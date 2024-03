On March 2, the world will march to stop Israel’s genocidal assault on Rafah Israel is threatening to carry out a full-scale invasion of Rafah, a tiny section of Gaza where 1.5 million Palestinians are now packed, on March 10. Ahead of the deadline, a global day of protest will happen this weekend.

Bis zu 400.000 Pro-Palästina-Demonstranten gehen in Washington DC auf die Straße, um ihre Unterstützung für die Palästinenser zu zeigen und einen Waffenstillstand und ein Ende des Völkermords in Gaza zu fordern, 13. Januar 2024. (Foto: Eman Mohammed)

Israel droht am 10. März mit einer groß angelegten Invasion von Rafah, einem winzigen Teil des Gazastreifens, in dem inzwischen 1,5 Millionen Palästinenser zusammengepfercht sind. Im Vorfeld dieses Termins wird an diesem Wochenende ein weltweiter Protesttag stattfinden.

Am 2. März wird die Welt demonstrieren, um Israels völkermörderischen Angriff auf Rafah zu stoppen

Von Layan Fuleihan

1. März 2024

In den vergangenen fünf Monaten haben Millionen von Menschen in allen Teilen der Welt an Protestaktionen teilgenommen. Sie waren Teil einer der größten sozialen Bewegungen seit Menschengedenken, zur Unterstützung des palästinensischen Volkes und gegen den US-israelischen Völkermord in Gaza. Jetzt droht Israel mit dem bisher schlimmsten Massaker: einer groß angelegten Invasion in Rafah ab dem 10. März. Als Reaktion darauf bereitet sich die Solidaritätsbewegung darauf vor, am 2. März zu einem weltweiten Aktionstag in großer Zahl zu mobilisieren.

Unterstützer der palästinensischen Sache argumentieren seit langem, dass Israels Besetzung Palästinas und seine 17-jährige Land-, Luft- und Seeblockade des Gazastreifens die Enklave in ein Freiluftgefängnis verwandelt haben. Mehr als 2 Millionen Einwohner des Gazastreifens leben auf engstem Raum und sind von der Außenwelt abgeschnitten. Als das israelische Militär in den vier anderen Gouvernements des Gazastreifens wütete, wurden 1,5 Millionen Palästinenser nach Rafah getrieben, wodurch das Freiluftgefängnis noch kleiner wurde.

Dies ist ein Gebiet von der halben Größe San Franciscos. Es ist jetzt doppelt so dicht besiedelt wie New York City. Es gibt keinen Ort, an dem man sich verstecken kann, und keinen Ort, an den man fliehen kann, denn die von den USA unterstützte israelische Luftwaffe bombardiert Rafah in Vorbereitung auf eine katastrophale Bodenoffensive. Angesichts der Tatsache, dass 70 Prozent aller Wohnhäuser in Gaza zerstört sind und 576.000 Menschen im Gazastreifen von einer regelrechten Hungersnot bedroht sind, sind Israels obligatorische Evakuierungsbefehle nichts weiter als eine leere Geste. Die israelischen Offiziellen wissen sehr wohl, dass die über eine Million Vertriebenen aus dem Gazastreifen körperlich nicht in der Lage sind, noch einmal zu fliehen.

In den vergangenen fünf Monaten hat Israel die Palästinenser mit Kugeln, Raketen und Bomben massakriert und setzt nun verstärkt eine weitere Waffe ein: den Hunger. Nach Angaben des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA) droht den 500 000 im nördlichen Gazastreifen verbliebenen Palästinensern nun der Hungertod. Das UN-Hilfswerk berichtete außerdem, dass seit dem 23. Januar keine Hilfslieferungen mehr in den Norden des Gazastreifens gelangt sind. Entlang der Grenze zwischen Rafah und Ägypten stoppt Israel routinemäßig alle Hilfslieferungen bis auf einige wenige Ausnahmen. In der Zwischenzeit haben die israelischen Soldaten „Proteste“ rechtsextremer Aktivisten gegen Hilfslieferungen entlang der Grenze unterstützt und den Behörden damit einen Vorwand gegeben, Lastwagen mit lebenswichtigen Gütern die Einfahrt zu verweigern.

Eine neue Studie von Wissenschaftlern der Johns Hopkins University und der London School of Hygiene & Tropical Medicine gibt uns einen schrecklichen Vorgeschmack auf die Folgen einer Invasion in Rafah unter diesen schrecklichen Umständen. Die Forscher fanden heraus, dass im Laufe von sechs Monaten bis zu 86.000 Palästinenser bei dem Angriff sterben würden. Viele davon wären so genannte überzählige Todesfälle – Menschen, die an Hunger, vermeidbaren Krankheiten und anderen Ursachen sterben, die nur durch den Krieg verursacht werden.

Aus Angst vor der beispiellosen weltweiten Empörung, die eine Invasion in Rafah auslösen würde, sahen sich einige Politiker wie der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell gezwungen, sich dagegen auszusprechen. Dies ist ein wichtiger Riss in der Allianz zwischen den westlichen Mächten und Israel. Wenn Israel stattdessen vor allem zu einer Belastung wird, die dem Ansehen der USA in der Welt durch seine extremen Übergriffe schadet, dann könnte es von seinen Geldgebern aufgegeben werden, so wie das südafrikanische Apartheidregime Ende der 1980er Jahre.

