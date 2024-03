Craig Murray: UK Legal Shambles in Case of Assange The British establishment continues to move inexorably towards ordering the WikiLeaks‘ publisher’s extradition at the time of its choosing. By Craig Murray CraigMurray.org.uk The latest judgment by the High Court in the Julian Assange case achieved completely the objectives of the U.K. and

Free-Assange-Protest vor dem Royal Court of Justice in London am 26. März. (Steve Eason, Flickr, CC BY-NC 2.0)

Das britische Establishment bewegt sich unaufhaltsam darauf zu, die Auslieferung des WikiLeaks-Herausgebers zu einem von ihm gewählten Zeitpunkt anzuordnen.

Großbritanniens juristischer Scherbenhaufen im Fall Assange

Von Craig Murray

CraigMurray.org.uk

30. März 2024

Das jüngste Urteil des Obersten Gerichtshofs im Fall Julian Assange hat die Ziele des britischen und des US-amerikanischen Staates vollständig erreicht.

Vor allem bleibt Julian in der Hölle, die das Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh ist. Dort ist er nun allein und aus Sicht der Behörden für mindestens mehrere Monate in Isolationshaft.

Wichtig ist, dass es den Vereinigten Staaten gelungen ist, ihn in Haft zu halten, ohne sein tatsächliches Erscheinen in Washington sicherzustellen.

Es ist von entscheidender Bedeutung zu begreifen, dass die CIA, die den Prozess sehr stark kontrolliert, nicht will, dass er dort erscheint, bevor sie nicht versucht hat, die Wiederwahl von Genocide Joe zu sichern.

Ganz gleich, was Sie von Donald Trump halten, es besteht kein Zweifel, dass sich die CIA während seiner gesamten Präsidentschaft gegen ihn verschworen hat, angefangen mit dem gefälschten Russiagate-Skandal bis hin zu ihrer Vertuschung der Hunter-Biden-Laptop-Geschichte. Sie wollen Trump nicht zurück.

Biden befindet sich politisch in großen Schwierigkeiten. Bidens lebenslange politische Unterstützung für Israel war unerschütterlich bis hin zum Fanatismus. Dabei hat er Millionen von Dollar von der zionistischen Lobby erhalten. Das schien in den Vereinigten Staaten immer eine Quelle politischer Stärke zu sein, nicht von Schwäche.

Der gegenwärtige Völkermord in Gaza hat all diese Berechnungen verändert. Die schiere Bosheit und Bösartigkeit des israelischen Staates, die offene und unverhohlene Begeisterung für rassistische Massaker, hat das scheinbar unmögliche Ziel erreicht, einen Großteil der amerikanischen Öffentlichkeit gegen Israel aufzubringen.

Das gilt vor allem für wichtige Teile der demokratischen Basis. Junge Menschen und ethnische Minderheiten sind schockiert, dass die Partei, die sie unterstützt haben, Völkermord unterstützt und liefert.

Die Mainstream-Medien haben die Kontrolle über das Narrativ verloren, wo doch die Wahrheit auf Mobiltelefonen so weit verbreitet ist, dass die MSM tatsächlich gezwungen waren, ihren Kurs zu ändern und gelegentlich Wahrheiten über Israel zu berichten. Auch das war vor ein paar Monaten noch undenkbar.

Genau dieselben Gruppen, die sich über Bidens Unterstützung für Völkermord empören, werden durch den Angriff auf einen Journalisten und Verleger, der die wahren Fakten über Kriegsverbrechen aufdeckt, verunsichert.

Assange ist in den Vereinigten Staaten derzeit kein großes öffentliches Thema, weil er sich derzeit nicht in den Vereinigten Staaten aufhält. Würde er dort in Ketten kommen, wäre die Medienberichterstattung massiv und das Thema im Präsidentschaftswahlkampf unvermeidbar.

Eingesperrt in der lebenden Hölle

Luftaufnahme eines Teils des HM Prisons Belmarsh (links) und des HM PrisonThameside in Thamesmead West im Südosten von London. (Kleon3/Wikimedia Commons)

Das Auslieferungsverfahren musste daher so geführt werden, dass Assange die ganze Zeit in der Hölle des Lebens gefangen gehalten wurde, ohne dass die Auslieferung bis nach den Präsidentschaftswahlen im November tatsächlich vollzogen werden konnte. Im Laufe der jahrelangen Anhörungen wurde es für den britischen Staat immer schwieriger, dies im Namen seiner amerikanischen Herren zu regeln.

In dieser Hinsicht, und nur in dieser Hinsicht, haben Dame Victoria Sharp und Lord Justice Johnson mit ihrem Urteil brilliert.

Hochrangige britische Richter müssen sich nicht sagen lassen, was sie zu tun haben. Sie sind eng in ein kleines politisches Establishment eingebunden, das sozial vernetzt ist, sich durch die Mitgliedschaft in Institutionen definiert und in hohem Maße dem Gruppendenken unterliegt.

Der Bruder von Dame Victoria Sharp, Richard, vermittelte dem damaligen Premierminister Boris Johnson ein persönliches Darlehen in Höhe von 800.000 Pfund und wurde anschließend Vorsitzender der BBC, obwohl ihm jegliche einschlägige Erfahrung fehlte. Lord Justice Johnson vertrat als Anwalt die Geheimdienste und das Verteidigungsministerium.

„Hochrangige britische Richter müssen sich nicht sagen lassen, was sie zu tun haben. Sie sind eng in ein kleines politisches Establishment eingebunden, das sozial vernetzt ist, sich durch die Mitgliedschaft in Institutionen definiert und in hohem Maße dem Gruppendenken unterliegt.“

In diesem Fall musste ihnen nicht explizit gesagt werden, was sie zu tun hatten, obwohl es sehr offensichtlich war, dass sie die zweitägige Anhörung mit dem Wissen begannen, dass der Kern des Falles die Enthüllung der Namen von US-Informanten in dem WikiLeaks-Material war, und dass sie nichts anderes wussten als das Briefing, das sie erhalten hatten.

Die potenzielle Gefahr einer Berufung, deren Zulassung das Ziel der Vereinigten Staaten erreichen würde, die tatsächliche Auslieferung über den Wahltermin hinaus zu verschieben, bestand darin, dass dadurch ein großer Katalog von Kriegsverbrechen und anderen illegalen Aktivitäten, die von WikiLeaks aufgedeckt worden waren, an die Öffentlichkeit gelangen würde.

Sharp und Johnson haben diese Gefahr gebannt, indem sie die Entscheidung mit der Möglichkeit der Zulassung einer Berufung vertagt haben, allerdings nur aus äußerst begrenzten Gründen.

Diese Gründe würden die Verteidigung ausdrücklich daran hindern, jemals wieder unbequeme Fakten vor Gericht zu erwähnen, wie Kriegsverbrechen der Vereinigten Staaten, einschließlich Mord, Folter und außerordentliche Überstellungen, sowie die Pläne der Vereinigten Staaten, Julian Assange zu entführen oder zu ermorden.

All diese Dinge werden durch dieses Urteil ausgeschlossen, dass sie jemals wieder in den Auslieferungsanhörungen zur Sprache kommen. Der politisch schädliche Aspekt des Falles in Bezug auf die Enthüllungen von Chelsea Manning und das Verhalten der CIA wurde im Vereinigten Königreich abgestellt.

Die Gründe für die Berufung

Stella Assange, links, und andere wichtige Unterstützer des WikiLeaks-Herausgebers nach der Entscheidung des High Court am 26. März. (Steve Eason, Flickr, CC BY-NC 2.0)

Es gab einige Verwirrung, weil es in dem Urteil hieß, dass drei Gründe für eine mögliche Berufung offen seien. In Wirklichkeit waren es aber nur zwei.

In dem Urteil heißt es, dass das Recht auf freie Meinungsäußerung nach Artikel 10 der Europäischen Konvention durch den Schutz des Ersten Verfassungszusatzes der US-Verfassung ausreichend abgedeckt ist. Daher kann dieser Punkt nur dann von der Verteidigung gegen die Auslieferung geltend gemacht werden, wenn der Erste Verfassungszusatz in dem Fall nicht angewendet wird.

Der zweite Berufungsgrund, der zugelassen werden kann, ist die Diskriminierung aufgrund der Staatsangehörigkeit, da die Staatsanwaltschaft erklärt hat, dass Julian als ausländischer Staatsbürger, der die ihm vorgeworfenen Taten außerhalb der Vereinigten Staaten begangen hat, nicht den Schutz des Ersten Verfassungszusatzes oder irgendeines der in der US-Verfassung verankerten Rechte genießen kann.

Die ersten beiden Gründe sind also faktisch identisch. Sharp und Johnson entschieden, dass beide hinfällig sind, wenn die Regierung der Vereinigten Staaten zusichert, dass Julian der Schutz des Ersten Verfassungszusatzes nicht aus Gründen der Staatsangehörigkeit verweigert wird.

Der andere Grund, aus dem eine Berufung zugelassen werden kann, ist das Fehlen einer Zusicherung der Vereinigten Staaten, dass gegen Julian aufgrund zusätzlicher Anklagen nicht die Todesstrafe verhängt werden kann.

Ich werde im Folgenden analysieren, wie es jetzt weitergeht und wie die Erfolgsaussichten für jeden dieser zugelassenen Berufungspunkte aussehen, möchte aber zunächst noch einmal auf die Punkte eingehen, die nicht zugelassen wurden und die nun in diesem Verfahren nicht mehr vorgebracht werden dürfen.

Illegale US-Spionage gegen Assange

Julian Assange in der ecuadorianischen Botschaft in London mit der Journalistin Stefania Maurizi, aufgenommen auf einem Überwachungsband von UC Global.

Das spektakulärste Argument des Urteils, das wohl in die britische Rechtsgeschichte eingehen wird, bezieht sich auf den Antrag, neue Beweise für die illegale Bespitzelung von Julian Assange durch die US-Behörden und deren Pläne zu seiner Entführung oder Ermordung einzubringen.

Es gibt in diesem Fall seit fünf Jahren eine Reihe von Dingen, die so pervers sind, dass man sie gesehen haben muss, um sie zu glauben, aber keines davon hat diese Höhe erreicht, und es wäre für jeden schwierig, in der britischen Rechtsgeschichte etwas zu finden, das noch dreister ist als dies.

Richter Johnson und Richterin Sharp akzeptieren, dass es Beweise für den erforderlichen Standard gibt, dass die US-Behörden eine Entführung von Julian Assange geplant und ein Attentat auf ihn in Erwägung gezogen haben, aber sie argumentieren in Randnummer 210, dass, da die Auslieferung jetzt bewilligt wird, für die Vereinigten Staaten keine Notwendigkeit mehr besteht, Julian Assange zu entführen oder zu ermorden: und daher fällt das Argument.

Es scheint ihnen nicht in den Sinn zu kommen, dass die Bereitschaft, außergerichtliche gewaltsame Maßnahmen gegen Julian Assange in Erwägung zu ziehen, einem Grad an Verfolgung gleichkommt, der offensichtlich seine Chancen auf einen fairen Prozess und eine faire Behandlung in den Vereinigten Staaten beeinträchtigt.

Es ist einfach erstaunlich, aber die Beweise für das US-Komplott zur Zerstörung von Julian Assange, einschließlich der Beweise aus den laufenden strafrechtlichen Ermittlungen in Spanien gegen die beteiligte private Sicherheitsfirma, werden nie wieder in Julians Fall gegen die Auslieferung erwähnt werden dürfen.

