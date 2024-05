The ‚blurred lines‘ of Columbia’s Task Force on Anti-Semitism Columbia’s „Task Force on Anti-Semitism“ has announced a goal of making „ambitious changes“ to the university. Faculty and students critical of Israel and Zionism appear to be the first target.

James Schamus, in der Mitte mit blauer Mütze, bei einem Protest der Fakultät der Columbia University am Amsterdamer Tor.

Die „Task Force on Anti-Semitism“ der Columbia-Universität hat angekündigt, „ehrgeizige Änderungen“ an der Universität vornehmen zu wollen. Fakultäten und Studenten, die Israel und dem Zionismus kritisch gegenüberstehen, scheinen das erste Ziel zu sein.

Die „verschwommenen Linien“ der Columbia-Taskforce gegen Antisemitismus

Von James Schamus

28. Mai 2024

Am 16. Mai, als das Frühjahrssemester der Columbia University zu Ende ging, veröffentlichte die Universitätszeitung einen Op-Ed der „Task Force on Antisemitism“, die im vergangenen November von Präsident Minouche Shafik eingesetzt worden war. Die Task Force, die sich aus israelfreundlichen Dozenten zusammensetzt, kündigte bei ihrer Gründung an, „ehrgeizige Änderungen“ an den „Richtlinien, Regeln und Praktiken“ der Universität vornehmen zu wollen, und hat bereits einen Bericht veröffentlicht, in dem sie sich für strengere Beschränkungen von Studentenprotesten ausspricht. Die Task Force hat sich zwar geweigert zu definieren, was sie unter „Antisemitismus“ versteht, doch ihre jüngste Mitteilung deutet darauf hin, dass israel- und zionismuskritische Fakultätsangehörige und Studierende der Columbia University in Gefahr sein könnten, sollte die Task Force ihre derzeit erklärten Ziele erreichen. James Schamus, Professor an der School of the Arts, antwortet hier auf die jüngste Provokation.

Sehr geehrte Mitglieder der „Task Force on Antisemitism“ der Columbia University

Ihr Op-Ed zum Semesterende im Columbia Spectator mit dem Titel „We Hear You“ (Wir hören Sie) hat viele Fragen darüber aufgeworfen, woher Sie kommen und was Sie zu erreichen gedenken. Ich möchte also zunächst einmal sagen: Sie mögen uns hören, aber wir sehen Sie. Und was wir sehen, ist, um ehrlich zu sein, geradezu beängstigend.

Es ist viel passiert, seit die Task Force im November gegründet wurde, und vielleicht fragen sich einige von Ihnen, wie viel mehr Sie bekommen haben, als Sie unterschrieben haben; man kann sich vorstellen, dass in jenen frühen Tagen Ihrer bereits verschwommen definierten Mission die Idee, dass Columbia- und Barnard-Studenten dabei helfen würden, eine weltweite Protestbewegung gegen ein laufendes Massengemetzel zu entfachen, nicht wirklich auf Ihren Bingo-Karten oder denen anderer stand. Ich meine, man hätte denken können, dass Netanjahu und Co. vielleicht „den Rasen mähen“ würden, mit ein oder zwei Tausend kollateralen Babytoten, bevor sie genug Hamas-Führer ermorden, um ihren Standpunkt zu verdeutlichen, aber jetzt sind wir hier, 40.000 Tote und mehr, der größte Teil des Gazastreifens, einschließlich der meisten seiner Universitäten, liegt in Schutt und Asche, ein paar Millionen Zivilisten stehen am Rande der Hungersnot, usw. usw., und laut „We Hear You“ fängt der Beitrag der Task Force gerade erst an.

Und angesichts des überwältigenden Misstrauensvotums der Fakultät der Künste und Wissenschaften gegen den Präsidenten, der Sie ernannt hat (und eines noch überwältigenderen Misstrauensvotums der Barnard-Fakultät gegen ihren Präsidenten), hoffe ich, dass Sie verstehen, wenn Ihre Kollegen sehr daran interessiert sind, wie viel von Ihrem angeblichen Kampf gegen Antisemitismus in die laufenden Bemühungen der Verwaltung verpackt ist, politische Äußerungen über Israel auf dem Campus zu unterdrücken.

Nun, mit „We Hear You“ haben Sie deutlich gemacht, dass Sie, egal zu welchen Schlussfolgerungen Sie letztendlich kommen, bereits entschieden haben, dass auf unserem Campus die „Wut auf den Staat Israel – und zwar nicht nur auf die Politik seiner Regierung, sondern auf die Tatsache seiner Existenz als jüdischer Staat“ Ihr entscheidender und zentraler Fokus ist.

Ihr Op-Ed erklärt, warum: „Wenn Sie die Schleusen für diese Emotionen öffnen“, „Emotionen“, so nehmen wir an, beziehen sich auf die „Wut“ der Menschen, die zunächst gegen Israels „Politik“ protestieren („Politik“ bezieht sich, so nimmt man an, auf, äh, Sie wissen schon… „Politik“? wirklich? – Politik?) – wie auch immer, wo war ich, ach ja, anscheinend, wenn Proteste gegen Israels „Politik“ (nicht die „Politik“ selbst, wohlgemerkt), die Schleusen für „diese Emotionen öffnen, wenn es jemals eine klare Unterscheidung zwischen Israel und Juden gab, beginnt sie zu verschwimmen.“

Aber diese Verwischung wird natürlich durchgeführt und jetzt entscheidend verstärkt… von Ihnen! Ihre Absicht, diese Verwischung herbeizuführen, ist klar. Und die Sprache, die Sie verwenden, um diese Absicht zum Ausdruck zu bringen, hat eine sehr spezifische jüngere Geschichte, eine, die es wichtig ist, zu beachten, da sie die Art und Weise aufzeigt, wie scheinbar liberale oder fortschrittliche Zionisten sich selbst in ideologische Ecken drängen, die für das Fortbestehen der Werte, die große Universitäten wie die unsere unterstützen, und der Normen und Protokolle, die diese Werte unterstützen, sehr schlecht sind. Denn die Vermischung von Juden und Israel ist nicht mehr die Vermischung von Juden mit der „Nation“ Israel – was bereits ein ziemlich heikler Schritt ist -, sondern speziell mit dem Staat Israel.

Genau diese Verwischung zieht sich durch Ihr Op-Ed. So prangern Sie beispielsweise die angebliche Ablehnung von Israels seit langem bestehendem Existenzrecht als jüdischer Staat“ durch einige (nicht genannte) akademische Abteilungen und Fakultätsmitglieder der Columbia University als Paradebeispiel für Antisemitismus an und kontern diese Ablehnung mit einer vollmundigen Verbindung von Judentum und Zionismus. Im Gegensatz zum Begriff „Antisemitismus“, den Sie nach wie vor nicht definieren wollen (mehr dazu weiter unten), bemühen Sie sich beim Begriff „Zionismus“ um eine Definition: „Zionismus bedeutet wörtlich die ehrwürdige Bewegung für die Selbstbestimmung und Staatlichkeit des jüdischen Volkes in seinem angestammten Heimatland…“

In der Tat ist das Abgleiten von dem, was früher allgemein als das zionistische Projekt der jüdischen „Nation“ verstanden wurde, in die Zugehörigkeit zu einem exklusiven „jüdischen Staat“ selbst innerhalb Israels weder „ehrwürdig“ noch „seit langem“, wie Sie es in Ihrer Stellungnahme ausdrücken. Sie ist vielmehr Teil der wachsenden faschistischen und fundamentalistischen politischen Formationen, die zur Verabschiedung des israelischen Apartheidgesetzes im Jahr…. 2018 zur Verabschiedung von Israels Apartheid-ermöglichendem „Grundgesetz“ (auch bekannt als „Nationalstaatsgesetz“), das im Juli desselben Jahres mit knapper Mehrheit von der Knesset verabschiedet wurde. Damals wurde das Gesetz von einem breiten Spektrum amerikanisch-jüdischer Führer sowie von praktisch allen Menschenrechtsgruppen der Welt als grotesk rassistisch angeprangert – ich meine, sogar das American Jewish Committee hat es abgelehnt. Und nun sind wir hier, nur sechs Jahre später, und Sie alle haben die Sprache und die Ideologie des Buches übernommen und setzen sie offen als Waffe gegen Ihre Mitbürger in der Columbia Community ein.

Die ursprüngliche Weigerung des Mitvorsitzenden der Task Force, Nick Lehmann, Antisemitismus zu definieren, in unserem grimmigen, unterhaltsamen E-Mail-Austausch vom Januar hätte uns vor dem Abdriften in Richtung dieser radikalen Agenda warnen sollen, der diese Ablehnung Deckung gab. Und dann war da noch die Berichterstattung über eine besonders lautstarke „Zuhörsitzung“ der Task Force Anfang März, bei der die Ko-Vorsitzende Ester Fuchs mitten im Anschreien und Verunglimpfen der anwesenden nicht-zionistischen jüdischen Studenten erklärte, dass die Definition von Antisemitismus „nicht der Zweck unserer Arbeit“ sei und dass die Task Force einen „erfahrungsorientierten Ansatz“ für den Begriff verfolgen werde, was immer das auch sei, und sich dabei auf die berühmte Nicht-Definition von Obszönität durch den Richter am Obersten Gerichtshof Potter Stewart berief: „Ich erkenne es, wenn ich es sehe.“ Ok, jetzt wissen wir also, was Sie sehen; und jetzt sehen wir wiederum Sie.

In einem klassischen Fall von „sei vorsichtig, was du dir wünschst“ hätte ich Sie vielleicht nicht die ganze Zeit nach Ihrer Definition von Antisemitismus fragen sollen, die der andere Ko-Vorsitzende der Task Force, David Schizer, auf jeden Fall bereitwillig vorbrachte, als er bei der Anhörung des Bildungs- und Arbeitskräfteausschusses des Repräsentantenhauses am 17. April neben Präsident Shafik saß – eine Definition, die sich, was niemanden überrascht, ausdrücklich an die vom Repräsentantenhaus durchgesetzte IHRA-Definition hält, die viel Kritik an Israel zu einem strafbaren Vergehen machen wird. Auch hier ist das Ziel klar: all diejenigen einzuschüchtern, mundtot zu machen, zum Schweigen zu bringen und schließlich aus dem öffentlichen Raum zu entfernen, auch von unserem Campus, die sich gegen die rassistische Logik wehren würden, die im Grundgesetz so erfrischend formuliert ist.

All dies führt uns zu der vielleicht wichtigsten Unschärfe der Task Force überhaupt. Denn der offensichtliche und beklagenswerte Antisemitismus, den einige Mitglieder unserer Gemeinschaft erleben, wird, wie „We Hear You“ bezeugt, nun als Vorwand für die unerbittliche Kampagne der Verwaltung benutzt, um etablierte Normen und Regeln der Fakultätsverwaltung, ordnungsgemäße Verfahren und akademische Freiheit zu umgehen. Der Kampf gegen Antisemitismus kann und sollte Teil des Kampfes für solche gemeinsamen Werte sein; es ist traurig zu sehen, dass Sie ihn stattdessen zu einem Kampf zur Verteidigung von, nun ja, „Richtlinien“ machen.

Sie sollten von der Task Force zurücktreten, die ihrerseits aufgelöst werden sollte.

James Schamus

New York City

23. Mai 2024

