Bild nach Bild von Paola Bilancieri.

Wie lange noch Bibi Netanjahu?

von Cesar Chelala

30. Mai 2024

Wie lange noch werden Sie, Bibi Netanjahu, versuchen, die Welt mit Ihren Verbrechen zu täuschen? Wie lange noch wollen Sie, Bibi Netanjahu, die Aktionen Ihrer Streitkräfte als technische Pannen, Fehler, Irrtümer, unbeabsichtigte Nebeneffekte, Fehleinschätzungen bezeichnen?

Was Sie und die Streitkräfte unter Ihrem Kommando tun, sind keine Fehler, Bibi Netanjahu. Was sie tun, wird in der zivilisierten Welt, der Sie nicht mehr angehören, als Kriegsverbrechen bezeichnet.

Sie können nicht stolz auf eine Armee sein, die präzise Tötungen Ihrer Feinde durchführt, aber nicht erkennt, dass unter denen, die Sie töten, Kinder, Frauen und unschuldiges Gesundheits- und Hilfspersonal sind.

Sie haben die ganze Welt zu lange zum Narren gehalten, Bibi Netanjahu, aber jetzt wacht die Welt auf. Und die ganze Welt sieht, was Sie sind, Bibi Netanjahu.

Sie sind ein Mann ohne Skrupel.

Sie sind ein Mann, der das Leben anderer Menschen nicht respektiert.

Sie dämonisieren Ihre Feinde, um deren Ermordung zu rechtfertigen.

Sie sind ein Mann, der Ihrem Volk und Ihrem Land mehr Schaden zugefügt hat als Dutzende von Hamas-Armeen. Denn Sie haben das zerstört, was im Leben einer Nation am wichtigsten ist.

Sie haben die Seele Israels zerstört, Bibi Netanjahu.

Dr. Cesar Chelala ist Mitpreisträger des Preises des Overseas Press Club of America 1979 für den Artikel „Missing or Disappeared in Argentina: The Desperate Search for Thousands of Abducted Victims“.

Übersetzt mit deepl.com