„Es scheint ihnen nicht in den Sinn zu kommen, dass die Bereitschaft, außergerichtliche gewaltsame Maßnahmen gegen Julian Assange in Betracht zu ziehen, einem Grad an Verfolgung gleichkommt, der sich offensichtlich auf seine Chancen auf einen fairen Prozess und eine faire Behandlung in den Vereinigten Staaten auswirkt.“

Auch das Argument, dass der Vertrag, auf dessen Grundlage Julian Assange ausgeliefert wird, die Auslieferung wegen politischer Vergehen verbietet, ist am Ende der Fahnenstange. Das Urteil bestätigt in aller Deutlichkeit, dass die vom Vereinigten Königreich eingegangenen vertraglichen Verpflichtungen im innerstaatlichen Recht nicht bindend sind und keine individuellen Rechte begründen.

Von den über 150 Auslieferungsverträgen, die das Vereinigte Königreich abgeschlossen hat, verbieten alle bis auf zwei die Auslieferung wegen politischer Straftaten. Das Urteil stellt eindeutig fest, dass diese Klauseln in jedem einzelnen dieser Verträge überflüssig sind.

Jede Diktatur der Welt kann nun politische Dissidenten im Vereinigten Königreich verfolgen, ohne dass sie den Schutz dieser Klauseln gegen politische Auslieferung in den Verträgen genießen. Das geht aus dem Urteil eindeutig hervor.

In dem Urteil wird auch ausdrücklich die Vorstellung zurückgewiesen, dass das britische Gericht bei der Prüfung eines Auslieferungsantrags die Rechte gemäß der Europäischen Menschenrechtskonvention berücksichtigen muss. Es wird festgestellt, dass in den Vereinigten Staaten – wie auch in anderen Ländern der Kategorie 2 im Sinne des Auslieferungsgesetzes von 2003 – davon ausgegangen werden kann, dass diese Rechte bei der Verhandlung durch die Gesetzgebung des Landes, das die Auslieferung beantragt, geschützt sind.

„Jede Diktatur der Welt kann nun politische Dissidenten im Vereinigten Königreich verfolgen, und sie werden nicht den Schutz dieser Klauseln gegen politische Auslieferung in den Verträgen genießen. Das geht aus diesem Urteil eindeutig hervor.“

Dieses Argument, mit dem die Verantwortung für die Anwendung der EMRK abgetreten wird, wird wahrscheinlich nicht akzeptiert werden, wenn dieser Fall jemals nach Straßburg kommt (siehe aber weiter unten zu der Möglichkeit, dass dies geschieht).

Durch die Weigerung, das Argument der Meinungsfreiheit anzuhören, schließt das Gericht aus, dass die Kriegsverbrechen, die durch das veröffentlichte Material aufgedeckt werden, zur Kenntnis genommen werden und dass die Veröffentlichung von Verbrechen auf staatlicher Ebene als geschützte Rede gilt. Das gesamte Argument ist nun für künftige Anhörungen blockiert, und es wird keine Erwähnung von US-Kriegsverbrechen mehr geben.

Die Richter akzeptieren das tendenziöse Argument, dass Julian nicht wegen der Veröffentlichung des gesamten Materials angeklagt wird, sondern nur wegen der Dokumente innerhalb des Materials, die die Namen von US-Informanten und Quellen enthüllen. Wie ich seinerzeit berichtete, war dies eindeutig die einzige „Tatsache“, über die die Richter vor der Anhörung informiert worden waren.

Dass es legitim ist, den Kontext der Gesamtheit dessen, was in Bezug auf staatliche Verbrechen enthüllt wurde, völlig außer Acht zu lassen und einen winzigen Teil der Freigabe herauszupicken, ist keineswegs klar: aber ihr Ansatz ist in jedem Fall durch einen völligen non sequitur fatal fehlerhaft.

In para. 45 argumentieren sie, dass nichts von dem Material, das kriminelles Verhalten der Vereinigten Staaten offenbart, angeklagt wird, sondern nur Material, das Namen offenbart. Ihre Argumentation beruht auf der Annahme, dass das Material, das Namen von Informanten oder Quellen enthüllt, nicht auch ein kriminelles Verhalten der Vereinigten Staaten offenbart. Diese Annahme ist völlig und nachweislich falsch.

