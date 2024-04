Live blog: Hamas to lay down arms if two-state solution implemented: Report Israel’s war on besieged Palestinians of Gaza, now in its 202nd day, has killed at least 34,262 Palestinians – 70% of them babies, children and women – and wounded over 77,229, with 8,100 Palestinians feared buried under debris of bombed homes.

Al-Hayya sagte, die Hamas wolle eine einheitliche Regierung für den Gazastreifen und das Westjordanland bilden / Foto: Reuters / Foto: AFP

Live-Blog: Hamas will Waffen niederlegen, wenn Zweistaatenlösung umgesetzt wird: Bericht

Israels Krieg gegen den Gazastreifen, der nun schon 202 Tage andauert, hat mindestens 34.262 Palästinenser getötet – 70 % von ihnen Säuglinge, Kinder und Frauen – und über 77.229 verwundet.

Donnerstag, 25. April 2024

0550 GMT – Ein hochrangiger politischer Funktionär der Hamas sagte der Associated Press, dass die Gruppe bereit sei, einem fünfjährigen oder längeren Waffenstillstand mit Israel zuzustimmen und sich in eine politische Partei zu verwandeln, wenn eine Zweistaatenlösung umgesetzt wird.

Die Äußerungen von Khalil al-Hayya in einem Interview am Mittwoch fielen in eine seit Monaten festgefahrene Situation bei den Waffenstillstandsgesprächen.

Al-Hayya sagte, die Hamas wolle eine einheitliche Regierung für den Gazastreifen und das Westjordanland bilden. Er sagte auch, die Hamas würde „einen vollständig souveränen palästinensischen Staat im Westjordanland und im Gazastreifen und die Rückkehr der palästinensischen Flüchtlinge in Übereinstimmung mit den internationalen Resolutionen“ akzeptieren.

„All die Erfahrungen der Menschen, die gegen die Besatzer gekämpft haben, als sie unabhängig wurden und ihre Rechte und ihren Staat erhielten, was haben diese Kräfte getan? Sie haben sich in politische Parteien verwandelt, und ihre kämpfenden Verteidigungskräfte haben sich in die nationale Armee verwandelt“, sagte er.

Weitere Aktualisierungen

0417 GMT – USA schießen ballistische Rakete ab, UAVs aus Jemen gestartet

Die USA haben eine ballistische Anti-Schiffs-Rakete und unbemannte Luftfahrzeuge abgeschossen, die aus den von der Houthi-Gruppe kontrollierten Gebieten im Jemen gestartet wurden, so das United States Central Command (CENTCOM).

„Um 11:51 Uhr (Sanaa-Zeit) am 24. April hat ein Schiff der Koalition erfolgreich eine Anti-Schiffs-Rakete (ASBM) bekämpft, die aus den von den iranischen Houthi-Terroristen kontrollierten Gebieten im Jemen über dem Golf von Aden gestartet wurde.

„Die ASBM zielte wahrscheinlich auf die MV Yorktown, ein unter US-amerikanischer Flagge fahrendes und betriebenes Schiff mit 18 US-amerikanischen und vier griechischen Besatzungsmitgliedern“, so CENTCOM auf X.

Unabhängig davon hat das CENTCOM vier unbemannte Luftfahrzeuge (UAVs) über den von den Houthi kontrollierten Gebieten im Jemen erfolgreich bekämpft und zerstört, hieß es.

Es fügte hinzu, dass die ASBM und die UAVs eine „unmittelbare Bedrohung“ für Schiffe in der Region darstellten.

Die jemenitische Houthi-Gruppe hat Frachtschiffe im Roten Meer ins Visier genommen, die israelischen Unternehmen gehören oder von ihnen betrieben werden oder die in Solidarität mit dem Gazastreifen, der seit dem 7. Oktober unter israelischem Beschuss steht, Waren von und nach Israel transportieren.

0437 GMT – 34 Verhaftete bei Pro-Palästina-Protest auf dem Gelände der Universität von Texas

Die Zahl der Pro-Palästina-Demonstranten, die während einer Demonstration an der Universität von Texas verhaftet wurden, ist nach Angaben der Behörden auf 34 gestiegen.

„Mit Stand von 21 Uhr haben die Strafverfolgungsbehörden auf dem Campus der UT Austin im Zusammenhang mit dem heutigen Protest 34 Festnahmen vorgenommen“, teilte das texanische Ministerium für öffentliche Sicherheit am Mittwoch auf X, früher bekannt als Twitter, mit.

Unter den Verhafteten war auch ein Fotograf von FOX 7 Austin, der die Demonstration der Studenten auf dem Campus der UT Austin gefilmt hatte.

Aufnahmen in den sozialen Medien zeigen, wie der Fotograf zu Boden gedrückt und in Handschellen abgeführt wird.

Die Studenten hatten die Universität aufgefordert, sich aus der Waffenproduktion in Verbindung mit Israel zurückzuziehen.

0415 GMT – Gedenkfeier für die bei israelischen Streiks in Gaza getöteten Arbeiter der World Central Kitchen

In der Nationalen Kathedrale in Washington wird eine Gedenkfeier zu Ehren der sieben Mitarbeiter der World Central Kitchen stattfinden, die Anfang des Monats bei israelischen Luftangriffen in Gaza getötet wurden.

José Andrés, der Starkoch und Philanthrop, der hinter der in Washington ansässigen Katastrophenhilfe World Central Kitchen steht, wird bei der Gedenkfeier eine Rede halten, und der berühmte Cellist Yo-Yo Ma wird auftreten, so die Organisatoren.

Die Biden-Administration teilte am Donnerstag mit, dass Douglas Emhoff, der Ehemann von Vizepräsidentin Kamala Harris, und der stellvertretende US-Außenminister Kurt Campbell zu den hochrangigen Regierungsvertretern gehören werden, die an der Feier teilnehmen werden.

Die Mitarbeiter der Hilfsorganisation wurden am 1. April getötet, als eine Reihe von bewaffneten israelischen Drohnen die Fahrzeuge ihres Konvois durchbrachen, als sie eines der Lagerhäuser von World Central Kitchen verließen, um Lebensmittel zu liefern.

Bei den Toten handelt es sich um den Palästinenser Saifeddin Issam Ayad Abutaha, die Briten John Chapman, James Kirby und James Henderson, den US-kanadischen Doppelbürger Jacob Flickinger, den Australier Lalzawmi Frankcom und den polnischen Staatsbürger Damiam Sobol.

0201 GMT – Ben-Gvir wird aus dem von israelischen Demonstranten belagerten Gebäude evakuiert

Die israelische Polizei hat den extremistischen Minister Itamar Ben-Gvir aus einem Gebäude in Westjerusalem evakuiert, das von Demonstranten umzingelt war, darunter auch Familien von Gefangenen im belagerten Gazastreifen.

Die israelische Zeitung Yedioth Ahronoth berichtete, dass sich Hunderte von Demonstranten in der Nähe des Gebäudes versammelt hatten, in dem der rechtsextreme Minister für Kulturerbe, Amichai Eliyahu, und der extremistische Rabbiner Bentzi Gopstein Ben-Gvir begleiteten.

Die Polizei evakuierte den berüchtigten Minister vom Ort des Geschehens, nachdem ihre Beamten ihn gesichert hatten.

Sie hinderten die Demonstranten daran, Ben-Gvir zu erreichen, nachdem sie sein Auto umzingelt hatten, wobei sie ihm missbilligende Slogans wie „Schande über dich“ zuriefen.

Der Tageszeitung zufolge setzte die Polizei Mittel zur Auflösung der Menge ein, darunter auch Abwasser.

0113 GMT – Israelische Beamte räumen Misserfolg der Kampagne zur Einstellung der UNRWA-Finanzierung ein

Spitzenbeamte in Israel haben das Scheitern einer israelischen Kampagne gegen die internationale Finanzierung des UN-Flüchtlingshilfswerks UNRWA eingeräumt, berichtet die israelische Tageszeitung Haaretz.

„Mehrere Länder haben in den letzten Wochen angekündigt, die Mittel für das UNRWA zu erneuern, die sie zu Beginn des Gaza-Krieges eingefroren hatten, nachdem Israel behauptet hatte, die Organisation arbeite mit der Hamas zusammen und einige ihrer Mitarbeiter seien aktiv an dem Angriff vom 7. Oktober beteiligt gewesen“, so die Tageszeitung.

„In den letzten Tagen hat die israelische Kampagne gegen das UNRWA eine Reihe von Schlägen erhalten, darunter die Ankündigung Deutschlands, eines der größten Unterstützer Israels, die im Januar eingefrorenen Mittel für das Hilfswerk wieder aufzunehmen.

0052 GMT – Israelischer Rat rechnet mit möglichem Haftbefehl gegen Netanjahu

Der israelische Nationale Sicherheitsrat hat geheime Gespräche über die Möglichkeit eines internationalen Haftbefehls gegen Premierminister Benjamin Netanjahu, Verteidigungsminister Yoav Gallant und Generalstabschef Herzi Halevi geführt, berichtete ein lokales Medienunternehmen.

Der israelische Sender Channel 13 berichtete, dass die Gespräche „in Erwartung der Möglichkeit internationaler Haftbefehle gegen hochrangige Beamte in Israel in den kommenden Tagen“ stattfanden.

„Nach den Informationen und Hinweisen, die hohen Beamten in Israel vorliegen, besteht die Möglichkeit, dass der Internationale Gerichtshof in Den Haag Haftbefehle gegen Netanjahu, Gallant und Halevi erlassen wird“, fügte der Sender hinzu.

Im Rahmen der Gespräche seien mehrere Sofortmaßnahmen beschlossen worden, die Israel als Reaktion auf diesen möglichen Schritt ergreifen könnte, darunter auch die „Einleitung einer politischen Kampagne“ auf internationaler Ebene gegen Israel.

2200 GMT – Opfer bei israelischen Angriffen auf Gazas überfüllte Stadt Rafah

Israel hat mehrere Luftangriffe auf die belagerte Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens geflogen, bei denen nach Angaben lokaler Quellen mindestens drei Menschen ums Leben kamen.

Mehr als 1,5 Millionen Palästinenser haben sich in die Stadt geflüchtet, um dem israelischen Gemetzel in der blockierten Enklave zu entgehen.

Ein Sprecher der Regierung von Premierminister Benjamin Netanjahu sagte, Israel mache mit seinen Plänen für eine Bodeninvasion in Rafah „weiter“, nannte aber keinen Zeitplan.

Vertriebene, die in Rafah Zuflucht gefunden haben, überlegen, ob sie erneut fliehen sollen. Tamer Al-Burai, der aus Gaza-Stadt geflohen ist und nun in Rafah in einer Ansammlung von Zelten mit sieben Familienmitgliedern lebt, sagte, die gesamte Gruppe sei auf dem Weg in den Norden, „da die Drohungen Israels dieses Mal ernster klingen“.

„Wir haben Frauen, Kinder, ältere und kranke Menschen, die bei einer plötzlichen Invasion Probleme bei der Flucht bekommen könnten“, sagte er der Nachrichtenagentur Reuters über eine Chat-App. „Invasionen finden unter schwerem Beschuss statt und Menschen sterben, wenn sie fliehen.

2147 GMT – Netanjahu bezeichnet US-Campusproteste als „antisemitisch

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat die pro-palästinensischen Demonstrationen an amerikanischen Hochschulen scharf kritisiert. Er behauptete, die Proteste seien antisemitisch und verglich sie mit der Vorbereitung des Holocausts.

In einer Videoerklärung behauptete Netanjahu, dass „antisemitische Mobs führende Universitäten übernommen haben“.

„Dies erinnert an das, was in den 1930er Jahren an deutschen Universitäten geschah“, behauptete er.

Er forderte staatliche, lokale und föderale Behörden auf, in die Proteste der Studenten einzugreifen.

Gruppen, die die Proteste organisieren, weisen den Vorwurf des Antisemitismus zurück und sagen, die Demonstrationen richteten sich gegen Israel und sein Vorgehen im belagerten Gazastreifen.

2104 – Israel greift zwei Städte im Südlibanon an

Israel hat die Städte Hula und Maroun in al-Ras im Südlibanon angegriffen.

Seit dem 7. Oktober wurden im Libanon mindestens 380 Menschen durch israelische Angriffe und Beschuss getötet, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet.

Übersetzt mit deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …