirkungen solcher Maßnahmen wurden am 25. November auf tragische Weise deutlich, als drei 20-jährige Studenten palästinensischer Abstammung – Hisham Awartani, Kinnan Abdalhamid und Tahseen Ahmed – in Burlington, Vermont, erschossen wurden, nur weil sie traditionelle Keffiyehs trugen und Arabisch sprachen. Als Ehemalige sehen wir uns in Hisham, Kinnan und Tahseen wieder und setzen uns für den Schutz der jüngeren Generation von Studenten ein, die in unsere Fußstapfen treten.

Der Schlüssel zum Schutz der Studenten liegt darin, ihnen zuzuhören. Die Universitäten müssen den Völkermord im Gazastreifen anprangern, Anti-Doxing-Maßnahmen für Studenten und Dozenten einführen, die akademische Freiheit und das Recht auf friedlichen Protest auf dem Campus aufrechterhalten und Stiftungsgelder von Unternehmen abziehen, die das israelische Apartheidregime und das Abschlachten von über 20.000 Palästinensern, von denen die Hälfte Kinder sind, unterstützen.

Der jüngste Anstieg von antiarabischen und islamfeindlichen Hassverbrechen an Hochschulen kann nicht vom israelischen Völkermord in Gaza getrennt werden. Er ist eng mit dem historischen Kontext der kolonialen Gewalt im Nahen Osten sowie mit dem Nachhall der Islamophobie nach dem 11. September verbunden. Obwohl die Menschen von Natur aus ein starkes moralisches Verbot von Gewalt besitzen, haben Kolonialismus-, Rassismus- und Völkermordforscher die Bedingungen untersucht, unter denen bestimmte Gruppen strukturell entbehrlich gemacht werden können – was die Geografin Ruth Wilson Gilmore als „gruppendifferenzierte Anfälligkeit für vorzeitigen Tod“ bezeichnet. Tatsächlich zeigen Untersuchungen immer wieder, dass Araber und Muslime zu den Gruppen gehören, die von den Amerikanern am stärksten entmenschlicht werden, was vor allem auf negative und falsche Darstellungen in Medien und Politik zurückzuführen ist.

Strategien der Dehumanisierung waren seit dem 15. Jahrhundert von zentraler Bedeutung für die Legitimation von europäischem Kolonialismus, Enteignung, Versklavung und Völkermord. Nach dem Zweiten Weltkrieg dokumentierten Psychologen, wie die Entmenschlichung von Gruppen, darunter Juden und Roma, durch die Nationalsozialisten eine weit verbreitete „moralische Distanzierung“ von deren Leiden ermöglichte. Die Dehumanisierung ist eine Voraussetzung für die Normalisierung des arabischen und muslimischen Todes, und die Anerkennung der Rolle der Dehumanisierung bei der Rationalisierung von Gewalt ist von entscheidender Bedeutung, um künftiges Leid zu verhindern.

Amerikanische akademische Einrichtungen sind in ähnlicher Weise in ein Muster rassistischer Entmenschlichung verwickelt, indem sie palästinensische oder israelkritische Äußerungen unterdrücken und es versäumen, sich davon zu trennen. Nach dem 7. Oktober gaben die Universitäten eilig Erklärungen ab, in denen sie den Verlust von Menschenleben in Israel verurteilten. Doch trotz der steigenden Zahl der Todesopfer unter den Palästinensern in ihrer Heimat und im Ausland haben unsere Alma Mater – zu denen die University of Pennsylvania, Duke, Harvard, Columbia und Brown gehören – den Genozid, der sich vor unseren Augen abspielt, nicht verurteilt. Während dieser Artikel geschrieben wird, ist die Zahl der Todesopfer in Gaza 25 Mal höher als die Zahl der am 7. Oktober getöteten Israelis, und die Gewalt der Siedler im Westjordanland ist sprunghaft angestiegen. Die einseitige Rhetorik der Universitäten verschleiert, wovor über 800 Wissenschaftler und Praktiker des Völkerrechts, der Konfliktforschung und der Völkermordforschung gewarnt haben – dass Israel einen Völkermord begeht. Die Verurteilung eines Völkermords, insbesondere eines Völkermordes, der derzeit vor dem Internationalen Gerichtshof verhandelt wird, sollte eine der einfachsten Maßnahmen sein, die eine Universität ergreifen kann.

Stattdessen unterdrücken Universitäten im ganzen Land aktiv die akademische Freiheit und bestrafen studentische Aktivisten, die eine prinzipielle Haltung gegen einen Völkermord einnehmen, den sie weiterhin ignorieren. Die Verwaltungen haben ihre Ortsverbände der Studenten für Gerechtigkeit in Palästina und der Jüdischen Stimme für den Frieden suspendiert, friedliche Studentenproteste verhaftet, Studenten mit Hochschulabschluss aus den Wohnheimen verwiesen, amerikanisch-jüdische Filmvorführungen verboten und palästinensische Freiheitsgesänge wie „Vom Fluss zum Meer“ zensiert. Selbst laue Versuche der Universitätsverwaltung, die Meinungsfreiheit zu verteidigen, wie die Antworten der Universitätspräsidenten bei der jüngsten Anhörung im Kongress, werden von den Geldgebern der Universitäten zurückgewiesen und die Absetzung der Universitätsleitungen gefordert. Seit der Anhörung wurden zwei der drei Universitätspräsidenten, die ausgesagt haben, unter dem immensen Druck zionistischer Geldgeber und externer Lobbyisten zum Rücktritt gezwungen.

Die Konsequenz dieser Unterdrückung ist klar: Unsere Alma Mater ist weder für palästinensische, arabische, muslimische und antizionistische jüdische Studenten noch für ihre Verbündeten sicher. An der University of North Carolina Chapel Hill wurde ein muslimischer Student von einer Person, die eine israelische Flagge trug, mit einem Messer angegriffen. In Stanford rammte ein Angreifer einen arabischen Studenten mit dem Auto und schrie dabei rassistische Beleidigungen. An der Universität von Michigan riss ein Polizeibeamter inmitten von Massenverhaftungen einer Studentin den Hidschab ab. Studenten, die sich für die Palästinenser einsetzen, wurden mit Morddrohungen, verbalen und körperlichen Schikanen und massiven Verleumdungen konfrontiert. Die Schießerei in Vermont, bei der Hisham Awartani vom Brustkorb abwärts gelähmt wurde, ist untrennbar mit der alarmierenden Zunahme antipalästinensischer, antiarabischer und islamfeindlicher Gewalt in den USA verbunden.

In der Zwischenzeit haben Universitäten weiterhin in Unternehmen investiert, deren Waffen, Technologien und Überwachungsinstrumente zur Begehung von Kriegsverbrechen gegen Palästinenser eingesetzt werden, und Talente an diese Unternehmen vermittelt. So investiert die Harvard University beispielsweise fast 200 Millionen Dollar in Unternehmen, die von den Vereinten Nationen mit illegalen israelischen Siedlungen in Palästina in Verbindung gebracht werden, und mindestens 30 Universitäten unterhalten formelle Partnerschaften und Joint Ventures mit israelischen Universitäten, Unternehmen und Organisationen. Trotz der unermüdlichen Aufrufe von Studenten, Lehrkräften und Ehemaligen, sich von der israelischen Apartheid zu distanzieren, stellen die Hochschulen weiterhin Spender und Gewinnmargen in den Vordergrund.

Als Russland Anfang 2022 in die Ukraine einmarschierte, kappten Hochschulen und Universitäten innerhalb weniger Wochen ihre Partnerschaften und finanziellen Beziehungen zu Russland. Das Arizona Board of Regents gab bekannt, dass es „Wladimir Putins illegale Invasion der souveränen Nation Ukraine und die offensichtlichen Angriffe auf die Zivilbevölkerung auf das Schärfste verurteilt“. Obwohl Israel ebenfalls rechtswidrig in den Gazastreifen einmarschiert und die Zivilbevölkerung ins Visier nimmt, haben die Universitäten geschwiegen.

Die Förderung einer Kultur der freien und offenen Debatte und wertebasierte Desinvestitionen sind für Universitäten nichts Neues. Von den Sitzstreiks in Greensboro 1960 und den Apartheidprotesten in Südafrika in den 1970er und 80er Jahren bis hin zu den Protesten von Black Lives Matter und der Waffenkontrolle in den 2010er Jahren zeigt die Geschichte, dass studentischer Aktivismus häufig die Speerspitze von Bewegungen für soziale Gerechtigkeit war und den öffentlichen Diskurs geprägt hat. Außerdem haben sich Universitäten seit langem von schlechten Akteuren und Industrien getrennt – wie Südafrika wegen seines Apartheidregimes, Sudan wegen seines Völkermordes in Darfur, Russland wegen seines Krieges gegen die Ukraine und Unternehmen für fossile Brennstoffe wegen ihrer Mitschuld an der sich verschärfenden Klimakrise -, um sich besser an ihre Werte anzupassen.

Der Schutz von Äußerungen im Zusammenhang mit der palästinensischen Sache ist möglich, und die Desinvestition aus Israel würde einem Präzedenzfall folgen. Unsere kollektive Stimme und unser finanzieller Einfluss sind entscheidend, um unsere Institutionen zur Verantwortung zu ziehen. Wir rufen unsere Alumni-Kollegen auf, sich uns anzuschließen, um gemeinsam eine gerechte und ethische Zukunft zu gestalten.

