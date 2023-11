https://www.middleeastmonitor.com/20231127-hamas-embarrasses-israel-sends-a-strong-message-to-the-occupation/

Palästina-Platz in Gaza-Stadt, als israelische Kriegsgefangene von den Al-Qassam-Brigaden befreit und dem Roten Kreuz übergeben werden, auf dem Palästina-Platz, im Zentrum von Gaza-Stadt, am 27. November 2023 [Motasem A Dalloul/Middle East Monitor]

Hamas blamiert Israel und sendet eine deutliche Botschaft an die Besatzer

von Motasem A. Dalloul

27. November 2023

Nach 50 Tagen unerbittlicher israelischer Bombardierung des Gazastreifens und mehr als 20 Tagen Bodenoperationen war Israel schockiert, dass die Hamas ihre Gefangenen aus der belagerten und besetzten Küstenenklave freiließ.

Als ich auf der Suche nach Lebensmitteln durch das vor Beginn der Bodenoperation zerstörte Stadtzentrum ging, entdeckte ich Menschen, die sich um eine Reihe von Fahrzeugen versammelt hatten. Zunächst dachte ich, dass sie Lebensmittel oder Hilfe bekämen, aber als ich näher kam, sah ich Mitglieder der Al-Qassam-Brigaden mit ihren Waffen und Uniformen zusammen mit einem Team des Internationalen Roten Kreuzes (IKRK) stehen.

Ich fragte ein Mitglied des IKRK-Teams, was los sei, und erhielt die Antwort: „Wir holen die israelischen Gefangenen ab.“

Nur wenige Minuten später öffneten Mitglieder des palästinensischen Widerstands die Türen ihrer Fahrzeuge und ließen die Israelis und drei thailändische Arbeiter frei und übergaben sie sicher und friedlich an das IKRK-Team inmitten von Gesängen, die die Hamas und ihren militärischen Flügel, die Al-Qassam-Brigaden, begrüßten.

Dies hat mich aus vielen Gründen sehr beeindruckt. Nach 50 Tagen brutaler Luft-, See- und Bodenbombardements, die den Gazastreifen in Schutt und Asche gelegt haben, zeigten die Menschen immer noch Unterstützung für die Hamas. Sie waren nicht wütend auf sie, trotz der Bemühungen der israelischen und internationalen Medien, die Hamas für die Zerstörung des Gazastreifens und den Hunger der Bevölkerung verantwortlich zu machen.

Die Situation erinnerte an die Äußerungen des EU-Außenbeauftragten Josep Borell, dass die Hamas nicht nur eine Gruppe von Individuen sei, sondern eine Idee und Ideologie, die nicht getötet werden könne. Es scheint, dass das palästinensische Volk sich diese Meinung bereits zu eigen gemacht hat und bereit ist, die Konsequenzen seiner Entscheidung zu tragen.

Ich war auch überrascht, wie viele Menschen in Gaza-Stadt geblieben sind, obwohl die Besatzer sie wiederholt aufgefordert hatten, ihre Häuser zu verlassen und in den Süden zu gehen, und obwohl sie die Stadt mit Bombenteppichen bombardiert hatten, die Tausende von Zivilisten töteten, die in ihren Häusern Schutz gesucht hatten.

Die israelische Besatzungsführung muss nun ihre Politik und ihre Strategien sowie ihre erklärten Ziele, die Hamas zu beenden und ihre Gefangenen unter Einsatz tödlicher Gewalt freizulassen, neu überdenken.

Der israelische Kolumnist Amos Harel schrieb in Haaretz, die Szene, in der israelische Kriegsgefangene in Gaza-Stadt freigelassen wurden, zeige, dass es der Hamas gelungen sei, zu beweisen, dass sie nicht besiegt worden sei.

Yedioth Ahronoth vermutete, dass die Hamas über eine weitere Reservearmee verfügt, die sie noch nicht vollständig genutzt hat.

Der israelische Journalist Ayala Hassoun sagte: „Ich war schockiert, als ich Hamas-Kämpfer mit ihren Gewehren und Fahrzeugen im Zentrum des Nordens stehen sah, um israelische Gefangene zu befreien.“

Das ist ein kluger Schachzug, aber er beweist, dass die Hamas in Wirklichkeit eine Ideologie ist, die auf dem Willen zur Befreiung Palästinas beruht, und diese Ideologie macht sich jeder Palästinenser zu eigen, auch diejenigen, die anderen palästinensischen Gruppierungen angehören.

Die Hamas vertritt die Palästinenser, die an ihren Rechten festhalten und bereit sind, für diese Rechte zu sterben.

Die Hamas steht für die neue palästinensische Generation, die eine Wiederholung der palästinensischen Nakba ablehnt.

Ich rate der israelischen Besatzungsführung, den Völkermord am palästinensischen Volk und ihre Pläne zur Landnahme aufzugeben, denn die Wurzeln des palästinensischen Volkes sind fest und unerschütterlich. Kein noch so großes Blutvergießen wird sie dazu bringen, ihr Heimatland aufzugeben. Dies zu akzeptieren bedeutet auch, dass die US-Regierung und andere internationale Akteure, die die Besatzung unterstützen, damit aufhören und zur Stabilität in der Region beitragen werden.

