Gleichgeschaltete Gaza-Berichterstattung. Und Deutschlands Medien schämen sich nicht mal von: Albrecht Müller

Gleichgeschaltete Gaza-Berichterstattung. Und Deutschlands Medien schämen sich nicht mal Ein Artikel von: Albrecht Müller



Nahezu durchgehend glauben unsere Medien – jedenfalls schreiben sie und senden sie, Israel sei überrascht worden. Sie verbreiten diese Version, obwohl sie ansonsten verinnerlicht haben und bei anderer passender Gelegenheit bewundern, wie effizient Israels Geheimdienste und Militärs sind. Sie glauben, Israel hätte nichts von der Vorbereitung der Raketen- und Militärangriffe der Palästinenser mitbekommen. Und sie glauben und erzählen weiter, die Grenze sei so schwach gesichert gewesen, dass Palästinenser israelische Dörfer und Städte und ein Festival überrennen und teilweise besetzen konnten. Eine bitter traurige Lachnummer. Albrecht Müller.



2.200 Raketen, nach anderen Quellen noch sehr viel mehr, sollen unbemerkt gefertigt oder importiert und in Stellung gebracht worden sein. Mit Gleitflügen sollen Palästinenser die Grenzzäune überwunden haben – auch die Vorbereitung darauf ohne Kenntnis der israelischen Geheimdienste und des israelischen Militärs. Gleitflüge üben kann man offenbar im stillen Kämmerlein.

Unsere Medien glauben und verbreiten mehrheitlich das Märchen von der Überraschung Israels durch die Angriffe der Palästinenser. Sie verbreiten dieses Märchen im Zusammenspiel mit verantwortlichen Politikern, an der Spitze der Bundespräsident. Er will deshalb die „Jubelfeier der Palästinenser in Deutschland nicht dulden“. Auch der Bundeskanzler glaubt den Nachrichten und erklärt, Deutschland stehe auf Israels Seite. Weiterlesen in den nachdenkseiten.de

