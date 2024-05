UK denies medical treatment to critically injured children from Gaza British hospitals treated Ukrainian children and Malala Yousafzai and stand ready to help Palestinian children. So, why isn’t the government letting them?

Palästinensische Sanitäter behandeln verwundete Kinder im al-Shifa-Krankenhaus in Gaza im Oktober 2023 (Reuters/IMAGO/Atia Darwish)

Britische Krankenhäuser haben ukrainische Kinder und Malala Yousafzai behandelt und sind bereit, palästinensischen Kindern zu helfen. Warum also lässt die Regierung sie nicht gewähren?

Palästinensische Sanitäter behandeln im Oktober 2023 verwundete Kinder im Al-Shifa-Krankenhaus in Gaza (Reuters/IMAGO/Atia Darwish)



Großbritannien verweigert schwer verletzten Kindern aus dem Gazastreifen medizinische Behandlung

Von Dania Akkad

30. Mai 2024

Ein neunjähriges Mädchen, dessen Haus bombardiert wurde, leidet an Knochenbrüchen auf der rechten Seite und klaffenden offenen Wunden auf der linken Seite.

Ein vier Wochen altes Kind, das im Alter von sieben Tagen beim Stillen von einem Quadcopter in den Kopf geschossen wurde, hat nun täglich Krampfanfälle.

Ein 14-Jähriger, dem bei dem Versuch, vor einem Kampf zu fliehen, ins Becken geschossen wurde, hat innere Organschäden erlitten.

Dies sind drei von Tausenden palästinensischer Kinder, die nach Ansicht von Medizinern und Wohlfahrtsverbänden für eine Spezialbehandlung evakuiert werden müssen, die im zerstörten Gesundheitssystem des Gazastreifens nicht mehr verfügbar ist.

Die wenigen, die es geschafft haben, sich behandeln zu lassen, sind unter anderem in Katar, den Vereinigten Arabischen Emiraten, der Türkei, Italien, Frankreich, Malta und den Vereinigten Staaten gelandet.

Aber nicht das Vereinigte Königreich.

„Wir haben das Vereinigte Königreich nicht gebeten, alle oder die meisten von ihnen aufzunehmen, sondern einfach nur seine Rolle als wohlhabende Nation mit unglaublichem medizinischen Fachwissen zu spielen“, sagte Krish Kandiah, Gründer der im Vereinigten Königreich ansässigen Sanctuary Foundation, die unter anderem ukrainische und afghanische Flüchtlinge unterstützt.

„Wir wollen einfach unseren Teil beitragen.“

Britische Ärzte und Wohltätigkeitsorganisationen, darunter auch die von Kandiah, die an einer Initiative namens Project Pure Hope beteiligt sind, erklärten gegenüber Middle East Eye, dass sie im Januar damit begonnen hätten, vier Geschwister und ihren Cousin aus dem Gazastreifen zu holen, um zu sehen, was passieren würde.

Drei der Geschwister, deren Eltern getötet worden waren, hatten traumatische Amputationen erlitten und benötigten weitere medizinische Behandlung, die Kinderkrankenhäuser in ganz Großbritannien bereit waren, zu leisten.

Es wurden über 500.000 Pfund (636.000 Dollar) gesammelt, genug, um die Behandlung zu finanzieren, und es wurden Vorkehrungen getroffen, damit die Tante und die Großmutter der Kinder sie begleiten konnten, wie die Beteiligten berichten.

Das Problem war das Visum.

„Wir haben viele, viele Versuche unternommen, um ein Visum für diese Kinder zu bekommen, und leider haben wir trotz vieler gutherziger Beamter auf höchster Ebene keine Antwort erhalten“, sagte Kandiah gegenüber MEE.

Fünf Monate später, während britische Krankenhäuser und medizinisches Fachpersonal immer noch bereitstehen, sagen Kandiah und andere, dass ihnen keine legalen Wege bekannt sind, um diese Kinder nach Großbritannien zu bringen, noch haben sie davon gehört, dass palästinensische Kinder, die medizinische Behandlung benötigen, aufgenommen wurden.

Sie verweisen auf die Behandlung von Malala Yousafzai, der pakistanischen Kämpferin für die Bildung von Mädchen, die in einem Krankenhaus in Birmingham behandelt wurde, nachdem sie von einem Taliban-Bewaffneten erschossen worden war, und auf die jüngsten Fälle von krebskranken ukrainischen Kindern, die der Nationale Gesundheitsdienst (NHS) 2022 zusammen mit ihren Familienangehörigen zur Behandlung nach England brachte.

