UK’s main parties turn ceasefire call into „Islamist“ fear mongering In under a week, a proposed vote on Gaza became an effort to clamp down on pro-Palestine demonstrations.

Der britische Premierminister Rishi Sunak und Oppositionsführer Keir Starmer, „zwei Backen desselben Hinterns“. Pool ZUMAPRESS

Großbritanniens wichtigste Parteien machen aus dem Aufruf zum Waffenstillstand „islamistische“ Angstmacherei

Omar Karmi

Power Suits

2. März 2024

Es hätte eine unkomplizierte Parlamentsabstimmung werden sollen, wenn auch eine, die die beiden größten Parteien des Vereinigten Königreichs in Verlegenheit gebracht hätte.

Letzte Woche sollte die Scottish National Party dem britischen Parlament einen Antrag vorlegen, der einen sofortigen und dauerhaften Waffenstillstand im Gazastreifen, die Freilassung aller israelischen Gefangenen im Gazastreifen und ein Ende der „kollektiven Bestrafung des palästinensischen Volkes“ forderte.

Dies hätte eine breitere Debatte über die Haltung des Vereinigten Königreichs zu dem sich abzeichnenden Völkermord in Gaza auslösen sollen. Doch nach einer höchst ungewöhnlichen Abweichung vom parlamentarischen Protokoll fand die Abstimmung nicht nur nicht statt, sondern nach nur einer Woche hat sich das gesamte Gespräch auf die „Bedrohung“ der britischen Demokratie durch die massiven Pro-Palästina-Demonstrationen verlagert, die seit Monaten wöchentlich landauf, landab zu beobachten sind.

Das ist ein bemerkenswerter Umschwung im öffentlichen Diskurs und ein Geschenk des Himmels für die beiden großen politischen Parteien des Vereinigten Königreichs, insbesondere für den Labour-Führer Keir Starmer, sorry Sir Keir Starmer.

Der britische Premierminister Rishi „Loadsamoney“ Sunak und seine regierende Konservative Partei können nun fröhlich auf Einwanderer, Muslime und andere Ziele einprügeln, um rechtsextreme Wähler anzusprechen, die die beste Chance der Partei darstellen, eine katastrophale Niederlage bei den Parlamentswahlen zu vermeiden, die wahrscheinlich noch in diesem Jahr stattfinden werden.

Starmers Sieg ist jedoch noch größer. Er hat vermieden, was wahrscheinlich eine peinliche Abstimmung im Parlament gewesen wäre, bei der tiefe Spaltungen in seiner eigenen Partei über eine verwerfliche Gaza-Position zutage getreten wären. Außerdem bot sich ihm die Gelegenheit, die Islamophobie in der Konservativen Partei anzugreifen, während die Labour-Partei wegen Palästina muslimische Stimmen verlor.

Starmer-Panik

Starmer wird sich noch mehr darüber freuen, dass er eine entscheidende Rolle in dem gespielt hat, was sich als eine ziemlich meisterhafte Übung in der Manipulation des öffentlichen Diskurses herausgestellt hat, ob beabsichtigt oder nicht.

Es war Starmer, der sich an Lindsay Hoyle, den Sprecher des Parlaments, wandte und ihm von seinen Befürchtungen hinsichtlich der Sicherheit der Abgeordneten berichtete, sollte die Abstimmung über den Gesetzentwurf der SNP stattfinden.

Stattdessen, so drängte Starmer Hoyle, sollte das Haus nur über einen Änderungsantrag der Labour-Partei abstimmen, der jegliche Erwähnung der kollektiven Bestrafung im Gazastreifen ausließ, stattdessen den „Terrorismus“ verurteilte und einen sofortigen, aber bedingten „humanitären Waffenstillstand“ forderte, um die Freilassung der israelischen Gefangenen im Gazastreifen sicherzustellen.

Starmer handelte in Panik. Einem Bericht der der Labour-Partei traditionell nahestehenden Zeitung The Guardian zufolge war der Labour-Vorsitzende bereits früher am Tag darüber informiert worden, dass er sich einer massiven Rebellion in seiner eigenen Partei gegenübersah, da etwa 100 Labour-Abgeordnete für die größere moralische Klarheit des SNP-Gesetzentwurfs stimmen wollten und mindestens zwei Frontbenchers – die Führungsspitze der Oppositionspartei – bereit waren, zurückzutreten.

Letztendlich kam es aber nicht dazu. Hoyle erklärte, er sei überzeugt, dass ein Sicherheitsrisiko bestehe, und ließ sowohl über den Änderungsantrag der Labour-Partei als auch über den eigenen, noch schwächeren Änderungsantrag der Regierung abstimmen, der einen Waffenstillstand nur dann forderte, wenn die Hamas die Kontrolle über den Gazastreifen aufgibt und israelische Gefangene freilässt.

Die Umgehung der Abstimmung über den SNP-Antrag bedeutete jedoch eine „Abweichung von lang etablierten“ Konventionen, wie selbst der Berater des Parlamentspräsidenten, Tom Goldsmith, protestierte.

Die SNP und die Konservativen verließen aus Protest (aus unterschiedlichen Gründen) das Parlament, und mehrere Abgeordnete forderten Hoyle zum Rücktritt auf.

Der Antrag der Labour-Partei wurde schließlich ohne Gegenstimmen und unter äußerst unwürdigen Umständen angenommen.

Ablenkung

Da sein Posten auf dem Spiel zu stehen schien, entschuldigte sich Hoyle und behauptete, er habe aus Sorge um die Sicherheit der Abgeordneten gehandelt.

Starmer seinerseits bestritt, Hoyle bedroht zu haben, und erklärte, er habe stattdessen darauf bestanden, dass der Parlamentspräsident eine „möglichst breite Debatte“ über den Gazastreifen zulässt. Er habe den Änderungsantrag seiner Partei nach Rücksprache mit Vertretern der USA und Katars sowie mit dem israelischen Präsidenten Isaac Herzog ausgearbeitet.

Das wäre derselbe Herzog, der bereits im Oktober klarstellte, dass „eine ganze Nation“ für den Angriff auf den Al-Aqsa-Sturm am 7. Oktober verantwortlich sei.

Die britischen Medien fragten Starmer nicht, warum es für ihn angemessen sei, Ratschläge zur Labour-Politik von einem israelischen Präsidenten anzunehmen, der dem Völkermord in Gaza tatsächlich grünes Licht gibt. Stattdessen konzentrierten sich die Nachrichten auf die vermeintlichen Drohungen gegen britische Abgeordnete.

Nach Angaben der BBC hatten einige Labour-Abgeordnete Drohungen erhalten, nachdem sie im November den Antrag der Labour-Partei auf eine vorübergehende humanitäre Pause unterstützt hatten und nicht den Antrag der SNP auf einen vollständigen Waffenstillstand.

Die Unterstellung war, dass die Abgeordneten und die britische Demokratie durch pro-palästinensische Aktivisten gefährdet seien.

Noch hetzerischer wurde es dann bei der Rolle der „Islamisten“ – für die nie eine Definition angeboten wird -, die laut dem stellvertretenden Vorsitzenden der Konservativen Partei und Abgeordneten Lee Anderson den Londoner Bürgermeister Sadiq Khan „unter Kontrolle“ gebracht hätten.

Anderson, ein ehemaliger Stadtrat der Labour-Partei, der 2019 Abgeordneter der Konservativen wurde, sprach insbesondere die zahlreichen pro-palästinensischen Märsche im Vereinigten Königreich an, die seit Monaten allgegenwärtig sind und in London, wo sie regelmäßig mehr als 100.000 Menschen anziehen, besonders groß sind.

Er reagierte damit auf einen Artikel im Daily Telegraph mit dem Titel „Islamists are bullying Britain into submission“ (Islamisten tyrannisieren Großbritannien) von Suella Braverman, der ehemaligen, viel beklagten Innenministerin, die ähnliche hetzerische Äußerungen im November wiederholte, für die sie entlassen wurde.

Beide versuchen, die riesigen wöchentlichen Demonstrationen, an denen Menschen aus allen Gesellschaftsschichten teilnehmen, als fast ausschließlich muslimisch darzustellen, und noch schlimmer: „islamistisch!“

Auch hier gibt es keine Definition für „islamistisch“, obwohl Braverman in ihrer „Analyse“ der Übel, die Großbritannien heimsuchen, auch „Linksextremisten“ erwähnt.

Islamophobie

Die Bemerkungen wurden von Khan als „eindeutig ignorant, vorurteilsbehaftet und rassistisch“ zurückgewiesen und gaben Starmer die Gelegenheit, sich als entsetzt über die Islamophobie der Konservativen Partei darzustellen – praktisch für einen Parteichef, dessen eigene Partei Meinungsumfragen zufolge 50 Prozent, wenn nicht mehr, der muslimischen Wählerschaft Großbritanniens wegen Gaza zu verlieren droht.

Die britischen Medien hielten sich jedoch nicht lange mit solchen rassistischen Tropen auf und gingen stattdessen schnell zu der Frage über, ob die Regierung Maßnahmen ergreifen sollte, um pro-palästinensische Demonstrationen zu unterbinden.

Sunak, der jegliche Islamophobie in seiner Partei leugnete, forderte stattdessen, dass die Polizei „mehr“ tun solle, um das zu unterbinden, was die Times als „störende Proteste“ bezeichnete, da das Vereinigte Königreich sonst Gefahr laufe, in eine „Pöbelherrschaft“ abzugleiten.

James Cleverly, der die wenig beneidenswerte Aufgabe hat, in die riesigen Fußstapfen von Bravermen im Innenministerium zu treten, meldete sich ebenfalls zu Wort, indem er den pro-palästinensischen Demonstranten sagte, dass „sie ihren Standpunkt klar gemacht haben“ und aufhören sollten, „enormen Druck“ auf die Polizei auszuüben.

Und der Leiter einer Regierungsuntersuchung über die polizeiliche Bekämpfung dieser Demonstrationen, Lord Walney, schlug vor, die Befugnisse der Polizei zu erweitern, um gegen Pro-Palästina-Proteste vorzugehen.

In weniger als einer Woche verwandelte sich eine parlamentarische Abstimmung über die Frage, ob und wie ein Waffenstillstand im Gazastreifen gefordert werden soll, in eine innenpolitische Diskussion über die Gefahren, die „Islamisten“ und pro-palästinensische Demonstrationen für das Vereinigte Königreich darstellen.

Es war eine bemerkenswerte Kehrtwende und vor allem ein Gewinn für Starmer, dessen Partei damit schwierigen Fragen aus dem Weg gehen konnte, warum sie die Forderung der SNP nach einem Ende der kollektiven Bestrafung des palästinensischen Volkes durch Israel ablehnte.

Fragen wie: Was ist KEINE kollektive Bestrafung, wenn 2,3 Millionen Menschen im Gazastreifen von Wasser und Strom abgeschnitten werden, wenn sie zwangsweise ausgehungert werden, wenn 30.000 Menschen, darunter 12.500 Kinder, getötet werden, wenn 60 Prozent des Wohnungsbestands im Gazastreifen zerstört oder beschädigt werden und wenn 85 Prozent der Bevölkerung zwangsumgesiedelt werden?

Galloway

Es war ein Sieg, wenn auch ein kleiner, für Sunak, dessen uneingeschränkte Unterstützung für Israels Völkermord in Gaza nicht nur nicht hinterfragt wurde, sondern der Regierung die Möglichkeit gab, auf weitere Einschränkungen der britischen Demokratie zu drängen, anstatt sich zu einer humaneren Gaza-Politik drängen zu lassen.

Es zeigte auch, dass die britischen Medien auf Panik vor „den Islamisten“ vorbereitet sind, aber nicht bereit sind, die britische Unterstützung für die israelischen Aktionen in Gaza ernsthaft zu untersuchen.

Stellen Sie sich doch einmal den Aufschrei vor, wenn jemand statt der Behauptung, Islamisten hätten die Kontrolle über den Londoner Bürgermeister erlangt – weil, äh… er Muslim ist? – jemand behaupten würde, dass Zionisten die oberen Ränge der britischen Politik erobert hätten.

Schließlich könnte eine solche Person sagen: Starmer unterstützt den Zionismus „ohne Einschränkung“, und seine Frau hat Familie in Israel. Auch Lindsay Hoyle hat sich als Befürworter Israels geoutet. Sein Vater, Doug Hoyle, war einer der ursprünglichen Gründer der Labour Friends of Israel. Lord Walney, der ehemalige Labour-Abgeordnete John Woodcock, ist ein ehemaliger Vorsitzender der „Labour Friends of Israel“. Suella Braverman beschreibt ihren Mann Rael als „stolzen Juden und Zionisten“.

Die Wende im Diskurs hat auch die parlamentarische Debatte über Gaza zum Erliegen gebracht. Nachdem sich Hoyle beim Parlament für die Verletzung des parlamentarischen Protokolls entschuldigt hatte, hat er der SNP eine erneute Abstimmung über ihren Gaza-Antrag verweigert.

Auch wenn die Labour-Partei erleichtert sein mag, dass sie einer genaueren Prüfung ihrer Haltung zum Gaza-Streifen entgangen ist, wird dies nicht von Dauer sein.

Am 29. Februar gelang dem ehemaligen Labour-Abgeordneten und jetzigen Vorsitzenden der Workers Party of Britain, George Galloway, ein weiteres politisches Comeback, indem er eine Labour-Mehrheit von 9.500 Stimmen umstieß und den Parlamentssitz für Rochdale im Nordwesten Englands gewann.

Er führte seinen Wahlkampf vor allem mit der Opposition gegen die Gaza-Politik der Labour-Partei. Und obwohl die Labour-Partei ihren eigenen Kandidaten wegen Antisemitismusvorwürfen aus dem Rennen geworfen hatte, besteht kaum ein Zweifel daran, dass Galloway einen Nerv bei den Wählern getroffen hat, die sich von den beiden großen britischen Parteien wegen ihrer Unterstützung des israelischen Völkermordes im Gazastreifen im Stich gelassen fühlen.

Übersetzt mit deepl.com

