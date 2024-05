Hamas will „Flexibilität“ bezüglich der Zukunft des Gazastreifens nach dem Krieg zeigen Von David Hearst in Doha

Hamas said to express ‚flexibility‘ over post-war Gaza future Source close to the Palestinian movement said decision to rule the war-battered enclave must be agreed upon by other Palestinian factions, not imposed by US or Israel

Palästinenser gehen an zerstörten Gebäuden entlang einer Straße in Khan Younis im südlichen Gazastreifen vorbei, 14. Mai 2024 (AFP)

Von David Hearst in Doha

29. Mai 2024

Die Hamas ist bereit, „Flexibilität“ in Bezug auf die künftige Verwaltung des Gazastreifens zu zeigen, solange die Entscheidung über die Herrschaft in der vom Krieg zerrütteten Enklave von den anderen palästinensischen Gruppierungen mitgetragen und weder von den USA noch von Israel aufgezwungen wird, so eine hochrangige palästinensische Quelle, die mit der Politik der Hamas vertraut ist, gegenüber Middle East Eye.

Die Quelle, die aufgrund der sensiblen Natur des Themas anonym bleiben möchte, sagte auch, dass die Hamas das Gefühl hat, dass sich das Kräfteverhältnis zu ihren Gunsten „neigt“, da Israel mit zunehmenden politischen Spaltungen über die Zukunft des Nachkriegs-Gaza zu kämpfen hat.

„Die Hamas ist zuversichtlich, dass sie tief in der Region verwurzelt ist und niemand sie umgehen kann“, so die Quelle gegenüber MEE.

„Nichtsdestotrotz hat die Hamas die politische Flexibilität, um mehrere Formeln für die Zukunft des Gazastreifens zu akzeptieren. [Sie ist offen für eine auf nationaler Ebene vereinbarte Formel zum Wohle ihres Volkes.

„Aber jede Lösung, die eine Chance hat, auf nationaler Ebene vereinbart zu werden, sollte nicht von Amerika oder Israel aufgezwungen werden. Sie können nicht mit einem schwachen palästinensischen Staat verhandeln“, so die Quelle weiter.

Die Gespräche über einen Waffenstillstand sollten diese Woche wieder aufgenommen werden, aber die Hamas teilte den internationalen Vermittlern am Dienstag mit, dass sie nach dem israelischen „Massaker“ vom Sonntag in Rafah ihre Teilnahme beendet.

Bei israelischen Luftangriffen auf ein Lager für vertriebene Palästinenser im Viertel Tel al-Sultan im Westen von Rafah wurden mindestens 45 Menschen getötet und Dutzende weitere verletzt, die meisten von ihnen Frauen und Kinder.

Die Luftangriffe, bei denen einige Palästinenser bei lebendigem Leib verbrannt wurden, erfolgten nur zwei Tage, nachdem der Internationale Gerichtshof (IGH) Israel aufgefordert hatte, seine Militäroffensive in Rafah unverzüglich einzustellen“.

„Die Hamas hat es nicht nötig, sich zu Verhandlungen zusammenzusetzen, während die Israelis weiter morden“, sagte eine zweite der Organisation nahestehende Quelle gegenüber MEE.

„Verhandlungen fortzusetzen, während [weiterhin] Massaker stattfinden, dient als Deckmantel für die Massaker und führte sogar zur Tötung eines ägyptischen Soldaten. Das wird sich nicht wiederholen.“

Die Quelle sagte, die Hamas werde die Verhandlungen nur wieder aufnehmen, wenn Israel die Massaker einstelle und Rafah verlasse. Der Grenzübergang Rafah müsse wieder unter die vorherige Verwaltung gestellt werden, fügte er hinzu und bezog sich dabei auf die Vereinbarung vor dem 7. Oktober.

Verhandlungen in einer Sackgasse

Am Samstag vor den Streiks in den Flüchtlingslagern sagte die erste Quelle, die Verhandlungen seien nach dem Scheitern der letzten Runde in Kairo und Doha praktisch festgefahren.

Nach dem israelischen Angriff auf Rafah befänden sich die Verhandlungen in einer „Sackgasse“, und die USA müssten sich mit Israel über einen dauerhaften Waffenstillstand auseinandersetzen.

„Für die Hamas ist es klar, dass sich die USA mit diesen Verhandlungen befassen müssen. Sie [Israel] sollten das von der Hamas akzeptierte Dokument respektieren, ohne dumme Spiele zu spielen und zu versuchen, die grundlegenden Forderungen der Hamas zu umgehen.