Ein am 4. Januar 2013 erhaltenes und am 3. Januar 2013 aufgenommenes Handout-Foto aus dem Queen Elizabeth Hospital in Birmingham zeigt die verletzte 15-jährige pakistanische Schülerin Malala Yousafzai, die einen Angehörigen umarmt

Mitarbeiter des Queen-Elizabeth-Krankenhauses in Birmingham verabschieden sich von der 15-jährigen Malala Yousafzai, als sie nach ihrer Behandlung im Januar 2013 entlassen wird (AFP)

„Wir haben buchstäblich darum gebeten, eine Handvoll Kinder mitzubringen“, sagte Dr. Omar Abdel-Mannan, ein britisch-ägyptischer Kinderneurologe und Gründer von Health Workers for Palestine.

Abdel-Mannan hat am Great Ormond Street Hospital in London, einer der weltweit führenden Einrichtungen für die Behandlung von Kindern, einen Beitrag geleistet, als nach seinen Angaben über 100 ukrainische Kinder dort behandelt wurden.

„Die Doppelmoral ist für jeden deutlich zu erkennen. Es macht mich traurig zu sehen, dass mein eigener NHS, der tagtäglich Patienten hilft, dazu nicht in der Lage ist, und zwar nicht wegen des mangelnden Willens der Mediziner, sondern auf politischer Ebene“, sagte er.

Die Doppelmoral ist für jedermann deutlich sichtbar“.

– Dr. Omar Abdel-Mannan, pädiatrischer Neurologe

MEE fragte das Innen- und das Außenministerium nach den fünf Kindern und allgemein nach den Gründen, warum die Regierung keine palästinensischen Kinder ins Land lässt, um sie zu versorgen, und ob es irgendwelche Pläne gibt, dies zu tun.

Das Außenministerium hat nicht geantwortet. Ein Sprecher des Innenministeriums sagte, dass Menschen, die sich in Großbritannien privat medizinisch behandeln lassen wollen, ein befristetes Visum beantragen können, obwohl MEE davon ausgeht, dass biometrische Daten, die in Gaza nicht mehr verfügbar sind, verlangt werden.

„Alle Anträge werden individuell und in Übereinstimmung mit den Einwanderungsbestimmungen geprüft“, sagte die Sprecherin.

Völlig verwertbare Verletzungen

Wenn man sich an Wohltätigkeitsorganisationen und Ärzte wendet, die daran arbeiten, Kinder aus dem Gazastreifen zu evakuieren, um sie medizinisch zu versorgen, werden sie von einer überwältigenden Situation berichten, in der das Ausmaß der Not die Möglichkeiten eines einzelnen Landes oder einer Organisation bei weitem übersteigt, eine Lösung zu finden.

„Wenn Sie meine WhatsApp-Nachrichten hören könnten – die Sprachnachrichten, die ich erhalte, die Anrufe“, sagte Dr. Tareq Hailat, der für den in den USA ansässigen Palestine Children’s Relief Fund (PCRF) das Behandlungsprogramm im Ausland leitet. „Die Menschen betteln und flehen ständig um Hilfe.“

Eine staubbedeckte Frau eilt mit ihrem Kind nach dem israelischen Bombardement von Khan Yunis im November 2023 ins Krankenhaus (AFP/Belal Khaled)

Somaya Ouazzani von der Wohltätigkeitsorganisation Children Not Numbers in Großbritannien berichtet, dass sie und ihre Mitbegründerin Sarah Ben-Tarifite jeden Morgen von Nachrichten, insbesondere von Müttern, geweckt werden, die um Hilfe bitten.

Ich wache um fünf Uhr morgens auf, weil ich die Nummer eines verzweifelten Familienmitglieds aus dem Gazastreifen erhalten habe, das Fotos seines Kindes in einem Leichensack zeigt und sagt: „Ich habe nur noch dieses eine Kind. Bitte evakuieren Sie es“, sagte sie gegenüber MEE.

„Oder: ‚Das ist mein toter Mann. Er war Krankenpfleger in diesem Krankenhaus. Wir haben nur noch unsere Tochter. Bitte helfen Sie‘.“

Nach den jüngsten Statistiken des palästinensischen Gesundheitsministeriums sind seit Oktober mehr als 14.000 Kinder im Gazastreifen getötet worden.

In diesen Zahlen sind jedoch die Kinder nicht enthalten, die an den Folgen von Verletzungen durch Bombenexplosionen oder Luftangriffe oder an mangelndem Zugang zu medizinischer Versorgung gestorben sind.

So sterben beispielsweise viele Kinder in Gaza mit Brandverletzungen an Sepsis, einer extremen Reaktion auf Infektionen, die zu Organversagen führen kann.

Was ist mit den Kindern, denen Beine, Arme, Finger oder die Eingeweide aus dem Körper gerissen wurden? Das sind behandelbare Krankheiten“.

– Somaya Ouazzani, Mitbegründerin von Children Not Numbers

Da nicht genügend Antibiotika und andere Medikamente zur Verfügung stehen, sind die Ärzte laut Wohlfahrtsverbänden gezwungen, zu entscheiden, welche Kinder mit Verbrennungen wahrscheinlich am längsten leben werden, und die Medikamente entsprechend zu verteilen.

Dies war der Fall bei einem dreijährigen Mädchen, das Verbrennungen an 30 Prozent seines Körpers hatte und Anfang des Monats an multiplem Organversagen starb, so Ouazzani.

Ouazzani fügte hinzu, dass andere Kinder an Nierenversagen und Nierenkrankheiten sterben, weil Medikamente und Behandlungen, insbesondere die Dialyse, nicht mehr verfügbar sind.

„Großbritannien könnte sagen, dass es sich um eine chronische Erkrankung handelt, und wenn man ein Kind hierher bringt, das eine Dialyse benötigt, wird es in Wirklichkeit für immer auf eine Dialyse angewiesen sein, warum sollten wir es also für eine gewisse Zeit hierher bringen, nur um dann wieder nach Gaza zurückzukehren? sagte Ouazzani.

„Das hören wir. Aber was ist mit den Kindern, denen Beine, Arme, Finger oder die Eingeweide aus dem Körper gerissen wurden? Das sind behandelbare Krankheiten.“

Andere, so Ouazzani, sterben an den Folgen des Krieges, die nicht zu Verletzungen führen. Der dreijährige Osama zum Beispiel erschrak, als er eine Bombenexplosion hörte, und rannte in ein Zelt, in dem seine Mutter Wasser kochte. Er erlitt Verbrennungen von 60 Grad an der Oberfläche.

„Die Ärzte hielten ihn 14 Tage lang am Leben, dann starb er“, sagte Ouazzani. „Er hätte überlebt, wenn er evakuiert worden wäre, aber der Grenzübergang Rafah wurde einen Tag vor unserer Genehmigung zur Ausreise geschlossen.“

Dies sei bei vielen der Kinder der Fall, die in den letzten Wochen gestorben seien: Sie hätten „völlig verwertbare Verletzungen“ gehabt, sagte sie.

Kinder mit Schmerzen

Tess Ingram ist Kommunikationsspezialistin bei Unicef, dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen. Sie besuchte den Gazastreifen im Januar und erneut im April und traf dort eine ganze Reihe von Kindern, die Gliedmaßen verloren hatten, weil ihre Schrapnellwunden nicht wirksam behandelt wurden und sich stark infiziert hatten.

„Und dann wurde die Amputation vielleicht nicht unter den besten Bedingungen durchgeführt, so dass das Kind weiterhin Schmerzen oder eine Infektion oder ein anderes Problem mit der Verletzung hatte“, sagte Ingram.

Krieg in Gaza: Mehr als 1.000 Kindern in Gaza wurden Gliedmaßen amputiert, so Unicef

Mehr lesen „

Im Januar traf sie Ibrahim, ein Kind, dessen Arm gerade amputiert worden war, nachdem eine Schrapnellwunde gangränös geworden war. Seine Mutter versuchte, ihn zur medizinischen Versorgung zu evakuieren.

Drei Monate später traf Ingram zufällig auf Ibrahim, als er das Gaza European Hospital in der Nähe von Khan Younis im Süden besuchte. „Seine Mutter versuchte immer noch, ihn medizinisch zu versorgen, und er war krank und schwach geworden“, sagte sie. „Sie waren sich nicht sicher, was passiert war.“

Ingram sagte, sie sei bei ihrem jüngsten Besuch erstaunt gewesen, wie viele verletzte Kinder – mehr als im Januar – in den Krankenhäusern und auf den Straßen liegen, die nicht die nötige Behandlung erhalten und unter Schmerzen leiden.

„Die Ärzte in den Krankenhäusern leisten wunderbare Beiträge mit dem begrenzten Personal und den begrenzten Mitteln und der Gefahr, der sie ausgesetzt sind“, sagte sie.

„Für mich ist das Problem hier, dass es keine medizinischen Evakuierungen gibt. Wenn sich Kinder in diesem Zustand befinden, müssen sie das Krankenhaus verlassen können, um die erforderliche medizinische Versorgung zu erhalten, und das geschieht nicht.

Evakuierungsanträge abgelehnt

Die Ausreise aus dem Gazastreifen für eine Behandlung war schon ein logistischer Albtraum, bevor der Grenzübergang Rafah an der ägyptischen Grenze – der einzige Weg für medizinische Evakuierungen – Anfang des Monats geschlossen wurde, nachdem Israel die Einrichtung beschlagnahmt hatte.

Um aus dem Gazastreifen evakuiert zu werden, müssen Patienten einen Überweisungsbericht von einem Arzt erhalten, der bestätigt, dass die benötigte Behandlung in der Enklave nicht verfügbar ist. Der Bericht wird dann an Israel und Ägypten gesandt, die jede Evakuierung genehmigen müssen.

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) hatten bis zum 18. Mai 12.761 Patienten im Gazastreifen Anträge auf medizinische Evakuierung an Israel und Ägypten gestellt. Nur 46 Prozent wurden genehmigt, darunter 4.895, die evakuiert wurden.

Es gibt im Moment nicht genügend Krankenhäuser oder Länder, die Patienten aufnehmen“.

– Dr. Tareq Hailat, Leiter des Palestine Children’s Relief Fund

MEE geht davon aus, dass 3.436 Kinder einen Antrag auf medizinische Evakuierung gestellt haben, 2.175 Anträge genehmigt wurden und noch weniger Kinder evakuiert wurden. Die Betroffenen sagen, es sei frustrierend unklar, warum einige Fälle genehmigt und andere abgelehnt werden.

Hailat schätzt, dass insgesamt mehr als 100.000 Menschen zur Behandlung aus dem Gazastreifen gebracht werden müssen.

Laut Hailat hat das PCRF von allen Organisationen, die in Gaza tätig sind, die meisten Kinder evakuiert und behandelt. Mehr als 100 Kinder wurden erfolgreich evakuiert, über 70 von ihnen wurden von Ägypten aus in andere Länder gebracht, um dort behandelt zu werden.

„Das ist wirklich nichts, wenn man es im Gesamtkontext betrachtet“, sagte er.

„Es gibt einfach eine wachsende Zahl von Patienten, die Hilfe brauchen, und es gibt nicht genug Krankenhäuser oder Länder, die derzeit Patienten aufnehmen.“

Zusätzlich zu den Ländern, die bereits Patienten aufgenommen haben, will die PCRF nun auch nach Jordanien, Südafrika und Algerien expandieren und hofft, dass auch weitere europäische Länder an Bord kommen.

„Wir versuchen wirklich alle unsere Möglichkeiten auszuschöpfen, weil es so viele Kinder gibt, die diese Hilfe brauchen“, sagte er.

„Wenn die USA Kinder aufnehmen, dann sollte das Vereinigte Königreich auf jeden Fall das Gleiche tun. Die USA haben inzwischen mehr als 20 Kinder zur Behandlung aufgenommen. Das Vereinigte Königreich mit seinem Fachwissen und seinen angemessenen medizinischen Versorgungseinrichtungen scheint etwas zu sein, das getan werden sollte.“

Ein Mann trägt ein durch israelischen Beschuss verletztes Kind im al-Najjar Krankenhaus in Rafah im März 2024 (AFP/Mohammed Abed)

Ein Mann trägt ein durch israelischen Beschuss verletztes Kind im al-Najjar-Krankenhaus in Rafah im März 2024 (AFP/Mohammed Abed)

Ouazzani sagte, dass Children Not Numbers, die den Fall der vier Geschwister und des Cousins, die in den Vereinigten Arabischen Emiraten gelandet waren, nachdem die Visa des Vereinigten Königreichs nicht erteilt wurden, zuerst identifiziert hatte, und dass in ihrer Datenbank über 250 Kinder auf ihre Evakuierung warten, die mindestens sechs Monate dauern wird.

„Italien hat unglaublich viel geleistet. Es hat viele Kinder aufgenommen. Belgien hat den Wunsch geäußert, zu helfen. Frankreich hat, glaube ich, bereits eine Handvoll Kinder aufgenommen. Deutschland hat bereits seine Bereitschaft signalisiert. Die Türkei hat viele Kinder aufgenommen. Spanien hat begonnen, die Möglichkeit zu prüfen, dies zu tun“, sagte sie.