Wenden wir uns nun den Gründen zu, aus denen ein Recht auf Berufung vorläufig zugelassen wird, das jedoch aufgehoben werden kann, wenn die Vereinigten Staaten ausreichende diplomatische Zusicherungen geben.

Die Todesstrafe

Beispiel einer Hinrichtungskammer aus dem Staatsgefängnis von Utah. Die Plattform auf der linken Seite wird für die tödliche Injektion verwendet. Der Metallstuhl auf der rechten Seite wird für die Hinrichtung durch ein Erschießungskommando verwendet. (T Woodard, CC BY 2.0, Wikimedia Commons)

Um mit der Todesstrafe zu beginnen, die verständlicherweise die meisten Schlagzeilen gemacht hat: Es erstaunt mich, da dieser Streit nun schon seit einigen Monaten im Raum steht, dass die Vereinigten Staaten nicht die einfache Zusicherung gegen die Verhängung der Todesstrafe gegeben haben, die in vielen Auslieferungsverfahren absolut üblich ist.

Sie ist unumstritten und wirklich schnell und einfach zu machen. Es handelt sich um eine Vorlage: Sie füllen einfach die Details aus und schicken die diplomatische Note ab. Es dauert nur fünf Minuten.

Ich glaube nicht, dass die Regierung Biden es versäumt, die Zusicherung gegen die Todesstrafe zu geben, weil sie Julian Assange hinrichten möchte. Sie brauchen ihn nicht hinzurichten. Sie können ihn in eine winzige Betonzelle sperren, in der er in völliger Einsamkeit ein Leben in der Hölle führt. Auf diese Weise ist er als schreckliche Warnung für andere Journalisten wohl wertvoller als ein hingerichteter Märtyrer.

Ich betrachte die Tatsache, dass es bisher nicht gelungen ist, eine Garantie gegen die Todesstrafe zu geben, als den deutlichsten Beweis dafür, dass die Regierung Biden versucht, die Sache einfach über die Wahl hinauszuschieben.

Durch das Ausbleiben der Zusicherung haben sie bereits eine Verzögerung von einigen Wochen erreicht, die ihnen für die Abgabe der Zusicherung eingeräumt wurden, und dann noch mehr Zeit bis zur Anhörung am 20. Mai, um zu erörtern, ob die Zusicherungen angemessen waren. Die Zusicherung der Todesstrafe nicht zu geben, ist einfach eine Hinhaltetaktik, und ich bin sicher, dass sie bis zu der vom Gericht gesetzten Frist gehen und dann die Zusicherung geben werden.

„Ich bin mir sicher, dass sie die vom Gericht gesetzte Frist einhalten und dann die Zusicherung geben werden.

Die zweite vom Gericht geforderte Zusicherung ist eigentlich viel interessanter. Das Gericht hat um die Zusicherung gebeten, dass Julian Assange in der Lage sein wird, sich auf das Recht auf freie Meinungsäußerung nach dem Ersten Verfassungszusatz zu berufen, und dass er daran nicht aufgrund seiner australischen Staatsangehörigkeit gehindert werden wird.

Das Problem, mit dem die Vereinigten Staaten konfrontiert sind, besteht darin, dass der Bundesrichter darüber entscheiden wird, ob Julian Assange das Recht hat, sich darauf zu berufen, dass seine Redefreiheit durch den Ersten Verfassungszusatz geschützt ist oder nicht. Weder das Justizministerium noch das Außenministerium können den Richter durch eine Zusicherung binden.

Verteidigung des ersten Verfassungszusatzes

Der US-Staatsanwalt in diesem Fall wies auf das Problem hin und erklärte, dass die Staatsanwaltschaft argumentieren kann, dass ein ausländischer Staatsbürger, der wie Julian im Ausland tätig ist, keine Rechte nach dem Ersten Verfassungszusatz hat. Es ist äußerst wichtig zu verstehen, warum dies gesagt wurde.