Anfang des Monats hatte die Hamas öffentlich erklärt, dass sie ein von den Vermittlern Katar und Ägypten vorgelegtes Waffenstillstandsabkommen akzeptiere, doch Israel erklärte, der Vorschlag bleibe weit hinter seinen Forderungen zurück.

Nach dem Scheitern der Gespräche in Kairo wurde Ägypten von US-Quellen beschuldigt, das Angebot an die Hamas zu deren Gunsten geändert zu haben. Diese Behauptung wurde in Kairo mit Wut aufgenommen.

Die palästinensische Quelle bestätigte die ägyptische Version der Ereignisse. Er sagte, Ägypten habe das Dokument nicht geändert und die USA seien über alle Änderungen informiert, da CIA-Chef Bill Burns sowohl in Kairo als auch in Doha anwesend war, wo das Dokument diskutiert wurde.

„Die Hamas hat ihre Änderungen bekannt gegeben, und sie wurden von den Unterhändlern akzeptiert“, so die Quelle. „Die amerikanische Seite war informiert und hat das Dokument akzeptiert. Es ist nicht der Fehler Ägyptens.

„Die Israelis haben sich von der Vereinbarung zurückgezogen, und die USA haben sie nicht gezwungen, etwas zu akzeptieren, was zu ihren Gunsten gewesen wäre.

Hamas prangert Schritte der PA an

Während der Krieg im Gazastreifen nun schon den achten Monat andauert, hat der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu geschworen, dass Israel die Sicherheitskontrolle über den Gazastreifen aufrechterhalten wird, und wurde von den USA dafür kritisiert, dass er keinen glaubwürdigen Plan für die Nachkriegszeit vorgelegt hat, wer die zerrüttete Enklave regiert.

Als er sich im Februar das letzte Mal zu diesem Thema äußerte, schlug er vor, die Hamas durch lokale Vertreter zu ersetzen, „die nicht mit terroristischen Ländern oder Gruppen verbunden sind und nicht von diesen finanziell unterstützt werden“.

In Wirklichkeit war der Versuch, eine Zentralregierung durch ein Netzwerk von Clanführern zu ersetzen, bereits gescheitert.

Wochen zuvor hatten Stammesführer im Gazastreifen die Vorschläge der israelischen Armee verurteilt, den Gazastreifen in Gebiete aufzuteilen, die von Stämmen oder Clans regiert werden, anstatt eine einzige politische Einheit zu bilden.

Einen Monat später tauchten Berichte auf, wonach Israel erwog, Majed Faraj, den Leiter des Geheimdienstes der Palästinensischen Autonomiebehörde, als Verwalter des Gazastreifens einzusetzen. Doch auch dies scheiterte. Ein Versuch Farajs, eine Gruppe bewaffneter Männer einzuschleusen, die sich als Beschützer eines ägyptischen Hilfskonvois ausgaben, wurde vereitelt, und die Gruppe wurde festgenommen.

Seitdem hat die Hamas die Manöver der Palästinensischen Autonomiebehörde angeprangert, darunter die, wie sie es nannte, „einseitige“ Ernennung von Mohammad Mustafa zum Premierminister. Die Hamas erklärte, die Entscheidung sei ohne Rücksprache mit ihr getroffen worden, obwohl die Gruppe an einem Treffen in Moskau teilgenommen hatte, an dem auch die Fatah teilnahm, um die Spaltungen zu überwinden.

Seit seinem Amtsantritt hat Mustafa in einer Missionserklärung erklärt, er wolle die Palästinensische Autonomiebehörde reformieren, das Westjordanland und den Gazastreifen wiedervereinigen und den Wiederaufbau der Enklave leiten.

MEE hat die Palästinensische Autonomiebehörde um eine Stellungnahme gebeten, aber bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Antwort erhalten.

Israelische Strategie kritisiert

Die palästinensische Quelle sagte, dass Israel trotz Netanjahus erklärtem Ziel, die Hamas zu zerstören, nun seine Position überprüfe, wie es mit dem Szenario nach dem Krieg umgehen wolle, da die Hamas nicht vertrieben werden könne.

Militärisch hat der bewaffnete Flügel der Hamas, die Qassam-Brigaden, bewiesen, dass sie in der Lage sind, in von den Israelis geräumten Gebieten wieder aufzutauchen und Soldaten in Nahkämpfe zu verwickeln, ein Problem, das von hochrangigen US-Generälen mit einiger Enttäuschung festgestellt worden ist.

Letzte Woche kritisierte General Charles Brown, der Vorsitzende des Generalstabs, Israels Strategie im Gazastreifen in einer seltenen öffentlichen Rüge.

„Man muss nicht nur hineingehen und den Gegner aus dem Weg räumen, man muss auch hineingehen, das Gebiet halten und es dann stabilisieren“, sagte Brown und bezog sich damit auf die gewaltige Aufgabe, vor der die israelischen Streitkräfte in Gaza stehen.

Nur wenige Tage später behauptete die Hamas, eine Gruppe israelischer Soldaten in einem Hinterhalt in einem Tunnelkomplex gefangen genommen zu haben, und zwar inmitten schwerer Kämpfe im Flüchtlingslager Jabalia im Norden, das die israelische Armee im Dezember angeblich geräumt hatte.

Die Qassam-Brigaden veröffentlichten jedoch später ein Video, auf dem zu sehen ist, wie Kämpfer einen Mann aus einem Tunnel ziehen, der anscheinend bewusstlos war. Er wurde neben einer militärischen Ausrüstung hergezogen.

Auf dem Video waren außerdem drei halbautomatische Gewehre und andere militärische Ausrüstungsgegenstände zu sehen, die nach Angaben der Hamas den gefangenen Israelis abgenommen worden waren.

Eine dritte Quelle, die mit der Situation vor Ort in Gaza vertraut ist, erklärte gegenüber MEE, dass schätzungsweise nur 20 Prozent des Tunnelnetzes von Israel zerstört worden seien und dass der unterirdische Komplex weiterhin als Unterschlupf, Transportmittel und als Ort für die Herstellung von Waffen und Raketen diene.

Abgesehen von der Wiederverwertung von hochexplosivem Sprengstoff aus israelischen Bomben und Raketen, die nicht gezündet wurden, hat die Hamas während der jüngsten israelischen Offensive in Khan Younis eine beträchtliche Menge an Kleinwaffen und Ausrüstung beschlagnahmt. Nach jedem Tag der Kämpfe verließen die mit jungen Reservisten besetzten Einheiten nachts ihre Stellungen und ließen einen Großteil ihrer Ausrüstung zurück, so die Quelle.

MEE hat die israelische Armee und das Außenministerium um eine Stellungnahme gebeten, aber keine Antwort erhalten.

Hamas hat Lehren aus früheren Kriegen gezogen

Die palästinensische Quelle, die mit der Politik der Hamas vertraut ist, sagte, die Gruppe sei zuversichtlich, was ihre Unterstützungsbasis im Gazastreifen angehe, und sagte, trotz der weit verbreiteten Zerstörung gebe es in Israel größere Meinungsverschiedenheiten über die Richtung des Krieges.

„Trotz des Machtungleichgewichts zwischen Hamas und Israel hat die Hamas die Lehren aus früheren Kriegen gezogen“, so die Quelle.

„Das Bild des Widerstands [palästinensischer Gruppen wie der Hamas] bei unseren Leuten in Gaza ist, dass der Widerstand in ihrem Namen kämpft, während die Israelis denken, dass Netanjahu für seine persönlichen Interessen kämpft.“

Die Quelle fügte hinzu, dass die israelische Strategie gescheitert sei, obwohl Israel alles für seine Kriegsanstrengungen im Gazastreifen getan habe, und dass dies auch für den Angriff auf Rafah gelten würde.

Die achtmonatige Luft- und Bodenoffensive der israelischen Armee hat einen Großteil des Gebiets, in dem 2,3 Millionen Palästinenser leben, in eine unbewohnbare Höllenlandschaft verwandelt.

Ganze Stadtviertel wurden ausgelöscht. Häuser, Schulen und Krankenhäuser wurden durch Luftangriffe dezimiert und durch Panzerfeuer verbrannt. Einige Gebäude stehen noch, aber die meisten sind ramponierte Hüllen.

Berichten zufolge ist fast die gesamte Bevölkerung aus ihren Häusern geflohen, und diejenigen, die im nördlichen Gazastreifen geblieben sind, stehen am Rande einer Hungersnot.

„Die Bombenteppiche sind gescheitert. Das Schaffen von Chaos, um die Bevölkerung gegen die Hamas aufzubringen, ist fehlgeschlagen, und der Einsatz von Hunger als Mittel, um den Willen der Bevölkerung zu brechen, ist fehlgeschlagen“, sagte die Quelle.

„Vor acht Monaten dachten sie, dass Gaza leicht zu zerschlagen sei. Er hat keine Nachbarn, die ihm helfen. Er hat keine Berge, die die Menschen schützen. Aber Gaza hat Standhaftigkeit“.

MEE hat das Außenministerium um eine Stellungnahme gebeten, aber bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch keine Antwort erhalten.

Übersetzt mit deepl.com