Aber auch der wahre Wille dieser Politiker, die Palästinenser in Rafah zu schützen, sollte hinterfragt werden. Joe Biden zum Beispiel sagt, er würde eine Invasion nur dann unterstützen, wenn es einen „glaubwürdigen Plan“ zum Schutz der Zivilbevölkerung gäbe. Man muss sich fragen, wie das zivile Leben jemals geschützt werden kann, wenn ein Gebiet mit 60.000 Menschen pro Quadratmeile bombardiert wird, von denen Hunderttausende nur den Stoff eines Zeltes als Schutz haben. Die einzige Möglichkeit, die palästinensische Zivilbevölkerung zu schützen, bestünde darin, Israel aufzufordern, seine Angriffe auf den Gazastreifen zu beenden und die Militärhilfe einzustellen. Diese finanzielle Unterstützung durch die Vereinigten Staaten beläuft sich auf 3,8 Milliarden Dollar pro Jahr und ist in diesen Monaten des eskalierten Völkermords nur noch gestiegen. Stattdessen versuchen Biden und die Politiker im Kongress, weitere 14 Milliarden Dollar nach Israel zu schicken. Weit davon entfernt, Israel davon abzubringen, wollen die USA Geld schicken, damit Israel seinen Krieg noch weiter führen kann.

Verhandlungen, ohne zu verhandeln

Obwohl die israelischen Streitkräfte den palästinensischen Widerstand nach mehr als viermonatigen Angriffen nicht besiegen konnten, heckt die Regierung Netanjahu bereits Pläne aus, um im besetzten Gaza-Gebiet eine ständige Militärdiktatur zu errichten. Am 23. Februar legte Netanjahu einen Plan vor, der vorsieht, dass Israel mit Hilfe ungenannter „lokaler Beamter“ auf unbestimmte Zeit die vollständige Kontrolle über den Gazastreifen ausübt. Das israelische Militär hätte im gesamten Gazastreifen völlige Bewegungsfreiheit, um die Palästinenser nach Belieben zu terrorisieren. Der Gegenvorschlag der Biden-Administration, eine Version der zutiefst unpopulären Palästinensischen Autonomiebehörde in Gaza zu installieren, ist immer noch eine völlige Negierung des palästinensischen Rechts auf Selbstbestimmung.

Israelische Beamte, darunter auch Mitglieder rechtsextremer Parteien in Netanjahus Kabinett, haben offen ihren Traum von der Massenvertreibung der Palästinenser aus dem Gazastreifen und ihrer Ersetzung durch rein jüdische Siedlungen geäußert. Auf einer Konferenz im Dezember, an der 11 Mitglieder des israelischen Kabinetts und 15 Mitglieder des Parlaments teilnahmen, wurde sogar eine Karte mit den Standorten von 21 dieser Siedlungen vorgeschlagen.

In der Zwischenzeit hat sich Israel in der jüngsten Verhandlungsrunde immer noch geweigert, auf die Forderungen der palästinensischen Widerstandsgruppen einzugehen. Der jüngste Vorschlag, der der Hamas übermittelt wurde, enthält einen Plan für eine vorübergehende und partielle Waffenruhe, der keinen Rahmen für einen dauerhaften Waffenstillstand bietet und die israelische Kontrolle über weite Teile des Gebiets aufrechterhält – keine Grundvoraussetzung für ernsthafte Gespräche. In diesem Zusammenhang scheint Bidens Versprechen einer Waffenruhe bis zum nächsten Montag ein Versuch zu sein, den Druck auf die Hamas zu erhöhen, den offensichtlich inakzeptablen Vorschlag zu akzeptieren und einer Verurteilung durch seine eigenen Wähler zu entgehen.

Die US-israelische Position hat in der Arena der öffentlichen Meinung noch nie eine solche Niederlage erlebt wie jetzt, und der Druck der Massenmobilisierung war ein wichtiger Faktor für diese Niederlage. Da die Gefahr einer umfassenden Invasion in Rafah immer näher rückt, ist es für die Aktivisten klar, dass dies ein Moment ist, in dem die Mobilisierung einen noch entscheidenderen Einfluss haben kann, und dass der Druck auf die Verteidiger des Völkermords verhindern kann, dass dieser Albtraum Wirklichkeit wird. Das palästinensische Volk hat angesichts des brutalen völkermörderischen Angriffs der USA und Israels den mutigsten Widerstand und die größte Entschlossenheit an den Tag gelegt. Generation für Generation haben die Palästinenser den Kampf um die Rückkehr in ihre Heimat fortgesetzt. Jetzt stehen die Menschen in der ganzen Welt wie nie zuvor an ihrer Seite. Die weltweiten Demonstrationen am 2. März werden ein kraftvoller Ausdruck dieses Gefühls sein.