„Aber das Vereinigte Königreich – das über einige der besten pädiatrischen Dienste der Welt und einige der besten plastischen und rekonstruktiven Dienste der Welt verfügt – hat völlig versagt. Es ist eine Abscheulichkeit.“

Sag niemals nie

MEE hat erfahren, dass hochrangige Beamte des Außenministeriums Anfang des Jahres den Helfern vorgeschlagen haben, dass Evakuierungen nach Großbritannien unwahrscheinlich seien und dass die Regierung stattdessen mehr Feldkrankenhäuser in Gaza einrichten oder mehr Ärzte schicken könnte.

Das erste vom Vereinigten Königreich finanzierte Feldkrankenhaus wurde im März in der Nähe von Rafah eröffnet, kann aber nur dringende Behandlungen anbieten, nicht aber die laufende oder spezialisierte Behandlung, die viele Kinder benötigen.

Britische Abgeordnete und Kollegen haben die Regierung in diesem Monat gedrängt, ihre Haltung zu überdenken.

„Kinder werden immer noch getötet und verstümmelt, aber wir leisten keine Unterstützung, um diesen Kindern Zugang zu Gesundheitseinrichtungen außerhalb des Gazastreifens zu ermöglichen“, sagte der Labour-Abgeordnete John McDonnell in einer Debatte am 13. Mai.

„Das Mindeste, was die Regierung tun kann, ist sicherzustellen, dass es ein effektives Evakuierungsprogramm für verletzte Kinder gibt“.

Zwei Tage später fragte Baronin Armenika Helic, die Malala Yousafazai zu einer Behandlung im Vereinigten Königreich verholfen hat, ob die Regierung in Erwägung ziehen würde, „einen Weg für Kinder mit schweren Wunden zu öffnen, damit sie eine spezialisierte Behandlung erhalten können, die nur in spezialisierten Krankenhäusern möglich ist, die wir zum Glück in diesem Land haben“.

Krieg gegen Gaza: Der Leidensweg zweier palästinensischer Kinder, die von israelischen Streitkräften festgehalten wurden

Mehr lesen „

Der Minister für den Nahen Osten, Tariq Ahmad, erklärte, Großbritannien habe mit den Vereinigten Arabischen Emiraten und Ägypten zusammengearbeitet, um die Evakuierung der akutesten Fälle zu unterstützen, und erklärte, die Regierung wolle sicherstellen, dass diejenigen mit den dringendsten Bedürfnissen, insbesondere Kinder, Unterstützung erhalten.

„Aber ich füge noch einmal hinzu, dass wir dies am besten erreichen können, und ich sage es noch einmal, und ich werde es immer wieder sagen, wir müssen die Kämpfe beenden. Wir müssen die Hilfe ankommen lassen. Wir müssen dafür sorgen, dass die medizinische Versorgung erleichtert wird und die Geiseln freigelassen werden“, sagte er.

„Menschliches Leid kennt keine Religion, keine Rasse, keine Hautfarbe und keinen anderen Glauben… wir müssen die Menschlichkeit in den Mittelpunkt unseres Handelns stellen.

In der darauf folgenden Woche besuchte er Katar, wo er eine neue britisch-katarische Partnerschaft vorstellte, die palästinensischen Patienten helfen soll, die aus dem Gazastreifen in das Golfemirat evakuiert werden.

Mit den für den 4. Juli angekündigten Parlamentswahlen besteht die Aussicht auf eine neue Regierung, die eine andere Haltung zu den medizinischen Evakuierungen von Palästinensern in das Vereinigte Königreich einnehmen wird.

Kandiah sagte, dass er trotz der Unmöglichkeit, fünf palästinensische Kinder ins Vereinigte Königreich zu bringen, noch nicht aufgegeben habe.

„Es gibt Tage, an denen ich mich frage, ob wir jemals irgendwelchen [palästinensischen Kindern] helfen werden, aber dann denke ich an 2015 zurück, als das Vereinigte Königreich sehr hartnäckig darauf bestand, dass wir keine syrischen Flüchtlingskinder aufnehmen würden“, sagte er.

Erst der Tod von Alan Kurdi, dem dreijährigen syrischen Jungen aus Kobani, dessen Leiche am Strand von Bodrum angespült wurde, nachdem das Schlauchboot, auf dem seine Familie unterwegs war, gekentert war, habe die damals von David Cameron geführte Regierung zum Umdenken gebracht.

„Ich sage also niemals nie“, sagte er.

Übersetzt mit deepl.com