Es wird davon ausgegangen, dass die Gefangenen in Guantanamo Bay keine verfassungsmäßigen Rechte haben, obwohl sie sich in der Gewalt der US-Behörden befinden, weil sie als Nicht-US-Bürger im Ausland tätig waren.

In einem Grundsatzurteil des Obersten Gerichtshofs der USA im Fall USAID Versus Open Society wurde unmissverständlich festgestellt, dass im Ausland tätige Nicht-US-Bürger keinen Schutz durch den Ersten Verfassungszusatz genießen. Auf den ersten Blick scheint diese Entscheidung wenig Relevanz zu haben.

Es geht um ausländische Wohltätigkeitsorganisationen, die Mittel von USAID erhalten und die sich als Bedingung für die Hilfe nicht gegen Sexarbeit äußern durften. Sie versuchten zu behaupten, dass dies gegen die Rechte des Ersten Verfassungszusatzes verstößt, aber der Oberste Gerichtshof entschied, dass sie als im Ausland handelnde Ausländer keine derartigen Rechte haben.

Auch wenn dies nur von begrenzter Relevanz zu sein scheint, da es sich um NRO und nicht um Einzelpersonen handelt, so gibt es doch einen Absatz im Open Society-Urteil, in dem als Begründung angeführt wird, dass, wenn diesen NRO Rechte nach dem Ersten Verfassungszusatz zugestanden würden, diese auch Ausländern zugestanden werden müssten, mit denen das US-Militär und die Geheimdienste in Kontakt stünden – also das Guantanamo-Problem.

Dieser Absatz des Urteils des Obersten Gerichtshofs scheint im Fall Assange unausweichlich zu sein:

Julian war ein ausländischer Staatsbürger, der im Ausland tätig war, als das WikiLeaks-Material veröffentlicht wurde. Ich sehe also nicht, wie die Vereinigten Staaten in diesem Punkt einfach eine Zusicherung geben können, und in der Tat scheint es mir sehr wahrscheinlich, dass Julian bei einem Prozess in den Vereinigten Staaten tatsächlich die Rechte des Ersten Verfassungszusatzes verweigert würden.

Die vernünftige Lösung wäre natürlich, dass Julian als Nicht-US-Bürger, der Material außerhalb der Vereinigten Staaten veröffentlicht, überhaupt nicht der US-Gerichtsbarkeit unterliegen sollte. Aber das wird nicht angenommen werden.

Ich gehe also davon aus, dass die Vereinigten Staaten eine Zusicherung vorlegen werden, die versucht, die Sache zu umgehen. Sie werden wahrscheinlich zusichern, dass der Staatsanwalt nicht versuchen wird zu argumentieren, dass Julian keine Rechte nach dem ersten Verfassungszusatz hat. Aber das kann den Richter nicht daran hindern, zu entscheiden, dass er keine hat, zumal es ein Urteil des Obersten Gerichtshofs gibt, auf das man sich stützen kann.

Die Anhörung im Mai

Der Autor diskutiert mit Chris Hedges, Marjorie Cohn und Bruce Afran über die Anhörung auf CN Live!

Wenn wir im Mai zur Anhörung über die zulässigen Berufungspunkte kommen, ist es wichtig zu verstehen, dass die Argumentation aus zwei Teilen besteht.

Im ersten Teil wird es darum gehen, ob die Zusicherungen, die die Vereinigten Staaten in einer diplomatischen Note gegeben haben, ausreichen, um die Berufungsgründe vollständig fallen zu lassen.

Wenn jedoch entschieden wird, dass die Zusicherungen der Vereinigten Staaten unzureichend sind, bedeutet dies nicht automatisch, dass die Beschwerde erfolgreich ist. Es bedeutet lediglich, dass die Berufung angehört wird. Das Gericht wird dann entscheiden, ob die Punkte Todesstrafe oder Diskriminierung aufgrund der Staatsangehörigkeit ausreichen, um die Auslieferung zu stoppen.

Das Fehlen der Zusicherung der Todesstrafe sollte das Auslieferungsverfahren beenden. In der Anhörung würde die Staatsanwaltschaft jedoch argumentieren, dass dies nicht erforderlich sei, da derzeit keine Anklage wegen der Todesstrafe vorliege und wahrscheinlich auch keine weitere hinzukommen werde. In Anbetracht der unverhohlenen Voreingenommenheit gegenüber den Vereinigten Staaten könnten sich die Richter dieser Auffassung anschließen.

Der Staat wird wieder seine eiserne Entschlossenheit an den Tag legen, um Julian zu vernichten. Ich glaube nicht, dass die Vereinigten Staaten aus den von mir genannten Gründen in der Lage sein werden, Zusicherungen bezüglich der Staatsangehörigkeit und der Rechte des Ersten Verfassungszusatzes zu geben, aber ich denke, dass das Gericht dennoch die Auslieferung anordnen wird.

Die Vereinigten Staaten werden argumentieren, dass sie ein freies Land mit einem fairen Gerichtssystem und unabhängigen Richtern sind und dass Julian vor Gericht das Argument vorbringen kann, dass er die Rechte des ersten Verfassungszusatzes haben sollte.

Vor dem Royal Court of Justice in London am 26. März. (Steve Eason, Flickr, CC BY-NC 2.0)

Die USA werden argumentieren, dass das britische Gericht akzeptieren sollte, dass der US-Richter zu einer fairen Entscheidung kommt, die alle Menschenrechtsaspekte schützt. Sie werden sagen, dass es völlig vernünftig und normal ist, dass Staaten Bürger und ausländische Staatsangehörige im Ausland in verschiedenen Zusammenhängen unterschiedlich behandeln, einschließlich des konsularischen Schutzes.

Ein Justizsystem, das in der Lage ist, zu entscheiden, dass eine Person an ihren versuchten Entführer ausgeliefert werden sollte, weil der Entführer sie dann nicht entführen muss, und zu entscheiden, dass die Klauseln des Vertrags, auf dessen Grundlage jemand ausgeliefert wird, nicht gelten, ist in der Lage zu akzeptieren, dass die Möglichkeit, sich vor Gericht auf den Ersten Verfassungszusatz zu berufen, ausreichend ist, selbst wenn diese Verteidigung wahrscheinlich abgelehnt wird.

Diese Fragen sind jedoch so umfangreich, dass eine weitere Vertagung der Anhörung, eine weitere lange Verzögerung des Urteils und ein großer Spielraum bis zu den Wahlen im November für Genocide Joe möglich wären.

Das britische Establishment steuert unaufhaltsam darauf zu, die Auslieferung von Julian zu einem Zeitpunkt seiner Wahl anzuordnen. Sobald die Auslieferung angeordnet ist, hat Julian theoretisch die Möglichkeit, vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte Berufung einzulegen.

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte kann die Auslieferung aufschieben, bis er den Fall durch eine Section 39-Anordnung verhandelt.

Allerdings gibt es zwei Mängel.

Erstens kann die Auslieferung sofort nach dem Gerichtsurteil vollzogen werden, bevor eine Section 39-Anordnung eingeholt werden kann, was mindestens 48 Stunden dauern würde.

Zweitens sieht das Ruanda-Sicherheitsgesetz vor, dass die Regierung, wenn auch speziell im Zusammenhang mit Ruanda, die Section 39-Anordnungen des EGMR ignorieren kann.

Es ist nicht auszuschließen, dass die britische Regierung Julian auch im Falle einer Anhörung durch den EGMR einfach ausliefern würde. Das wäre bei der konservativen Basis beliebt, und angesichts der äußerst umfangreichen und zweifelhaften Rolle, die Labour-Chef Keir Starmer während seiner Zeit als Direktor der Staatsanwaltschaft in der Assange-Saga gespielt hat, traue ich ihm das auch zu.

