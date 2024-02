Hanania Ben Shimon postete Bilder von sich im Einsatz in Gaza, wie dieses auf Facebook Siedler, der frisch aus dem Gazastreifen kommt, wird bei Schießerei im Westjordanland verwundet Von Tamara Nassar

Settler fresh from Gaza genocide wounded in West Bank shooting Two Palestinian brothers killed.

Siedler, der frisch aus dem Gazastreifen kommt, wird bei Schießerei im Westjordanland verwundet

Von Tamara Nassar

23. Februar 2024

Ein israelischer Reservist, der am Völkermord in Gaza beteiligt war, wurde am Donnerstagmorgen bei einer Schießerei in der Nähe einer Großsiedlung im besetzten Westjordanland verletzt.

Bei einem Einsatz von drei palästinensischen Männern am Highway 1, der Tel Aviv mit den Siedlungen im besetzten Westjordanland verbindet, wurden ein israelischer Mann getötet und mehrere andere verletzt.

Auf Bildern, die in den sozialen Medien kursieren, ist zu sehen, wie einer der Männer eine behelfsmäßige Carlo-Maschinenpistole auf der Autobahn trägt. Berichten zufolge eröffneten die palästinensischen Männer während eines Staus das Feuer auf Autos mit Israelis.

Israelische Streitkräfte und bewaffnete Zivilisten schossen auf die drei Männer und töteten Kathem Issa Zawahreh, 31, und seinen jüngeren Bruder Muhammad, 26, aus der Stadt Beit Taamir östlich von Bethlehem im zentralen besetzten Westjordanland.

Ihr Freund Ahmad Azzam al-Wahsh wurde ebenfalls verletzt, sein Gesundheitszustand ist jedoch unbekannt, da die israelischen Streitkräfte ihn festgenommen haben.

Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie ein Mann in Zivilkleidung auf einen der Palästinenser schießt.

Der getötete Israeli wurde als Matan Elmaliach, 26, identifiziert, ein Siedler, der in Maaleh Adumim lebte, einer illegalen jüdischen Siedlung, die den Norden und Süden des besetzten Westjordanlandes trennt.

Der israelische Reservist, der einen der palästinensischen Männer tödlich erschoss, war erst kürzlich von seiner monatelangen Teilnahme am Völkermord im Gazastreifen zurückgekehrt.

Hanania Ben Shimon, der laut seinem Facebook-Profil in Maaleh Adumim lebt, wurde von den palästinensischen Männern mittelschwer verletzt. Er postete ein Bild aus seinem Krankenhausbett.

Ben Shimon kehrte vor etwa zwei Wochen aus dem Gazastreifen zurück.

Der 23-Jährige, der nach seiner Rückkehr begeistert davon berichtete, dass er Zeit mit seinen Kameraden in einem „zerbombten Gebäude in Khan Younis“ verbrachte, postete regelmäßig Berichte aus Gaza in den sozialen Medien.

Ben Shimon postete Bilder vom Sonnenuntergang über Landschaften mit beschädigten und zerstörten Gebäuden in Gaza und Aufnahmen von Musik, die um einen israelischen Panzer herum ertönt.

Auf einem anderen Bild liegen Soldaten auf Matratzen in einem Haus mit der Bildunterschrift: „Eine riesige Villa in Gaza, die in ein IDF-Haus verwandelt wurde“.

Ben Shimon postete auch ein Bild des Himmels über Gaza, auf dem zu sehen ist: „In Gaza sieht man viele Sterne“ – eine Auswirkung der Tatsache, dass die Küstenenklave aufgrund der vollständigen Blockade durch Israel ohne Strom ist.

„Die völlige Dunkelheit wird nur von einer zufälligen Fackel oder einer Halb-Tonnen-Bombe durchbrochen, die die Luftwaffe über deinem Kopf abwirft“, schrieb er auf Facebook, während er noch in Gaza war.

Auf einem anderen Foto, das Ben Shimon gepostet hat, ist ein palästinensisches Paar zu sehen, das durch einen Monitor eine weiße Fahne mit der Aufschrift „Das Volk Israel lebt“ hält, mit der spöttischen Bildunterschrift: „ein Gazaner, der mit einer Kapitulationsflagge spazieren geht“.

Israelische Besatzungstruppen stürmten das Haus der Brüder Zawahreh in Beit Taamir östlich von Bethlehem und verhafteten Familienmitglieder:

