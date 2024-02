Dozens killed in ‚heinous massacre‘ in central Gaza: Local authorities Israeli attacks kill 40 and injure more than 100, mostly women and children, Gaza government’s media office says.

Israels Krieg gegen Gaza live: Dutzende Tote beim israelischen „Massaker“ im zentralen Gazastreifen

Von Alastair Mccready

23 Feb 2024

Der Beschuss von Wohnhäusern im Zentrum des Gazastreifens durch die israelische Armee hat nach Angaben der örtlichen Behörden mindestens 40 Palästinenser getötet.

„Wir rufen die freie Welt auf, diesen Vernichtungskrieg der israelischen Armee sofort zu beenden.

Vernichtungskrieg zu beenden, den die israelische Armee gegen die Zivilbevölkerung führt: Gazas

Medienbüro der Regierung.

Da westliche Geber die Mittel einfrieren, ist das UNRWA nach eigenen Angaben

in einer Zeit „beispiellosen humanitären Bedarfs in Gaza“ die „Bruchgrenze“ erreicht

Bedürfnisse in Gaza“.

Das Gesundheitsministerium von Gaza berichtet, dass die israelischen Streitkräfte wieder in das

das belagerte Nasser-Krankenhaus in Khan Younis zurückgezogen haben, nachdem sie

kurzzeitig zurückgezogen hatten, da sich die Bedingungen in dem medizinischen Zentrum verschlechterten.

Seit Oktober wurden bei israelischen Angriffen auf den Gazastreifen mindestens 29.410 Palästinenser getötet und 69.465 verletzt.

israelischen Angriffen auf den Gazastreifen seit dem 7. Oktober getötet. Die revidierte Zahl der Todesopfer in

Israel seit den Angriffen vom 7. Oktober auf 1.139.

vor 3m

(07:40 GMT)

Liste der wichtigsten Ereignisse an Tag 140 des Krieges

Dies ist der Stand der Dinge am Freitag, 23. Februar 2024:

Bei einer Reihe von israelischen Angriffen auf das Zentrum des Gazastreifens wurden am Donnerstag

40 Menschen getötet und mehr als 100 verletzt, wie die Behörden in der belagerten Enklave

sagte.

Ein unabhängiges Gremium, das die israelischen Behauptungen über Verbindungen zwischen

UNRWA und der Hamas wird sich darauf konzentrieren, ob die Agentur genug getan hat, um die

die UN-Neutralitätsstandards zu wahren.

Der Chef der EU-Außenpolitik, Josep Borrell, sagte, Israel könne einen palästinensischen Staat nicht einseitig blockieren.

Die Hisbollah erklärte, sie habe mehrere israelische Stützpunkte angegriffen und zwei

Gebäude in den Städten Metula und Manara angegriffen, in denen sich Truppen versammelt hatten.

Lesen Sie hier mehr.

Palästinensische Kinder laufen an den Trümmern der al-Faruq-Moschee im Flüchtlingslager Rafah vorbei [Said Khatib/AFP]

vor 13m

(07:30 GMT)

Humanitäre Hilfe in Gaza ist heute eine Illusion“: Ärzte ohne Grenzen

Hier mehr vom Generalsekretär von Ärzte ohne Grenzen, Christopher Lockyear.

„Die Kinder, die diesen Krieg überleben, tragen nicht nur die sichtbaren

Wunden der traumatischen Verletzungen tragen, sondern auch die unsichtbaren: Die von

von wiederholten Vertreibungen, ständiger Angst und dem Miterleben von Familienmitgliedern

buchstäblich vor ihren Augen zerstückelt wurden. Diese psychologischen Verletzungen

haben Kinder im Alter von fünf Jahren dazu gebracht, uns zu sagen, dass sie lieber

sterben.

„Die heutige humanitäre Hilfe in Gaza ist eine Illusion. Eine bequeme

Illusion, die das Narrativ aufrechterhält, dass dieser Krieg im Einklang mit

im Einklang mit internationalem Recht geführt wird.“

vor 23m

(07:20 GMT)

Ärzte ohne Grenzen kritisiert USA für wiederholtes Veto gegen Waffenstillstandsresolutionen

Die

Generalsekretär der medizinischen Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen hat den UN-Sicherheitsrat gewarnt

Sicherheitsrat gewarnt, dass Kinder im Alter von fünf Jahren in Gaza lieber

lieber sterben würden, als die Schrecken des israelischen Krieges mitzuerleben.

Christopher Lockyear kritisierte auch die wiederholten Vetos der USA gegen

Resolutionen, die einen sofortigen Waffenstillstand in Gaza fordern, wo mehr als

29.000 Palästinenser seit dem 7. Oktober durch israelische Angriffe getötet worden sind.

„138 Tage lang haben wir die systematische Auslöschung eines

Gesundheitssystems, das wir seit Jahrzehnten unterstützt haben. Wir haben zugesehen, wie unsere

Patienten und unsere Kollegen getötet und verstümmelt werden. Diese Situation ist der

Höhepunkt eines Krieges, den Israel gegen die gesamte Bevölkerung des Gazastreifens führt

Gazastreifens führt, ein Krieg der kollektiven Bestrafung, ein Krieg ohne Regeln, ein Krieg

um jeden Preis“, sagte Lockyear.

„Wir sind entsetzt über die Bereitschaft der Vereinigten Staaten, ihre

ihre Macht als ständiges Ratsmitglied zu nutzen, um die Verabschiedung einer

Resolution zu behindern, in der ein sofortiger und dauerhafter Waffenstillstand gefordert wird.

Waffenstillstand.“

vor 33m

(07:10 GMT)

Zeugen weisen die Behauptung der israelischen Streitkräfte zurück, sie hätten sich aus dem Nasser-Krankenhaus zurückgezogen

Hani Mahmoud

Bericht aus Rafah, südlicher Gazastreifen

Mehr

tödliche Luftangriffe im Zentrum des Gazastreifens stattgefunden, und bisher ist es ein

Muster, das wir in den letzten Wochen beobachten konnten: Wenn es in einem Gebiet weniger intensiv ist

ist es in einem Gebiet weniger intensiv, ist es im anderen sehr aggressiv.

In Rafah war es eine weitere tödliche Nacht für Menschen, die sich in

Wohnhäusern. Acht Menschen wurden getötet, alles Vertriebene aus dem

Palästinenser aus dem nördlichen Teil.

In Khan Younis, wo das israelische Militär gestern Abend bekannt gab, dass

dass die israelischen Streitkräfte ihre als präzise und begrenzt bezeichnete

Operation im Nasser-Krankenhaus abgeschlossen haben. Was jedoch sichtbar ist, ist das schiere Ausmaß

der Zerstörung in der Umgebung des Krankenhauses und in den verschiedenen

Gebäuden innerhalb des Krankenhauses.

Wie wir von Zeugen in Khan Younis erfahren haben

dass sich das israelische Militär noch nicht aus dem Krankenhaus zurückgezogen hat. Es ist

umzingelt es immer noch und beschießt seine Einrichtungen wiederholt mit

Panzern, Granaten und Angriffen. Das Krankenhaus ist zu 100 Prozent außer Betrieb

außer Betrieb.

vor 47m

(06:55 GMT)

Fotos: Pro-Palästina-Demonstrationen in New York

Tausende

von pro-palästinensischen Demonstranten marschierten zum Büro der mächtigen

pro-israelischen Lobbygruppe, dem American Israel Public Affairs Committee

(AIPAC), am Donnerstag in New York City.

Die Demonstranten hielten ein Transparent mit der Aufschrift „AIPAC finanziert Völkermord“, während

Teilnehmer skandierten „Freies Palästina“, „Lasst Gaza leben“, „Stoppt den

Genozid“ und „Waffenstillstand jetzt“ skandierten.

Die Aktivistengruppe Jewish Voice for Peace teilte außerdem mit, dass 18 jüdische

Aktivisten verhaftet wurden, weil sie die New Yorker Büros der

Senatoren der Demokratischen Partei, Chuck Schumer und Kirsten Gillibrand.

[Eduardo Munoz/Reuters]

[Eduardo Munoz/Reuters]

[Eduardo Munoz/Reuters]

vor 1 Stunde

(06:40 GMT)

Infrastrukturschäden in Gaza

(Al Jazeera)

1h her

(06:30 GMT)

Hamas-Delegation verlässt Kairo nach dreitägigen Gesprächen

A

Hamas-Delegation, angeführt vom politischen Führer der Gruppe, Ismail Haniyeh,

hat Ägypten nach dreitägigen Gesprächen in der Hauptstadt Kairo verlassen.

Laut einer Hamas-Erklärung traf die Delegation mit israelischen Beamten

mit israelischen Beamten und dem Chef des ägyptischen Geheimdienstes, Abbas Kamel, zusammen und erörterte ein

Waffenstillstandsabkommen, das die Freilassung von israelischen Gefangenen

und palästinensischen Gefangenen vorsieht.

Weitere Gesprächsthemen waren der Fluss humanitärer Hilfe in den nördlichen Gazastreifen

und die anhaltenden Spannungen an der Al-Aqsa-Moschee im besetzten Ost-Jerusalem,

wo israelische Streitkräfte in den letzten Wochen Muslime am Beten gehindert haben

Wochen am Beten gehindert haben.

Der Koordinator des Weißen Hauses für den Nahen Osten und Nordafrika hielt sich diese Woche ebenfalls zu Gesprächen in Ägypten auf.

vor 1h

(06:20 GMT)

Was ist in Gaza passiert?

Die medizinische Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen (Medecins Sans Frontieres,

oder MSF) sagt, dass psychologische Verletzungen dazu geführt haben, dass Kinder im Alter von fünf Jahren

zu sagen, dass sie lieber sterben würden.

Mindestens sieben Palästinenser wurden auf dem Weg von Gaza-Stadt

auf dem Weg von Gaza-Stadt in den Süden getötet, ebenso wie eine Reihe von Menschen, die in Gaza-Stadt

für Hilfe anstanden.

Die israelischen Streitkräfte beschossen ein Lager für Vertriebene in der

az-Zawayda im Zentrum des Gazastreifens, wobei die meisten Verletzten

die meisten Verletzten waren Kinder.

Israelische Streitkräfte griffen eine Wohnung im Viertel al-Shawt

in Rafah, im Süden des Gazastreifens, wobei eine Reihe von Verletzten

im Kuwaiti-Krankenhaus eintrafen.

Israelische Streitkräfte beschossen das Gebäude der ehemaligen Polizeistation Abu Oreiban

Polizeistation Abu Oreiban im Lager Nuseirat im Zentrum des Gazastreifens.

eine Reihe von Opfern und Verletzten.

Rafah-Moschee durch israelischen Luftangriff dem Erdboden gleichgemacht

vor 1h

(06:05 GMT)

Israel behauptet Drohnenangriff in Jenin tötete Palästinenser auf dem Weg zu einem Anschlag

Die

israelische Militär hat behauptet, ein Drohnenangriff in Dschenin habe einen

Kämpfer des Islamischen Dschihad getötet, der „zuvor wegen seiner

Beteiligung an den militärischen Aktivitäten der Terrororganisation inhaftiert war“.

Bei dem Drohnenangriff wurden zwei Menschen getötet – darunter ein 17-jähriger Junge, der

ein 17-jähriger Junge, der später im Krankenhaus seinen Verletzungen erlag – als er ein Fahrzeug

im Flüchtlingslager Dschenin im besetzten Westjordanland traf.

„Der Terrorist wurde ausgeschaltet, als er auf dem Weg war, einen weiteren Anschlag zu verüben“, teilte das israelische Militär in einer Erklärung mit.

Sie fügten hinzu, dass er an „mehreren Schießanschlägen auf israelische Gemeinden“ beteiligt gewesen sei.

auf israelische Gemeinden“ verwickelt gewesen sei, ebenso wie in Angriffe auf israelische Soldaten

und Militärposten.

Seit dem 7. Oktober sind mehr als 400 Palästinenser bei Angriffen der israelischen Streitkräfte und von Siedlern getötet worden.

Vor 1h

(05:55 GMT)

Demonstranten marschieren in Bidens Hotel in Kalifornien und beschuldigen ihn des Völkermordes

A

Gruppe pro-palästinensischer Demonstranten marschierte am Donnerstag in das Hotel von Präsident Biden

Hotel von Präsident Biden in Kalifornien und forderte einen sofortigen Waffenstillstand im

belagerten Gaza-Streifen.

„Biden, Biden, du kannst dich nicht verstecken, wir klagen dich des Völkermordes an“, sagte die

Gruppe, die nach Schätzungen des Weißen Hauses bis zu 30 Personen umfasste,

skandierte. Sie skandierten auch „Waffenstillstand jetzt“, als sie durch das

gehobenen Fairmont Hotel in San Francisco marschierten.

„Wie viele Kinder habt ihr heute getötet?“, fragten sie.

Einige der Demonstranten hielten ein Transparent, als sie durch die Lobby des

Lobby des Fairmont Hotels und an den Zimmern vorbei liefen, stand: „Stoppt die Finanzierung von Völkermord: Beendet

alle US-Hilfen für Israel“.

Biden hat versucht, auf dem Weg zu den Präsidentschaftswahlen im November Schwung zu holen

Präsidentschaftswahlen im November aufzubauen, aber er wurde wiederholt von pro-palästinensischen

Pro-Palästina-Demonstrationen, die seine Wahlkampfveranstaltungen gestört haben, um

um ihn unter Druck zu setzen, einen sofortigen Waffenstillstand zu unterstützen.

Der Präsident hat sich diesen Forderungen bisher widersetzt und am Dienstag zum dritten Mal sein Veto gegen

zum dritten Mal ein Veto gegen eine Resolution des UN-Sicherheitsrats eingelegt, in der ein solcher Waffenstillstand gefordert wurde.

Vor 1h

(05:45 GMT)

WATCH: Ist die dauerhafte Umsiedlung der Palästinenser das ultimative Ziel Israels?

Israels

Krieg gegen Gaza hatte fast zwei Millionen Palästinenser vertrieben. Die

Mehrheit der Vertriebenen sucht Schutz vor Israels Bombardements in der

der südlichen Stadt Rafah.

Jetzt, da ein israelischer Bodenangriff auf Rafah droht und israelische

israelischen Politikern, die Bevölkerung des Gazastreifens zu vertreiben, wächst die Befürchtung, dass

dass es zu einer weiteren Zwangsumsiedlung der palästinensischen Bevölkerung kommen wird.

Sehen Sie sich die vollständige Untersuchung von People in Power an:

Palästina: Transfer

Vor 2h

(05:35 GMT)

Israelisches Militär startet Verhaftungskampagne in Bethlehem

Das israelische Militär hat sechs Personen in Bethlehem verhaftet, berichtet die Nachrichtenagentur Wafa.

Von Al Jazeera verifiziertes Filmmaterial zeigt, wie die Männer aus dem

dem Flüchtlingslager Dheisheh im Süden der Stadt im besetzten

besetzten Westjordanland von israelischen Soldaten abgeführt werden. Der Grund für ihre Verhaftung ist

nicht bekannt.

Israelische Streitkräfte haben auch einen freigelassenen palästinensischen Gefangenen in Tulkarem verhaftet, berichtet Wafa.

Übersetzung: Israelische Besatzungstruppen starten eine Verhaftungskampagne im Lager Dheisheh, südlich von Bethlehem im Westjordanland

Vor 2h

(05:20 GMT)

Vor 2h

(05:05 GMT)

Wenn Sie gerade erst einschalten

Es ist kurz nach 7 Uhr morgens (05:00 GMT) in den besetzten palästinensischen Gebieten und Israel.

Hier sind einige der wichtigsten Entwicklungen der Nacht:

Mindestens sechs Menschen wurden bei einem israelischen Luftangriff

Luftangriff auf ein Haus in Rafah im südlichen Gazastreifen verletzt, berichtet die palästinensische

Nachrichtenagentur Wafa berichtet.

Ein 17-jähriger Palästinenser ist an den Folgen der Verletzungen

einem israelischen Drohnenangriff auf ein Fahrzeug im Flüchtlingslager Jenin

Flüchtlingslager Jenin im besetzten Westjordanland.

Benjamin Netanjahu hat einen Plan für die Zukunft des Gazastreifens vorgelegt, der

die Einsetzung „lokaler Beamter“ vorsieht, die die palästinensische

der palästinensischen Enklave und eine „unbegrenzte Operationsfreiheit“ des

des israelischen Militärs vorsieht, berichtet die Times of Israel.

Der Leiter der Außenpolitik der Europäischen Union, Josep Borrell, erklärte, dass

Israel könne einen palästinensischen Staat nicht einseitig blockieren, sagte er vor

Reportern während des G20-Gipfels in Brasilien.

US-Präsident Joe Biden sagte, die „überwältigende Mehrheit der

Palästinenser sei nicht die Hamas“ und „die Hamas repräsentiert nicht das

palästinensische Volk“.

Vor 2h

(04:50 GMT)

UNRWA-Chef enthüllt Bemühungen israelischer Beamter zur „Demontage“ des Flüchtlingswerks

UNRWA

Chef Philippe Lazzarini hat dem Präsidenten der UN-Generalversammlung

Generalversammlung, dass seine Organisation „konzertierten Bemühungen“ von

israelischen Beamten, die die „Demontage“ des Flüchtlingswerks

Agentur für Palästinenser.

In einem Brief beschreibt er, dass das UNRWA eine „Bruchstelle“ erreicht hat,

Lazzarini enthüllt, dass die israelische Landbehörde das UNRWA angewiesen hat

ein Berufsbildungszentrum im besetzten Ost-Jerusalem zu räumen und eine

eine Gebühr von mehr als 4,5 Mio. $ für dessen Nutzung zu zahlen. Der UNRWA-Chef weist darauf hin, dass das

Zentrum „1952 von Jordanien dem UNRWA zugewiesen wurde“.

Außerdem hat ein israelischer stellvertretender Bürgermeister von Jerusalem versucht

Jerusalem, „das UNRWA aus seinem 75 Jahre alten Hauptquartier in Ostjerusalem zu vertreiben“,

sagte Lazzarini.

Zu den anderen Formen der Schikanen gehören: Einreisevisa für internationale Mitarbeiter

Einreisevisa für internationales Personal wurden auf einen oder zwei Monate begrenzt; Israels Finanzminister

Israels Finanzminister hat damit gedroht, dem UNRWA die Steuerbefreiung zu entziehen, eine

israelische Bank hat ein UNRWA-Konto gesperrt, und israelische Zollbeamte

haben unter anderem den Versand von Waren des Hilfswerks ausgesetzt.

vor 3h

(04:35 GMT)

IWF sagt, dass Ägypten angesichts des Drucks auf den Gazastreifen und der Angst vor Flüchtlingen ein „Unterstützungspaket“ benötigt

Die

Internationale Währungsfonds (IWF) hat erklärt, dass Gespräche mit ägyptischen

Gespräche mit ägyptischen Beamten über ein Kreditprogramm zur Unterstützung des Landes bei

das Land bei seinen derzeitigen wirtschaftlichen Herausforderungen, nicht zuletzt durch den Krieg in Gaza, zu unterstützen,

gute Fortschritte machen.

Der IWF und die ägyptischen Behörden führen derzeit eine Überprüfung des bestehenden Darlehens in Höhe von 3 Mrd. USD durch.

Die Sprecherin des IWF, Julie Kozack, sagte, es bestehe die Notwendigkeit eines „sehr

umfassenden Unterstützungspakets“ für Ägypten aufgrund der Herausforderungen, die durch

durch den erwarteten Zustrom von Flüchtlingen aus dem Gazastreifen nach Ägypten.

„Wir arbeiten sehr eng mit den ägyptischen Behörden und

Partnern zusammen, um sicherzustellen, dass Ägypten keinen Restfinanzierungsbedarf hat

Restfinanzierungsbedarf hat, und um sicherzustellen, dass das Programm die

makroökonomische und finanzielle Stabilität in Ägypten zu gewährleisten“, sagte sie.

vor 3 Stunden

(04:20 GMT)

Netanjahu stellt Plan für Israels Kontrolle des Nachkriegs-Gaza vor: Bericht

Die

Times of Israel berichtet, dass Premierminister Benjamin Netanjahu einen

Premierminister Benjamin Netanjahu einen Plan für die Zukunft des Gazastreifens nach dem

palästinensischen Gebietes vorgestellt.

Der Plan sieht die Einsetzung von „lokalen Beamten“ vor, die keine

die keine Verbindungen zu Ländern oder Organisationen haben, die den „Terrorismus“ unterstützen, um die

palästinensischen Enklave.

Nach Angaben der Zeitung wird das israelische Militär „eine

unbefristete Handlungsfreiheit im gesamten Gazastreifen“ – eine

Präsenz, die als „mittelfristiges Prinzip“ beschrieben wird.

Israel wird auch an seinem Plan festhalten, eine „Pufferzone“ zu errichten

auf der palästinensischen Seite der Grenze des Gazastreifens zu Israel, die

Pufferzone“ auf der palästinensischen Seite der Grenze zum Gazastreifen einrichten, die so lange

Times berichtet.

Netanyahus Plan beschreibt auch die „vollständige Entmilitarisierung“ des

Gaza „über das hinaus, was zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung erforderlich ist

Ordnung“.

Der Plan erwähnt nicht die Beteiligung der Palästinensischen

Palästinensischen Autonomiebehörde, die laut Netanjahu nicht Teil eines

zukünftigen Nachkriegs-Gaza sein wird.

Israelische

Premierminister Benjamin Netanjahu, Mitte, besucht den Gazastreifen während

vorläufigen Waffenstillstands zwischen der Hamas und Israel am 26. November 2023 [Avi

Ohayon/GPO/Handout via Reuters]

vor 3 Stunden

(04:05 GMT)

WATCH: Irland vor dem IGH – Israel hat angemessene Gewaltanwendung überschritten

Vertreter

aus Irland haben vor dem Internationalen Gerichtshof argumentiert, dass

das Vorgehen Israels nach den Hamas-Angriffen vom 7. Oktober die

Vernunft.

In ihrer Argumentation bei der Anhörung, die die rechtlichen Folgen der

Israels jahrzehntelanger Besetzung palästinensischen Landes, fügte Irland hinzu, dass

Irland fügte hinzu, es sei bestürzt über die derzeitige Gewalt in Gaza und deren

Auswirkungen auf den Friedensprozess.

Sehen Sie sich den vollständigen Bericht unten an:

Irland an IGH: Israel überschreitet die Grenzen der angemessenen Gewaltanwendung

vor 3h

(03:50 GMT)

Fotos: Israelisches Militär verwüstet Gazas südliches Khan Younis, Rafah und das Zentrum von Deir el-Balah

Dieses

Bild, aufgenommen in Rafah im südlichen Gazastreifen, zeigt Rauch

Rauch, der während eines israelischen Bombardements von Khan Yunis am 22. Februar aufstieg,

2024 [Said Khatib/AFP]

A

Gesamtansicht zeigt zerstörte Gebäude und die Trümmer der al-Farouq

Moschee am 22. Februar 2024, nach einem nächtlichen israelischen Luftangriff

im Flüchtlingslager Rafah im südlichen Gaza-Streifen [Said Khatib/AFP]

Palästinensische Kinder laufen an den Trümmern der al-Farouq-Moschee in Rafah vorbei [Said Khatib/AFP]

A

Palästinenserin gestikuliert in der Nähe von Trümmern und zerstörten Fahrzeugen nach

nach einem israelischen Luftangriff auf das Flüchtlingslager Rafah im südlichen

Gaza [Mohammed Abed/AFP]

Palästinenser

bergen eine Leiche aus den Trümmern eines zerstörten Hauses nach israelischen

Luftangriffen, in Deir el-Balah, zentraler Gazastreifen, am 22. Februar 2024

[Mohammed Saber/EPA]

[Mohammed Saber/EPA]

Palästinenser

suchen nach Vermissten unter den Trümmern eines zerstörten Hauses

nach israelischen Luftangriffen, in Deir el-Balah, zentraler Gazastreifen

[Mohammed Saber/EPA]

vor 4 Stunden

(03:35 GMT)

Israel erlaubt die Lieferung von US-Mehl nach Gaza

Israel

wird eine große US-Mehlsendung für die Zivilbevölkerung in Gaza zulassen.

die für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen bestimmt ist, wie die Times of Israel unter Berufung auf einen ungenannten

Beamten.

Die neue Vereinbarung sieht eine Lieferung von Mehl vor, mit der

1,5 Millionen Palästinenser in Gaza fünf Monate lang ernähren kann, in die Enklave,

und wird vom Welternährungsprogramm der UNO verteilt.

Israels rechtsextremer Finanzminister Bezalel Smotrich hatte die Lieferung des Mehls mehr als einen Monat lang blockiert.

Der Mangel an Nahrungsmitteln und Hilfsgütern, die nach Gaza gelangen, in Verbindung mit Beschränkungen

in Kombination mit den Einschränkungen der Hilfsorganisationen bei der Verteilung der verfügbaren

zu verteilen, hat zu einer katastrophalen humanitären Lage im

im gesamten Gazastreifen.

In dieser Woche protestierten Palästinenser vor dem UNRWA-Hauptquartier in Jabalia im nördlichen Gazastreifen und forderten mehr Lebensmittel.

„Wir wollen Mehl, wir wollen Mehl“, heißt es in einem Video, das in den sozialen Medien veröffentlicht wurde und die Demonstranten zeigt, wie sie rufen.

Kann Israel davon abgehalten werden, den Hunger als Kriegswaffe einzusetzen?

Vor 4h

(03:20 GMT)

Anzeichen für Fortschritte bei der Waffenruhe im Gazastreifen vor dem erwarteten Pariser Gipfel: Berichte

US

Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates John Kirby sagte, es gebe

sich die Anzeichen für Fortschritte bei den Verhandlungen über einen Waffenstillstand im Gazastreifen und

Austausch von Gefangenen, wie Nachrichtenagenturen berichten.

„Die Gespräche sind im Gange, sie sind aktiv, und … wir glauben, dass sie konstruktiv sind“, sagte Kirby in Washington.

Der Nahost-Berater von US-Präsident Joe Biden, Brett McGurk, war am Donnerstag in

am Donnerstag in Israel, wo er mit dem Premierminister und dem Verteidigungsminister zusammentraf

Verteidigungsminister traf, nachdem er zuvor als Teil der Verhandlungsbemühungen nach

Bemühungen.

Berichten zufolge werden Unterhändler aus Ägypten, den USA und Katar

am Freitag in Paris zu weiteren Gesprächen zusammenkommen werden, berichtet die Nachrichtenagentur DPA

berichtet. Israel hat sich bereit erklärt, eine Delegation nach Paris zu schicken, berichtete das Wall

Street Journal berichtete am Donnerstag.

Die Associated Press (AP) zitierte einen ungenannten westlichen Diplomaten und einen

ägyptischen Beamten, der sagte, es gebe „ermutigende“ Zeichen von Israel

und der Hamas. Der ägyptische Beamte sagte, Ägypten, Katar und die USA würden

einen neuen Waffenstillstandsvorschlag bei den Gesprächen in Paris ausarbeiten, die

die am Freitag oder Samstag erwartet werden, berichtet AP.

Palästinenser

inspizieren zerstörte Häuser nach einem israelischen Luftangriff auf die

al-Farouq-Moschee im Flüchtlingslager Rafah im südlichen Gazastreifen, am

22. Februar 2024 [Haitham Imad/EPA]

vor 4 Stunden

(03:10 GMT)

WATCH: Jordanien vor dem IGH – Israels Besetzung Palästinas muss beendet werden

Vertreter

aus Jordanien haben dem Internationalen Gerichtshof mitgeteilt, dass die israelische

Besetzung Palästinas illegal ist und beendet werden muss.

Mehr als 30 Länder haben dem UN-Gerichtshof nun ihre Argumente vorgelegt.

Anhörung über die rechtlichen Folgen der illegalen Besetzung palästinensischer Gebiete durch Israel

illegalen Besetzung palästinensischer Gebiete.

Heute werden die Argumente von 12 weiteren Ländern vorgetragen, darunter Großbritannien, Katar und Norwegen.

Sehen Sie sich den vollständigen Bericht unten an:

Jordanien vor dem IGH: Israels Besetzung Palästinas muss beendet werden

vor 4h

(03:00 GMT)

UN-Arzt berichtet über schlimme Zustände im belagerten Nasser-Krankenhaus in Khan Younis

A

UN-Mitarbeiter hat von den Schwierigkeiten berichtet, die mit einer Rettungs

Rettungsaktion zur Evakuierung schwerkranker Patienten und Familien aus dem Nasser

Krankenhaus zu evakuieren, das von den israelischen Streitkräften im südlichen Gazastreifen belagert und

südlichen Gebiet von Khan Younis.

Dr. Sara al-Saqqa vom UN-Büro für die Koordinierung humanitärer

Humanitäre Angelegenheiten, berichtete, dass es im Krankenhaus weder Wasser noch Strom gibt

Krankenhauses, die medizinische Versorgung ist begrenzt und die Lebensmittel

die in der belagerten medizinischen Einrichtung eingeschlossen sind.

Das Gesundheitsministerium des Gazastreifens berichtete, dass israelische Truppen erneut eine Razzia

das Krankenhaus gestürmt haben und weiterhin das Betreten und Verlassen des

Gelände.

Das Abwasser hat das Erdgeschoss des Nasser-Krankenhauses überflutet, und

Personal und Patienten sind „ohne Wasser zum Trinken oder zur Körperpflege,

ohne Nahrung, ohne Strom, ohne Sauerstoff und ohne medizinische

Ausrüstung“, so das Gesundheitsministerium.

Vor 4h

(02:50 GMT)

Sofortiger Waffenstillstand ist der „gemeinsame Wunsch“ der internationalen Gemeinschaft, sagt Chinas UN-Gesandter

In einer Rede

Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat der chinesische Vertreter bei der

Zhang Jun, Chinas Vertreter bei den Vereinten Nationen, dass ein Waffenstillstand im Gazastreifen

dringend erforderlich, um unschuldige Menschenleben zu retten und einen größeren Krieg zu verhindern“.

Er kritisierte, dass die USA am Mittwoch ihr Veto gegen eine Resolution eingelegt haben

Veto gegen eine Resolution eingelegt haben, in der ein sofortiger Waffenstillstand im Gazastreifen gefordert wird, und

Washington auf, eine „verantwortungsvolle Haltung“ zu zeigen und „den bestehenden

Konsens“ zu respektieren.

„Ein sofortiger Waffenstillstand ist der gemeinsame Wunsch der

internationalen Gemeinschaft und der Konsens der überwältigenden Mehrheit des Rates

Mehrheit des Rates“, sagte er.

Chinas

UN-Vertreter Zhang Jun nimmt an einer Sitzung des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen

Sitzung des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen in New York am 31. Januar 2024 [Fatih Aktas/Anadolu via Getty

Bilder]

vor 5 Stunden

(02:40 GMT)

Bericht warnt vor zehntausenden Toten bei Fortsetzung des Gaza-Krieges

Fast

100 weitere Palästinenser wurden durch israelische Angriffe auf Gaza getötet und 132 verletzt.

Angriffen auf den Gazastreifen zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagabend verletzt, wie das

Gesundheitsministerium des palästinensischen Gebiets.

Die tägliche Zahl der Todesopfer, die das UN-Büro für die Koordinierung

Koordinationsbüro für humanitäre Angelegenheiten in seiner jüngsten Bewertung mitteilte, wird in einem neuen Bericht

vor einer Zunahme der Todesopfer unter der Zivilbevölkerung warnt, wenn der Krieg in Gaza weitergeht.

Selbst wenn sofort ein Waffenstillstand ausgerufen würde, könnten weitere 6.550 Tote

Todesopfer zu befürchten, da es zu lange dauern würde, „die Wasser-, Sanitär- und

Unterkünften, der Verringerung der Unterernährung und der Wiederherstellung funktionierender

Gesundheitsversorgung“, so die London School of Hygiene and Tropical Medicine und das

und das Johns Hopkins Centre for Humanitarian Health in ihrem Bericht.

„Unter den Szenarien ‚aktueller Status quo‘ und ‚Eskalation des Konflikts‘

Eskalation des Konflikts‘ steigen die Prognosen drastisch auf 58.260 und 74.290 zusätzliche

Todesfälle, wobei traumatische Verletzungen, gefolgt von Infektionskrankheiten, die

in beiden Fällen die Hauptursachen für zusätzliche Todesfälle sind“, warnt der Bericht

warnt.

vor 5 Stunden

(02:30 GMT)

Ärzte ohne Grenzen sagt, dass die medizinischen Teams im Gazastreifen einen neuen Begriff geschaffen haben: „Verwundetes Kind, keine überlebende Familie“.

In einer Rede

vor dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen sprach der Direktor von Ärzte ohne Grenzen

(Medecins Sans Frontieres, oder MSF) Direktor Chris Lockyear, dass

medizinischen Teams in Gaza ein neues Akronym entwickelt haben, das die

Situation vor Ort widerspiegelt: WCNSF – „verletztes Kind, keine überlebende

Familie“.

„Es gibt eine wiederholte Vertreibung, ständige Angst und die Erfahrung, dass

Familienmitglieder buchstäblich vor ihren Augen zerstückelt werden“, sagte er über

Kinder in Gaza. „Diese psychologischen Verletzungen haben dazu geführt, dass Kinder im Alter von

Kinder im Alter von fünf Jahren dazu gebracht, uns mitzuteilen, dass sie lieber sterben würden“.

Zuvor hatten wir berichtet, dass Lockyear den Krieg Israels gegen den

Krieg Israels gegen Gaza vor dem 15-köpfigen Rat als „Krieg der kollektiven Bestrafung“ bezeichnet und

Israel beschuldigte, bei der Zerstörung der belagerten Enklave ein Krankenhaus nach dem anderen“ zu zerstören.

Infrastruktur des Gesundheitswesens der belagerten Enklave zerstört.

vor 5h

(02:20 GMT)

Pro-Palästina-Demonstration vor dem New Yorker Büro einer pro-israelischen Lobbygruppe und US-Senatoren

Tausende

Demonstranten marschierten zum New Yorker Büro der

pro-israelischen Lobbygruppe American Israel Public Affairs Committee (AIPAC),

und forderten einen sofortigen Waffenstillstand in Israels Krieg gegen Gaza.

Nach Angaben der Aktivistengruppe Jewish Voice for Peace nahmen Tausende

an der Kundgebung vor dem AIPAC-Büro teil, während 18 jüdische Aktivisten

verhaftet wurden, weil sie die New Yorker Büros der Senatoren der Demokratischen Partei

Senatoren Chuck Schumer und Kirsten Gillibrand.

Die Demonstranten entrollten ein Transparent mit der Aufschrift „Stoppt die Finanzierung von Völkermord“ und forderten

forderten die Demonstranten die Senatoren auf, einen Waffenstillstand in Gaza zu unterstützen und

„die AIPAC-Lobby, die in der US-Politik eine wichtige Rolle spielt, zu entlassen“.

Die Antikriegs- und Pro-Palästina-Aktivisten marschierten durch die Innenstadt von New

New York und skandierten: „Free Palestine“, „Lasst Gaza leben“, „Stoppt den Völkermord“

und „Waffenstillstand jetzt“.

Die Teilnehmer hielten ein Transparent mit der Aufschrift „AIPAC finanziert Völkermord“.