[Siehe: Aufzeichnungen über Starmer-Reisen nach DC während des Assange-Falls vernichtet].

Es ist erwähnenswert, dass das Innenministerium in den letzten Jahren mehrfach Personen abgeschoben hat, obwohl ein britisches Gericht die Abschiebung ausgesetzt hatte. Das hatte nie eine andere Konsequenz als ein verbales Klopfen auf die Finger des Staatssekretärs durch das Gericht.

Der Kampf geht also weiter. Es ist ein Kampf für die Redefreiheit, es ist ein Kampf für die Pressefreiheit, und vor allem ist es ein Kampf für das Recht von Ihnen und mir, die Verbrechen zu kennen, die unsere Regierungen in unserem Namen und mit unserem Geld begehen.

Mir fällt immer mehr auf, dass ich im Kampf für Julian genau die gleichen Machtstrukturen und Gegner bekämpfe, die hinter dem Völkermord in Gaza stehen.

Ich möchte mit einem Appell schließen. Bitte hören Sie nicht auf zu lesen. Sie werden sich erinnern, dass ich vor kurzem vor dem UN-Menschenrechtsausschuss zu Julians Fall gesprochen habe und dabei die Gelegenheit hatte, ein paar harte Wahrheiten über die Kriegsverbrechen der Vereinigten Staaten auszusprechen.

[Siehe: Craig Murray: Assange, Wahrheit und UN-Schwindel]

Murray, links, brachte den Rechtsfall Assange bei der periodischen Überprüfung der Menschenrechte Großbritanniens vor dem UN-Menschenrechtsausschuss in Genf zur Sprache. (Craig Murray)

Meine Gelegenheit dazu wurde von der schweizerischen Nichtregierungsorganisation Justice For All international organisiert, die einen Schattenbericht (Link öffnen und auf das rote Symbol klicken) ihrer Anwälte für die siebenjährige periodische Überprüfung der Menschenrechtslage in Großbritannien bei der UNO eingereicht hat.

Justice For All hat in diesem Zusammenhang auch viel Lobbyarbeit betrieben, um mich auf diese Bühne und zu Treffen mit wichtigen Beamten zu bringen.

Ich hatte vereinbart, Justice For All für diese Rechts- und Lobbyarbeit ein Honorar zu zahlen, in der Erwartung, dass es aus den beträchtlichen Mitteln der Organe der Julian-Assange-Kampagne bestritten werden würde.

Leider hat sich die Assange-Kampagne geweigert, die Rechnung zu begleichen, so dass ich auf ihr sitzen geblieben bin.

Mir wurde gesagt, dass ich die korrekten Verfahren zur Beantragung der Ausgaben nicht eingehalten habe. Ich bin ehrlich gesagt schockiert und in gewisser Weise traurig, denn ich dachte, wir wären Freunde, die für eine gemeinsame Sache arbeiten, in meinem Fall umsonst. Ich fühle mich an die brillante Erkenntnis von Eric Hoffer erinnert: „Jede große Sache beginnt als Bewegung und wird zu einem Geschäft.“

Ich bleibe mit dieser Rechnung zurück, die ich für die Arbeit bei der UNO nicht bezahlen kann.

Justice For All hätte die Situation nicht besser meistern können, aber ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie sich an dieser Crowdfunding-Aktion von Justice For All beteiligen könnten.

Craig Murray ist ein Autor, Rundfunksprecher und Menschenrechtsaktivist. Er war von August 2002 bis Oktober 2004 britischer Botschafter in Usbekistan und von 2007 bis 2010 Rektor der Universität von Dundee. Seine Berichterstattung ist vollständig von der Unterstützung der Leser abhängig. Abonnements zur Aufrechterhaltung dieses Blogs werden dankend angenommen.

Dieser Artikel stammt von CraigMurray.org.uk.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …