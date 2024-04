Gaza live: 324 bodies recovered from Khan Younis mass grave Hamas says willing to lay down arms in new Palestinian state

Gaza live: 324 Leichen aus Massengrab in Khan Younis geborgen

Hamas erklärt sich bereit, in einem neuen palästinensischen Staat die Waffen niederzulegen

Wichtigste Punkte

Über 100 Verhaftungen bei US-Studentenprotesten

Israel bereitet Truppen für neue Angriffe auf Gaza vor

Jamaika erkennt Staat Palästina an

Live-Updates

AP: Hamas bereit, fünfjährigen Waffenstillstand zu akzeptieren und die Waffen niederzulegen, wenn ein palästinensischer Staat gegründet wird

vor 30 Minuten

Khalil al-Hayya, ein hochrangiger politischer Funktionär der Hamas, erklärte gegenüber der Associated Press, dass die Gruppe bereit wäre, einem fünfjährigen Waffenstillstand mit Israel zuzustimmen, ihre Waffen niederzulegen und eine politische Partei zu werden, wenn ein palästinensischer Staat auf der Grundlage der Grenzen von vor 1967 gegründet wird.

Al-Hayya, der die Hamas bei Verhandlungen über einen Waffenstillstand und einen Geiselaustausch vertreten hat, erklärte, die Gruppe sei bereit, sich der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) anzuschließen, die von der rivalisierenden Fatah-Partei angeführt wird, um eine einheitliche Regierung im Westjordanland und im Gazastreifen zu bilden.

Indem er eine überraschende Unterstützung für die Zweistaatenlösung zum Ausdruck brachte, sagte al-Hayya, die Hamas würde „einen vollständig souveränen palästinensischen Staat im Westjordanland und im Gazastreifen und die Rückkehr der palästinensischen Flüchtlinge im Einklang mit den internationalen Resolutionen“ akzeptieren.

Polizei in Los Angeles verhaftet 93 Personen bei pro-palästinensischem Studentenprotest

vor 46 Minuten

Die Polizei von Los Angeles (LAPD) hat nach eigenen Angaben 93 Personen bei dem von Studenten organisierten Pro-Palästina-Protest an der University of Southern California (USC) festgenommen.

Aktualisierung am Morgen

Vor 1 Stunde

Guten Morgen, liebe Middle East Eye-Leser,

Hier sind die neuesten Nachrichten:

Bei israelischen Angriffen auf Gaza-Stadt, Khan Younis und Rafah wurden mindestens 12 Menschen getötet, darunter eine Mutter und ihr Kind in Gaza-Stadt, berichtet die Nachrichtenagentur Wafa

Ein palästinensischer Junge wurde heute Morgen bei einer Razzia in Ramallah im Westjordanland von israelischen Streitkräften getötet.

Ein Sprecher der palästinensischen Präsidentschaft sagte, seine Regierung mache die USA für alle israelischen Übergriffe in Rafah verantwortlich

Die Zahl der aus dem Massengrab im Nasser-Krankenhaus in Khan Younis geborgenen Leichen ist auf 324 angestiegen

US-Polizeikräfte haben bei einer Pro-Palästina-Demonstration an der Universität von Texas mindestens 34 Personen, darunter Journalisten, festgenommen

Der Sprecher des US-Repräsentantenhauses, Mike Johnson, drohte mit dem Einsatz der Nationalgarde gegen pro-palästinensische Studentendemonstranten an der Columbia University

Abendlicher Rückblick

vor 7 Stunden

Guten Abend, liebe Leser von Middle East Eye,

Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums haben israelische Streitkräfte in den letzten 24 Stunden bei sechs „Massakern“ mindestens 79 Palästinenser getötet und 86 weitere verwundet.

Damit steigt die Zahl der palästinensischen Todesopfer in den letzten sechs Monaten auf mehr als 34.262, mit mindestens 77.229 Verwundeten und schätzungsweise 7.000 Vermissten und mutmaßlich Toten.

Mehr als 70 Prozent der Opfer sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums Kinder und Frauen.

Weitere Entwicklungen:

Israels Außenminister dankte am Mittwoch dem US-Senat für die Bewilligung von Militärhilfe in Höhe von 13 Milliarden Dollar, die seiner Meinung nach eine „starke Botschaft“ an die Feinde des Landes aussende.

Die jamaikanische Regierung hat den Staat Palästina anerkannt, teilte Außenministerin Kamina Johnson Smith mit.

Israelische Streitkräfte haben am Mittwochmorgen im besetzten Westjordanland in Hebron eine Palästinenserin erschossen.

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben eine Reihe von Angriffen gegen die Hisbollah im Dorf Ayta ash-Shab im Südlibanon durchgeführt.

Schwere Infektionen und Epidemien breiten sich im Gazastreifen aus, weil die Abwässer in die Straßen fließen und es kein sauberes Trinkwasser gibt, warnt das Gesundheitsministerium des Gazastreifens.

Präsident Joe Biden hat am Mittwoch ein Gesetz unterzeichnet, das neue US-Hilfen in Höhe von mehreren Milliarden Dollar für die Ukraine und Israel vorsieht.

Am Mittwoch bezeichnete der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu die pro-palästinensischen Studentenproteste an US-Universitäten als „schrecklich“ und betonte, dass solche Demonstrationen „beendet werden müssen“.

Der nationale Sicherheitsberater des Weißen Hauses, Jake Sullivan, sagte, dass US-Beamte mit israelischen Kollegen über Berichte über Massengräber im Gazastreifen in Kontakt stünden.

Jemenitische Houthis bekennen sich zum Angriff auf amerikanische und israelische Schiffe

vor 8 Stunden

Die jemenitische Houthi-Gruppe hat sich am Mittwoch zu einem Angriff auf zwei amerikanische Schiffe und ein israelisches Schiff bekannt.

Der Sprecher Yahya Sarea sagte in einer im Fernsehen übertragenen Rede, der Angriff habe dem US-Schiff Maersk Yorktown, einem amerikanischen Zerstörer im Golf von Aden, und dem israelischen Schiff MSC Veracruz im Indischen Ozean gegolten.

„Die jemenitischen Streitkräfte bestätigen, dass sie weiterhin die israelische Schifffahrt oder jegliche Schifffahrt in Richtung der Häfen des besetzten Palästinas im Roten und Arabischen Meer sowie im Indischen Ozean verhindern werden“, sagte Sarea am Mittwoch.

Die jemenitischen Houthis greifen seit November Schiffe in der Region des Roten Meeres an und begründen dies mit ihrer Solidarität mit den Palästinensern im Krieg gegen den Gazastreifen.

Biden unterstützt freie Meinungsäußerung auf US-Campus, Weißes Haus sagt

vor 9 Stunden

Angesichts der zunehmenden Proteste von Studenten gegen Israels Vorgehen im Gazastreifen setzt sich Präsident Joe Biden für die freie Meinungsäußerung an US-Hochschulen ein, teilte das Weiße Haus am Mittwoch mit.

„Der Präsident glaubt, dass freie Meinungsäußerung, Debatten und Nichtdiskriminierung auf dem Campus wichtig sind“, sagte Pressesprecherin Karine Jean-Pierre bei einem Briefing.

Beamter des Weißen Hauses besucht Saudi-Arabien wegen Normalisierungsabkommen

vor 9 Stunden

Der nationale Sicherheitsberater des Weißen Hauses, Jake Sullivan, sagte am Mittwoch, dass er Saudi-Arabien in den kommenden Wochen besuchen werde, nachdem er seine Reise wegen eines Rippenbruchs verschoben hatte.

Sullivan teilte Reportern mit, dass es ihm deutlich besser gehe und er sich zu 80 Prozent erholt habe.

Er will mit saudischen Vertretern Gespräche über eine mögliche Normalisierung des Verhältnisses zwischen Israel und Saudi-Arabien führen.

Berichte über Massengräber im Gazastreifen sind laut Weißem Haus „zutiefst beunruhigend“.

vor 10 Stunden

Am Mittwoch sagte der nationale Sicherheitsberater des Weißen Hauses, Jake Sullivan, dass US-Beamte mit israelischen Kollegen über Berichte über Massengräber im Gazastreifen in Kontakt standen.

„Diese Berichte waren zutiefst beunruhigend“, sagte Sullivan bei einem Pressebriefing.

„Wir haben auf mehreren Ebenen Kontakt mit der israelischen Regierung aufgenommen. Wir wollen Antworten. Wir wollen verstehen, was genau passiert ist.“

Netanjahu verurteilt US-Universitätsproteste inmitten des Gaza-Angriffs als „entsetzlich

vor 11 Stunden

Am Mittwoch bezeichnete der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu pro-palästinensische Studentenproteste an US-Universitäten als „entsetzlich“ und betonte, dass solche Demonstrationen „beendet werden müssen“.

Als Reaktion auf Israels anhaltende Angriffe auf den Gazastreifen kam es an vielen US-Universitäten zu Demonstrationen, die zu zahlreichen Verhaftungen und Unterrichtsausfällen an renommierten Einrichtungen wie der Columbia University führten.

„Was an den amerikanischen Universitäten geschieht, ist entsetzlich“, sagte Netanjahu in einer Erklärung und beschuldigte „antisemitische Mobs“, führende Universitäten zu übernehmen.

„Das ist unverzeihlich. Das muss gestoppt werden. Es muss verurteilt werden, und zwar unmissverständlich“, sagte er. „Die Reaktion einiger Universitätspräsidenten war beschämend. Glücklicherweise haben die staatlichen, lokalen und bundesstaatlichen Behörden anders reagiert, aber es muss mehr getan werden. Es muss mehr getan werden.“

USA kritisieren israelischen Vorstoß zur Legalisierung von Siedlungen im Westjordanland

vor 11 Stunden

Das US-Außenministerium hat am Mittwoch Berichte, wonach sich der israelische Finanzminister Bezalel Smotrich für die Legalisierung zahlreicher Siedler-Außenposten im besetzten Westjordanland einsetzt, als „gefährlich und rücksichtslos“ bezeichnet.

Während einer Pressekonferenz sagte der stellvertretende Sprecher Vedant Patel außerdem, dass Washington die israelische Regierung auffordere, weitere Details zu Berichten über Massengräber in Gaza zu liefern.

Biden unterzeichnet Milliardenhilfe für Israel und die Ukraine

vor 13 Stunden

Präsident Joe Biden hat am Mittwoch einen Gesetzentwurf unterzeichnet, der neue US-Hilfen in Milliardenhöhe für die Ukraine und Israel vorsieht.

Das Gesetz umfasst 6 Milliarden Dollar für die Ukraine, 26 Milliarden Dollar für Israel, 1 Milliarde Dollar an humanitärer Hilfe für den Gazastreifen und 8 Milliarden Dollar, um Chinas militärische Fähigkeiten zu verbessern.

„Das ist eine wichtige Unterstützung für Amerikas Partner, damit sie sich gegen Bedrohungen ihrer Souveränität verteidigen können“, sagte Biden.

Biden dankte dem Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, dafür, dass er den Stillstand bei der Gesetzgebung überwunden hat, und versprach, bald zurückzukehren, um sich mit der Grenzsicherheit zu befassen.

„Dies ist eine Erinnerung daran, was Amerika tun kann, wenn wir trotz unserer Unterschiede zusammenkommen“, sagte er.

Biden beschuldigte die Trump-treuen „MAGA-Republikaner“, die Hilfe monatelang blockiert zu haben. Er sagte, die Verabschiedung des Gesetzes sei eine direkte Botschaft an den russischen Präsidenten Wladimir Putin, dessen Militär in der Ukraine auf dem Vormarsch sei.

„Er hat wieder versagt. Amerika steht an der Seite unserer Freunde. … Wir verbeugen uns vor niemandem, vor niemandem, schon gar nicht vor Wladimir Putin“, sagte er.

Hunderte von israelischen Siedlern stürmen die Ibrahimi-Moschee, während die Juden Pessach feiern

vor 14 Stunden

Der Direktor der Ibrahimi-Moschee, Moataz abu-Sneineh, sagte, die israelische Armee habe die Türen der Moschee heute und morgen geschlossen und hindere Palästinenser und muslimische Besucher am Betreten, da die Juden bis Donnerstag Pessach feiern.

Die israelische Armee erlaube nur Siedlern, in die Moschee einzudringen und talmudische Gebete zu verrichten, fügte er hinzu, während muslimische Gläubige schikaniert würden.

Die Moschee wird für 10 Tage geschlossen und die Gebetsaufrufe werden ebenfalls ausgesetzt. Die Maßnahme folgt auf das „Shamgar“-Abkommen, das nach einem Massaker im Jahr 1994 zur Teilung der Ibrahimi-Moschee führte. Seitdem ist die Moschee während des jüdischen Pessachfestes für 10 Tage geschlossen.

Unterdessen stürmten israelische Siedler die Altstadt von Hebron und hinderten die Einkäufer daran, zum Markt zu gehen. Nader Al-Tamimi, ein ortsansässiger Händler, sagte, dass die Feierlichkeiten der Siedler auf Kosten der Palästinenser gehen, da sie „die Hölle für uns und eine Umgebung schaffen, die Passanten und Ladenbesitzer abstößt“.

„Wir werden Zeuge von Angriffen und der Zerstörung eines Teils des Inhalts der Geschäfte, und viele haben Angst, die Altstadt zu erreichen. Ihr Ziel ist es, die Palästinenser zu evakuieren und nur den Siedlern zu erlauben, sich frei zu bewegen“, sagt er.

Israelische Soldaten verbieten muslimischen Besuchern den Zutritt zur Ibrahimi-Moschee

Norwegen alarmiert über Zunahme der Gewalt gegen Palästinenser im besetzten Westjordanland

vor 15 Stunden

Norwegen hat sich besorgt über die zunehmende Gewalt Israels gegen Palästinenser im besetzten Westjordanland geäußert.

„Ich bin zutiefst beunruhigt über den jüngsten Anstieg der Gewalt von Siedlern gegen Palästinenser im Westjordanland. Zivilisten werden getötet, Häuser und Privateigentum zerstört und ganze Gemeinden entwurzelt“, sagte Norwegens Außenminister Espen Barth Eide.

In einer Erklärung sagte der Minister, dass „die erhöhten regionalen Spannungen und die Gewalt im Westjordanland“ eine „erhebliche Bedrohung für Frieden und Stabilität darstellen und jeglichen Fortschritt in Richtung eines palästinensischen Staates und der dringend benötigten Zwei-Staaten-Lösung behindern“.

Norwegen hat sich den von der EU am 19. April beschlossenen Sanktionen gegen extremistische Siedler im Westjordanland angeschlossen, heißt es in der Erklärung weiter.

Israelisches Militär: 40 Hisbollah-Einrichtungen im Südlibanon getroffen

vor 15 Stunden

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben eine Reihe von Angriffen gegen die Hisbollah im Dorf Ayta ash-Shab im Südlibanon durchgeführt.

Die 40 Angriffe, die während eines Austauschs von grenzüberschreitenden Angriffen durchgeführt wurden, zielten auf Waffenlager, Raketenwerfer und andere Infrastrukturen.

Gesundheitsministerium warnt: Hepatitis- und Meningitis-Fälle im Gazastreifen nehmen zu

vor 16 Stunden

Schwere Infektionen und Epidemien breiten sich im Gazastreifen aus, weil die Abwässer in die Straßen fließen und es kein sauberes Trinkwasser gibt, warnt das Gesundheitsministerium des Gazastreifens.

In einem Beitrag auf Facebook erklärte das Ministerium, dass es einen alarmierenden Anstieg von Hepatitis- und Meningitisfällen gebe, und rief „alle relevanten nationalen, internationalen und humanitären Institutionen“ auf, sich einzumischen und Hilfe und Unterstützung zu leisten.

