A ceasefire in a time of genocide The people of Gaza will not settle for anything short of the end of the siege, the occupation and apartheid.

Palästinenser, die bei israelischen Angriffen getötet wurden, werden in einem Massengrab in Khan Younis begraben

Die Leichen von Palästinensern, die durch israelisches Bombardement und Feuer getötet wurden, werden in einem Massengrab beigesetzt, nachdem sie am 22. November 2023 vom al-Shifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt nach Khan Younis im südlichen Gazastreifen transportiert wurden [Reuters/Mohammed Salem]





Die Menschen in Gaza werden sich mit nichts zufrieden geben, was nicht das Ende der Belagerung, der Besatzung und der Apartheid bedeutet.

Ein Waffenstillstand in einer Zeit des Völkermordes

Von Haidar Eid



27. November 2023

Die bittere Realität für uns, die Palästinenser in Gaza, ist, dass wir allein sind, belagert werden, unter Belagerung stehen und sogar von einigen derjenigen, die eigentlich unsere Brüder sein sollten, als unerwünscht angesehen werden. Fünfundvierzig Tage barbarischer Massaker haben mehr als 14.000 Menschen das Leben gekostet, darunter mehr als 6.000 Kinder und 3.500 Frauen.

Unter den Tausenden von Männern, die getötet wurden, sind Universitätsstudenten, Ärzte, Krankenschwestern, Ladenbesitzer und Jugendliche, die von ihren Familien auf die Suche nach Nahrung oder Wasser geschickt wurden.

Mehr als 7.000 Menschen werden noch vermisst, darunter 4.000 Kinder – die meisten von ihnen sind tot, begraben unter den Trümmern ihrer Häuser.

Die meisten von ihnen sind unter den Trümmern ihrer Häuser begraben. Noch mehr sterben in den zerbombten Krankenhäusern, die nicht mehr funktionsfähig sind, und in den wenigen Krankenhäusern, die noch funktionieren, aber die Zehntausende von Verwundeten nicht versorgen können, weil es an Personal und medizinischem Material fehlt. Bald werden noch mehr Menschen an Krankheiten, Hunger und der Winterkälte sterben.

Israels gezielte Angriffe auf zivile Wohnhäuser haben Hunderte von Familien vollständig aus dem Bevölkerungsregister gestrichen. Etwa 1,7 Millionen Menschen sind vertrieben worden.

Seit 45 Tagen sind die Palästinenser dem Ansturm der viertstärksten Armee der Welt, die über 200 Atomwaffen, Hunderte von F-16-Jets, Kampfhubschraubern, Kanonenbooten, Kampfpanzern und gepanzerten Fahrzeugen sowie Hunderttausende von Soldaten und Reservisten verfügt, schutzlos ausgeliefert.

Da die humanitäre Tragödie im Gazastreifen unvorstellbare Ausmaße angenommen hat, haben einige arabische Regime nichts weiter getan, als zaghafte Erklärungen abzugeben, die sie anprangern und verurteilen. Mehr nicht.

In der Tat haben die arabischen Regime die Palästinenser seit 1948 im Stich gelassen, und bis heute sind die offiziellen arabischen Positionen eine Kombination aus Feigheit und Heuchelei. Seit 17 Jahren haben sie es nicht geschafft, die israelische Belagerung des Gazastreifens zu beenden, und auch jetzt gelingt es ihnen nicht, Israels Völkermord zu stoppen.

Wir in Gaza fragen uns nun, wie die zaghaften Unterstützungsbekundungen, die von den Straßen und aus den Hauptstädten der arabischen Länder kommen, in konkrete Taten umgesetzt werden können, wenn es keine Demokratie gibt. Wir fragen uns, ob die Araber, die unter der Herrschaft autoritärer, oligarchischer Regime leben, diese auf gewaltfreie Weise ändern können.

Wir suchen verzweifelt nach Möglichkeiten, einen demokratischen politischen Wandel zu erreichen, denn angesichts des Völkermords in Gaza und des Apartheidregimes im übrigen Palästina haben wir keine praktische Umsetzung der Solidarität einiger arabischer Völker mit Palästina gesehen.

Desmond Tutu, der verstorbene südafrikanische Anti-Apartheid-Aktivist und anglikanische Bischof, sagte einmal: „Wenn du in Situationen der Ungerechtigkeit neutral bist, hast du die Seite des Unterdrückers gewählt.“

Wie ich während der brutalen Angriffe Israels auf den Gazastreifen in den Jahren 2009, 2012 und 2014 argumentierte, waren die Vereinten Nationen, die Europäische Union und die arabischen Staaten nicht neutral; sie haben zu den Gräueltaten der israelischen Streitkräfte weitgehend geschwiegen. Da Tausende von Frauen- und Kinderleichen sie nicht von der Notwendigkeit des Handelns überzeugen konnten, haben sie sich auf die Seite Israels gestellt.

Diese Situation stellt die Palästinenser in Gaza vor zwei Möglichkeiten: unehrenhaft zu sterben, während wir unseren Mördern für ein Rinnsal an Nahrung und Wasser danken, oder für unsere Würde zu kämpfen, für uns selbst und die kommenden Generationen. Es ist nun klar, dass wir uns nach Jahren der Selbsttäuschung, die die Sklaverei gegenüber den Besatzern als vollendete Tatsache darstellte, für die zweite Option entschieden haben.

Doch anstatt unseren Widerstand als solchen anzuerkennen und ihn im Kontext des jahrzehntelangen palästinensischen Kampfes für die Befreiung von Besatzung und Apartheid zu sehen, reduziert die internationale Gemeinschaft ihn stattdessen auf einen „Konflikt“ zwischen zwei „gleichberechtigten“ Seiten.

Der laufende Waffenstillstand und die längerfristige Waffenstillstandsinitiative spiegeln diese Haltung wider. Sie berücksichtigen in keiner Weise, dass Israel in seinem Krieg gegen den Gazastreifen zwei klare Ziele verfolgt: die Tötung einer möglichst großen Zahl von Palästinensern durch gezielte Angriffe auf palästinensische Zivilisten und die Ausschaltung jeder Möglichkeit des Widerstands, um die Stabilität in diesem Konzentrationslager unter freiem Himmel aufrecht zu erhalten.

Es scheint, dass die internationale Gemeinschaft von den Palästinensern verlangt, sich wie „Haussklaven“ zu verhalten und für die Brosamen dankbar zu sein, die ihre weißen Herren ihnen zugestehen. Sie sollen das Rinnsal an Nahrung und Wasser, das sie gerade noch am Leben erhält, zu schätzen wissen und ihren langsamen Tod akzeptieren. Sie sollen sich damit abfinden, dass sie selbst schuld sind, wenn sie sterben.

Aber die Palästinenser in Gaza und darüber hinaus werden sich nicht fügen.

Dementsprechend wird jede Vereinbarung, die nicht zur sofortigen Aufhebung der Blockade, zur Wiedereröffnung des Grenzübergangs Rafah und aller anderen Grenzübergänge führt, die die Einfuhr von Lebensmitteln, Treibstoff, Medikamenten und allem anderen Notwendigen ermöglicht – in Verbindung mit einer Vereinbarung, die die israelische Besatzung und Apartheid beendet und das palästinensische Recht auf Rückkehr aufrechterhält – für die Menschen in Gaza nicht akzeptabel sein.

Die größte Sorge für die israelischen „Herren“, ihre westlichen Verbündeten und ihre arabischen Lakaien wäre es, wenn wir die Obergrenze unserer Forderungen auf dieses Niveau anheben würden; wenn wir verlangen würden, dass der Konflikt in den Kontext des vielschichtigen siedler-kolonialen Unternehmens, der Besatzung, der Apartheid und der ethnischen Säuberung gestellt wird.

Der 7. Oktober ist ein entscheidender Moment in der palästinensischen Geschichte. Gaza und das übrige Palästina sehnen sich nach einer Führung, die diesem historischen Moment gerecht wird, einer Führung, die ohne weitere Verzögerung folgende Maßnahmen ergreift

Vollständige Beendigung der Sicherheitskoordination mit Israel;

Anrufung des Internationalen Strafgerichtshofs und Verklagung der politischen und militärischen Führer Israels wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit;

Überprüfung aller mit Israel unterzeichneten Abkommen, insbesondere des Osloer Abkommens und damit verbundener Vereinbarungen;

eine klare Stellungnahme zu jeder Initiative, die nicht der Notwendigkeit eines sofortigen Endes der Belagerung, der Wiedereröffnung aller Grenzübergänge und der Wiederherstellung der vollen Bewegungsfreiheit Rechnung trägt.

Jedes Gerede über eine Verbesserung der Unterdrückungsbedingungen angesichts der großen Opfer in Gaza ist ein Verrat an den palästinensischen Märtyrern. Es ist an der Zeit, über radikale Lösungen zu diskutieren, weg vom „Interimsprogramm“ und dem Bantustan-ähnlichen Staat, und einen klaren Slogan zu wählen: Schluss mit der Besatzung, Schluss mit der Apartheid und Schluss mit dem Siedlerkolonialismus. Nur so wäre der Verlust von Tausenden von Menschenleben in Gaza nicht umsonst gewesen.

Haidar Eid ist außerordentlicher Professor an der Al-Aqsa-Universität in Gaza.

Übersetzt mit Deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …